Dévoilement du documentaire Web 2.5 : Naviguer dans l'avenir d'Internet

Oubliez le Web 3.0 – attachez votre ceinture au « Web 2.5 » ! Le nouveau documentaire de l'équipe HackerNoon propose un voyage époustouflant à travers l'évolution d'Internet. Nous voyageons des jours de connexion commutée à la prise de contrôle des smartphones et passons au métaverse.





J'ai pu regarder le Web 2.5 avant sa sortie officielle et j'ai trouvé le voyage de près de vingt-sept minutes divertissant et éducatif. Cela m’a vite saisi car ce n’est pas seulement une leçon d’histoire ennuyeuse. Il s'agit d'un regard critique sur les promesses du Web 3.0 et sur sa capacité à véritablement révolutionner le paysage numérique.





De plus, vous aurez un aperçu des coulisses de l'équipe HackerNoon de manière amusante et gratuite. Je veux dire, à quelle fréquence voyez-vous quelqu’un littéralement sortir du lit et commencer à poser des questions d’entretien depuis une position accroupie ? Pas trop souvent – voire jamais, mais je m'éloigne du sujet.





Au milieu de tout le bruit, les mots à la mode et les vendeurs d'huile de serpent, le Web3 est-il vraiment l'avenir ou juste une tendance passagère sur laquelle les gens cherchent à gagner rapidement de l'argent ? HackerMidi





Dans l'ensemble, le Web 1.0 et le Web 2.0 représentent des phases distinctes dans l'évolution d'Internet. Le fonctionnement dans le Web 2.0 maintenant et dans le Web 3.0 est la prochaine étape. Les rails sont mis en place en mettant fortement l’accent sur la décentralisation, les paiements peer-to-peer et l’éloignement d’Internet des grands géants de la technologie. Vous connaissez les énormes entités centralisées qui contrôlent tout, de l'hébergement à l'engagement.





Plateformes publiques, poches privées. Ces géants ont gagné des milliards de dollars grâce au contenu généré par les utilisateurs. Nous sommes ensuite devenus publics et contrôlons désormais notre capacité à atteindre le public que nous avons amené sur la plateforme ou les fans qui aiment nos pages et notre contenu. A moins de payer plus pour booster ce contenu ou d’acheter de la publicité pour augmenter notre portée. Je comprends, ce n'est pas une question personnelle, juste une affaire.

Entrez dans le concept Web 2.5. Le documentaire discute d'un chemin. Existe-t-il un pont pour nous amener d’où nous sommes aujourd’hui à la construction d’une communauté mondiale plus équitable, plus centrée sur l’individu et plus démocratique ? Ce documentaire vous aidera à répondre à la question.





"Internet est le reflet de notre société et ce miroir va refléter ce que nous voyons. Si nous n'aimons pas ce que nous voyons dans ce miroir, le problème n'est pas de réparer le miroir, nous devons réparer la société." - Argile Shirky





Préparer le terrain : trois phases d’Internet

Faisons un rapide tour d'horizon de l'évolution d'Internet. Le 1er janvier 1983 est considéré comme l' anniversaire officiel d'Internet . Avant cela, les différents réseaux informatiques ne disposaient pas d’un moyen standardisé pour communiquer entre eux. TCP/IP permettait à différents types d'ordinateurs sur différents réseaux de « communiquer » entre eux. Cela a inauguré une époque.

Web 1.0 - Le Web statique





Le Web 1.0 (également connu sous le nom de Web statique) a été la première itération d'Internet. Vous vous souvenez de la connexion commutée ? Mon espace? Les jours de gloire des forums Internet ? Vous, mon ami, étiez là pour le World Wide Web développé à la fin des années 1980 par Tim Berners-Lee .





C'est à ce moment-là que les « webmasters » facturaient par page et par modification. Le contenu était « défini et oublié » car apporter des modifications était coûteux et prenait du temps. Le contenu du site resterait pendant des mois, voire des années. (Je sais que c'est encore le cas pour certains d'entre vous) Mais à l'époque, le HTML était nouveau et vous aviez besoin de compétences HTML pour faire quoi que ce soit sur votre site. La plupart des propriétaires d’entreprise et des utilisateurs finaux n’avaient pas le temps, l’intérêt ou l’argent nécessaires pour effectuer des changements fréquents. Certains n’ont même pas pris la peine de se lancer tandis que d’autres ont gagné des millions dans le même créneau.





L’ère du Far West d’Internet s’est déroulée à peu près entre 2000 et 2008. Il y a eu une explosion de contenu alors que Napster, Wikipédia et YouTube démocratisaient la création et le partage de contenu. Les médias sociaux ont fait irruption sur la scène avec Myspace, Friendster et les premiers blogs qui ont favorisé les communautés en ligne.

Web 2.0 - Le Web social

Le terme « Web 2.0 » a été inventé en 1999 par Darcy DiNucci . Mais le terme n'a pris de l'importance que lorsqu'il a été popularisé par Tim O'Reilly et Dale Dougherty lors de la première conférence Web 2.0 en 2004 à San Francisco.





Au lieu de consommer passivement du contenu, les utilisateurs ont commencé à participer activement à sa création et à son partage. Cela a stimulé davantage de conversations et de partage d’opinions. Cela ouvre la voie à une plus grande diversité d’idées.





Puis, entre 2008 et 2016, Mobile Mania a frappé. Les smartphones ont pris le relais et la navigation mobile a explosé. Les géants des médias sociaux émergent. Facebook, Twitter et Instagram ont commencé à dominer la communication. C’est aussi à ce moment-là que commencent les guerres du streaming.





Netflix, Hulu et Spotify changent la façon dont nous consommons le divertissement. La montée en puissance des services de streaming joue un rôle dans la disparition de Blockbuster . La lenteur de la réponse aux nouvelles technologies et aux préférences des consommateurs joue un rôle majeur dans la disparition définitive des géants de la location de vidéos. À son apogée en 2004, Blockbuster a déclaré un bénéfice de 5,9 milliards de dollars et comptait plus de 9 094 magasins dans le monde, dont plus de 4 500 aux États-Unis.





La participation accrue nous amène à maintenant : l’ère de l’IA et de la personnalisation. Les algorithmes personnalisent tout, des flux d'actualités aux recommandations d'achat. Nous assistons à la montée en puissance des influenceurs sociaux et des créateurs de contenu. YouTube, Instagram et TikTok fournissent des outils permettant aux individus de devenir des stars en ligne. Les nouveaux outils et plateformes redéfinissent le jeu de la renommée en ligne.

Web 3.0 - Le Web sans confiance





Communément appelé Web3, l’avenir d’Internet est construit différemment. Il se propose d'être décentralisé et ouvert. L’accent est davantage mis sur la réduction du recours aux entités centralisées et aux intermédiaires. J'ai déjà écrit sur la façon dont Web3 nous donne un moyen de reprendre le contrôle de Google, Meta et d'autres Big Tech .





Au lieu de cela, ce Web se concentre sur des réseaux distribués sécurisés et ouverts. Il intègre les technologies blockchain et une économie basée sur les jetons. Dans Web3, les utilisateurs auront le contrôle de leurs données. Il sera géré et détenu par sa communauté.





Mais quantifier le nombre exact d’entreprises participant au Web3 est délicat. Il n’existe pas de définition universelle et l’espace évolue rapidement. Le Web3 Tracker de Crunchbase comprend plus de 22 200 entreprises dédiées aux technologies Web3, avec un financement total dépassant 89 milliards de dollars.

Les données de Built In, la communauté en ligne pour les startups répertorient 236 entreprises travaillant activement dans différents domaines du Web3 tels que l'infrastructure blockchain, les DAO, les échanges cryptographiques et bien plus encore.

Le révérend Dr Leon Sullivan , activiste social, bâtisseur économique et fondateur de l'OCI, nous rappelait à tous : « Les choses prennent du temps ». Cela s’applique certainement à Internet, à l’adoption de technologies et aux cas d’utilisation viables.

Qu'y a-t-il sur le chemin Web3 à venir ?

Nous avons vu que chaque période d’Internet apporte son lot de tendances, d’innovations et de controverses diverses. Les conflits dans eb3 incluent l’impact environnemental du minage de cryptomonnaies. Problèmes d’escroqueries, de piratages et de moqueries dans la crypto et la DeFi. Les défis actuels en matière d’évolutivité et de sécurité de la technologie blockchain. Il existe de nombreux éléments à évolution rapide à prendre en compte à l’échelle mondiale.

C'est comme un bazar futuriste où émergent de nouvelles formes de monnaie numérique et des structures décentralisées comme les DAO, aux côtés de controverses telles que les NFT contrefaits et les escroqueries blockchain.





HackerNoon se situe à l’intersection de ce grand marché à bien des égards. J'ai donc demandé à David Smooke, fondateur et PDG, son objectif pour le documentaire Web 2.5.





Il a déclaré : « Nous avons publié plus de 15 000 articles sur le Web3 , dont une partie consistait simplement à filmer notre débat interne sur la question de savoir si Internet traverse ou non une révolution. Et ce qu’est ou pourrait être cette révolution. Les investisseurs l'appellent Web3, et l'internaute moyen ne se soucie pas vraiment de son nom, mais simplement du fait que son site/application/média fonctionne mieux. Cela me rappelle la chanson de Bon Jovi , à mi-chemin, vivant d'une prière . C'est normal que nous soyons au milieu de tout cela et que nous n'y soyons pas encore. De plus, après avoir publié plus de 100 000 histoires textuelles, cela m’a fait du bien d’essayer une narration plus longue sur un support différent.

Conclusion

HackerNoon Web 2.5 est un documentaire qui explore l'évolution d'Internet, depuis sa création jusqu'à l'essor des médias sociaux, et interroge l'avenir du Web 3. Il met en lumière les problèmes du Web 2.0, tels que les extrêmes algorithmiques, la désinformation et le paywall. publication prise en charge.

Le film suggère qu’Internet est devenu essentiel à la société, servant de catalyseur de changement et de béquille pour la vie quotidienne. Les téléspectateurs ont un aperçu des coulisses du braintrust HackerNoon alors qu'ils discutent et débattent de ces questions dans un environnement amusant, divertissant et éducatif. Cela vous attire et vous donne envie de plus.





David a ajouté : « Nous avons décidé de vendre le Web 2.5 directement sur notre propre site pour 2,99 $ . Nous devons trouver des fans et des partenaires si nous voulons transformer ce pilote en une série documentaire complète sur l'histoire, l'état et l'avenir d'Internet. "





Alors, prêt à jeter un œil ? Cliquez sur le lien pour obtenir un accès immédiat . Et faites-moi part de vos impressions dans les commentaires.