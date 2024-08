The Times c. Microsoft/OpenAI : utilisation non autorisée et copie du contenu du Times par les défendeurs (14)

Le dossier judiciaire du New York Times Company c. Microsoft Corporation du 27 décembre 2023 fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 14 sur 27.

IV. ALLÉGATIONS FACTUELLES

C. Utilisation non autorisée et copie du contenu du Times par les défendeurs

5. Violation intentionnelle





124. La reproduction et l'affichage non autorisés des Times Works par les défendeurs sont délibérés. Les accusés ont été étroitement impliqués dans la formation, la mise au point et les tests des modèles GPT. Les accusés savaient ou auraient dû savoir que ces actions impliquaient une copie non autorisée de Times Works à grande échelle pendant la formation, aboutissaient à l'encodage non autorisé d'un grand nombre de ces œuvres dans les modèles eux-mêmes et entraîneraient inévitablement l'affichage non autorisé de ces œuvres qui les modèles avaient soit mémorisé, soit les présenteraient aux utilisateurs sous la forme de résultats de recherche synthétiques. En fait, fin 2023, avant son éviction et sa réintégration en tant que PDG d'OpenAI, Sam Altman se serait heurté à Helen Toner, membre du conseil d'administration d'OpenAI, à propos d'un article que Toner a écrit critiquant l'entreprise pour « les problèmes de sécurité et d'éthique liés aux lancements de ChatGPT et GPT- ». 4, y compris en ce qui concerne les questions de droits d’auteur.





125. Le Times a spécifiquement averti les défendeurs que ces utilisations de Times Works n'étaient pas autorisées en plaçant des mentions de droit d'auteur et un lien vers ses conditions d'utilisation (qui contiennent, entre autres choses, les termes et conditions d'utilisation de ses œuvres) sur chaque page. de ses sites Web dont les défendeurs ont copié et affiché le contenu. Sur la base d'informations et de convictions, les défendeurs ont intentionnellement supprimé ces informations de gestion des droits d'auteur (« CMI ») de Times Works dans le processus de préparation de celles-ci pour qu'elles soient utilisées pour entraîner leurs modèles, sachant que ces CMI ne seraient pas conservées dans les modèles ou affichées lorsque le les modèles présentent des copies non autorisées ou des dérivés de Times Works aux utilisateurs, et facilitent ou dissimulent ainsi leur infraction.





126. Grâce à leurs informations et à leurs convictions, les défendeurs étaient au courant de nombreux exemples de violation du droit d'auteur après la publication de ChatGPT, Browse with Bing et Bing Chat, dont certains ont été largement médiatisés. En fait, après la sortie de ChatGPT et de Bing Chat, le Times a contacté les accusés pour les informer que leurs outils violaient ses œuvres protégées par le droit d'auteur.













