D'où vient la "nostalgie" ?

Comme l'a dit Andrew Carnegie, de nombreuses personnes riches construisent la majeure partie de leur richesse en empilant leurs propres biens immobiliers. Ces propriétaires comptent sur ce qu'ils ont hérité de leurs parents, sans jamais le gagner pour eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas faire la distinction entre sa valeur absolue et ses propriétaires, car seuls quelques-uns d'entre nous sont nés de cette façon.





COVID-19 est presque terminé, une nouvelle guerre a commencé et le marché de la cryptographie s'est effondré. Désormais, les investisseurs reviennent à ces actifs "réels". Surtout en période de changement, de nouvelles valeurs façonnent toujours une nouvelle demande.





Contrairement à de nombreux investisseurs, je partirai de ce qui se passe dans notre cerveau — une « certaine émotion » que nous avons tous. En le traitant objectivement, que tout le monde a comme une propriété de l'esprit, et en changeant les attitudes des gens pour qu'elles soient appropriées à cette ère du Web3, nous obtiendrions une échelle de la nouvelle valeur qui peut rivaliser avec les "cuillères en argent".





C'est-à-dire " Nostalgie ".

Certains d'entre vous peuvent être un peu confus, mais je suis sérieux à ce sujet. Personne ne peut expliquer d'où il vient, s'il a été donné par quelqu'un d'autre ou si nous l'avons créé nous-mêmes ; qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Mais tout le monde a certainement des émotions.





Nous poursuivrons cette "nostalgie inexplicable" individuelle à la fois de la psychologie et de la géométrie computationnelle. Tout en incorporant les dernières recherches, nous considérons de nouveaux axes de coordonnées et des informations de position avec un exemple très simple en ce qui concerne ces études, y compris le problème NP. Alors, lançons "B:/Start Up !"

La nostalgie est une affirmation de soi

Un psychologue, Tim Wildschut et son équipe de l'université de Southampton , ont découvert que la nostalgie est une forme de mémoire autobiographique.

Selon les résultats de l'étude, lorsque les sujets racontent des souvenirs nostalgiques, ils entendent rarement des histoires qui ont commencé prometteuses mais se sont terminées de manière désastreuse. Beaucoup de gens se remplacent comme la "super star" dans leurs scènes nostalgiques du passé. Souvent, l'histoire comporte une série de scènes axées sur la rédemption ou le dépassement. Le processus commence par une expérience défavorable et conduit finalement à un résultat positif.





Au cours de l'expérience, le Dr Wildshut a intentionnellement demandé aux sujets de se rappeler des situations nostalgiques. Ils ont ensuite demandé aux sujets de répondre à des questions sur une variété d'émotions. Les résultats ont montré que les sujets qui avaient les pensées les plus nostalgiques obtenaient des scores plus élevés sur trois éléments : le bonheur, l'unité sociale et l'estime de soi .





Ces résultats montrent que le phénomène de nostalgie, historiquement considéré comme un état pessimiste, conduit en réalité à un état optimiste.



Ici, nous n'avons pas le temps de sonder les profondeurs des neurosciences ; nous nous demandons quels changements innovants le dépôt de la mémoire subjective humaine à l'ère du Web3 pourrait entraîner dans les valeurs de propriété des lieux.





Lorsqu'on s'enquiert de l'histoire d'une attraction touristique bien connue, on peut apprendre que c'est le lieu où un personnage historique a été exécuté.

Ce n'est rien de moins qu'un reflet positif de la valeur historique du lieu. Les souvenirs et les sentiments intemporels de divers êtres humains continuent d'imprégner l'endroit. Cependant, ce n'est pas simplement une incompréhension de l'accumulation de sentiments passés détenus par les autres comme s'ils étaient les leurs. Ce doute nous donne la question suivante.





Pouvez-vous voler la nostalgie de quelqu'un d'autre?

Dans notre monde (web 3.0), un portefeuille abandonné revient toujours à son propriétaire. Mais, ce n'était pas dans le passé (web 2.0).





Qu'est-ce que "voler" signifie de toute façon ?





C'est un certain état que ses affaires sont transmises de manière inattendue à une autre personne, cachées ou non, et personne ne peut tracer le chemin plus loin. Afin de comprendre cette définition, nous devons faire la toute première hypothèse selon laquelle le bien peut être reconnu comme appartenant à quelqu'un d'autre et est transférable.





Notre premier projet consiste simplement à livrer un portefeuille que quelqu'un a laissé tomber chez le propriétaire sans vérifier l'identité afin de protéger la vie privée de chaque personne qui l'a perdu et l'a récupéré.

Prenons l'exemple le plus simple d'une séance photo personnalisée pour suivre leur emplacement. Lorsque nous regardons à travers un objectif pour prendre une photo, cela rend un objet qui existe dans une scène particulière au-delà. Ici, tous les objets sont présentés comme une abstraction.





Chaque objet se voit attribuer visuellement un hachage unique par le photographe. Le photographe crée un contenu Genesis (tout comme un bloc Genesis sur Bitcoin), pour ainsi dire, comme point de départ initial. Ensuite, lorsque l'obturateur de l'appareil photo est enfoncé, un bloc avec une séquence de profondeur est créé.

La méthode consiste à mettre en évidence le chemin du portefeuille en se concentrant sur le même objet dans les clichés pris à intervalles réguliers.



La figure suivante résulte du traçage sur le terrain de la localisation du portefeuille capturé par cet échange d'instantanés.

Il semble maintenant que nous pouvons localiser le portefeuille. Des informations identifiables de manière persistante sont tout ce dont nous avons besoin !





Ce photographe a été démis de ses fonctions, accompagné d'anxiété mentale.





Quelles sont les principales raisons de cet échec ? Premièrement, la quantité de données requises est insuffisante. Le problème semble plutôt résider dans le fait qu'il suppose l'accumulation d'une énorme quantité de données. Alors demandez plus simplement.





On a perdu une trace de portefeuille, pourquoi ?



Oui, nos cerveaux sont encore optimisés pour le bon vieux web2. Ce problème peut nécessiter un renversement de perception. C'est à cause de la méconnaissance du monde, c'est-à-dire de la mauvaise façon de diviser le monde. Nous avons perdu nos portefeuilles. Mais cela garantit-il que quelqu'un d'autre l'a volé ? Peut-on clairement distinguer s'il a été volé par un tiers ou simplement perdu ?





Étant donné que les portefeuilles peuvent être portés ou cachés assez facilement, l'endroit où vit le titulaire et l'objet lui-même sont différents. Non seulement les objets, mais toutes les choses et les choses sont trop liées à la première condition - liées aux coordonnées de la réalité et de la vie privée et incapables de divulguer le contenu de leurs portefeuilles.





Ce que nous voulons, ce n'est PAS une société contrôlée par les Chinois et l'accumulation inépuisable d'informations personnelles par Google. Bien sûr, à l'ère du Web3, de préférence, comme on dit, quelque chose de moins cher et plus respectueux de la vie privée qu'une caméra de surveillance à reconnaissance faciale à 360 degrés et 24 heures sur 24.





Faire une carte plus démocratique

Nous ne naissons jamais sur un ensemble prédéterminé de coordonnées.

Pendant la majeure partie de l'histoire humaine sans satellites, les êtres humains n'ont-ils pas eu le concept d'informations de localisation ? Non, ils sont déterminés par leurs souvenirs comme point de départ. Pour la plupart, ils pouvaient le reconnaître par la position du soleil.





Pour l'avenir, nous avons besoin d'une toute nouvelle carte. L'axe de coordonnées supposé est dans un état de dépendance vis-à-vis des données personnelles sur lesquelles il est basé. En ce sens, notre nouvelle carte est plus démocratique, c'est-à-dire « un ensemble de subjectivités ». La carte a une prémisse différente du modèle commercial de Google Maps. C'est beaucoup plus démocratique, décentralisé et purement basé sur l'emplacement. Pour faire court, "Nous sommes la carte".

Faites-le, emballez-le et expédiez-le.

Nous répétons à nouveau la discussion sur la "nostalgie".





La nostalgie est un "rôle principal" pour soi-même dans une scène du passé, où la rédemption ou le dépassement est le thème. Au départ, cela commence par une expérience indésirable et aboutit finalement à un résultat positif.



Le bonheur, l'unité avec la société et l'estime de soi sont trois facteurs essentiels dans la fabrication de la nostalgie.





De plus, ils l'ont amplifié par l'oubli répété et la restauration de leurs souvenirs personnels. Au moins, cela ne devrait pas être une émotion à propos de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Maintenant, nous créons inductivement notre propre proposition.





Hypothèse : Les gens se rencontrent au même endroit ; se reconnaître, puis se séparer. Nous créons hypothétiquement un lieu où ces actions ont lieu.





Processus : un parfait inconnu rencontre cette relation dans un lieu réel et la reconnaît. Un mécanisme est nécessaire pour identifier la personne qui était à l'intérieur tout en restant anonyme, ce qui nécessite une perspective tierce. (Ici, la blockchain joue le rôle de ce parfait inconnu, mais d'une certaine manière, ce serait encore mieux s'il existait un mécanisme par lequel une personne vivante pourrait assumer ce rôle.)





Résultat : Au fil du temps, le lieu a été reconnu comme quelque chose de nostalgique. L'intervalle n'est pas tant le but, mais le moment où les sentiments négatifs se transforment en sentiments positifs.





Contrairement au projet précédent de recherche de porte-monnaie, l'objet de ce projet est l'immobilier, qui ne peut être emporté. Ainsi, la nostalgie de l'immobilier s'accumulera à l'endroit où il se situe tout en maintenant la relation entre ceux et les personnes concernées.

Nous construisons une boîte émotionnelle

Nous fournissons un terrain d'essai pour intégrer des hypothèses. Imaginez une maison appelée "Box" avec quatre chambres privées comme suit.

Salle #1 : Il y a une porte pour entrer dans le bâtiment, à droite de laquelle se trouve la porte de la salle #2. Les candidats sont recueillis de manière autonome en ouvrant une porte à la fois. La porte à droite de la pièce ne s'ouvrira pas tant qu'une paire n'aura pas été choisie. La paire est déterminée à la seule discrétion de l'un d'entre eux. De plus, une condition est de savoir si le camp qui décide peut aller dans la troisième salle.





Salle #2 : Il s'agit d'une salle simple avec seulement une porte vers la salle 3. C'est là que le bloc est créé. Avant cela, plusieurs participants ont donné leur approbation du couple en secret en tant que mineurs. Une fois un certain nombre d'authentifications effectuées, la porte de la troisième salle s'ouvre.





Salle #3 : Cette salle a la seule fenêtre qui peut être vue de l'extérieur, toujours avec une porte vers la salle 4. N'importe qui peut auto-examiner les informations de bloc créées dans la salle précédente ici. Il n'y a aucune condition pour que la porte de la quatrième pièce s'ouvre. Ils peuvent être ouverts à leur guise.





Chambre #4 : Cette chambre a le seul ascenseur vers un autre étage. Vous pouvez vous rendre au deuxième étage ou au premier étage, mais ce faisant, vous ne pourrez plus entrer au même étage. Que vous puissiez sortir et vous rendre au premier étage de la Box dans l'autre zone ou danser dans la même Box nécessite une approbation multiple à cet endroit et dans la deuxième salle.









Ces descriptions de salles ne sont qu'une métaphore pour expliquer les différents choix pour chacune de ces scènes et les différentes méthodes d'approbation. Bien qu'il y ait de nombreux choix à faire dans chaque pièce, la règle la plus importante est que, selon le principe selon lequel "le choix est l'autorité", le sélectionneur doit s'éloigner de l'endroit où la décision a été prise.





Nous avons nommé des décisions arbitraires avec des pointeurs vers le futur "Doku-dan". Les décisions sur la sagesse des foules ont sélectionné ce que (c'est-à-dire les informations sur la blockchain) peut utiliser Doku-dan. Cependant, à l'inverse, l'approbation des décisions formées par Doku-dan est toujours faite par la connaissance collective.

Ces descriptions sont quelque chose à penser car elles peuvent former quel type d'accord pour aller dans la pièce voisine. Une fois qu'un certain consensus a été atteint, ils peuvent passer à la salle suivante. Cette action s'appelle un "clic".

Ce qui se passe à l'intérieur, c'est "l'échange de jetons" et ainsi de suite. En termes simples, il s'agit simplement d'une répétition irréversible de l'accumulation et de la sélection de relations basées sur certaines règles. S'il vous plaît voir mon histoire courte précédente pour plus d'informations sur les procédures.





De plus, les salles où chaque échange a lieu sont adjacentes mais ne doivent pas nécessairement être au même endroit. Il existe de nombreuses façons de calculer le point central, ou l'emplacement du rassemblement en un seul endroit, mais ici, nous nous limiterons aux méthodes basées sur la géométrie standard.



Chaque personne agit égoïstement, mais elle ne glisse jamais à travers les murs. Le contenu de la boîte, y compris une personne, ne peut pas être saisi à nouveau car nous n'avons pas de machine à voyager dans le temps pour revenir dans le passé.





Si les choses ne se passent pas dans l'ordre des numéros, elles devront tout recommencer depuis le début. La troisième tentative d'exiger l'examen du but par un tiers est basée sur l'hypothèse que d'autres peuvent voir parce que nous voulons expliquer clairement comment se produit le boom de la culture des années 80 chez les adolescents, par exemple. Nous pouvons parfois sentir la nostalgie générée dans une culture complètement différente.

Bien que, hypothétiquement, les informations de localisation, auparavant déterminées relativement par les satellites, soient désormais définies par la subjectivité humaine. Les informations recueillies dans cet espace virtuel sont entièrement subjectives pour l'individu, et c'est la différence décisive avec le non-sens dans le métaverse.



Puisqu'ici nous avons simplement collecté des relations lâches d'objets, les informations de localisation de chaque objet peuvent s'envoler dans le ciel comme un ballon. Pour résoudre cette question, reconsidérez le "terrain" qui sous-tend le concept d'immobilier.





Au-delà des villes intelligentes

Appelons les étapes jusqu'à 4 un "paquet". Et l'emplacement de la première étape de la boîte nouvellement créée en dehors du paquet est nommé "étage virtuel suivant". Dans l'exemple précédent, les données de relation seront agrégées sur la blockchain. Lorsque toutes les données du même paquet sont collectées, s'il est évalué que la même personne a effectué l'action, toutes les données seront synchronisées comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Tout le monde désigne souvent les maisons comme des biens personnels, en partie à cause de leur prix élevé mais aussi parce qu'il s'agit de biens qui bousculent le cadre de protection et de contrôle.





Bien que les gens puissent donner leur bien immobilier pour diverses raisons, personne ne le « perd ». Et même s'il était cambriolé, vous n'entendriez jamais parler d'un cambrioleur volant lui-même un bien immobilier.





Au fur et à mesure que chaque "histoire" se déroule de cette manière, un bâtiment fictif apparaîtra éventuellement au centre. Ce bâtiment changerait d'emplacement et reviendrait même à sa forme grâce à la blockchain, qui est constamment mise à jour.



En prenant cette figure, chacun des quatre points de données immobilières, les informations de boîte à partir de plusieurs emplacements réels, présente un emplacement relatif, dont le centre présente, les informations de localisation moyennes. C'est le même comportement que la collection de débarras dans une seule boîte au début.





Le centre du nœud principal du réseau est un bâtiment central imaginaire qui combine les différentes pièces en une seule. Ce bâtiment central n'est pas toujours dans la même position. C'est un substitut virtuel qui peut se déplacer ou disparaître de l'existence. Inversement, les bâtiments locaux qui protègent l'espace réel sont appelés "contenus géographiques locaux" et sont comme des "piquets" enfoncés dans le sol pour installer une tente à l'extérieur.





Enfin, si nous créons un diagramme de Voronoi basé sur ces bâtiments fictifs, nous obtenons le diagramme suivant. Le codage couleur montre que chacun est un jeu différent avec un contenu de genèse variable (le créateur du hachage initial).

Ce n'est qu'une limite de mémoire, pas du tout un conflit racial ou religieux. Plus il y a de couleurs, plus on peut la considérer comme étant tolérante.





Naturellement, ce code couleur s'intègre et se divise constamment, car le contenu de l'information et sa quantité doivent constamment fluctuer. Mais à sa place se trouve le quotidien des vivants. Nous avons obtenu l'appareil pour externaliser la mémoire et le rendre facile à gérer.





Comment redéfinir la relation positionnelle entre les personnes et leurs biens, tels que les portefeuilles, lorsque l'axe des coordonnées et l'immobilier sur celui-ci, que l'on croyait immobiles, envahissent la plage mobile ?





Emplacement relatif souvenirs absolus

À partir de ce moment, nous allons créer un nouvel axe de coordonnées pour les objets pouvant être ramassés, pas pour les biens immobiliers. Je voudrais récupérer mon portefeuille perdu à tout prix.



Nous avons appelé chaque propriété du groupe local "un piquet", mais nous ferons référence à l'emplacement du bâtiment du centre virtuel comme un "piquet virtuel". Notez que ces chevilles mutuelles ne sont pas composées et fonctionnent comme des paramètres. Cela signifie que chacun a une mesure complètement différente.





En accumulant de la documentation comme un instantané qui prouve que certaines chevilles n'existent pas, les détenteurs peuvent se rendre compte de leurs emplacements relatifs en resserrant les objets perdus grâce à une série d'alibi. C'est similaire à la façon dont un détective poursuit un criminel. Selon l'objet, il peut s'agir d'une chose, d'une personne, d'un animal ou d'un lieu.





Le problème du nombre d'instantanés qu'ils peuvent empiler pour déterminer une correspondance fiable est très difficile. Un problème NP consiste à estimer le nombre minimum de caméras de surveillance dans une pièce, connu sous le nom de « problème de galerie d'art ».



Cette figure montre une configuration d'instantané simplifiée de la relation entre l'emplacement absolu et l'emplacement relatif d'un seul objet cible. Le côté authentifié et le côté qui l'accepte sont respectivement codés en rouge et bleu.





Le point de Delaunay, sommet du triangle de Delaunay , n'existe pas à l'intérieur du triangle. Et les deux cercles ne se contiennent pas. Cela signifie qu'il s'agit de la plus petite unité d'instantané. Au fil du temps, sa forme et sa position peuvent changer constamment.





Nous craignons que le triangle ne soit trop grand. Un autre inconvénient est qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur le bloc pour étudier la relation de va-et-vient entre les blocs pour identifier l'objet. Que peut-il faire pour augmenter cette quantité d'informations ?

Problème #1

Mais cette approche a aussi ses inconvénients. Cela signifie qu'il peut y avoir des moments où la tente est aussi petite qu'un mouchoir. Ou, à l'inverse, il pourrait y avoir une tente essayant de traverser l'océan Atlantique.

Si ces deux anneaux sont grands, ils peuvent ne plus avoir de valeur informative en tant qu'informations de localisation. Alors, que devrions-nous faire? Nous devons diviser davantage la zone à l'intérieur du cadre.





Solution n°1 : le château de Takeshi

Avez-vous déjà vu une émission de télévision comme celle-ci? Cette émission télévisée a été diffusée à la télévision japonaise dans les années 1980. Ce genre de jeux télévisés physiques a été créé dans le monde entier. L'attraction est un labyrinthe de plusieurs salles avec de nombreuses portes derrière les murs pour atteindre le but, et une caméra d'en haut le capture.



Les portes de chacune de ces pièces individuelles peuvent ou non s'ouvrir. L'organisateur peut contrôler ceux-ci à l'avance, et il crée un "système" à l'intérieur.

Une légère différence par rapport à cette capture est la règle selon laquelle le prochain nouvel étage projeté doit être plus petit que l'étage sur lequel vous vous trouvez. Vous ne pouvez avancer qu'à un étage qui est beaucoup codé par couleur, c'est-à-dire diversifié. Si l'endroit où vous voulez avancer n'est pas un tel endroit, vous devez soit abandonner, soit agir de manière à ce que sa diversité soit plus élevée.

Problème #2

En indiquant aux parties concernées où et quel type de porte existe et en faisant en sorte que quelqu'un d'autre que les parties impliquées obtienne l'information et la transmette aux parties impliquées, nous pourrions avoir un vol à l'ère du Web3. La raison en est que les organisateurs ont opté de manière pharisaïque pour ce système. Alors, que devrions-nous faire?

Solution n ° 2: Diviser par la théorie des entiers

Notre système doit se diviser automatiquement. Pour cela, nous avons également besoin d'un mécanisme comme un jeu de cartes aléatoire ou une politique de suppression automatique des informations personnelles.





J'ai trouvé un gif mathématique intéressant sur Twitter.







L'organisateur ne doit pas décider quand et quelle porte ouvrir. C'est parce que l'organisateur génère l'autorité. Nous voulons créer un système qui se produit naturellement mais qui ne peut être prévu. J'ai donc imaginé le système suivant :





Le nombre de points sur chaque anneau est un nombre premier, et le nombre total de points dans un anneau divisé en plusieurs autres anneaux est appelé le nombre composé. Lorsque le nombre total de piquets atteint le nombre composé, ils sont fragmentés.





La fragmentation signifie ici créer des murs dans une pièce séparément. Inversement, si le nombre total de piquets est premier, ces pièces deviennent une seule grande pièce. Le diagramme suivant est une abstraction de l'événement suivant : Si nous considérons ce point unique comme une seule cheville, nous aurons un espace qui se répète presque au hasard, se divisant et fusionnant.

Sous certaines conditions pour les nombres premiers et les nombres entiers, ce diagramme permet le fractionnement et l'unification. Toutes les propriétés dont les informations de localisation continuent d'exister en tant que positions absolues sont traitées comme des piquets. Le nombre total de piquets détermine l'affectation de la pièce interne. Cela n'affecte pas la position absolue des chevilles et la règle d'ouverture de la porte n'appartient plus à personne.





Problème # 3

L'innovation technologique a considérablement accéléré la vitesse à laquelle les humains peuvent se déplacer.

Un intervieweur de Microsoft vous pose une question sur la relation entre la quantité de données sur le disque dur et les communications de données ; quel est le moyen le plus rapide de transférer un téraoctet d'informations du Japon aux États-Unis ? Au moins en 1997, le moyen le plus rapide consistait à emballer le disque dur dans un sac Boston et à monter dans un avion.

Nous devons découvrir à quelle vitesse les humains peuvent se déplacer. L'inférence est à développer au fil de l'évolution de la technologie. Mais de manière réaliste, nous devons encore limiter les déplacements. Alors, comment pouvons-nous créer des règles équitables pour tous les utilisateurs ?





Solution #3 : Emplacement de masquage pour la correction de cap

Considérez une règle qui restreint l'emplacement du groupe suivant. Dans le chemin, les groupes globaux et locaux sont traités de la même manière. Ces groupes créent des cercles mondiaux et locaux selon certaines règles. Et dès qu'un cercle et son groupe source sont utilisés, la relation du cercle ou du groupe est initialisée. Il sert de mosaïque pour éviter la dépendance à des attributs individuels. Les critères utilisés pour distinguer les deux sont les suivants.

Groupe global : {g} = 50 % ou moins des immeubles ont un contenu géographique de genèse. Groupe local : {l} = au moins 51 % des immeubles ont un contenu géographique de genèse.



Si {G} apparaît deux fois dans les chemins, la deuxième fois qu'il apparaît, "le coureur" est invité à revenir au premier {L}. Le premier {L} est le groupe géographique local avec le contenu genesis. Les exécutions suivantes sont limitées à l'interne.

Ces trois stratégies ci-dessus sont utilisées pour localiser la mémoire. La résolution devrait être beaucoup plus élevée qu'au début. Et l'information de localisation des immeubles est la clé pour appréhender les nouvelles valeurs.



La nostalgie est un vaccin

Selon Clay Routledge , psychologue à l'Université d'État du Dakota du Nord, la nostalgie nous aide non seulement à nous remettre du chagrin et de la solitude du passé et du présent, mais nous rend également résistants aux malheurs futurs.





Comme nous sommes dans COVID-19, la valeur des actifs réels fluctue toujours avec le comportement humain et l'émotion. L'analyse objective des données apporterait une nouvelle perspective à l'investissement immobilier. Les relations et l'accumulation de souvenirs personnels doivent sûrement affecter le prix de l'immobilier réel et non virtuel dans un avenir proche. Nous pourrons peut-être même inclure ces émotions familières en tant qu'actifs dans nos portefeuilles financiers à l'avenir.





Le classement des prix des terrains peut inclure des emplacements que nous n'avons jamais vus auparavant. Comme l' a dit Frank Sinatra , nous pourrions avoir une compréhension plus vaine des raisons pour lesquelles New York reste New York.





Nous sommes de retour dans l'espace réel !!