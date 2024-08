The Times v. Microsoft/OpenAI: Uso não autorizado e cópia do conteúdo do Times pelos réus (14)

O processo judicial The New York Times Company v. Microsoft Corporation em 27 de dezembro de 2023 faz parte da série Legal PDF da HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivo aqui . Esta é a parte 14 de 27.

4. ALEGAÇÕES FATUAIS

C. Uso não autorizado e cópia do conteúdo do Times pelos réus

5. Violação intencional





124. A reprodução e exibição não autorizada do Times Works pelos réus é intencional. Os réus estiveram intimamente envolvidos no treinamento, no ajuste fino e nos testes dos modelos GPT. Os réus sabiam ou deveriam saber que essas ações envolviam cópias não autorizadas do Times Works em grande escala durante o treinamento, resultavam na codificação não autorizada de um grande número de tais obras nos próprios modelos e resultariam inevitavelmente na exibição não autorizada de tais obras que os modelos foram memorizados ou apresentados aos usuários na forma de resultados de pesquisa sintéticos. Na verdade, no final de 2023, antes de sua demissão e subsequente reintegração como CEO da OpenAI, Sam Altman supostamente entrou em conflito com Helen Toner, membro do conselho da OpenAI, por causa de um artigo que Toner escreveu criticando a empresa sobre “questões de segurança e ética relacionadas aos lançamentos de ChatGPT e GPT- 4, inclusive em relação a questões de direitos autorais.”





125. O Times notificou especificamente os Réus de que esses usos do Times Works não foram autorizados, colocando avisos de direitos autorais e links para seus termos de serviço (que contêm, entre outras coisas, termos e condições para o uso de seus trabalhos) em todas as páginas. de seus sites cujos conteúdos os Réus copiaram e exibiram. Com base na informação e na crença, os Réus removeram intencionalmente tais informações de gerenciamento de direitos autorais (“CMI”) da Times Works no processo de prepará-las para serem usadas no treinamento de seus modelos, com o conhecimento de que tal CMI não seria retido nos modelos ou exibido quando o modelos apresentam cópias não autorizadas ou derivados do Times Works aos usuários e, assim, facilitam ou ocultam sua violação.





126. Com base na informação e na crença, os Réus estavam cientes de muitos exemplos de violação de direitos autorais após o lançamento do ChatGPT, do Browse with Bing e do Bing Chat, alguns dos quais foram amplamente divulgados. Na verdade, após o lançamento do ChatGPT e do Bing Chat, o The Times entrou em contato com os réus para informá-los de que suas ferramentas infringiam seus trabalhos protegidos por direitos autorais.













Continue lendo aqui .

Sobre a série de PDFs legais da HackerNoon: Trazemos a você os mais importantes processos judiciais técnicos e criteriosos de domínio público.

Este processo judicial 1:23-cv-11195 recuperado em 29 de dezembro de 2023, de nycto-assets.nytimes.com faz parte de domínio público. Os documentos criados judicialmente são obras do governo federal e, sob a lei de direitos autorais, são automaticamente colocados em domínio público e podem ser compartilhados sem restrições legais.