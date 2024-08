Tokenisation des actifs et des produits : fonctionnalités, coûts et cas d'utilisation

Avant la tokenisation elle-même, commençons par examiner ce qu'est exactement un « jeton ». Au cas où vous ne le sauriez pas, le mot et le concept existaient bien avant Bitcoin et les crypto-monnaies, ils ne sont donc pas toujours liés aux crypto-monnaies. Un jeton est une représentation visible ou tangible de quelque chose d'autre, et c'est tout. Un jeton de casino/jeu, un jeton de bon d'achat, un gage de notre appréciation, etc.





Dans le monde de la cryptographie, nous pouvons dire qu'un jeton est un objet numérique, une chaîne de code qui représente une sorte de valeur : de l'argent, des objets du monde réel, des œuvres d'art, etc. Dans cette optique, la tokenisation pourrait être définie comme le acte de transformer un actif ou ses droits de propriété en unités distinctes appelées jetons au sein d'un réseau cryptographique.





Ou, en d’autres termes, c’est le processus qui nous permet de numériser dans un registre tout type d’actif, tangible ou non.





La tokenisation est utilisée pour améliorer la liquidité, faciliter la propriété fractionnée et rationaliser la négociation de toutes sortes d'actifs, les rendant plus accessibles à un plus large éventail d'investisseurs.





Les jetons peuvent être des représentations numériques d’instruments immobiliers, artistiques ou financiers, permettant des transactions plus efficaces et décentralisées sur différents réseaux cryptographiques, dans le monde entier et sans limitations bureaucratiques.

Types de tokenisation

Tokenisation dans les registres cryptographiques pourrait être classé comme fongible, non fongible, gouvernance et utilité. La tokenisation fongible implique des jetons standard avec des valeurs identiques, semblables à des unités monétaires interchangeables : dollar pour dollar, euro pour euro, GBYTE pour GBYTE, etc.





D'un autre côté, la tokenisation non fongible représente la propriété d'actifs uniques, comme l'art numérique ou l'immobilier, où la valeur du jeton est déterminée par l'actif sous-jacent.





Ce type de tokenisation est particulièrement utile pour la propriété fractionnée : par exemple, de nombreux investisseurs dans le monde possèdent la même maison via des jetons fongibles.

La tokenisation de la gouvernance confère aux détenteurs des droits de vote, permettant ainsi la participation aux processus décisionnels au sein d'une plateforme numérique. La tokenisation des services publics, quant à elle, donne accès à des produits et services spécifiques sur une chaîne particulière, facilitant des actions telles que le paiement de frais de transaction ou l'exploitation de systèmes de marché décentralisés.





Dans un sens plus large, nous pouvons catégoriser la tokenisation comme tangible et intangible, compte tenu des actifs impliqués. Ainsi, ces actifs peuvent être tangibles, notamment l’or ou l’immobilier, ou intangibles, englobant les droits de vote ou les licences de contenu.





Essentiellement, la tokenisation s'étend à pratiquement tout ce qui est considéré comme précieux, possédé et incorporé dans un marché d'actifs plus large.

Pourquoi tokeniser votre (vos) produit(s) ?

La tokenisation des produits sur un réseau de crypto-monnaie offre une gamme d’avantages à multiples facettes pour les particuliers et les entreprises. Vérifions-en quelques-uns à l'avance.





Liquidité et accessibilité améliorées : la conversion d'actifs physiques ou numériques en jetons facilite les échanges sur les plateformes de cryptographie, favorisant la propriété fractionnée et élargissant l'accès à un large éventail d'investisseurs.





Suivi transparent et sécurisé de la propriété : la nature décentralisée et immuable des registres distribués garantit un enregistrement sécurisé et transparent de l'historique de propriété, réduisant ainsi le risque de fraude et favorisant la confiance entre les parties prenantes.



Modèles commerciaux innovants : la tokenisation pourrait introduire de nouveaux modèles commerciaux, avec des jetons utilitaires agissant comme des clés d'accès à des produits ou services spécifiques, rationalisant les transactions, éliminant les intermédiaires et créant des marchés décentralisés.





Engagement communautaire et gouvernance : les jetons de gouvernance permettent aux parties prenantes de participer activement aux processus décisionnels, favorisant ainsi un sentiment de communauté et de responsabilité partagée. En outre, la participation pourrait apporter des récompenses aux utilisateurs.





Transactions plus rapides et moins chères : l'exploitation des jetons cryptographiques permet de contourner les intermédiaires traditionnels, de réduire les coûts de transaction et les délais de traitement, ce qui se traduit par une méthode de transfert de valeur plus rationalisée et plus rentable.





Accessibilité mondiale : les jetons cryptographiques, existants sur les registres numériques, peuvent être échangés et vendus 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier, éliminant les contraintes de fuseau horaire et améliorant l'accessibilité, garantissant ainsi un marché dynamique et réactif dans l'économie mondiale.



Essentiellement, la tokenisation des produits transforme les pratiques commerciales traditionnelles, offrant un cadre plus inclusif, transparent et efficace pour les échanges d'actifs dans n'importe quelle partie du monde, à tout moment.

Cas d'utilisation potentiels

La tokenisation présente une myriade de cas d'utilisation potentiels dans diverses industries. Dans l’immobilier, par exemple, il peut révolutionner la propriété immobilière en décomposant les actifs importants en jetons négociables, facilitant ainsi l’investissement et la propriété fractionnée.





L'art et les objets de collection peuvent être symbolisés, permettant une participation plus large au marché de l'art et facilitant l'échange d'actions contre des pièces de valeur. Cette démocratisation de marchés traditionnellement exclusifs est un moteur clé de la tokenisation.



La gestion de la chaîne d'approvisionnement devrait bénéficier de la transparence et de la traçabilité offertes par les jetons basés sur un grand livre. La tokenisation des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement peut améliorer la visibilité, réduire la fraude et garantir l'authenticité des produits.





De même, dans le secteur de la santé, les données des patients peuvent être tokenisées en toute sécurité, préservant ainsi la confidentialité tout en permettant un partage de données sécurisé et efficace entre les parties autorisées.





La tokenisation fait également des vagues dans le secteur financier, où les actifs traditionnels tels que les actions et les obligations peuvent être représentés sous forme de jetons, permettant des transactions plus rapides et plus rentables.





En outre, les programmes de fidélité et les systèmes de récompense dans divers secteurs peuvent être rationalisés en émettant des jetons, offrant ainsi une forme de valeur unifiée et transférable aux consommateurs.

Plus de cas de tokenisation

D’un autre côté, les monnaies fiduciaires et les matières premières comme l’or et les métaux précieux pourraient être transformées (tokénisées) en pièces stables.





Pièces stables liés à la valeur de ces actifs offrent un moyen de représentation numérique plus sûr et plus efficace, introduisant de la stabilité et atténuant la volatilité souvent associée aux crypto-monnaies.





Des exemples notables incluent Tether (USDT), soutenu par des réserves en dollars américains, et PAX Gold (PAXG), représentant une once troy d'or.





De plus, l’application de la tokenisation s’étend aux tickets d’entrée, aux certifications et aux jumeaux numériques. Dans le secteur de l'événementiel, la tokenisation des billets d'entrée réduit non seulement les coûts, mais ouvre également des voies aux marchés secondaires, permettant l'échange et la revente de billets.





Les certifications peuvent être stockées et gérées en toute sécurité sur un grand livre distribué grâce à la tokenisation, créant ainsi des enregistrements infalsifiables des informations d'identification des individus.





Cette approche innovante rationalise le processus de vérification, offrant ainsi une méthode plus efficace et plus sécurisée aux individus et aux organisations pour gérer les informations sensibles.





En outre, la tokenisation des jumeaux numériques, représentant des versions numériques d’actifs physiques, offre aux entreprises de nouvelles opportunités pour gérer et échanger ces actifs dans l’écosystème crypto. Cela créerait de nouvelles sources de revenus et réduirait les coûts de gestion associés.

Coûts potentiels de la tokenisation

Comme nous l'avons vu, la tokenisation présente de nombreux avantages, mais ils ne sont pas sans certains coûts. Nous dirions que plus il y a d’actifs à tokeniser et plus leur accès est complexe ou réglementé, plus les coûts seraient élevés.





Par exemple, préparer un programme de fidélité interne n’est pas la même chose que tenter de symboliser des titres réglementés ou des monnaies fiduciaires.





La conformité réglementaire, qui pourrait constituer une dépense majeure, implique de naviguer dans des cadres juridiques complexes, avec des coûts allant de 5 000 $ à 50 000 $. L'infrastructure technologique pour les registres distribués, qui coûte entre 10 000 et 100 000 dollars, constitue un autre investissement crucial.





Le développement et l'émission de jetons, l'évaluation des actifs et la diligence raisonnable, le marketing et la conformité continue contribuent aux dépenses globales, chaque catégorie entraînant des coûts variables [ Investax ].

De plus, si vous engagez des intermédiaires pour faire le travail, ils pourraient vous facturer entre 5 000 $ et 10 000 $ seulement pour l'émission, ou même prendre des frais mensuels élevés pour la maintenance. La tokenisation pourrait permettre d’économiser beaucoup de coûts et d’ouvrir de nouvelles opportunités commerciales, mais sans connaissances en programmation, cela pourrait s’avérer très coûteux. C'est quelque chose de résoluble, cependant.

Tokenisation en Obyte

Obyte offre la possibilité de créer des tokens personnalisés sans codage, et avec codage aussi, pour les experts. Dans tous les cas, créer des jetons sur cette plateforme est un processus convivial et peu coûteux, et ces jetons peuvent représenter une variété d'actifs ou d'entités.





Contrairement à Ethereum, les jetons sur Obyte sont traités de la même manière , leur transfert étant géré de manière transparente par le système principal et suivant les mêmes règles que la devise native, GBYTE. Les frais de transaction sont souvent inférieurs à 1 $ sur cet actif.





Le fait que les jetons Obyte bénéficient du même statut que la monnaie native élimine le besoin de mettre en œuvre de manière répétée des fonctions de transfert de base pour chaque jeton, garantissant ainsi des opérations cohérentes et sans erreur, ainsi qu'une expérience utilisateur uniforme.





L'offre de jetons peut être fixe ou illimitée, et d'autres propriétés intéressantes sont disponibles pour les utilisateurs avancés.



Lors de la définition d'un nouveau type de jeton, ses paramètres peuvent être personnalisés en fonction de son environnement prévu. Pour la conformité dans les contextes réglementés, des fonctionnalités telles que « cosigned_by_definer » peuvent être utilisées, exigeant que chaque transaction symbolique soit cosignée par l'émetteur, tel qu'une institution financière.





De plus, pour une réglementation améliorée dans des environnements spécifiques, la propriété « spender_attested » peut être utilisée pour limiter la propriété et la transférabilité des jetons exclusivement aux utilisateurs attestés avec des identités vérifiées.





Dans les scénarios axés sur la confidentialité, la propriété « is_private » peut être activée, garantissant que tous les transferts de jetons restent privés, se produisant directement entre l'expéditeur et le destinataire sans apparaître dans le grand livre public (DAG).





Pour les points de fidélité, les opérateurs peuvent restreindre les transferts de jetons en définissant la propriété « is_transferrable » sur false, empêchant ainsi les transactions sur les marchés secondaires et autorisant le rachat uniquement auprès de l'émetteur.





De plus, le système prend en charge des conditions plus complexes d'émission et de transfert de jetons basées sur des critères spécifiques.

Jetons sans codage

La tokenisation est également disponible pour les non-codeurs grâce au système facile à utiliser Registre des actifs . Il s'agit d'un site Web simple sur lequel vous pouvez créer tout type de jeton personnalisé basé sur Obyte, y compris des points de fidélité, des actions ICO ou tout autre produit tokenisé. Il vous suffit de remplir les espaces (fourniture, nom, description, etc.) et de commander la création en payant à peine 0,005 GBYTE (moins de 1$).





Ensuite, votre nouvelle pièce est prête à être promue et utilisée. Pas d'étapes ni de frais supplémentaires.



Aufort , une société d'investissement européenne, utilise déjà les fonctionnalités de tokenisation dans Obyte. Cette marque utilise le DAG pour représenter ses réserves d’or en interne, et cela implique des fonctionnalités intéressantes pour ses clients.





Ils peuvent envoyer, recevoir, vendre ou retirer leurs investissements en or à tout moment, presque instantanément et sans frais, dans le monde entier – même s'ils ne voient pas la « tokenisation », car Aufort est une marque de garde.





Nous pouvons donc dire qu'Obyte se distingue dans le domaine de la tokenisation par sa rapidité, son efficacité et son faible coût.





Son approche complète et adaptable de la tokenisation, s'adressant à la fois aux utilisateurs novices et experts, le positionne comme un acteur remarquable dans le paysage évolutif de la représentation et de l'échange d'actifs numériques.