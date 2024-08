FTC contre Amazon Court Filing, récupéré le 1er juin 2023, fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Cette partie est 8 sur 20.

Les autres tentatives d'Amazon pour retarder l'enquête de la Commission

225. Le 16 mars 2021, la Commission a délivré un CID à Amazon sollicitant des informations sur les pratiques d'inscription et d'annulation associées à Prime. Le CID a ordonné à Amazon de répondre avant le 15 avril 2021. (Expurgé)





226. Amazon compte plus de 1,5 million d'employés (c'est-à-dire des dépositaires potentiels de documents) et ses communications internes regorgent d'acronymes et d'autres jargons (c'est-à-dire des termes de recherche potentiels) difficiles à identifier pour les étrangers. En conséquence, comme pour tout processus de découverte, la Commission a dû compter sur Amazon, et l’a fait, pour participer de bonne foi au processus de planification de la découverte, notamment en identifiant les dépositaires et les termes de recherche appropriés.





227. (Expurgé) L'avocat d'Amazon a assuré à l'avocat de la FTC que, (Expurgé) L'avocat d'Amazon a également dit à l'avocat de la FTC (Expurgé) Ces assurances sont conformes à l'obligation de tout avocat adverse de s'engager dans une planification de découverte de bonne foi. Cependant, comme détaillé ci-dessous, Amazon n’a pas donné suite à ces assurances (Expurgé)





228. Dans le contexte de la nécessité habituelle de s'appuyer sur l'avocat de l'adversaire pour agir de bonne foi, l'expérience significative de l'avocat d'Amazon dans le cadre d'enquêtes de la FTC, (Expurgé) la quantité massive de documents potentiels - dépositaires et termes de recherche (dont beaucoup étaient inconnus la Commission) et (Expurgé) assurances (Expurgé) tout au long de la Période concernée, la Commission a accepté de s'appuyer sur Amazon pour fournir, dans un premier temps, une réponse suffisante au CID, y compris des termes de recherche et des dépositaires raisonnables, pour permettre à la Commission pour évaluer équitablement les pratiques d'inscription et d'annulation d'Amazon Prime. Cependant, la Commission s'est toujours réservé le droit de demander des informations complémentaires, ainsi que des termes de recherche et des dépositaires supplémentaires.





229. En conséquence, pendant la période concernée, en réponse aux assurances d'Amazon (Expurgé), la Commission a temporairement accepté (Expurgé)





230. Le 14 mars 2022, un an plus tard, Amazon n'avait produit qu'une petite quantité de - documents – moins que des documents (Expurgé) – (Expurgé)





231. Le 14 mars 2022, Business Insider a publié des informations divulguées par des employés actuels et anciens d'Amazon concernant les problèmes liés au flux d'inscription aux caisses Prime d'Amazon et à Iliad Flow. La Commission a rapidement constaté qu'Amazon n'avait pas divulgué à la Commission une grande partie des documents et informations actuellement divulgués, malgré le fait qu'au moins une partie d'entre eux répondait au CID en suspens. Amazon a retenu l'information (Expurgé)





232. expurgé





233. Conformément à sa réserve de droits, le 19 avril 2022, la Commission a émis une vaste demande de suivi d'informations supplémentaires. Amazon n'a pas accédé à cette demande (Expurgé)





234. Le 30 juin 2022, la Commission a délivré un CID supplémentaire à Amazon ainsi que des CID à divers employés actuels et anciens cherchant des documents et des témoignages. Amazon ne s'est pas non plus conformé au CID du 30 juin 2022.





235. Au lieu de cela, le 5 août 2022, Amazon et certains bénéficiaires individuels des CID (dont les dirigeants Lindsay, Ghani et Grandinetti) ont demandé à la Commission d'annuler les CID de juin 2022. Le 21 septembre 2022, la Commission a rejeté la requête à tous égards importants. Trois commissaires ont noté à propos d'une question juridique soulevée par Amazon comme motif pour retarder ou éviter de témoigner : « Le problème soulevé par ce différend n'est que l'un des nombreux défis auxquels est confronté le personnel de la FTC lorsqu'il mène des enquêtes complexes sur des cibles qui peuvent percevoir des avantages à prolonger la période d'enquête. .» Bien que la Commission ait ordonné à Amazon et aux différents pétitionnaires de se conformer pleinement à la demande, ils ne l'ont pas fait.





236. Les efforts d'Amazon pour retarder l'enquête de la Commission comprenaient (expurgé)





237. Amazon n’a en grande partie pas réussi à produire dans les délais les documents exigés par les CID. - Bien que Prime soit le plus grand programme d'abonnement au monde, Amazon a produit moins de documents (expurgés) au cours des deux années d'enquête. Les petites entreprises fournissent régulièrement davantage de documents aux enquêteurs de la Commission. De plus, Amazon n'a pas produit la plupart de ces documents avant octobre 2022, soit dix-huit mois après le CID initial de la Commission.





238. Les assurances (expurgées) d'Amazon décrites aux paragraphes 225 à 237 constituent une faute intentionnelle destinée à retarder l'enquête de la Commission et la présente plainte. En outre, ces assurances (expurgées) ont induit la Commission en erreur et ont dissimulé les causes d'action invoquées ici au cours de la période concernée. Le comportement fautif d'Amazon a vraisemblablement causé, et a effectivement causé, un retard dans l'enquête de la Commission.





239. À tout moment, la Commission a agi avec diligence. Entre autres choses, au cours de la période visée, la Commission a examiné les documents produits par Amazon et a fourni des commentaires aux avocats d'Amazon par correspondance et par téléconférence. La Commission a également formulé des demandes supplémentaires et, pour accélérer la réponse d'Amazon, a exigé que l'entreprise accepte un calendrier pour sa production.





240. La réponse de mauvaise foi d'Amazon au CID de la Commission constitue une circonstance extraordinaire indépendante de la volonté de la Commission. N'eut été des efforts d'Amazon pour faire échouer l'enquête de la Commission, celle-ci aurait intenté cette action plusieurs mois plus tôt. Les assurances (expurgées) d'Amazon décrites aux paragraphes 225 à 237 ont retardé l'enquête de la Commission pendant la période allant du 15 avril 2021 (date de retour initiale du CID) au 14 mars 2022.





241. La demande d'annulation d'Amazon, largement infructueuse, a retardé l'enquête de la Commission pendant la période pendant laquelle elle était en cours, du 5 août 2022 au 21 septembre 2022.





242. Sur la base des faits et des violations de la loi alléguées dans cette plainte, la FTC a des raisons de croire que le défendeur enfreint, et est sur le point de violer, les lois appliquées par la Commission parce que le défendeur s'est livré à des violations du ROSCA à plusieurs reprises et en connaissance de cause pendant des années. Ces violations se poursuivent. Même si Amazon met fin ou a mis fin à certains comportements problématiques, Amazon a (expurgé)





243. De plus, jusqu'à peu de temps avant que la Commission ne dépose cette plainte, Amazon a utilisé Iliad Flow pour persuader les consommateurs de conserver leurs abonnements Prime. Amazon n'a réorganisé Iliad qu'en réponse aux pressions de la Commission, et sans une telle pression – y compris ce procès – Amazon restaurerait probablement Iliad. De plus, le processus d'annulation remanié contient toujours des éléments problématiques car le processus d'annulation reste difficile à localiser tant sur ordinateur que sur mobile. Amazon exige toujours cinq clics sur ordinateur et six sur mobile pour que les consommateurs puissent annuler sur Amazon.com. Et les deux flux exigent toujours que les consommateurs procèdent à des informations superflues, inutiles au processus d'annulation et présentées uniquement pour décourager l'annulation. La présence persistante de ces éléments problématiques illustre que, même si la forme du flux d'annulation a récemment changé, la mentalité d'Amazon n'a pas changé.





244. En effet, Amazon considère les modifications apportées aux mécanismes d’inscription et d’annulation de Prime comme des décisions « (expurgées) », ce qui signifie que ces modifications peuvent être annulées à tout moment.





245. Amazon est l'une des entreprises les plus grandes et les mieux dotées en ressources au monde. Elle dispose de ressources juridiques étendues, notamment de conseillers internes et externes possédant une expertise dans le domaine de la loi FTC, de ROSCA et des autres obligations de l'entreprise en matière de protection des consommateurs. Amazon a intégré un conseiller juridique interne au sein de la Prime Organization et les principaux décideurs Lindsay, Ghani et Grandinetti (expurgé)





246. En conséquence, Amazon sait réellement ou sait, de manière raisonnablement implicite, sur la base de circonstances objectives, que ses actions sont déloyales ou trompeuses et sont interdites par ROSCA.









