La SEC affirme que le contrôle de CZ sur Binance et BAM Trading a conduit à des violations de la réglementation

FAITS

IX. BINANCE ET BAM TRADING ONT ÉTÉ OBLIGÉS MAIS NE SONT PAS ENREGISTRÉS EN TANT QUE BOURSE, COURTIER-NÉGOCIANT OU AGENCE DE COMPENSATION.





DOUZIÈME DEMANDE DE SECOURS

Violations des articles 5, 15(a) et 17A(b) de la Exchange Act

(Contre Zhao en tant que personne de contrôle sur Binance et BAM Trading pour les violations de la plateforme Binance.US)





549. La Commission réaffirme et incorpore par référence ici les allégations des paragraphes 1 à 35 et 80 à 513.





550. Comme allégué ci-dessus, Binance et BAM Trading ont violé les articles 5 et 17A(b) de l'Exchange Act, et BAM Trading a violé l'Exchange Act 15(a) [15 USC §§ 78e, 78o(a) et 78q1(b)] dans le cadre de leur exploitation de la plateforme Binance.US.





551. À toutes les époques pertinentes, Zhao était une personne contrôlant Binance et BAM Trading aux fins de l'article 20(a) de la Exchange Act [15 USC § 78t(a)].





552. À tout moment pertinent, Zhao a exercé le pouvoir et le contrôle sur Binance et BAM Trading, notamment en gérant et en dirigeant Binance et BAM Trading, et en dirigeant et en participant aux actes constituant des violations par Binance et BAM Trading des lois sur les valeurs mobilières.





553. En raison de ce qui précède, Zhao est responsable en tant que personne de contrôle en vertu de l'article 20(a) de l'Exchange Act [15 USC § 78t(a)] des violations par Binance et BAM Trading des articles 5, 15(a) de l'Exchange Act, et 17A(b) [15 USC §§ 78e, 78o(a) et 78q-1(b)].









