A divisão partidária no Facebook ainda é ruim

Mesmo quando os manifestantes estavam invadindo o Capitólio dos Estados Unidos há um ano, as sementes de duas narrativas diferentes de 6 de janeiro já estavam se formando nas mídias sociais.





Em um deles, visto por usuários do Facebook que votaram em Joe Biden e coberto por veículos de notícias como o The New York Times, uma multidão estimulada pelo presidente Trump ficou furiosa com o que eles falsamente acreditavam ser uma eleição roubada, atingindo o coração da nação. em uma insurreição fracassada.





Para os eleitores de Trump na plataforma, vendo o dia através das lentes de pequenos meios de comunicação hiperpartidários, o dia foi exagerado por meios de comunicação hostis ao então presidente.





Talvez, algumas teorias da conspiração que se infiltraram online sugeriram, que a máfia havia sido infiltrada por oportunistas de esquerda ansiosos para incriminar os apoiadores de Trump pela violência.





No ano passado, nos dias após 6 de janeiro, o The Markup fez um balanço das notícias que os americanos estavam vendo sobre o motim no Facebook. Usando dados de nosso projeto Citizen Browser , que recebe instantâneos de feeds de notícias de um painel de centenas de usuários do Facebook em todo o país, vimos como as notícias são apresentadas de maneira muito diferente para usuários de diferentes tendências políticas na plataforma.





Hoje, pouca coisa mudou. Embora os tópicos de debate no Facebook sejam ligeiramente diferentes do que eram há um ano - as vacinas COVID-19, por exemplo, dominaram a discussão nacional ultimamente - ambos os lados permanecem em diferentes realidades de mídia social, amplamente isolados das opiniões de outros americanos.





Veja algumas das notícias vistas no Facebook apenas esta semana pelos painelistas do Citizen Browser, conforme catalogado pelo Split Screen , um projeto que rastreia, em tempo real, qual conteúdo está sendo mostrado aos painelistas do Citizen Browser de diferentes dados demográficos e tendências políticas.





No início da semana , alguns de nossos palestrantes que nos disseram que votaram em Joe Biden provavelmente teriam vários artigos da NPR aparecendo em seus feeds de notícias. Um artigo observou a disseminação assustadoramente rápida da variante do omicron do COVID. Outro sugeriu a atualização para uma máscara N95 resistente para proteção contra o vírus.





Enquanto isso, aqueles que se autoidentificaram como eleitores de Trump em nosso painel tinham mais chances de receber uma série de histórias de guerra cultural do The Daily Wire, um canal de notícias conservador. Um artigo citou a oposição do bilionário Elon Musk ao “wokeness”, enquanto outro observou o domínio contínuo do colega conservador Fox News nas classificações de TV a cabo.





NÃO CUMPRI. Manchete de uma petição do Daily Wire contra os mandatos de vacinas





Outro link popular do The Daily Wire foi para uma petição instando os leitores a “resistir à tirania”, opondo-se aos mandatos “autoritários” de vacinas do governo Biden. A página inclui uma frase de chamariz: “NÃO CUMPRIR”.





E enquanto muitos eleitores de Biden em nosso painel estavam conectados a um artigo da NPR sobre fãs transgêneros da franquia Matrix, os eleitores de Trump eram mais propensos a ver um artigo do conservador Western Journal que escreveu com aprovação sobre um homem que atirou e matou três adolescentes supostamente tentando para roubar sua casa.





A divisão também não se limita às notícias. Os eleitores de Trump em nosso painel têm muito mais probabilidade de receber um grupo do Facebook dedicado a memes e piadas cristãs . Uma página popular recomendada para os eleitores de Biden? Uma página de fãs para o cientista Neil deGrasse Tyson.





Na semana que antecedeu o aniversário do motim na quinta-feira, as notícias sobre as consequências contínuas de 6 de janeiro pareciam muito diferentes para nossos palestrantes, dependendo se eles apoiavam Trump ou Biden, de acordo com uma análise dos dados do Citizen Browser .





Na semana passada, 98 dos 406 participantes do painel de eleitores de Biden em nossos dados viram notícias que mencionavam “6 de janeiro”, “jan. 6” ou “capitólio”. O que apareceu com mais frequência, para seis palestrantes, foi um artigo da NBC News sobre depoimentos no Congresso sobre as ações de Ivanka Trump durante o motim do Capitólio.





Outras histórias mostradas a vários eleitores de Biden em nossos dados também se concentraram na investigação em andamento da Câmara dos Deputados sobre o motim. Um artigo da MSNBC , por exemplo, relatou mensagens de texto recentemente divulgadas pelo Congresso que foram enviadas entre o apresentador da Fox News, Sean Hannity, e funcionários do governo Trump antes do motim.





Embora as notícias sobre 6 de janeiro tenham sido vistas por apenas 27 (de um total de 147) eleitores de Trump em nosso painel na semana passada, essas histórias tinham claras tendências partidárias. Um deles, um artigo de opinião do site conservador RedState mostrado a dois palestrantes, é intitulado “Repórteres descrevem 6 de janeiro de 2021, como se estivessem na praia de Omaha e revira meu estômago”.





Dois membros do painel de eleitores de Trump nesta semana também viram um artigo do Breitbart sobre representantes republicanos acusando a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, de usar a investigação da Câmara como cobertura para o fracasso dos democratas em proteger o prédio do Capitólio durante o motim.





O Facebook (que recentemente se renomeou como Meta) não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas Kevin McAlister, porta-voz da empresa, disse ao The Markup no ano passado que “não deveria ser surpreendente que pessoas com diferentes tendências partidárias vissem notícias diferentes. fontes no Facebook, assim como fazem com a televisão, o rádio e outras formas de mídia”.





Embora o Citizen Browser não seja um reflexo exato do que é mostrado para milhões de americanos no Facebook, a amostra fornece uma janela para as tendências na plataforma que, de outra forma, seriam impossíveis de ver.





Durante anos, os pesquisadores levantaram preocupações de que o algoritmo do Facebook pode estar polarizando seus usuários por meio do chamado efeito de “bolha de filtro” . Ao mostrar continuamente aos usuários conteúdo que reforça as opiniões que eles já possuem, continua a ideia (ainda contestada ), esses usuários ficam presos em ciclos de auto-reforço de notícias políticas.





“Começamos a ver as pessoas se aprofundarem em suas crenças preexistentes…” April Glaser, membro sênior, Harvard Kennedy School





“Começamos a ver as pessoas se aprofundarem em suas crenças preexistentes por causa do que o Facebook sugere que elas deveriam seguir e também por causa do reforço da comunidade que o Facebook oferece a partir desses grupos”, disse April Glaser, membro sênior da Harvard Kennedy. School, disse ao The Markup esta semana.





Os cientistas de dados do Facebook e o próprio Mark Zuckerberg se opuseram a essa caracterização, este último dizendo em 2016 que “ao dar às pessoas acesso a mais informações e ajudar a promover a diversidade e a pluralidade de opiniões, podemos construir comunidades mais fortes”.





Infelizmente, dizem alguns pesquisadores, essas comunidades também podem espalhar desinformação e alimentar a violência política.





“A ideologia governante do Facebook por muitos anos, e que reforçou, há muito enfatiza a liberdade de expressão sobre a segurança da comunidade”, disse Glaser, “e isso fica muito claro quando a violência irrompe, como vimos em 6 de janeiro”.





Créditos: Colin Lecher , Leon Yin





Foto de Colin Lloyd no Unsplash





