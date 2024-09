La division partisane sur Facebook est toujours mauvaise

Alors même que les émeutiers prenaient d'assaut le Capitole des États-Unis il y a un an, les germes de deux récits différents du 6 janvier se formaient déjà sur les réseaux sociaux.





Dans l'un, vu par des utilisateurs de Facebook qui ont voté pour Joe Biden et couvert par des médias grand public comme le New York Times, une foule stimulée par le président Trump était furieuse de ce qu'elle croyait à tort être une élection volée, frappant au cœur de la nation. dans une insurrection ratée.





Pour les électeurs de Trump sur la plate-forme, voyant la journée à travers l'objectif de petits organes d'information hyper partisans, la journée a été démesurée par les médias hostiles au président de l'époque.





Peut-être, certaines théories du complot qui ont percolé en ligne ont suggéré que la foule avait été infiltrée par des opportunistes de gauche désireux d'inculper les partisans de Trump pour la violence.





L'année dernière, dans les jours qui ont suivi le 6 janvier, The Markup a fait le point sur les nouvelles que les Américains voyaient à propos de l'émeute sur Facebook. En utilisant les données de notre projet Citizen Browser , qui reçoit des instantanés de flux d'actualités d'un panel de centaines d'utilisateurs de Facebook à travers le pays, nous avons vu à quel point les informations sont présentées de manière très différente aux utilisateurs de différentes tendances politiques sur la plateforme.





Aujourd'hui, peu de choses ont changé. Alors que les sujets de débat sur Facebook sont légèrement différents de ce qu'ils étaient il y a un an - les vaccins COVID-19, pour commencer, ont dominé la discussion nationale ces derniers temps - les deux parties restent dans des réalités différentes des médias sociaux, largement isolées des points de vue des autres Les Américains.





Prenez quelques-uns des reportages vus sur Facebook cette semaine par les panélistes de Citizen Browser, tels que catalogués par Split Screen , un projet qui suit, en temps réel, le contenu qui est montré aux panélistes de Citizen Browser de différentes données démographiques et tendances politiques.





Au début de la semaine , certains de nos panélistes qui nous ont dit avoir voté pour Joe Biden étaient susceptibles de voir apparaître un certain nombre d'articles de NPR dans leurs fils d'actualité. Un article a noté la propagation effroyablement rapide de la variante COVID omicron. Un autre a suggéré de passer à un masque N95 robuste pour se protéger contre le virus.





Pendant ce temps, ceux qui se sont identifiés comme électeurs de Trump dans notre panel étaient plus susceptibles de voir l'un des nombreux articles sur la guerre culturelle du Daily Wire, un média conservateur. Un article citait l'opposition du milliardaire Elon Musk au «réveil», tandis qu'un autre notait la domination continue de son collègue conservateur Fox News dans les cotes d'écoute de la télévision par câble.





NE PAS SE CONFORMER. Titre d'une pétition du Daily Wire contre les mandats de vaccination





Un autre lien populaire du Daily Wire était vers une pétition exhortant les lecteurs à "résister à la tyrannie" en s'opposant aux mandats de vaccins "autoritaires" de l'administration Biden. La page comprend un appel à l'action brutal : "NE PAS SE CONFORMER".





Et tandis que de nombreux électeurs de Biden dans notre panel étaient connectés à une fonctionnalité NPR sur les fans transgenres de la franchise Matrix, les électeurs de Trump étaient plus susceptibles de voir un article du conservateur Western Journal qui a écrit avec approbation sur un homme qui a tiré et tué trois adolescents qui auraient tenté pour cambrioler sa maison.





La fracture ne se limite pas non plus aux nouvelles. Les électeurs de Trump dans notre panel sont beaucoup plus susceptibles de se voir recommander un groupe Facebook dédié aux mèmes et aux blagues chrétiennes . Une page populaire recommandée pour les électeurs de Biden ? Une page de fans pour le scientifique Neil deGrasse Tyson.





Dans la semaine qui a précédé l'anniversaire de jeudi de l'émeute, les nouvelles sur les retombées continues du 6 janvier semblaient très différentes à nos panélistes, selon qu'ils soutenaient Trump ou Biden, selon un examen des données de Citizen Browser .





Au cours de la semaine dernière, 98 des 406 panélistes électeurs de Biden dans nos données ont vu des reportages mentionnant « 6 janvier », « janv. 6 », ou « Capitole ». Celui qui est apparu le plus fréquemment, à six panélistes, était un article de NBC News sur le témoignage du Congrès concernant les actions d'Ivanka Trump lors de l'émeute du Capitole.





D'autres histoires montrées à plusieurs électeurs de Biden dans nos données se sont également concentrées sur l'enquête en cours de la Chambre des représentants sur l'émeute. Un article de MSNBC , par exemple, a rapporté des SMS récemment publiés par le Congrès qui ont été envoyés entre l'animateur de Fox News Sean Hannity et les responsables de l'administration Trump avant l'émeute.





Alors que les reportages sur le 6 janvier n'ont été vus que par 27 électeurs Trump (sur 147 au total) dans notre panel la semaine dernière, ces reportages avaient des tendances partisanes claires. L'un, un article d'opinion du site Web conservateur RedState montré à deux panélistes, est intitulé "Les journalistes décrivent le 6 janvier 2021, comme s'ils étaient à Omaha Beach, et ça me retourne l'estomac".





Cette semaine, deux panélistes électeurs de Trump ont également vu un article de Breitbart sur des représentants républicains accusant la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, d'avoir utilisé l'enquête de la Chambre pour couvrir l'échec des démocrates à sécuriser le bâtiment du Capitole pendant l'émeute.





Facebook (qui s'est récemment rebaptisé Meta) n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais Kevin McAlister, un porte-parole de l'entreprise, a déclaré l'année dernière à The Markup qu '«il ne devrait pas être surprenant que des personnes ayant des tendances partisanes différentes aient vu des nouvelles différentes sources sur Facebook, tout comme ils le font avec la télévision, la radio et d'autres formes de médias.





Bien que Citizen Browser ne soit pas le reflet exact de ce qui est montré aux millions d'Américains sur Facebook, l'échantillon offre une fenêtre sur les tendances de la plate-forme qui sont autrement impossibles à voir.





Depuis des années, les chercheurs craignent que l'algorithme de Facebook ne polarise ses utilisateurs via un effet dit de "bulle de filtre" . En montrant en permanence aux utilisateurs un contenu qui renforce les opinions qu'ils ont déjà, selon l'idée ( toujours contestée ), ces utilisateurs sont coincés dans des cycles d'actualités politiques qui se renforcent d'eux-mêmes.





"Nous commençons à voir les gens s'enfoncer plus profondément dans leurs croyances préexistantes..." April Glaser, chercheur principal, Harvard Kennedy School





"Nous commençons à voir les gens s'enfoncer plus profondément dans leurs croyances préexistantes à cause de ce que Facebook suggère qu'ils devraient suivre, et aussi à cause du renforcement de la communauté que Facebook offre à ces groupes", a déclaré April Glaser, chercheur principal au Harvard Kennedy. School, a déclaré à The Markup cette semaine.





Les scientifiques des données de Facebook et Mark Zuckerberg lui-même ont repoussé cette caractérisation, ce dernier déclarant en 2016 qu'"en donnant aux gens l'accès à plus d'informations et en aidant à promouvoir la diversité et la pluralité d'opinions, nous pouvons construire des communautés plus fortes".





Malheureusement, selon certains chercheurs, ces communautés peuvent également être celles qui propagent la désinformation et alimentent la violence politique.





"L'idéologie dirigeante de Facebook depuis de nombreuses années, et qu'elle a renforcée, a longtemps mis l'accent sur la liberté d'expression plutôt que sur la sécurité de la communauté", a déclaré Glaser, "et cela devient vraiment clair lorsque la violence éclate, comme nous l'avons vu avec le 6 janvier."





Crédits : Colin Lecher , Leon Yin





Photo de Colin Lloyd sur Unsplash





