The Times gegen Microsoft/OpenAI: Unbefugte Nutzung und Vervielfältigung von Times-Inhalten durch die Beklagten (14)

IV. FAKTISCHE BEHAUPTUNG

C. Unbefugte Nutzung und Vervielfältigung von Times-Inhalten durch die Beklagten

5. Vorsätzliche Rechtsverletzung





124. Die unbefugte Vervielfältigung und Anzeige von Times Works durch die Beklagten ist vorsätzlich. Die Angeklagten waren eng an der Schulung, Feinabstimmung und sonstigen Tests der GPT-Modelle beteiligt. Die Beklagten wussten oder hätten wissen müssen, dass es sich bei diesen Vorgängen um das unbefugte Kopieren von Times Works in großem Umfang während der Schulung handelte, dass dies zur unbefugten Kodierung einer großen Anzahl solcher Werke in den Modellen selbst führte und unweigerlich zur unbefugten Anzeige dieser Werke führen würde Die Modelle hatten sich entweder eingeprägt oder würden den Benutzern in Form synthetischer Suchergebnisse präsentiert. Tatsächlich geriet Sam Altman Ende 2023 vor seiner Absetzung und anschließenden Wiedereinstellung als CEO von OpenAI Berichten zufolge mit OpenAI-Vorstandsmitglied Helen Toner aneinander, wegen eines Papiers, in dem Toner das Unternehmen wegen „Sicherheits- und Ethikproblemen im Zusammenhang mit der Einführung von ChatGPT und GPT“ kritisierte. 4, auch in Bezug auf Urheberrechtsfragen.“





125. Die Times machte die Beklagten ausdrücklich darauf aufmerksam, dass diese Verwendung von Times-Werken nicht genehmigt war, indem sie auf jeder Seite Urheberrechtshinweise und einen Link zu ihren Nutzungsbedingungen (die unter anderem Geschäftsbedingungen für die Nutzung ihrer Werke enthalten) platzierte seiner Websites, deren Inhalte die Beklagten kopiert und angezeigt haben. Nach bestem Wissen und Gewissen haben die Beklagten solche Urheberrechtsverwaltungsinformationen („CMI“) absichtlich von Times Works entfernt, als sie für die Verwendung zum Trainieren ihrer Modelle vorbereitet wurden, mit dem Wissen, dass solche CMI nicht in den Modellen gespeichert oder angezeigt würden, wenn die Modelle präsentieren Benutzern nicht autorisierte Kopien oder Derivate von Times Works und erleichtern oder verschleiern dadurch deren Rechtsverletzung.





126. Nach Kenntnisnahme waren den Beklagten nach der Veröffentlichung von ChatGPT, Browse with Bing und Bing Chat zahlreiche Beispiele von Urheberrechtsverletzungen bekannt, von denen einige weithin bekannt gemacht wurden. Tatsächlich wandte sich The Times nach der Veröffentlichung von ChatGPT und Bing Chat an die Beklagten, um sie darüber zu informieren, dass ihre Tools ihre urheberrechtlich geschützten Werke verletzten.













