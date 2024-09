Les bienfaits mitigés de la technologie pour la santé mentale

La technologie a tendance à avoir mauvaise réputation lorsqu'il s'agit de problèmes de santé mentale. Selon rechercher , les adolescents à risque éprouvent plus de problèmes de conduite et des symptômes de TDAH plus élevés lorsqu'ils dépassent leur utilisation normale de la technologie. Cependant, si la technologie est le problème, peut-elle aussi être la solution ?



Oh oui, ça peut. Et ça devrait l'être. (Compte tenu du fait qu'il n'y a pas moyen de se cacher de la technologie de toute façon).

Technologie de la santé mentale : alors. À présent. Avenir

Au cours des dernières années, la technologie d'évaluation, de surveillance et de gestion des problèmes de santé mentale a rapidement évolué. Beaucoup prévoient que si la technologie continue de progresser rapidement, elle offrira des réponses créatives à la myriade de problèmes auxquels les services de santé mentale sont actuellement confrontés.



L'épidémie de COVID-19 et l'augmentation de l'exposition du public aux technologies de soins de santé à distance qui en a résulté ont accéléré le passage à de nouveaux types de soutien en santé mentale sans contact.





Selon Deloitte , les dépenses mondiales en technologies de la santé mentale ont doublé depuis 2019, passant de 203 millions de dollars en 2019 à 491 millions de dollars en 2022. Pourquoi ? Regardons les statistiques de santé.

Dans le contexte des turbulences mondiales et des crises économiques, nous, les humains, sommes confrontés à une crise mondiale imminente de la santé mentale - la plus grave que nous ayons jamais connue. Aux États-Unis seulement, presque 53 millions les adultes vivent avec une maladie mentale.





Les troubles de santé mentale chez les adolescents sont également à un niveau record. un jeune de 10 à 19 ans sur sept souffre d'un trouble mental pouvant être diagnostiqué, ce qui représente 13 % de la charge mondiale de morbidité dans ce groupe d'âge. Les principaux déclencheurs de maladies seraient la dépression, l'anxiété et les troubles du comportement.



On estime le global le coût de cette crise atteindra 16 000 milliards de dollars d'ici 2030 , y compris les coûts directs et indirects. Et il est maintenant clair que les anciennes méthodes de diagnostic et de gestion des maladies mentales ne fonctionnent pas.

Pourquoi le traitement traditionnel de la santé mentale ne suffit pas

Les statistiques démontrent que 75% des personnes atteintes de maladies mentales en Angleterre n'ont peut-être pas accès au traitement dont elles ont besoin. Aux États-Unis, ce nombre est inférieur, mais toujours significatif - un total de 27 millions les gens ne reçoivent pas le traitement. Et il y a des raisons tangibles derrière cette tendance à la baisse.

Stigmate

Qu'il s'agisse d'ignorance, de désinformation ou de problèmes personnels, la stigmatisation entourant les maladies mentales est toujours forte. De plus, les individus peuvent éprouver de l'autostigmatisation, ce qui inclut la honte intériorisée d'avoir une maladie. En conséquence, les gens ont trop peur de suivre une thérapie et de révéler leur maladie mentale.





Comment la technologie peut aider : les applications mobiles peuvent réduire la stigmatisation en fournissant des informations faciles d'accès sur la maladie mentale qui aident à prévenir la discrimination et à encourager une plus grande acceptation. De plus, le traitement virtuel est plus anonyme que les rendez-vous physiques, de sorte que les clients peuvent rechercher des options de traitement sans impliquer d'autres personnes.

Accessibilité des services de santé

Des soins de santé suffisants et de haute qualité aident les individus à surmonter leurs problèmes de santé, en particulier en matière de santé mentale. Cependant, plus de 95 % des personnes signalent au moins un obstacle à l'accès aux soins de santé. Les coûts élevés représentent plus de 13 % des traitements manqués.



Comment la technologie peut aider : bien que les soins numériques ne suffisent pas pour traiter les troubles mentaux graves, ils peuvent toujours compléter les conseils psychologiques traditionnels (psychothérapie) pour contrôler les symptômes. De plus, la télésanté peut éliminer les obstacles structurels à l'accès à la psychiatrie et à la thérapie en ligne. Ainsi, les solutions de santé numériques telles que BetterHelp ou Amwell se sont avérées aussi efficace comme thérapie en personne et à moindre coût.

Rareté des services de santé mentale

En 2022, le secteur de la santé connaît une pénurie croissante de psychiatres. Ainsi, la pénurie de professionnels de la santé mentale a touché plus de 150 millions de personnes. Selon les analystes, entre 14 280 et 31 109 psychiatres seront nécessaires dans le pays d'ici quelques années. Les contraintes géographiques empêchent également les gens de se faire soigner.



Comment la technologie peut aider : la santé numérique aide à atteindre les personnes qui vivent dans les zones rurales et donne accès à un plus grand bassin de professionnels, en contournant les frontières géographiques.





Technologies émergentes en santé mentale

Maintenant que nous avons renforcé l'importance de la technologie dans l'amélioration des services de santé mentale, voyons quel type de technologie peut aider à combler l'écart. La gamme de solutions de santé numérique est immense - des appareils portables et des vérificateurs de symptômes à l'IoT et au conseil virtuel. Je vais étoffer les bases des pièces technologiques les plus répandues dans la région.









Application mobile

Même si les personnes atteintes de troubles mentaux dans le monde n'ont pas accès aux soins de santé mentale, elles sont plus susceptibles d'avoir accès à un téléphone mobile. La taille du marché mondial des applications de santé mentale s'élevait à 4,2 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 16,5 % de 2022 à 2030.



Les applications pour smartphone peuvent offrir une assistance flexible 24h/24 et 7j/7, en fonction du mode de vie et des besoins des individus. Certaines applications sont conçues pour aider à gérer des symptômes spécifiques tels que l'anxiété ou la dépression. Ils peuvent également donner aux utilisateurs des rappels afin que les individus n'oublient pas de prendre des médicaments ou d'enregistrer comment ils se sentent chaque jour.



Notre équipe a eu la chance de créer une application de santé mentale qui aide les patients à entrer en contact avec des conseillers et des thérapeutes en fonction de leur spécialité et de leur état. L' application The Calmerry comprend également des fonctionnalités de télésanté qui permettent aux patients et aux thérapeutes de communiquer entre eux. Autour de 88% des clients ont trouvé l'application aussi efficace que la thérapie traditionnelle.

Analyses prédictives

Les experts ont tendance à parler de l'intelligence artificielle comme d'une solution miracle à tous les problèmes. Et il y a quelque chose à cela. Sa capacité sans précédent à analyser des monticules de données, à discerner des modèles cachés et à générer des prédictions est également de bon augure pour la santé mentale.



Entrez dans le phénotypage numérique.



Le phénotypage numérique est l'utilisation d'appareils numériques pour mesurer et suivre les données physiologiques et comportementales d'un individu. Ces données peuvent être utilisées pour déduire des informations sur la santé, le bien-être et le risque de certaines maladies. Les cliniciens peuvent également surveiller l'observance du traitement et la réponse chez les patients psychiatriques.





Facebook a été parmi les premiers à utiliser l'analyse prédictive pour identifier les utilisateurs souffrant de dépression sévère.



L'analyse prédictive peut également être utilisée pour faire des prédictions sur la probabilité de développer un problème de santé mentale ou sur les résultats cliniques possibles. Ainsi, Association de gestion financière des soins de santé a développé un outil qui identifie les personnes susceptibles d'avoir besoin de services d'urgence tels que les A&E, les services communautaires d'urgence en santé mentale ou les soins aux patients hospitalisés.

Technologies immersives

Les technologies immersives deviennent de plus en plus populaires, avec un large éventail d'applications dans les jeux, le divertissement et l'éducation. Mais les technologies immersives sont également utilisées de manière plus inattendue, comme dans le traitement des problèmes de santé mentale.









La réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) sont utilisées pour aider les personnes souffrant d'anxiété, de SSPT et d'autres conditions. Ces technologies peuvent être utilisées pour créer des expériences apaisantes ou thérapeutiques, et des études ont montré qu'elles peuvent être efficaces dans le traitement des problèmes de santé mentale.



L' étude thegameChange de Freeman comptait 346 participants, ce qui en fait le plus grand essai de traitement par réalité virtuelle pour un problème de santé mentale à ce jour. Les chercheurs ont découvert que leur stratégie immersive réduisait l'anxiété et l'inconfort provoqués par des circonstances courantes et que la thérapie automatisée par réalité virtuelle était particulièrement utile pour les personnes souffrant d'agoraphobie sévère.

Jeux vidéo sur ordonnance

Le jeu excessif est souvent associé à un effet néfaste sur la santé mentale. Cependant, le traitement du TDAH par les jeux vidéo s'est avéré améliorer la fonction d'attention chez les enfants de 8 à 12 ans. Pourtant, il ne peut être utilisé que comme un outil supplémentaire et ne peut pas remplacer les médicaments. A ce jour, il n'y a qu'un seul jeu thérapeutique approuvé par la FDA et c'est EndeavorRX .









Le jeu a été créé en collaboration avec des neuroscientifiques et vise à améliorer et à stimuler les régions du cerveau qui sont cruciales pour la fonction de l'attention. Le but est d'enseigner à un enfant atteint de TDAH à mieux multitâche et à ignorer les distractions. Un algorithme informatique surveille la progression du joueur et ajuste la difficulté du jeu au besoin.





Pilules numériques

Cette technologie de science-fiction fait référence à un dosage pharmaceutique avec un capteur ingérable à l'intérieur. La pilule est conçue pour améliorer l'observance du traitement et informer l'utilisateur lorsqu'il doit prendre ses médicaments. Ces capteurs utilisent le Bluetooth pour transmettre et sont activés dans l'estomac par les variations de pH.





Bien que le concept semble intéressant, les pilules numériques n'ont pas suscité beaucoup d'enthousiasme en raison de problèmes de confidentialité et de logistique. Cependant, la société etectRx™ a réussi à obtenir l'approbation de la FDA pour son produit phare, ID-Cap System . Il comprend un lecteur portable pour enregistrer les événements qui sont signalés en ingérant l'ID-Tag, un capteur ingérable, à partir de l'ID-Capsule. Le système ID-Cap offre une collecte de données sans surveillance pour les applications cliniques tout en enregistrant, en suivant et en analysant les temps d'admission.

Technologie de la santé mentale : la prochaine frontière des soins de santé

Au cours des dernières années, nous avons vu une abondance de nouvelles applications et technologies visant à aider les gens à améliorer ou à maintenir leur santé mentale. Cependant, même si nous pouvons dire que ces applications font la différence, il reste encore beaucoup de lacunes à combler.





Les problèmes de santé mentale sont une énorme source de controverse et de stigmatisation, mais il y a eu des contributions majeures pour aider à changer cela. L'intelligence artificielle, les applications mobiles et la télésanté ont le plus grand potentiel dans le domaine et devraient attirer toute l'attention dans les années à venir.