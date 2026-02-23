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Pourquoi Amazon Dynamo forme toujours le stockage distribué moderne 17 ans plus tard

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byPiyush Jajoo@pjajoo

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2026/02/23
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cloud#distributed-systems#amazon-dynamo#cap-theorem-explained#consistent-hashing#vector-clocks#highly-available-systems#distributed-database-design#hackernoon-top-story

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