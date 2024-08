Interférence d'interface, Roach Motel, mauvaise orientation, furtivité et confirmation avec Amazon

FTC contre Amazon Court Filing, récupéré le 26 septembre 2023, fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Cette partie est 7 sur 20.

Conceptions manipulatrices dans les inscriptions aux caisses et les flux Iliad

217. Les conceptions manipulatrices (parfois appelées modèles sombres) qu'Amazon utilise, ou a utilisées, dans ses flux d'inscription Prime et Iliad Flow comprennent les éléments suivants :





(a) Action forcée. « Action forcée » est un élément de conception qui oblige les utilisateurs à effectuer une certaine action pour terminer un processus ou accéder à certaines fonctionnalités.





(i) Amazon utilise l'action forcée dans la version (expurgée) de son flux d'inscription Prime, au cours de laquelle Amazon oblige le consommateur à choisir de s'inscrire ou non à Prime avant de lui permettre de finaliser son achat. En fait, (expurgé), Amazon le savait (expurgé).





(ii) Amazon utilise également Forced Action dans son Iliad Flow en obligeant le consommateur à passer par plusieurs écrans pour annuler son abonnement. La présence de l’action forcée complique le flux Iliade.





(b) Interférence d’interface. « Interférence d'interface » est un élément de conception qui manipule l'interface utilisateur de manière à privilégier certaines informations spécifiques par rapport à d'autres informations.





(i) Amazon utilise Interface Interference dans son flux d'inscription à la caisse Prime, dont la plupart des versions ne révèlent les termes et conditions de Prime qu'une seule fois au cours du processus d'achat, et ensuite uniquement dans une petite police facile à manquer. Amazon utilise également la répétition et la couleur pour attirer l'attention des consommateurs sur les mots « livraison gratuite » et les éloigner du prix de Prime, ce qui conduit certains consommateurs à s'inscrire sans donner leur consentement éclairé.





(ii) Amazon utilise également l'interférence d'interface dans le flux Iliad en mettant l'accent sur les options qui détournent le consommateur du flux sans annuler et en employant des icônes d'avertissement à proximité de l'option d'annulation, ce qui évoque l'anxiété et la peur de perte chez les consommateurs. La présence d’interférences d’interface complique le flux Iliad.





(c) Obstruction (« Roach Motel »). « L'obstruction », également connue sous le nom de technique du « motel de cafards », est un élément de conception qui consiste à compliquer intentionnellement un processus par des étapes inutiles pour dissuader les consommateurs d'agir.





(i) Amazon utilise l'obstruction tout au long de ses flux d'inscription à la caisse Prime en rendant difficile la localisation de l'option de refus d'inscription. En fait, depuis au moins 2018, Amazon sait que certains consommateurs ne trouvent pas le lien « Non merci » le moins visible pour refuser l’inscription.





(ii) Amazon utilise également l'obstruction dans son Iliad Flow en : (1) rendant l'entrée dans Iliad Flow difficile à localiser pour les consommateurs ; et (2) obliger les consommateurs qui ont déjà exprimé leur intention d'annuler en localisant et en entrant dans Iliad Flow à consulter le marketing et à reconsidérer les options autres que l'annulation. La présence d’Obstruction complique le Flux Iliade.





(d) Détournement. La « mauvaise orientation » est un élément de conception qui concentre l'attention d'un consommateur sur une chose pour détourner l'attention d'une autre.





(i) Amazon utilise Misdirection dans son flux d'inscription à la caisse Prime en présentant des choix asymétriques qui facilitent l'inscription à Prime. De plus, certaines versions du processus d'inscription à la caisse d'Amazon n'offrent aux consommateurs qu'un lien bleu moins visible pour refuser Prime.





(ii) (Expurgé) Amazon utilise également Misdirection dans certaines versions du flux d'inscription à la caisse Prime (Expurgé)





(iii) Amazon utilise également Misdirection dans son Iliad Flow en présentant aux consommateurs des choix asymétriques qui permettent d'abandonner plus facilement une tentative d'annulation de Prime que de la finaliser. En particulier, Amazon utilise des attracteurs tels qu'une animation, une couleur bleue contrastante et du texte pour attirer l'attention des consommateurs sur les options « Rappelez-moi plus tard » et « Conserver mes avantages » plutôt que « Continuer à annuler ». Amazon détourne encore davantage les consommateurs qui ont accédé à Iliad Flow en présentant des options visuellement attrayantes pour effectuer des actes autres que l'annulation, comme explorer les avantages du service d'abonnement (quittant ainsi Iliad Flow). La présence de Misdirection complique le flux Iliade.





(e) Se faufiler. Le « sneaking » est un élément de conception qui consiste à cacher ou à déguiser des informations pertinentes, ou à retarder leur divulgation. Amazon utilise Sneaking en omettant de divulguer clairement et visiblement les termes et conditions de Prime lors de son processus de paiement d'inscription, y compris son prix et son attribut de renouvellement automatique. Amazon utilise également le Sneaking en omettant d'afficher le prix de Prime ou sa fonction de renouvellement automatique dans le panier du consommateur.





(f) Confirmer la honte. « Confirmshaming » est un élément de conception qui utilise une formulation émotive autour de l'option défavorisée pour culpabiliser les utilisateurs et les inciter à sélectionner l'option privilégiée. (Expurgé)





EXPURGÉ









