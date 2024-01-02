The Times / Microsoft/OpenAI: Davalıların Times İçeriğinin İzinsiz Kullanımı ve Kopyalanması (14)

27 Aralık 2023 tarihli New York Times Company - Microsoft Corporation Mahkemesi Başvurusu , HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan atlayabilirsiniz. Bu 27'nin 14'üncü kısmı.

IV. GERÇEK İDDİALAR

C. Davalıların Times İçeriğinin İzinsiz Kullanımı ve Kopyalanması

5. Kasıtlı İhlal





124. Davalıların Times Works'ün izinsiz çoğaltılması ve sergilenmesi kasıtlıdır. Sanıklar GPT modellerinin eğitimi, ince ayarları ve diğer testleriyle yakından ilgilendiler. Davalılar, bu eylemlerin eğitim sırasında Times Works'ün büyük ölçekte izinsiz kopyalanmasını içerdiğini, bu türden çok sayıda eserin modellerde izinsiz kodlanmasıyla sonuçlandığını ve kaçınılmaz olarak bu tür eserlerin izinsiz olarak sergilenmesiyle sonuçlanacağını biliyorlardı veya bilmeleri gerekiyordu. modeller ya ezberlenmişti ya da sentetik arama sonuçları şeklinde kullanıcılara sunuluyordu. Aslında, 2023'ün sonlarında, OpenAI'nin CEO'su olarak görevden alınıp ardından yeniden göreve getirilmeden önce, Sam Altman'ın OpenAI yönetim kurulu üyesi Helen Toner ile Toner'ın şirketi "ChatGPT ve GPT'nin lansmanlarıyla ilgili güvenlik ve etik sorunları" nedeniyle eleştiren bir makale yüzünden çatıştığı bildirildi. 4, telif hakkı sorunları da dahil.”





125. The Times, her sayfaya telif hakkı bildirimleri yerleştirerek ve (diğer şeylerin yanı sıra, eserlerinin kullanımına ilişkin şart ve koşulları da içeren) hizmet şartlarına bağlantı vererek Times Works'ün bu şekilde kullanılmasına izin verilmediğini Davalılara özellikle bildirmiştir. İçeriği Davalıların kopyaladığı ve görüntülediği web sitelerinin. Bilgi ve inanç üzerine, Davalılar, bu tür CMI'ların modellerde saklanmayacağı veya modellerde görüntülenmeyeceği bilgisiyle, modellerini eğitmek için kullanılmaya hazırlanma sürecinde bu tür telif hakkı yönetimi bilgilerini ("CMI") Times Works'ten kasıtlı olarak kaldırdılar. modeller kullanıcılara Times Works'ün izinsiz kopyalarını veya türevlerini sunar ve böylece ihlallerini kolaylaştırır veya gizler.





126. Bilgi ve inanç üzerine Davalılar, ChatGPT, Bing ile Gözat ve Bing Sohbet yayınlandıktan sonra birçok telif hakkı ihlali örneğinin farkındaydı ve bunlardan bazıları geniş çapta duyuruldu. Aslında, ChatGPT ve Bing Chat'in piyasaya sürülmesinden sonra The Times, Davalılara ulaşarak, araçlarının telif hakkıyla korunan eserleri ihlal ettiğini bildirdi.













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29 Aralık 2023 tarihinde nycto-assets.nytimes.com adresinden alınan 1:23-cv-11195 numaralı bu dava kamu malının bir parçasıdır. Mahkeme tarafından oluşturulan belgeler federal hükümetin eserleridir ve telif hakkı yasası uyarınca otomatik olarak kamu malı haline getirilir ve yasal kısıtlama olmaksızın paylaşılabilir.



