Histoires étonnantes de la super-science Avril 1930 - VOL. II, n° 1 - L'homme qui était mort

Histoires étonnantes de super-science avril 1930 : VOL. II, n° 1 - L'homme qui était mort

De Thomas H. Knight

"J'étais mort."

As Jerry's eyes fell on the creature's head, he shuddered—for the face was nothing but bone, with dull-brown skin stretched taut over it. A skeleton that was alive!

C'était une mauvaise nuit, la nuit où j'ai rencontré l'homme qui était mort. Une nuit amère et engourdissante de vent étrange et hurlant et de neige volante. Quelques heures noires que je n'oublierai jamais.

"Eh bien, Jerry, mon garçon!" me dit ma mère alors que je m'écartais de la table et me dirigeais vers mon manteau en peau de mouton et la lanterne dans le coin de la pièce. « Vous ne sortez sûrement pas une nuit comme celle-ci ? Mon Dieu, Jerry, ce n'est pas convenable !

"Je ne peux pas m'en empêcher, Mère," répondis-je. « Je dois y aller. Tu ne m'as encore jamais vu rater un samedi soir, n'est-ce pas ?

« Non. Mais je n'ai jamais vu une nuit comme celle-ci depuis des années non plus. Jerry, j'ai vraiment peur.

"Ah, viens maintenant, Mère," dis-je. "Ils me tueraient si je ne m'asseyais pas avec le gang ce soir. Ils me plaisanteraient parce qu'il faisait trop froid pour que je sorte. Mais je ne suis pas une poule mouillée, vous savez, et Je veux voir-"

"Oui," répondit-elle d'un ton mordant, "je sais. Tu veux aller te prélasser en cette élégante compagnie. Notre poêle est tout aussi bon comme celui de ce vieux magasin sale, continua mon parent persistant et anxieux, et ce n'est certainement pas très flatteur de penser que tu nous quittes un soir comme celui-ci pour... Qui sera là, de toute façon ?

"Oh, les cinq ou six habituels, je suppose," répondis-je en ajustant la mèche de ma lanterne, entendant comme je le faisais le grondement et la coupe du vent à travers les conifères de la cour.

« Ce sphinx à moustaches noires, Hammersly, sera-t-il là ?

"Oui, il sera là, j'en suis presque sûr."

"Hmm!" s'exclama-t-elle, son expression portant maintenant tout le mépris pour mon jugement et mon goût qu'elle voulait qu'elle ait. "Boutonnez bien votre manteau autour de votre cou, alors, si vous devez aller voir votre précieux Hammersly et les autres. Avez-vous déjà entendu cet homme dire quelque chose ? Est-ce qu'il parle du tout, Jerry ?" Puis son esprit doux, peu habitué aux pensées dures ou aux remarques méprisantes, changea rapidement. "C'est drôle ce type," songea-t-elle. « Il a quelque chose en tête. Tu ne crois pas, Jerry ?

Et je me suis souvent demandé ce que ça pouvait être. C'est certainement un drôle de bâton. , sympathique. Mais je me demande ce qui le ronge ?

"Qu'est-ce que tu supposes que ça pourrait être, Jerry boy?" a demandé Mère en me suivant jusqu'à la porte, la femme d'elle oubliant maintenant complètement ses critiques récentes et, peut-être, la nuit difficile dans laquelle son fils était sur le point d'entrer. « Tu supposes que le pauvre type a un… un… cœur brisé, ou quelque chose comme ça ? Une fille quelque part qui l'a abandonné ? Ou peut-être qu'il aime quelqu'un à qui il n'a pas le droit ! finit-elle avec enthousiasme, les assiettes dans sa main cliquetant.

"Peut-être que c'est pire que ça," risquai-je. « P'r'aps... je n'ai pas le droit de le dire... mais p'r'aps, et je l'ai souvent pensé, il y a une tuerie qu'il veut oublier et qu'il ne peut pas !

J'ENTENDAIS le petit "Oh !" alors que je fermais la porte derrière moi et que la chaleur et le confort de la pièce s'en allaient. Dehors, c'était pire que ce que le sifflement du vent à travers les arbres m'avait fait imaginer. Il était noir comme de la poix et aussi froid que des flammes. Pour le premier instant ou les deux, cependant, j'ai aimé la sensation du défi de la nuit et des éléments de course, j'étais même un peu content d'avoir ajouté au défi de la noirceur la pensée de Hammersly et de son "tuer". Mais je n'étais pas allé bien loin avant de souhaiter ne pas avoir à sauver la face en faisant une apparition au magasin ce soir-là.

Chaque samedi soir, avec les vaches bien au chaud dans leur grange et mon propre souper terminé, j'avais l'habitude de prendre place sur le tonneau ou la caisse derrière le poêle chauffé au rouge dans le magasin de Pruett. Ce soir-là, toute la neige était projetée hors des champs pour bloquer complètement les routes entre les vieilles clôtures en zigzag. Le vent me rencontrait en grandes rafales, et tandis qu'il se jetait sur moi, je m'y accrochais, la neige jusqu'aux genoux, jusqu'à ce que le coup soit passé, quand je pouvais replonger en avant. J'étais content quand j'ai vu les lumières du magasin, content quand j'étais à l'intérieur.

Ils m'ont accueilli avec des applaudissements simulés pour mon courage à affronter la nuit, mais malgré toutes leurs fausses flatteries, j'étais content d'être venu, fier, je dois l'admettre, d'avoir pu me frayer un chemin à travers les congères pour les atteindre. J'ai vu d'un coup d'œil que mes amis étaient tous là, et j'ai vu aussi qu'il y avait un homme étrange présent.

C'était un homme TRÈS grand, décharné et maladroit alors qu'il se penchait dans l'angle des deux comptoirs, le dos tourné à une vitrine poussiéreuse. Il a tout de suite attiré mon attention. Non seulement parce qu'il paraissait si long, pointu et maigre, mais parce que, de toutes les choses ridicules dans ce pays gelé, il portait un chapeau derby dur ! S'il n'avait pas été un personnage aussi bizarre, il aurait été risible, mais comme c'était le cas, c'était effrayant. Car l'homme sous ce casque était à peu près le personnage le plus étrange que j'aie jamais vu. J'ai supposé qu'il était un visiteur au magasin, ou un ami d'un de mes amis, et que dans peu de temps je serais présenté. Mais je ne l'étais pas.

Je pris place derrière le poêle, sentant aussitôt, bien que je sois loin d'être insociable d'habitude, que l'homme était un intrus et qu'il gâcherait la soirée. Mais malgré sa présence froide et étouffante, nous y fûmes bientôt, marteau et pincettes, discutant des choses dont on discute derrière les poêles hospitaliers des magasins de campagne les mauvaises nuits. Mais je ne pouvais jamais perdre de vue le fait que l'étranger qui se tenait là, silencieux comme la tombe, était, pour dire le moins, un étrange. Avant longtemps, j'étais sûr qu'il n'était l'ami ou l'invité de personne là-bas, et qu'il ne jetait pas seulement une ombre sur moi mais sur nous tous. Je ne l'aimais pas, je ne l'aimais pas non plus. Peut-être que cela aurait été tout aussi bien après tout, pensai-je, si j'avais écouté ma mère et si j'étais resté à la maison.

C'est Jed Counsell qui, assez innocemment, a transformé la chose qui a changé la soirée, qui avait si mal commencé, en cauchemar.

"Jerry", a-t-il dit en se penchant vers moi, "je pense à toi l'après-midi. J'ai lu un article sur la réincarnation. Tu te souviens qu'on s'est disputé la semaine dernière ? y croit. Il dit que c'est vrai. Que les gens reviennent. Avec ce coup d'ouverture, Jed s'est assis pour attendre ma réponse. J'aimais ces arguments et j'aimais y prendre ma part, mais maintenant, au lieu de répondre immédiatement au défi, je regardais autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre de notre entourage allait répondre à Jed. Puis, décidant que c'était à moi de décider, j'ai ignoré l'étrange sentiment que l'homme dans le coin avait jeté sur moi, et je me suis préparé à voir mes opinions.

"C'est juste la croyance de ce type, Jed," dis-je. "Et tout comme il a le sien, j'ai le mien. Et sur ce sujet au moins, je prétends que mon opinion est aussi bonne que celle de n'importe qui." Je commençais à peine à bien commencer, et j'oubliais un peu mon dégoût pour l'homme dans le coin, quand le type lui-même m'a interrompu. Il a quitté sa place penchée et est venu en grinçant sur le sol vers notre cercle autour du magasin. Je dis qu'il est venu « en grinçant » car en venant, il a craqué. "Chaussures", ai-je décidé naturellement, presque inconsciemment, même si l'idée folle était dans mon esprit que le craquement que j'entendais ressemblait à des os, des articulations et des tendons qui avaient cruellement besoin d'huile. L'étranger s'assit en gémissant parmi nous, sur une planche posée en travers d'un tonneau à clous et d'une vieille chaise. Ce n'est que du coin de l'œil que j'ai vu son mouvement, assez amical, malgré mon aversion, pour ne pas laisser un avis trop marqué de sa tentative d'être sociable paraître inhospitalier de ma part. J'étais sur le point de recommencer ma dispute quand Seth Spears, assis le plus près du nouveau venu, se leva délibérément du banc et se dirigea vers le comptoir, disant à Pruett qu'il devait prendre du sucre. Tout cela n'était qu'une farce, un prétexte, je le savais. Je connais Seth depuis des années et je ne l'avais jamais connu auparavant pour s'occuper de l'achat de la cuisine de sa femme. Seth ne voulait tout simplement pas s'asseoir à côté de l'homme.

À ce moment-là, je ne pouvais plus détourner les yeux de l'étranger, et l'instant d'après, je sentis mon cœur se retourner en moi, puis s'immobiliser. J'ai vu des « squelettes ambulants » dans des cirques, mais jamais un homme tel que celui qui était alors assis à ma droite. Ces hommes de spectacle étaient juste maigres par rapport à l'homme qui avait envahi notre boîte de nuit du samedi. Ses cuisses, ses jambes et ses genoux, enfoncés dans son pantalon, ressemblaient à des planches en pouces. Ses épaules et sa poitrine semblaient aussi plates et aussi pointues que ses jambes. La vue de l'homme me choqua. J'ai sauté sur mes pieds complètement effrayé. Je ne pouvais pas voir grand-chose de son visage, assis là dans l'obscurité qu'il était avec son dos à la lumière jaune, mais je pouvais en distinguer suffisamment pour savoir qu'il était en accord avec le reste de lui.

En un instant ou deux, réalisant mon enfantillage, j'avais combattu ma peur et, prétendant qu'une brûlure à la jambe avait causé mon mouvement précipité, je me suis assis de nouveau. Aucun des autres n'a dit un mot, chacun attendant que je continue et rompe le silence embarrassant. Martelé, aux moustaches noires, le « sphinx » comme ma mère l'avait appelé, m'observait attentivement. Ne me détestant pas du tout d'être la poule mouillée que je m'étais vanté de ne pas être, j'ai parlé précipitamment, fort, pour couvrir ma confusion.

« Non monsieur, Jed ! dis-je en reprenant mon argument. "Quand un homme est mort, il est mort ! Il n'y a pas moyen de le ramener comme le prétendait cet intello. Le vieux cœur ne frappe peut-être qu'une fois sur cent, et s'ils l'attrapent juste au dernier coup, ils peuvent le ramener à ce moment-là, mais une fois qu'elle s'est arrêtée, Jed, elle s'est arrêtée pour de bon. Une fois que le pouls a disparu et que la vie s'est éteinte, elle est éteinte. Et elle ne revient sous aucune forme, pas dans ce monde !

J'étais content quand je l'avais dit, m'affirmant ainsi et abattant ma peur insensée de l'homme dont je sentais les yeux me brûler. Je ne me tournai pas pour le regarder mais pendant tout ce temps je sentis ses yeux brillants creuser dans mon cerveau.

Puis il a parlé. Et bien qu'il soit assis juste à côté de moi, sa voix ressemblait à un gémissement venant de loin. C'était la première fois que nous entendions cette chose qui jadis était peut-être une voix et qui ressemblait maintenant au gémissement d'un cercueil étroitement cloué. Il a tendu une main vers mon genou pour imposer ses mots, mais j'ai sursauté.

"Alors tu ne crois pas qu'un homme puisse revenir de la tombe, hein ?" il a râpé. « Croire qu'une fois que le cœur d'un homme s'est calmé, il s'est arrêté pour de bon, hein ? Eh bien, tu as tout faux, fiston. Tout faux ! Tu crois ces choses. Je les connais !

SON intervention, sa condescendance, toute sa haine m'ont mis en colère. Je ne pouvais plus contrôler mes sentiments. « Oh ! Vous savez, n'est-ce pas ? J'ai ricané. « Sur un sujet comme celui-ci, vous avez le droit de savoir, n'est-ce pas ? Ne me faites pas rire ! J'ai fini insultant. J'étais excité. Et je suis un grand garçon, sans aucune raison de craindre les hommes ordinaires.

"Oui je sais!" revint sa voix résonnante et grinçante.

« Comment le sais-tu ? Peut-être as-tu été… ?

"Oui j'ai!" répondit-il, sa voix se brisant en un couinement. « Regardez-moi bien, messieurs. Regardez-moi bien. Il savait maintenant qu'il tenait le centre de la scène, que le moment était le sien. Lentement, il leva un bras pour enlever ce chapeau ridicule. Encore une fois, j'ai sauté sur mes pieds. Car tandis que la manche de son manteau glissait le long de son avant-bras, je ne vis rien d'autre que des os soutenant sa main. Et la main qui découvrait alors sa tête était une main de squelette ! Lentement, le chapeau a été levé, mais aussi rapidement que la lumière six hommes valides étaient sur leurs pieds et à mi-chemin de la porte avant que nous nous rendions compte de la lâcheté de cela. Nous nous sommes forcés à rentrer dans le magasin très lentement, tous un peu honteux de notre peur ridicule et enfantine.

Mais c'était suffisant pour faire cailler le sang, avec cette chose vivante et morte assise là près de notre feu. Son visage et son crâne n'étaient rien d'autre que des os, les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, la peau brun terne comme du parchemin dans sa tension, tirée et ratatinée sur le nez et la mâchoire. Il n'y avait pas de joues. Juste des creux. La bouche était une fente pointue sous le nez plat. Il était hideux.

« Reviens et je te raconterai mon histoire », se moqua-t-il, la fente qu'était sa bouche s'ouvrant un peu pour nous montrer les gencives vides et noircies. "J'ai été mort une fois," continua-t-il, tirant beaucoup de satisfaction de l'étrangeté du mensonge et de notre peur, "et je suis revenu. Viens t'asseoir et je t'expliquerai pourquoi je suis si vivant. squelette."

Nous revînmes lentement et, ce faisant, je glissai la main dans ma poche extérieure où j'avais un revolver. J'ai mis mon doigt sur la gâchette et je me suis préparé à utiliser la petite chose vicieuse. J'étais sur les nerfs et complètement mis en pièces par la vue de l'homme, et je ne doute pas que s'il avait fait un mouvement vers moi, mes nerfs à bout l'auraient bourré de plomb. J'ai regardé mes amis. Ils n'étaient pas mieux que moi. La peur et l'horreur se lisaient sur chaque visage. Hammersly était le pire. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient comme du verre brillant, son visage blanchi et tiré.

"J'ai pas mal de fil à raconter," continua le squelette de sa voix affreuse. "J'ai eu toute une vie. Une vie bien remplie. J'ai pris mon plaisir et mon plaisir partout où je pouvais. Vous me traiterez peut-être d'égoïste et de cupide, mais j'ai toujours cru qu'un homme ne passait qu'une fois par ici. . Exactement comme tu le crois," il me fit un signe de tête, les muscles de son cou et ses mâchoires grinçant. "Il y a six ans, je suis arrivé dans ce pays et j'ai trouvé un emploi dans une ferme", a-t-il poursuivi, s'installant dans son histoire. "Juste un travail ordinaire. Mais j'aimais ça parce que le fermier avait une jolie petite fille d'environ seize ou dix-sept ans et aussi facile que possible. Vous ne le croirez peut-être pas, mais vous pouvez toujours trouver des dames assez vertes pour tomber dans le bon roman. .

"Celle-là l'a fait. Je lui ai dit que je n'étais là que pour un temps pour ma santé. Que j'étais riche en ville, avec une belle maison et tout. Elle m'a cru. Petit imbécile !" Il a ri en disant cela, et ma colère, montant à chaque mot diabolique, a fait que le doigt sur la gâchette dans ma poche a pris un virage plus serré. "Je lui ai demandé de sauter avec moi", a poursuivi le bourdonnement, "lui a fait beaucoup de belles promesses, et elle est tombée dans le panneau." Ses mâchoires sèches claquaient et claquaient comme s'il appréciait le récit bestial de son exploit, tandis que nous restions assis, bouche bée, croyant soit que l'homme devait être fou, soit que nous étions les fous, soit en train de rêver.

"On s'est éclipsé une nuit", continua la bête. "Je suis allé en ville. Dans un hôtel punk. Pendant trois semaines, nous y sommes restés. Puis un matin, je lui ai dit que j'allais me raser. dis-lui que je ne reviendrais pas. Eh bien, elle est rentrée à la ferme d'une manière ou d'une autre, bien que je ne sache pas...

"QUEL!" criai-je en sautant devant lui. « Quoi ! Vous voulez dire que vous l'avez laissée là ! Après l'avoir prise, vous l'avez laissée ! J'ai vécu dans un pays rude. Associé à des hommes brutaux, j'ai entendu leur langage vicieux, mais j'ai rarement utilisé un mot fort moi-même. Mais alors que je me tenais au-dessus de ce monstre, haïssant complètement la chose bestiale, tous les jurons ignobles et le langage épineux de la campagne, sans aucun doute enfouis dans une cellule inutilisée de mon cerveau, se sont déversés de ma langue sur lui. Quand je l'eus fouetté aussi férocement que possible, je m'écriai : « Pourquoi ne viens-tu pas vers moi ? N'as-tu pas entendu comment je t'appelais ? criai-je en dégainant mon arme.

"Oh, asseyez-vous !" se moqua-t-il en agitant sa main cliquetante vers moi. "Vous n'avez encore rien entendu. Laissez-moi finir. Eh bien, elle est revenue à la ferme d'une manière ou d'une autre, et quelque chose plus d'un an plus tard, j'ai de nouveau erré dans ce pays. Je n'ai jamais pu expliquer pourquoi je suis revenu. . Ce n'était pas tout à fait pour voir la fille. Son père était un peu un homme et je commençais à me rappeler à quel point il était un mouton doux et faible. Je me suis mis en tête que ce serait amusant de retourner chez lui. ferme et frottez-le. Alors je suis venu.

"Son père essayait un nouveau planteur de maïs juste à la porte arrière quand j'ai fait le tour de la maison et que je me suis dirigé vers lui. Puis j'ai vu, tout de suite, que j'avais fait une erreur. Quand il a posé ses yeux sur moi, son visage est devenu blanc. et dur. Il est descendu du siège de cette machine comme un éclair, et a pris des pas précipités en direction d'un fusil à double canon appuyé contre le bûcher. Ils étaient toujours troublés par les faucons et gardaient une arme à portée de main. Mais il y avait une hache plus près de moi que le fusil ne l'était de lui. J'ai dû travailler vite mais j'ai réussi. J'ai attrapé cette hache, j'ai sauté sur lui alors qu'il attrapait le pistolet et j'ai balancé – une fois. Sa femme, et la fille aussi, l'ont vu. Puis je me suis retourné et j'ai couru."

LA brute décharnée devant nous croisa lentement un genou gémissant au-dessus de l'autre. Nous étions tous assis à nouveau maintenant. La transpiration coulait sur mon visage. Je tenais mon arme braquée sur lui, et, bien que je croyais maintenant qu'il était totalement fou, à cause d'un certain son de vérité dans cette voix vide, je restai fasciné. J'ai regardé Seth. Sa mâchoire pendait, ses yeux exorbités. La bouche de Hammersly était serrée en une ligne serrée, ses yeux comme du feu dans son visage bleu et tiré. Je ne pouvais pas voir les autres.

"Le téléphone m'a attrapé", a poursuivi notre horrible conteur, "et en un rien de temps, j'ai été condamné et la date fixée pour la pendaison. Quand mon temps était assez proche, un médecin ou un scientifique est venu me voir et m'a dit: "Blaggett, tu vas mourir. Combien vas-tu me vendre ton corps ?" S'il ne l'a pas dit de cette façon, il voulait juste dire cela. Et j'ai dit: "Rien. Je n'ai personne à qui laisser de l'argent. Que voulez-vous de mon corps?" Et il m'a dit : « Je crois que je peux te ramener à la vie et à la santé, à condition qu'ils ne te cassent pas le cou en te laissant tomber. 'Oh, tu es l'un de ces types, n'est-ce pas ?' J'ai dit alors. "D'accord, sautez dessus. Si vous pouvez le faire, je vous en serai très obligé. Ensuite, je pourrai retourner dans cette ferme et faire un peu plus de balancement de hache!" s'est essuyé le front.

« Alors nous avons fait nos projets », reprit-il, content de notre déconfiture et de notre mépris pour lui. "Le lendemain, un type est venu me voir, prétendant qu'il était mon frère. Et j'ai rempli ma part en le maudissant d'abord, puis en le suppliant de me donner un enterrement décent. Alors il est parti et, je suppose, a reçu l'autorisation de me récupérer juste après que j'ai été abattu.

"Il y avait une clôture construite autour de l'échafaudage qu'ils avaient préparé pour moi et la fête que j'allais organiser, et ils avaient aussi des miliciens là-bas. La foule semblait assez calme jusqu'à ce qu'ils me fassent sortir. Puis leur bourdonnement ressemblait à une ruche d'abeilles qui s'agitaient. Puis quelques voix fortes, puis des cris. Quelques pierres sont venues voler vers moi après cela, et il m'a semblé que la pendaison ne serait pas si douce après tout. Je vous dis que j'avais peur J'aurais aimé que ce soit fini.

"LA foule a poussé contre la clôture et l'a aplatie, la traversant comme des vagues sur une plage. Les soldats ont tiré en l'air, mais ils sont quand même venus, et moi, j'ai couru sur l'échafaudage. C'était plus sûr!" En disant cela, il rit bruyamment. "Je parie," rit-il, "c'est la première fois qu'un gars se heurte à la corde pour la sécurité! La foule n'est venue qu'au pied de l'échafaud, d'où ils semblaient satisfaits de voir la loi prendre son cours. Le shérif était nerveux. Tellement déchiré qu'il n'a fait qu'une aventure pour m'attacher les chevilles, il a juste laissé tomber une corde autour de mes poignets. Il était comme moi, il voulait en finir, et la foule sur son chemin. Puis il a mis la corde autour de mon cou, a reculé et a lancé le piège. Zamm ! Pas le temps pour une prière - ou pour moi de rire de l'offre ! - ou un dernier mot ou quoi que ce soit.

"J'ai senti le sol céder, je me suis senti tirer à travers. Smack ! Mon poids au bout de la corde m'a frappé derrière les oreilles comme un maillet. Tout est devenu noir. Bien sûr, cela aurait été juste ma chance d'avoir un cou cassé et ne donner au scientifique aucune chance de me ranimer. Mais après une seconde ou deux, ou une minute, ou cela aurait pu être une heure, la noirceur a suffisamment disparu pour me permettre de savoir que j'étais suspendu au bout de la corde , donner des coups de pied, se battre, s'étouffer à mort. Ma langue enflait, mon visage, ma tête, mon cœur et mon corps semblaient prêts à éclater. Lentement, je suis entré dans une brume profonde que je savais alors être la brume, puis - alors - je me suis mis à flotter dans les airs au-dessus des têtes de la foule, regardant ma propre pendaison !

"Je les ai vus donner à cette carcasse se balançant lentement au bout de sa corde assez de temps pour mourir complètement, puis, de mon poste d'observation aérien et invisible, je les ai vus la couper - moi - vers le bas. Ils ont essayé le pouls du corps qui avait été à moi, ils ont examiné mes yeux fixes. Puis je les ai entendus me déclarer mort. Les imbéciles ! Je savais que j'étais mort depuis une minute ou deux à ce moment-là, sinon comment mon esprit aurait-il pu quitter la coquille et flotter dehors ? autour de leurs têtes?"

IL s'arrêta ici pendant qu'il posait sa question, sa tête tournant sur son cou sec et grinçant pour nous inclure tous dans sa requête. Mais aucun de nous ne parlait. Nous rêvions de tout, bien sûr, ou étions fous, pensions-nous.

"En peu de temps," continua le squelette, "mon 'frère' est venu en voiture lentement vers mon corps. Sans se presser particulièrement, il m'a chargé sur son petit camion et s'est éloigné facilement. Mais une fois dégagé de la foule, il a poussé son pied sur l'accélérateur et en cinq minutes de plus - avec moi flottant tout le temps à côté de lui, remarquez - flottant comme si j'avais été un oiseau toute ma vie - nous avons tourné dans l'allée d'une maison d'été. Un gars l'a rencontré, ils m'ont transporté dans la maison, dans un laboratoire bien équipé, mon cadavre a été placé sur une table, un énorme couteau m'a arraché mes vêtements.

« Rapidement, les charges de dix ou une douzaine de seringues hypodermiques ont été injectées dans différentes parties de mon corps nu. Ensuite, elles ont été transportées à travers la pièce jusqu'à ce qui ressemblait à une grande bouteille en verre, ou vase, avec une ouverture sur le dessus. Par cette porte J'ai été abaissé, mon corps étant maintenu droit par des sangles là-dedans à cet effet.La porte de l'ouverture a ensuite été mise en place, et au moyen d'une torche à acétylène et de verre qui fond facilement, la porte a été scellée hermétiquement.

« Ainsi se tenait mon pauvre vieux corps. Prêt pour l'expérience pour le ramener à la vie. Et alors que mon nouveau moi flottait au-dessus du scientifique et de son aide, je me souris, car j'étais sûr que l'expérience se révélerait un échec, même même si je savais maintenant que la hâte du shérif l'avait empêché de placer la corde directement sur ma gorge et m'avait épargné une fracture du cou. J'étais mort. Tout ce qui restait de moi maintenant était mon esprit, ou mon âme. Et c'était nager et flottant au-dessus de leurs têtes sans aucune envie au monde d'avoir quoi que ce soit à voir avec l'enveloppe de l'homme que je pouvais clairement voir à travers le verre de la cloche.

"

ILS allumèrent alors une énorme batterie de rayons ultra-violets, continua le bourdonnement creux du pendu, qui, comme me l'avait expliqué le savant en prison, agissant sur le contenu des seringues, par cette temps éparpillé dans tout mon corps, devait renouveler l'étincelle de vie dans la chose morte accrochée là. A travers un tube, et au moyen d'une valve pénétrant dans le vase de verre par le haut, le scientifique a alors admis un gaz blanc dense. Elle était si épaisse qu'en un instant ou deux, le cercueil transparent de mon corps parut rempli d'un liquide aussi blanc que du lait. L'électricité a ensuite fait tourner ma cage afin que mon corps soit assuré d'une exposition complète et uniforme aux rayons des lampes vertes et violettes. Et pendant que toutes ces choses stupides se déroulaient, autour et autour du laboratoire, je flottais, confiant dans l'échec complet de tout cela, mais déterminé à aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour voir la déconfiture et la déception que ce simple homme était lié à l'expérience. Vous voyez, je considérais déjà les mortels terrestres comme étant inférieurs, et maintenant, alors que j'attendais cette preuve, j'étais tout en combattant une nouvelle envie d'aller ailleurs. Quelque chose m'appelait, me faisant signe d'entrer dans le monde des esprits. Mais je voulais voir ce gars de la Terre avisé échouer.

"Pendant un petit moment, les conditions sont restées les mêmes à l'intérieur de ce verre. Le gaz liquide était si épais au début que je ne pouvais rien voir. Puis il a commencé à s'éclaircir et j'ai vu à ma grande surprise que le gaz laiteux disparaissait parce qu'il était être forcé par les rayons des lumières à travers les pores dans le corps lui-même. Comme si ma forme l'aspirait comme une éponge. Le scientifique et son aide étaient tendus et tendus par l'excitation. Et soudain, mon sentiment de confort m'a quitté. Jusque-là, il avait semblé si lisse, velouté et paisible, flottant au-dessus de leurs têtes, comme s'il était allongé sur un nuage doux et laineux. Mais maintenant, j'ai senti une compression soudaine de mon corps spirituel. Puis j'étais à l'agonie. Avant que je ne sache quoi Je faisais mon esprit s'accrochait à l'extérieur de cette cloche de verre tordue, griffant pour entrer dans le corps qui revenait à la vie ! Le verre était maintenant parfaitement dégagé du gaz, bien qu'il n'y ait encore aucun signe de vie dans le corps à l'intérieur pour laisser entendre au scientifique qu'il devait avoir du succès. Mais je le savais. Car je me suis battu désespérément pour entrer par effraction à travers la vitre pour retourner dans ma coquille abandonnée d'un corps, sachant que je devais entrer ou mourir d'une mort pire qu'auparavant.

"Puis mes yeux plus perçants remarquèrent un léger frisson passant sur la chose blanche devant moi, et le scientifique dut le voir dans la seconde suivante, car il bondit en avant avec un cri étouffé de joie. Puis la tête penchée à l'intérieur se souleva un peu. Je - toujours accroché désespérément avec mes mains spirituelles à l'extérieur, et tout le temps devenant de plus en plus faible - j'ai vu la poitrine de mon corps monter et descendre. L'assistant a pris un lourd marteau en acier et s'est tenu prêt à ouvrir le verre à moment. Puis mes yeux autrefois morts s'ouvrirent là-dedans pour regarder autour de moi, tandis que moi, accroché et haletant à l'extérieur, comme je l'avais fait sur l'échafaudage, je suis entré dans une obscurité plus profonde et plus sombre que jamais. Juste avant que ma vie spirituelle ne meure complètement, j'ai vu les yeux de mon corps réalisent parfaitement ce qui se passait, puis - de l'intérieur maintenant - j'ai vu le scientifique donner le signal qui a fait écraser la coque de verre par l'assistant d'un coup de marteau.

"Ils m'ont atteint alors, et je me suis évanoui. Quand je suis revenu à la conscience, j'étais doucement, lentement réanimé et ramené à la vie par de l'oxygène et un pulmoteur."

LA terrible créature qui nous racontait cette histoire s'arrêta de nouveau pour regarder autour d'elle. Mes genoux étaient faibles, mes vêtements mouillés de sueur.

"Est-ce tout?" demandai-je d'une voix sifflante et étrange, à moitié sarcastique, à moitié incrédule et complètement envoûtée.

« À peu près, » répondit-il. "Mais qu'attendez-vous ? J'ai quitté mon ami le savant tout de suite, même s'il détestait me voir partir. Tout s'était bien passé alors qu'il était lui-même si passionné par l'expérience et qu'il ne croyait qu'à moitié à sa capacité à apporter Mais maintenant qu'il l'avait fait, cela l'inquiétait un peu de penser à quel genre d'homme il laissait à nouveau le monde. Je pouvais voir comment il figurait, et parce que je n'avais aucune idée de le laisser essayer une autre expérience sur moi, p'r'aps de m'enfermer à nouveau, je l'ai battu à la va-vite.

"C'était il y a cinq ans. Pendant cinq ans, j'ai vécu avec seulement une partie de moi ici. Quoi qu'il essayait de retourner dans ce verre juste avant que mon corps ne revienne à la vie - mon esprit, je l'ai appelé - J'ai été sans. Il n'est jamais revenu. Vous voyez, le scientifique m'a ramené à l'intérieur d'une coquille qui a gardé mon esprit à l'extérieur. C'est pourquoi je suis le squelette que vous voyez que je suis. Il manque quelque chose de vital.

Il s'est levé en craquant et en craquant devant nous, boutonnant son ample manteau autour de son corps anguleux. "Eh bien, les garçons," demanda-t-il légèrement, "qu'en pensez-vous ?"

« Je pense que tu es un menteur ! Un putain de menteur ! J'ai pleuré. "Et maintenant, si tu ne veux pas que je te bourre de plomb, sors d'ici et sors tout de suite ! Si je dois te le faire, il n'y a pas de scientifique cette fois pour te ramener. Quand tu sors vous resterez dehors !"

"Ne t'inquiète pas," me fit-il une grimace en agitant une masse d'os qui aurait dû être une main méprisante vers moi, "J'y vais. Je me dirige vers Shelton." Il parcourut le sol sur toute la longueur et referma la porte derrière lui. La bête était partie.

"Le sale menteur !" J'ai pleuré. "J'aimerais... oui... j'aimerais avoir une excuse pour le tuer. Pensez juste à ce que ce soit lâche, voulez-vous ? Une brute qui inventerait une telle histoire ! Bien sûr, tout est absurde. Tout fou. Tout un mensonge."

"Non. Ce n'est pas un mensonge."

Je me tournai pour voir qui avait parlé. La voix de Hammersly était si inconnue et maintenant si déchirée en plus que je n'aurais pas pu penser qu'il avait parlé, s'il ne m'avait pas regardé droit dans les yeux, ses yeux brillants défiant mon affirmation. Les merveilles ne cesseraient-elles jamais ? Je me suis demandé. D'abord ce fil outrancier, maintenant Hammersly, le « sphinx », exprimant une opinion, cherchant un argument ! Bien sûr, il fallait que son cerveau sensible et maussade ait été un peu bouleversé par la soirée que nous venions de vivre.

« Pourquoi Hammersly ! Vous ne le croyez pas ? J'ai demandé.

« Non seulement je le crois, Jerry, mais maintenant c'est à mon tour de dire, comme lui, que je le sais ! Jerry, mon vieil ami, poursuivit-il, ce diable a dit la vérité. Il a été pendu. à la vie ; et Jerry, j'étais ce scientifique !"

Ouf! Je suis retombé dans une boîte. Mes genoux semblaient m'abandonner. Puis j'ai entendu Hammersly parler tout seul.

"Ça fait cinq ans," marmonna-t-il. "Cinq ans depuis que je l'ai lâché à nouveau. Cinq ans d'agonie pour moi, à me demander quels nouveaux crimes diaboliques il commettait, à me demander quand il reviendrait dans cette petite ferme pour brandir à nouveau sa hache. Cinq ans... cinq ans."

Il s'est approché de moi, et sans un mot d'explication ni pour demander ma permission, il a mis la main dans ma poche et a sorti mon revolver, et je n'ai pas protesté.

"Il a dit qu'il se dirigeait vers Shelton", a continué les pensées parlées de Hammersly. "Si je glisse sur la glace, je peux l'intercepter à Black's Woods." Boutonnant soigneusement son manteau, il suivit l'inconnu dans la nuit.

J'étais heureux que la lune se soit levée pour mon retour à pied, heureux aussi quand j'avais la porte verrouillée et calée avec une chaise derrière moi. Je me suis déshabillé dans le noir, ne voulant pas qu'un monstre macabre aux yeux enfoncés me regarde par la fenêtre. Car peut-être, pensai-je, peut-être qu'après tout, il ne se dirigeait pas vers Shelton, mais qu'il planifiait peut-être un autre de ses horribles tours.

Mais le matin, nous savions qu'il se dirigeait vers Shelton. Des scientifiques, des médecins et des érudits de toutes sortes sont venus dans notre village pour voir ce que les journaux disaient que Si Waters avait découvert par hasard alors qu'il se rendait à la crémerie le lendemain matin.

C'était un squelette, disaient-ils, seulement qu'il avait une peau sèche partout. Une momie. Il n'aurait pas pu être considéré comme capable de contenir la vie uniquement parce que la neige qui l'entourait était légèrement tachée d'une tache pâle qui s'est avérée être du sang, qui avait suinté des six impacts de balle dans l'horrible coffre. Ils ne l'ont jamais résolu.

Nous étions cinq dans le magasin ce soir-là. Cinq d'entre nous qui savent. Hammersly a fait ce que nous voulions tous faire. Bien sûr son nom n'est pas vraiment Hammersly, mais il l'a fait ici aussi bien qu'un autre. Il a cependant les moustaches noires et il est toujours un sphinx, mais il n'aura jamais à répondre d'avoir tué l'homme qu'il a ramené à la vie. Le secret de Hammersly ira dans cinq autres tombes en plus de la sienne.

