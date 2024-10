Les 15 meilleurs outils d'IA pour une planification transparente des publications sur les profils d'entreprise Google

Dans la ville animée de Mainville, un café pittoresque nommé « Bean Haven » avait besoin d'aide pour se démarquer parmi la concurrence. Sa propriétaire, Sarah, avait élaboré le mélange parfait de grains de café et créé une ambiance chaleureuse, mais la fréquentation et les ventes auraient pu être meilleures. Face à ce défi, Sarah a cherché une nouvelle approche. Accédez aux publications du profil d'entreprise Google, un outil puissant mais sous-utilisé. Avec un calendrier de publication stratégique mettant en avant les plats du jour, les témoignages de clients et les aperçus des coulisses, la présence en ligne de Bean Haven a commencé à créer une nouvelle histoire. En quelques semaines, le magasin a connu une augmentation du trafic piétonnier et les ventes ont grimpé à mesure que l'entreprise, autrefois silencieuse, commençait à bourdonner d'activité.





Comprendre l'impact des publications de profil d'entreprise Google

Les publications de profils d'entreprise Google ont changé la donne pour les entreprises qui souhaitent renforcer leur présence et leur engagement en ligne. Prenons le cas de « Delish Burgers », un restaurant familial qui peine à gagner en visibilité sur un marché bondé. En publiant systématiquement des visuels alléchants de leurs hamburgers emblématiques et du contenu engageant sur leur expérience culinaire unique, Delish Burgers a constaté une augmentation stupéfiante de 30 % du trafic sur son site Web en un mois. Cette augmentation a été directement attribuée aux publications de profils d'entreprise Google, illustrant comment ces publications ont le potentiel de générer un trafic et un engagement significatifs.





De nombreuses études ont mis en évidence l’impact des publications de profils d’entreprise Google dans le monde réel. Les statistiques révèlent que les entreprises utilisant ces publications connaissent une augmentation de 35 % des taux de clics sur leurs sites Web. De plus, ceux qui intègrent des visuels dans leurs publications constatent un engagement remarquablement supérieur de 65 % à celui des publications contenant uniquement du texte. Ces informations mettent l’accent sur l’exploitation du contenu visuel et des publications cohérentes pour attirer des clients potentiels et stimuler l’engagement.





De plus, l’influence des publications de profil d’entreprise Google s’étend au-delà des mesures d’engagement. Les taux de conversion, un aspect crucial pour toute entreprise, ont connu une augmentation notable allant jusqu'à 25 % pour les entreprises utilisant efficacement ces publications. Cela illustre comment ces publications attirent l’attention et incitent à l’action, traduisant l’engagement en ligne en résultats commerciaux tangibles. Un tel impact souligne le rôle central que jouent les publications stratégiques du profil d'entreprise Google dans le succès d'une marque dans le paysage numérique.





Rationalisation du flux de travail : outils d'IA pour une création et une planification efficaces des publications

Les outils basés sur l'IA rationalisent le flux de travail de création de publications pour les profils d'entreprise Google en offrant une génération de contenu automatisée, une planification intelligente et des options de personnalisation. Ces outils exploitent des algorithmes d'apprentissage automatique pour organiser du contenu attrayant, suggérer des délais de publication optimaux et même fournir des modèles de conception pour des publications visuellement attrayantes. En automatisant ces tâches, les entreprises peuvent gagner du temps, maintenir un calendrier de publication cohérent et garantir que leur contenu est adapté pour trouver un écho auprès de leur public cible, contribuant ainsi à des stratégies marketing plus efficaces.









Top 15 des outils basés sur l'IA pour planifier les publications de profils d'entreprise Google

Voici ma liste des 15 meilleurs outils de planification pour les publications de profils d'entreprise Google avec des améliorations de l'IA :

Planificateur d'entreprise Google Prix mensuel Numéro de compte de réseau social Boum circulaire 24,99 $/mois 5 Métier à tisser 42 $/mois dix Sked Social 89 $/mois dix OneUp 60 $/mois dix Suite Hoot 99 $/mois dix SocialPilot 30 $/mois dix Planifiable 193 $/mois dix Envoyable 29 $/mois 6 Sprout Social 249 $/mois 5 Abeille Sociale 49 $/mois dix Récurposter 25 $/mois + taxes 5 AgoraPulse 99 $/mois dix Plus tard 45 $/mois 10+ Editeur 36 $/mois dix PromoRépublique 59 $/mois dix





#1 Cercleboom









Tout comme la gestion des publications sur diverses plateformes sociales, Circleboom Publish permet de planifier les publications de Google My Business. Il est crucial de maintenir un compte Google Business à jour avec le contenu le plus récent lié à vos offres et à votre secteur.





Pour planifier des publications efficacement, organiser les dernières actualités du secteur, connecter les flux RSS de votre blog ou de votre site Web pour des mises à jour automatiques du profil d'entreprise Google ou concevoir du contenu GMB personnalisé. Les extensions intégrées de Circleboom (Canva, Unsplash et Giphy) offrent une gamme de modèles, de photos, de gifs, d'animations, de filtres, d'effets, de graphiques et de polices pour améliorer l'attrait de vos publications Google My Business. Les modèles GMB prêts à l'emploi simplifient le processus de post-création.













Circleboom simplifie la création et la planification des publications Google My Business, offrant une expérience plus conviviale que la plateforme native de Google. Dans Circleboom, les utilisateurs peuvent créer des publications « Offre » et « Événement » GMB, en incorporant des boutons CTA tels que « Acheter », « Commander en ligne » ou « Inscription » et des détails supplémentaires tels que « Code de coupon » pour améliorer l'engagement.





Les publications sur Google My Business peuvent être publiées instantanément ou programmées à des dates et heures futures. De plus, les utilisateurs peuvent configurer des files d'attente et des intervalles de publication automatisés, garantissant ainsi des mises à jour régulières du contenu sur Google My Business à des périodes désignées. Circleboom Publish rationalise également la gestion de plusieurs comptes Google My Business au sein d'un seul tableau de bord.





ChatGPT et Canva sont sur Circleboom !





Vous pouvez utiliser ChatGPT et Canva pour générer automatiquement des images et des textes pour vos publications Google sans aucun coût supplémentaire ! Lorsque vous achetez un forfait Circleboom, vous disposerez automatiquement de ChatGPT et Canva !





Notamment, Circleboom Publish propose un générateur de texte IA sur les réseaux sociaux , facilitant la création de messages d'appel à l'action convaincants pour les promotions et les événements commerciaux. Cet outil aide à générer automatiquement du trafic en ligne vers votre entreprise.









Lorsque votre publication Google est prête, le planificateur Google Business basé sur l'IA sur Circleboom vous fournira les meilleurs moments pour publier et planifier votre contenu. Vous pouvez sélectionner l'un de ces jours et heures et cibler le maximum d'impressions et d'engagement.

















Il ne s’agit pas simplement de « meilleurs moments » généraux pour publier sur le profil d’entreprise Google. Circleboom fournit des horaires optimaux « spécifiques à l'utilisateur » et chaque utilisateur de Circleboom trouve différents meilleurs horaires en fonction de son audience et de son schéma de publication.





Néanmoins, Circleboom peut fournir un « meilleur moment » général pour cibler autant de personnes que les entreprises peuvent cibler. Basé sur les mesures d'engagement de milliers d'utilisateurs de Circleboom, ce graphique est créé :









Automatisation commerciale Google





Circleboom propose deux méthodes d'automatisation pour les publications Google Business : le flux RSS et la planification des files d'attente .





Disons que vous disposez d'un site Web sur lequel vous publiez des mises à jour sur votre entreprise. Si vous souhaitez partager automatiquement les mises à jour de votre site Web avec vos visiteurs Google Business, vous pouvez connecter un flux RSS de votre site Web à Google sur Circleboom, et vos publications seront automatiquement partagées avec Google.





L'autre moyen d'automatisation de Google Business proposé par Circleboom est la planification des files d'attente. Il s'agit d'une méthode utilisée pour gérer et organiser des tâches, des processus ou des tâches dans une séquence, souvent basée sur une priorité ou un ordre prédéfini. Dans ce système, les tâches sont organisées dans une file d'attente ou une ligne et elles sont exécutées ou traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été ajoutées à la file d'attente. Au fur et à mesure que chaque tâche est terminée, la suivante dans la file d'attente est traitée, garantissant ainsi un flux de travail structuré et organisé.





Vous pouvez définir des intervalles de temps et partager automatiquement vos publications Google. Il s’agit d’une fonctionnalité très économe en temps et en énergie que la plupart des entreprises aiment utiliser !









Circleboom Publish prend également en charge Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest et LinkedIn.

Facilité d'utilisation : 9,4

Qualité du support : 9,4

Facilité d'installation : 9,8

Tarifs

Le prix de départ des forfaits Circleboom est de 29,99 $/mois .





#2 Métisse

Loomly permet la création, la prévisualisation, l'approbation et la planification de publications pour les emplacements confirmés que vous gérez. Vous pouvez lier de manière transparente votre compte Google My Business en accédant à la section Comptes sociaux dans les paramètres de votre calendrier sur Loomly. Par la suite, vous sélectionnerez Google My Business comme canal désigné dans le deuxième écran de l'interface Post Builder.





Dans le quatrième panneau du Post Builder, vous pouvez affiner votre publication en tant que publication « Quoi de neuf », « Événement » ou « Offre ». Les modes Vue Liste et Vue Calendrier présenteront vos publications planifiées, permettant des aperçus, des approbations et une planification directement à partir de la vue Publication.





Les outils d'analyse et de reporting de Loomly offrent des informations précieuses sur les performances des publications, l'engagement du public et l'efficacité des stratégies de contenu sur Google Business, permettant aux utilisateurs d'affiner leur approche en fonction de décisions basées sur les données.





Le planificateur Google Business de Loomly intègre des fonctionnalités avancées d'IA pour rationaliser la post-planification et la gestion. Tirant parti d'algorithmes intuitifs, cette fonctionnalité simplifie le processus de planification en recommandant des heures de publication optimales, en élaborant des suggestions de contenu attrayantes et même en suggérant les types de publications les plus efficaces, qu'il s'agisse de « Nouveautés », « Événement » ou « Offre », en fonction de l'audience. les modèles d’engagement et les tendances de l’industrie. Grâce à des informations basées sur l'IA, Loomly permet aux entreprises d'élaborer des stratégies de contenu plus percutantes, garantissant ainsi une portée et une résonance maximales auprès de leur public cible sur les profils Google Business.





Certains utilisateurs peuvent trouver la courbe d'apprentissage initiale abrupte, surtout s'ils débutent dans les outils de gestion des médias sociaux. La navigation à travers les différentes caractéristiques et fonctionnalités peut nécessiter un certain temps pour se familiariser.





Facilité d'utilisation : 9,3

Qualité du support : 9,3

Facilité d'installation : 9,4

Le prix de départ des forfaits Loomly est de 32 $/mois .





#3 Sked Social

Sked Social est un planificateur tout-en-un pour Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Google My Business, se positionnant comme une solution complète principalement axée sur la gestion d'Instagram.





Pour utiliser la publication Google My Business dans Sked, vous devez vérifier votre éligibilité via le Business Dashboard de Google, car Google restreint l'accès à cette fonctionnalité à des entreprises spécifiques. La vérification est une condition préalable avant de publier sur Google My Business via Sked.





Une fois vérifié, Sked permet aux utilisateurs de planifier et de modifier en toute transparence des publications pour Google My Business, de la même manière que pour gérer d'autres plateformes de médias sociaux. Les utilisateurs peuvent choisir le placement de la publication et doivent sélectionner un « type de sujet » spécifique fourni par Google, notamment « Quoi de neuf », événements, offres et alertes. La prise en charge par Sked des publications Google My Business englobe ces types de publications sélectionnés, s'alignant sur les fonctionnalités définies par Google pour la publication de contenu. De plus, Sked intègre des fonctionnalités basées sur l'IA pour améliorer la création et la planification de contenu, rationalisant ainsi le processus pour les utilisateurs gérant plusieurs plates-formes simultanément.





Une mise en garde concernant Sked Social est que sa fonctionnalité de publication sur Google My Business est soumise aux critères d'éligibilité de Google. Toutes les entreprises ne peuvent pas être autorisées à utiliser cette fonction via Sked, car l'accès est restreint en fonction du processus de vérification de Google et des exigences commerciales spécifiques. Par conséquent, les utilisateurs doivent vérifier leur éligibilité avant de se fier à Sked pour la publication sur Google My Business.

Facilité d'utilisation : 8,8

Qualité du support : 8,3

Facilité d'installation : 8,3

Le prix de départ des forfaits Sked Social est de 99 $/mois .





#4 OneUp

OneUp propose une solution complète pour planifier et gérer les publications sur Google My Business et sur les réseaux sociaux afin de stimuler l'engagement et de générer du trafic. Cette plate-forme permet aux utilisateurs de créer des bâtons, en choisissant entre une publication unique ou une publication récurrente à des intervalles souhaités.





De plus, il offre la possibilité de publier ou de planifier immédiatement des publications pour des dates futures. Pour rationaliser l'organisation du contenu, OneUp introduit des catégories, permettant aux utilisateurs de classer les publications pour un regroupement facile sur différents comptes. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour les agences gérant plusieurs clients, permettant de structurer efficacement les publications.





Bien que OneUp propose diverses fonctionnalités de planification et de publication, certains utilisateurs ont signalé des retards occasionnels dans la mise en ligne des publications sur toutes les plateformes. Il est conseillé de procéder à une vérification croisée des publications programmées sur différents canaux pour garantir une publication en temps opportun.

Intégrant des capacités d'IA avancées, OneUp offre aux utilisateurs des fonctionnalités d'automatisation améliorées. La vue Calendrier facilite la modification facile des publications programmées en permettant des ajustements par glisser-déposer pour modifier les dates de publication. De plus, son automatisation basée sur l'IA s'étend aux publications Google My Business, permettant une distribution simultanée sur plusieurs sites Google My Business. Les utilisateurs peuvent inclure divers éléments de contenu tels que des images, des liens et des boutons d'appel à l'action convaincants dans leurs publications, facilitant même le téléchargement de photos directement dans la section Google My Business Photos.

Facilité d'utilisation : 8,7

Qualité du support : 9,5

Facilité d'installation : 8,0

Le prix de départ des forfaits OneUp est de 12 $/mois .





#5 Suite Hoot

Bien qu'il ne fasse pas l'objet d'une publicité bien visible, ** Hootsuite ** intègre Google My Business dans sa suite de planification de réseaux sociaux. Les utilisateurs doivent authentifier leur profil Google My Business avant d'accéder à cette fonctionnalité. Une fois vérifié, accédez au répertoire des applications de Hootsuite, localisez le module complémentaire Google My Business et installez-le. Accordez les autorisations nécessaires à Hootsuite, autorisant l'accès aux différentes facettes de votre compte Google My Business, notamment les publications, les questions et les avis.



Lorsque vous êtes prêt à créer une nouvelle publication, accédez au flux Publications dans Hootsuite. Lancez le processus en sélectionnant « Créer une nouvelle publication » et en remplissant les champs requis tels que le texte, les images, les boutons CTA et les liens. Une fois tous les détails saisis, cliquez sur « Publier maintenant » pour publier votre contenu sur Google My Business. De plus, cette intégration permet une visibilité des questions et avis Google My Business dans Hootsuite, permettant une gestion transparente des interactions et des réponses.





Malgré sa convivialité, Hootsuite présente certaines limites à noter :

Ses capacités d'analyse devront peut-être être améliorées pour les entreprises qui recherchent des informations complètes sur leurs performances sur les réseaux sociaux. Bien qu'elle offre des options de personnalisation, elle n'est peut-être pas aussi étendue que d'autres plates-formes, ce qui limite potentiellement le contenu sur mesure. La structure tarifaire de Hootsuite pourrait constituer un défi financier pour les petites entreprises, en particulier pour ses forfaits payants.





De plus, sa courbe d'apprentissage pourrait poser des défis, notamment pour les nouveaux arrivants, nécessitant du temps pour se familiariser avec l'interface et ses fonctionnalités. Il convient notamment de faciliter la publication directe sur Instagram, ce qui nécessite des moyens alternatifs de publication sur la plateforme. Enfin, des inquiétudes concernant le support client ont été soulevées, certains utilisateurs signalant une assistance insatisfaisante pour le dépannage des problèmes.

Facilité d'utilisation : 8,4

Qualité du support : 8,0

Facilité d'installation : 8,4

Le prix de départ des forfaits Hootsuite est de 99 $/mois .





#6 SocialPilot

SocialPilot rationalise les efforts de marketing local en automatisant les publications Google My Business, favorisant ainsi une meilleure visibilité auprès des publics régionaux. Cette plateforme intègre des capacités d'IA sophistiquées, permettant la création de contenu engageant et hyper-localisé pour les fiches Google My Business. En exploitant les informations basées sur l'IA, il adapte les publications pour mettre en évidence les offres exclusives, les lancements de produits et les services, incitant les visiteurs à explorer votre vitrine.





Tirez parti des outils d'analyse de SocialPilot pour suivre les performances des publications. Surveillez les mesures telles que les taux d'engagement, les clics et les impressions pour évaluer l'efficacité de votre stratégie de contenu.





L'intégration de publications avec des appels à l'action stratégiques est orchestrée de manière transparente grâce à une optimisation basée sur l'IA, encourageant les lecteurs à explorer votre site Web, à se plonger dans des pages de produits spécifiques ou à interagir avec vos profils sociaux. Tirant parti de la reconnaissance d'image avancée, SocialPilot suggère intelligemment des visuels captivants, qu'il s'agisse de l'esthétique de la vitrine, des offres de produits ou des expériences client, optimisant ainsi les vues des pages professionnelles de Google. De plus, son moteur de recommandation vidéo basé sur l'IA permet aux entreprises de créer des guides pratiques et des démonstrations de produits convaincants, favorisant ainsi la crédibilité et la résonance auprès des acheteurs potentiels.





Les utilisateurs notent parfois un inconvénient à propos de SocialPilot : la courbe d'apprentissage pour les débutants. Bien qu'il offre des fonctionnalités robustes, maîtriser tout son potentiel peut prendre un certain temps, en particulier pour ceux qui découvrent les outils de gestion des médias sociaux. L'interface et les diverses options peuvent au début sembler écrasantes jusqu'à ce que les utilisateurs se familiarisent avec les fonctionnalités de la plateforme.

Facilité d'utilisation : 9,0

Qualité du support : 8,9

Facilité d'installation : 9.1

Le prix de départ des forfaits SocialPilot est de 25 $/mois .





#7 Planifiable

La dernière fonctionnalité d'intégration de Planable révolutionne la façon dont vous planifiez vos publications Google My Business. Avant de vous lancer, une inscription sur Planable et Google My Business est requise. Dans Planable, configurez votre profil d'entreprise et votre flux de travail, en créant un compte. Accédez à Google My Business, sélectionnez « Ajouter des pages » et connectez-vous avec vos informations d'identification.





Désormais, vous pouvez programmer des publications sur vos réseaux sociaux et Planable permet une organisation spécifiquement pour Google My Business. Choisissez entre la vue Flux ou la vue Calendrier dans Planable pour personnaliser l'apparence de votre flux. Pour rationaliser les opérations et minimiser les erreurs, attribuez des rôles et des autorisations distincts aux collègues, aux clients et aux parties prenantes. Grâce à Planable, vous pouvez désormais organiser et programmer méticuleusement des publications pour Google My Business, LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter.





De nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA ont été intégrées de manière transparente à l'arsenal de Planable, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Ces fonctionnalités d'IA analysent rapidement les performances du contenu, offrant des informations et des recommandations précieuses pour optimiser l'engagement post. En automatisant les suggestions de contenu en fonction des préférences et des tendances du public, les outils d'IA de Planable amplifient l'efficacité et améliorent l'efficacité des publications, ce qui en fait un atout indispensable pour les gestionnaires de médias sociaux et les spécialistes du marketing.





Bien que Planable ait intégré des fonctionnalités d'IA, elles ne sont peut-être pas aussi avancées ou complètes que certains outils de médias sociaux dédiés alimentés par l'IA. Cela pourrait limiter la profondeur des recommandations et des optimisations de contenu basées sur l’IA disponibles au sein de la plateforme.

Facilité d'utilisation : 9,3

Qualité du support : 8,9

Facilité d'installation : 9,3

Le prix de départ des forfaits planifiables est de 11 $/mois .





#8 Envoyable





En 2018, Sendible a introduit la possibilité pour les entreprises d'utiliser sa plateforme de médias sociaux pour planifier des publications sur les pages Google My Business. Ils ont souligné l’émergence de la fonctionnalité Posts comme un développement notable de Google My Business, permettant aux entreprises de publier directement du contenu dans les résultats de recherche Google. Cette fonctionnalité représente un potentiel important, notamment pour les agences cherchant à améliorer la présence en ligne de leurs clients sur Google.





Sendible rationalise la planification en masse des publications Google My Business. Le processus consiste à lier votre compte Sendible au compte Google My Business correspondant, une étape particulièrement pertinente pour les agences gérant plusieurs comptes. Chaque site d'entreprise nécessite la configuration de sa connexion dans le cadre de cette procédure.





Semblable à la gestion des publications sur n'importe quelle autre plateforme de médias sociaux, Sendible permet de planifier efficacement les publications de Google My Business. Chaque publication comprend des options pour sélectionner l'appel à l'action (CTA) souhaité. Si la publication contient un lien, Sendible génère un bouton dans le contenu publié sur Google My Business, guidant les utilisateurs vers la connexion spécifiée.





De plus, Sendible intègre des fonctionnalités et des outils d'IA pour améliorer les capacités de planification, fournissant des informations avancées basées sur des analyses pour optimiser les calendriers de publication, les recommandations de contenu et les stratégies d'engagement du public. Cette intégration de l'IA permet aux utilisateurs de rationaliser et d'affiner la planification de leurs publications Google My Business en fonction de l'intelligence basée sur les données.

L'une des fonctionnalités remarquables de Sendible est sa suite d'analyse robuste, qui fournit des informations complètes sur les performances des médias sociaux. Il propose des analyses détaillées englobant les mesures d'engagement, les données démographiques de l'audience et les performances du contenu sur diverses plates-formes. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de suivre l'efficacité de leurs publications Google My Business et d'autres activités sur les réseaux sociaux, permettant ainsi de prendre des décisions basées sur les données afin d'optimiser les stratégies pour une meilleure portée et un meilleur engagement du public.

Facilité d'utilisation : 8,8

Qualité du support : 8,9

Facilité d'installation : 8,6

Le prix de départ des forfaits Sendible est de 29 $/mois .





#9 Sprout Social

Sprout Social offre une connectivité transparente avec Google My Business, permettant la publication directe de contenu sur votre profil Google My Business. Une fois votre entreprise répertoriée sur Google, l'automatisation de vos publications devient essentielle, présentant l'une des stratégies les plus efficaces pour améliorer la visibilité sur la plateforme.





Comme pour la gestion de tout autre réseau, le processus commence par le lancement de la fonctionnalité « Compose » dans Sprout Social. À partir de là, vous pouvez saisir le texte et les images de votre publication, en sélectionnant un ou plusieurs emplacements Google My Business selon vos besoins. Par la suite, vous choisissez entre un type de publication événement ou « Quoi de neuf ». Des détails tels que les heures de début et de fin et le titre de l'événement sont requis pour les événements. De plus, il existe une option permettant de sélectionner un type de bouton pour votre publication.





La publication peut être envoyée immédiatement, programmée plus tard, ajoutée à la file d'attente Sprout ou enregistrée en tant que brouillon. Bien que les fonctionnalités spécifiques de l'IA ne soient pas explicitement mises en évidence, les outils d'automatisation avancés de Sprout Social contribuent considérablement à rationaliser la gestion de contenu et à optimiser les processus de planification, améliorant ainsi efficacement l'efficacité globale du flux de travail.





Un domaine dans lequel Sprout Social pourrait ne pas être à la hauteur est sa structure tarifaire, en particulier pour les petites entreprises ou les utilisateurs individuels. Bien que la plate-forme offre des fonctionnalités robustes, les coûts peuvent être plus élevés, en particulier pour ceux qui ont besoin d'accéder à des fonctionnalités complètes mais qui pourraient trouver les plans tarifaires quelque peu élevés.

Facilité d'utilisation : 8,9

Qualité du support : 8,7

Facilité d'installation : 8,8

Le prix de départ des forfaits Sprout Social est de 249 $/mois .





#10 SocialBee

SocialBee est un outil complet de gestion des médias sociaux qui rationalise vos plateformes en ligne sans effort. La plate-forme étend ses capacités au-delà de la planification traditionnelle en intégrant des fonctionnalités d'IA intuitives qui améliorent votre expérience de publication sur Google My Business (GMB). Grâce à son interface conviviale, SocialBee simplifie le processus de planification des publications GMB, permettant aux entreprises de gérer leur présence en ligne sans effort.





Grâce à l'onglet dédié « GMB » du tableau de bord SocialBee, les utilisateurs ont accès à un environnement simplifié pour la création de publications GMB. Parallèlement à la planification, la plate-forme exploite des outils d'optimisation de contenu basés sur l'IA, permettant aux utilisateurs de créer des publications GMB attrayantes et personnalisées. Ces capacités basées sur l'IA analysent les données de performances du contenu et les mesures d'engagement des utilisateurs, fournissant des informations sur les heures de publication et les types de contenu optimaux et suggérant même des hashtags ou des mots-clés pertinents pour une visibilité et un engagement du public améliorés.





De plus, les fonctionnalités avancées d'IA de SocialBee vont au-delà de la simple planification. Les algorithmes intelligents de la plateforme se penchent sur la curation et la création de contenu, suggérant des sujets d'actualité, des actualités liées à l'industrie ou des visuels convaincants qui trouvent un écho auprès de votre public. Ces recommandations de contenu basées sur l'IA garantissent que vos publications GMB sont planifiées efficacement et conçues pour captiver et trouver un écho auprès de votre public cible, renforçant ainsi l'engagement et la visibilité dans les résultats de recherche Google.





De plus, SocialBee exploite l'IA pour l'analyse post-performance, fournissant des informations complètes sur l'engagement post GMB, les données démographiques de l'audience et l'efficacité du contenu. Cette approche basée sur les données permet aux utilisateurs d'affiner en permanence leur stratégie de publication GMB, en optimisant le contenu sur la base d'analyses en temps réel pour maximiser la portée et l'impact. Cette combinaison de commodité de planification et d'amélioration du contenu basée sur l'IA positionne SocialBee comme une solution polyvalente pour les entreprises cherchant à accroître leur présence et leur engagement GMB.





Un avis d'utilisateur de SocialBee : « L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur du logiciel sont très mauvaises pour moi. »

Facilité d'utilisation : 9,0

Qualité du support : 8,7

Facilité d'installation : 8,5

Le prix de départ des forfaits SocialBee est de 24 $/mois .





#11 Récurposter





Recurpost est un outil dynamique permettant de rationaliser la gestion des publications Google My Business (GMB), offrant une approche efficace et rapide de la planification et de l'automatisation des publications. En intégrant de manière transparente les listes GMB à sa plateforme, Recurpost simplifie la création et la planification des publications à l'avance, permettant aux utilisateurs d'automatiser efficacement leur calendrier de publication.





Lors de la création d'un compte et de la connexion de votre liste GMB, l'interface intuitive de Recurpost propose une section d'accueil conviviale, où les utilisateurs peuvent parcourir diverses options pour créer et planifier des publications. La plateforme propose différents types de publications, permettant aux utilisateurs de sélectionner le format le plus approprié pour leur contenu GMB : annonces, événements ou promotions.





Recurpost offre une expérience simplifiée et conviviale, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent un outil de planification de réseaux sociaux simple et facile à utiliser.





Une fois la publication créée, Recurpost propose une fonctionnalité de prévisualisation, permettant aux utilisateurs de visualiser comment la publication apparaîtra avant la publication. Cette fonctionnalité garantit que le contenu correspond à la présentation souhaitée et trouve un écho efficace auprès du public visé. Les utilisateurs peuvent imprimer la publication instantanément ou la planifier plus tard, ce qui leur permet d'élaborer une stratégie de publication cohérente et opportune.





Les capacités d'automatisation de Recurpost offrent un avantage supplémentaire, permettant aux utilisateurs de pré-planifier et de programmer leurs publications GMB, éliminant ainsi le besoin d'une intervention manuelle pour chaque instance de publication. Cette fonctionnalité permettant de gagner du temps rationalise le processus de publication, permettant aux entreprises de maintenir une présence en ligne cohérente sur Google, améliorant ainsi la visibilité et l'engagement auprès de leur public.





L'interface de Recurpost peut sembler un peu simpliste pour les utilisateurs recherchant des fonctionnalités de planification plus avancées ou complexes.

Facilité d'utilisation : 9,2

Qualité du support : 8,8

Facilité d'installation : 8,6

Le prix de départ des forfaits Recurpost est de 25 $/mois .





#12 AgoraPulse





Agorapulse rationalise le processus de planification et de gestion des publications Google My Business (GMB), offrant une expérience transparente aux utilisateurs souhaitant maintenir une présence active et engageante sur la plateforme. Cet outil simplifie le processus post-création :





Planification sans effort : une fois connecté à votre compte GMB, accédez à l'onglet « Publications » dans Agorapulse, où vous pouvez lancer et planifier la publication d'une nouvelle publication. Cette fonctionnalité permet une planification pratique et une livraison rapide du contenu à votre public.

Visibilité améliorée : Agorapulse encourage l'incorporation de mots-clés et de hashtags pertinents dans vos publications GMB, optimisant leur visibilité et garantissant qu'ils atteignent efficacement le public visé. Cette approche permet de maximiser l’impact de votre contenu.

Interface conviviale : Avec une interface conviviale, Agorapulse permet aux entreprises de maintenir facilement une page GMB attrayante. Sa conception intuitive simplifie la création et la planification de publications, permettant aux utilisateurs de gérer efficacement le contenu.



En tirant parti des fonctionnalités d'Agorapulse, les entreprises peuvent gérer efficacement leur présence GMB, favorisant l'engagement et attirant des clients potentiels pour soutenir la croissance de leur entreprise.





Bien qu'Agorapulse offre une planification et une gestion efficaces des publications Google My Business (GMB), il est important de noter que ses fonctionnalités peuvent être sujettes à des mises à jour ou à des modifications. Les utilisateurs doivent régulièrement examiner et s'adapter à toute modification des fonctionnalités et des politiques de la plateforme afin de garantir une utilisation optimale de ses services. De plus, garantir le respect des directives et procédures de publication de GMB est essentiel pour maintenir une présence positive et convaincante sur la plateforme.

Facilité d'utilisation : 8,8

Qualité du support : 8,0

Facilité d'installation : 8.1

Le prix de départ des forfaits AgoraPulse est de 49 $/mois .





#13 Plus tard

Lorsque vous utilisez Later pour planifier et gérer des publications Google My Business (GMB), il est crucial de rester informé de toute modification ou amélioration de l'intégration de Later avec GMB. Les plates-formes technologiques introduisent souvent des mises à jour pour améliorer l'expérience utilisateur ou se conformer aux changements de plate-forme, et rester informé de ces modifications permet d'optimiser votre post-planification GMB.





L'examen régulier des fonctionnalités de Later liées à la planification GMB garantit que vous exploitez les fonctionnalités les plus récentes disponibles. Si Later introduit de nouveaux outils ou ajustements dans son processus de planification GMB, la compréhension et la mise en œuvre rapide de ces changements peuvent contribuer à une post-gestion plus efficace.





Son calendrier de contenu visuel fournit un aperçu complet des publications programmées, garantissant une compréhension claire de la distribution et du calendrier du contenu. Cette approche organisée aide à maintenir un calendrier de publication cohérent, ce qui est crucial pour interagir efficacement avec votre public.





De plus, GMB dispose de son propre ensemble de politiques et de directives de publication en tant qu'utilisateur planifiant des publications GMB via Plus tard. Il est essentiel de se conformer à ces directives pour maintenir la conformité et garantir que vos publications répondent aux normes de GMB. Le respect de ces politiques garantit que votre contenu GMB reste efficace et conforme, tout en maintenant une présence en ligne positive et percutante pour votre entreprise.

Facilité d'utilisation : 8,8

Qualité du support : 8,0

Facilité d'installation : 8.1

Le prix de départ des forfaits ultérieurs est de 16,67 $/mois .





#14 Éditeur

Pubr est une plateforme complète de gestion des médias sociaux conçue pour rationaliser vos responsabilités de gestion sans effort. Parmi sa gamme d'intégrations et de fonctionnalités, Publer offre une intégration transparente avec Google My Business (GMB), facilitant la planification des publications GMB via un processus simple.





Connectez-vous à votre compte Publer et accédez à la section GMB. Ici, vous pouvez facilement sélectionner votre compte GMB et créer votre publication en choisissant parmi différents types de publication comme Événement, Mise à jour ou Offre, en fonction de l'objectif de votre campagne.





Suggestions basées sur l'IA pour les publications GMB basées sur des sujets d'actualité, des actualités du secteur ou des données de performances passées afin d'optimiser la stratégie de contenu.





Une fois que vous avez rédigé votre publication GMB, Publer vous permet de la prévisualiser, garantissant ainsi qu'elle répond à vos exigences en matière de contenu. Cette fonction de prévisualisation permet tous les ajustements ou améliorations nécessaires avant de planifier la publication de la publication.





Enfin, définissez la date et l’heure souhaitées pour la mise en ligne de votre publication GMB. Les capacités de planification de Publer permettent aux utilisateurs de planifier et d'automatiser la publication de contenu GMB, garantissant ainsi des publications opportunes et cohérentes qui correspondent à votre stratégie marketing et à vos objectifs d'engagement du public.

Facilité d'utilisation : 8,7

Qualité du support : 8.1

Facilité d'installation : 8,8

Le prix de départ des forfaits Pubr est de 12 $/mois .





#15 PromoRépublique





Lier votre compte Google My Business à PromoRepublic est désormais réalisable, même s'il est essentiel de noter que seuls les emplacements confirmés peuvent établir cette connexion via PromoRepublic. Il existe une contrainte imposée par l'API Google My Business : PromoRepublic permet de relier jusqu'à dix sites pour la publication.





Bien que PromoRepublic facilite la liaison des comptes Google My Business, il intègre également des fonctionnalités améliorées par l'IA pour rationaliser la gestion des médias sociaux. Tirant parti d'algorithmes avancés, PromoRepublic analyse les tendances d'engagement et les préférences du public, permettant des informations prédictives pour des délais de publication et des choix de contenu optimaux.





Les suggestions de contenu basées sur l'IA de la plateforme aident à créer des publications convaincantes, en utilisant l'analyse des données pour recommander des sujets, des visuels et des messages adaptés à des publics spécifiques. Les analyses basées sur l'IA de PromoRepublic fournissent des évaluations approfondies des performances, offrant des mesures sur la portée des publications, les taux d'engagement et les données démographiques de l'audience pour une prise de décision éclairée.





De plus, la fonctionnalité de boîte de réception assistée par l'IA de PromoRepublic utilise le traitement du langage naturel pour catégoriser et hiérarchiser les messages, permettant ainsi une gestion efficace des questions, des avis et des interactions avec les clients de Google My Business. Cette fonctionnalité basée sur l'IA optimise les temps de réponse et améliore l'engagement client, garantissant une expérience de gestion transparente sur les plateformes de médias sociaux.

Facilité d'utilisation : 8,9

Qualité du support : 9,0

Facilité d'installation : 8,9

Le prix de départ des forfaits Pubr est de 49 $/mois .

Nom de l'outil Score d'intégration de l'IA Automatisation des files d'attente Boum circulaire 10/10 ✔️ Métier à tisser 7/10 ❌ Sked Social 5/10 ❌ OneUp 3/10 ❌ Suite Hoot 9/10 ✔️ SocialPilot 7/10 ✔️ Planifiable 5/10 ❌ Envoyable 5/10 ❌ Sprout Social 8/10 ✔️ Abeille Sociale 6/10 ❌ Récurposter 3/10 ❌ AgoraPulse 4/10 ❌ Plus tard 9/10 ✔️ Editeur 4/10 ❌ PromoRépublique 2/10 ❌





Les avantages de la planification des publications Google Business

La planification de publications sur le profil d'entreprise Google peut bénéficier considérablement aux entreprises en améliorant leur présence en ligne et en engageant efficacement leur public. Premièrement, il permet une diffusion de contenu cohérente et opportune, garantissant que votre public reçoive des mises à jour régulières sur votre entreprise.





En planifiant les publications à l'avance, vous maintenez un flux d'informations cohérent, en tenant votre public informé des promotions, des événements ou de toute actualité pertinente sans effort manuel constant.





Deuxièmement, la planification offre commodité et flexibilité. Il permet aux entreprises de planifier stratégiquement leur calendrier de contenu, en alignant les publications sur des événements spécifiques, des promotions ou des offres saisonnières. Cette approche garantit que votre contenu sera toujours pertinent et opportun, atteignant votre public au moment où il est le plus susceptible de s'engager.





De plus, les publications programmées sur le profil d'entreprise Google peuvent avoir un impact positif sur le référencement. Un contenu cohérent et engageant informe votre public et signale aux moteurs de recherche votre activité commerciale et votre pertinence. La mise à jour régulière de votre profil avec des publications programmées augmente vos chances d'apparaître dans les recherches locales, attirant ainsi plus de clients potentiels vers votre entreprise.

La planification des publications de profils d'entreprise Google est une stratégie puissante pour les entreprises souhaitant optimiser leur présence en ligne. Il est essentiel de planifier votre calendrier de contenu, de maintenir la cohérence des publications et de vous assurer que vos publications sont informatives, engageantes et pertinentes par rapport aux intérêts et aux besoins de votre public. Cette pratique rationalise vos efforts de marketing et améliore la visibilité, l'engagement et, en fin de compte, les conversions de votre entreprise.









Augmenter la visibilité sur Google Maps

Google détermine 3 facteurs principaux pour qu'une entreprise se classe dans les résultats de recherche Google :

Pertinence

Distance

Importance





La pertinence signifie dans quelle mesure une entreprise locale s'aligne sur la recherche d'un utilisateur. Fournissez des détails complets à votre profil d'entreprise Google pour une meilleure compréhension et pertinence des enquêtes. Bien que l'importance des correspondances exactes de mots clés dans les noms d'entreprise ait diminué, les catégories et sous-catégories de votre fiche ont désormais plus de poids. Par exemple, la recherche de « pub London » peut donner un seul résultat avec le mot « pub » dans son nom.





La distance, un facteur critique, calcule la proximité des résultats de recherche par rapport à l'emplacement de l'utilisateur. Vous pouvez conserver ce facteur identique, car l'emplacement de votre entreprise reste constant. La mise à jour Vicinity de Google a souligné l'importance de la distance dans les classements, permettant à une entreprise sans avis ni notes d'obtenir un classement élevé en fonction de la proximité.





La notoriété mesure la renommée d'une entreprise. La réputation hors ligne et la présence en ligne contribuent à la notoriété d'une entreprise. Des facteurs tels que les avis Google, les efforts de référencement et la présence en ligne influencent les classements locaux. Les entreprises ne peuvent pas payer ou solliciter Google pour obtenir des classements plus élevés ; l’algorithme vise l’équité.





Les avis, particulièrement les avis positifs, ont un impact significatif sur les classements locaux. Même si la distance reste statique, l’optimisation des facteurs de pertinence et de proéminence grâce à une stratégie efficace peut améliorer les classements locaux sur Google Business.





Liste de contrôle du profil d'entreprise Google

Voici les facteurs les plus importants pour optimiser votre fiche Google Business :





Assurez-vous que la configuration est correctement terminée (vérifiez et réclamez votre compte).

Optez pour des logos et des images intérieures/extérieures de haute qualité.

Maintenez une activité cohérente et des publications régulières sur Google My Business.

Lancez fréquemment des campagnes et des événements. Assurez des heures de fonctionnement précises.

Gérez et répondez efficacement aux avis.

Partagez les mises à jour commerciales sur diverses plateformes de médias sociaux.





L'optimisation de la gestion des profils d'entreprise Google est cruciale dans toutes les professions, qu'il s'agisse de la restauration, des services juridiques, de la santé, de l'immobilier ou de tout autre domaine.





Derniers mots

En conclusion, exploiter la puissance des outils de planification de Google Business change la donne pour les entreprises qui souhaitent renforcer leur présence en ligne. Ces outils offrent la capacité inestimable de planifier, programmer et diffuser du contenu de manière cohérente sur les profils d'entreprise Google. En tirant parti de ces planificateurs, les entreprises peuvent garantir qu'un flux constant d'informations engageantes et pertinentes parvienne à leur public, augmentant ainsi la visibilité et favorisant des connexions plus solides.





De plus, la commodité et la flexibilité offertes par ces outils rationalisent la gestion du contenu, permettant aux entreprises d'aligner leurs publications sur des événements, des promotions ou des tendances saisonnières spécifiques. Cette approche stratégique tient le public informé et améliore les efforts de référencement, générant ainsi un trafic plus organique vers l'entreprise.





L'adoption des outils de planification pour les profils d'entreprise Google est plus qu'une mesure permettant de gagner du temps ; il s'agit d'une stratégie essentielle pour rester pertinent, engager efficacement le public et se démarquer dans le paysage concurrentiel en ligne. Alors que les entreprises continuent d’adapter et d’optimiser leur présence numérique, l’utilisation de ces outils devient la pierre angulaire pour maximiser la portée, l’engagement et le succès.