Comment une bière chaude a défini la notion de jetons non fongibles en 2015

NFT ceci, NFT QUE - TBH, je suis NFT'ed après avoir finalement terminé l' encyclopédie Nifty; Un guide technique et historique impartial sur tout ce qui concerne NFT, mais malheureusement, malgré le fait de vouloir prendre des mini-vacances à partir de bêtises astucieuses, je serais un vrai con si je ne partageais pas mon parcours, mes connaissances, ma collecte de données et d'abord -expérience pratique avec les inventeurs de cette technologie.





C'est un honneur total d'avoir écrit un chapitre dans The Nifty Encyclopedia avec Eric Pulier, Craig Sellars et Reeve Collins, ces hommes qui sont responsables du NFT intelligent comme nous le savons, travaillent pour évoluer et aiment aujourd'hui.





J'espère que tu as eu ton pop-corn car c'est une belle histoire ! Alors, allons-y ! :RÉ





Tout d'abord, savez-vous même ce qu'est un NFT ou pourquoi ces marchands de médias à la mode ont été créés ?





Si vous pensez que les NFT ne sont que de l'art, franchement, vous ne comprenez pas la notion magique de niftys, car le but le plus important derrière les jetons non fongibles est en fait… la convivialité.





Il était une fois, au début de 2015 pour être précis, un entrepreneur philanthrope américain et auteur basé à Los Angeles, en Californie, a proposé une nouvelle classification des jetons de blockchain qui serait interactif et programmable tout en englobant la possibilité de modifier leur état en fonction de facteurs externes. événements tels que la communication sur Internet.









La prémisse d'Eric Pulier après avoir été témoin du premier NFT visuel, Quantum , produit en 2014, était de créer des " Bitcoins non ennuyeux " qui se distinguaient de manière unique les uns des autres. Son idée était de permettre des actifs dynamiques en chaîne avec des graphismes et un son époustouflants pour interagir avec les utilisateurs à travers la réalité augmentée et les espaces virtuels.C'était une solution qui représenterait un tout nouveau moyen de communication.





Pulier pensait que ce rêve innovant était plus extraordinaire qu'une simple étape progressive dans l'évolution d'Internet. "Ce changement", a-t-il déclaré, "aurait la capacité d'avoir un impact sur tous les secteurs de l'économie mondiale".





Les compositions de Pulier au début de 2015 proposaient qu'un tel système modifierait fondamentalement les opérations de marketing, de publicité et de fidélisation, détournant par conséquent la perspective de l'engagement humain de «l' ennui», qui décrit avec justesse la plupart des publicités, à la « valeur », avec l'introduction du numérique intelligent. objets.





Pulier a fait valoir qu'" une nouvelle relation créateur-public pourrait être construite sur la base d'associations mutuellement bénéfiques et à long terme".





Cette nouvelle méthode d'engagement permettrait au monde de l'entreprise de s'écarter de l'acquisition subreptice de données sur les consommateurs à des fins lucratives, leur permettant de collecter éthiquement et légalement des « données de partie zéro » que les consommateurs partagent intentionnellement pour leur propre bénéfice.





La notion a commencé avec la présomption que les individus devraient gérer leurs propres données via une identité auto-souveraine et un portefeuille associé. Pulier a écrit que la possession et la gestion de ses propres données personnelles apporteraient une « couche de propriété» à Internet qui transformerait quotidiennement les soins de santé, l'éducation, les droits, l'immobilier, les brevets, le commerce électronique, la billetterie, les coupons et de nombreux autres aspects de la société.









En 2015, lorsque l'idée proposée des « NFT intelligents », Pulier a lancé quinze entreprises. Chacune de ses startups dans le passé avait prévu des tendances macro dans l'évolution d'Internet, telles que les sites Web transactionnels, l'open source dans l'entreprise, la diffusion sur le Web, la gestion des API, le cloud computing d'entreprise, etc. Alors qu'il testait son dernier concept sur des collègues de confiance et des premiers employés potentiels, la rétroaction universelle était que l'idée avait du mérite. Pourtant, les mots « jeton non fongible » et « NFT » étaient bien trop « geek » pour être compris. En réfléchissant à ce qu'il se proposait d'accomplir, Pulier a distillé son concept de jeton de blockchain dynamique et authentifié jusqu'à l'idée de dissoudre les frontières entre ce qui est « réel » et ce qui est « virtuel ». À l'ère pré-blockchain, la psychologie de la propriété était coincée dans l'ornière du physique, c'est-à-dire des choses faites d '« atomes ». Sur cette base, Pulier a inventé l'expression «atome virtuel» ou « Vatom», et le Vatom société est née.





Pulier a sollicité plusieurs collègues de confiance dans la mission, y compris les entrepreneurs technologiques Reeve Collins et Craig Sellars. Ils ont travaillé ensemble pendant cette période et ont eu une histoire de succès dans l'industrie de la blockchain.





Craig Sellars était le cerveau technique derrière Mastercoin, maintenant Omni, et le directeur technique fondateur de Tether. Reeve Collins était le moteur et la vision de Tether, le premier stablecoin et le plus échangé à ce jour.





Après avoir entendu la proposition de Pulier, Sellars et Reeve ont compris qu'ils pouvaient apporter une simple notion dans une réalité qui changeait le monde; ils ont déclaré "c'est ça " et ont réorienté leur attention des stablecoins vers le développement d'une réalité numérique non fongible. Le trio insolite mais dynamique se réunirait tard dans la nuit et postulerait sur les immenses implications du projet.

En quelques mois, la première équipe de Vatom a conçu et publié la première pile d'applications fonctionnelles qui présentait ce que les jetons non fongibles pouvaient accomplir, établissant la base des NFT tels que nous les connaissons aujourd'hui.





En moins de cinq ans, plus de 30 millions de Vatoms et plus de cinq millions de portefeuilles ont été créés et distribués avec certaines des plus grandes entreprises au monde, notamment Verizon, Vodafone, Unilever, P&G, Nestlé, Intel, State Farm, iHeart Media, PepsiCo, et d'autres.





" Vatom ", dit Pulier, " ajoute une " couche sociale et de propriété " sur Internet qui masque la complexité de l'adoption du Web3 par les consommateurs, permettant aux créateurs et aux entreprises d'apporter la prochaine génération d'Internet à un public de consommateurs de masse. " " Les NFT intelligents sont la pierre angulaire du Web3, et ils vont inaugurer une nouvelle ère d'autonomisation et d'engagement des consommateurs ", déclare Pulier .





vatom décrit un jeton non fongible comme « un jeton numérique unique qui peut servir de certificat d'authenticité ou d'acte de preuve confirmant que vous possédez un objet numérique. Les NFT sont des éléments numériques uniques tels que des œuvres d'art, des objets de collection ou des éléments de jeu. Plus important encore, les NFT sont des instruments d'engagement, pas seulement de la spéculation, et sont l'outil de communication humaine le plus puissant depuis l'introduction d'Internet.





vatom Les fondateurs ont inventé le concept de NFT intelligents peu de temps après la présentation par Anil Dash et Kevin McCoy de Quantum, le premier NFT visuel, en 2014. Bien qu'il s'agisse d'une avancée significative, Quantum n'était qu'un JPEG sur la blockchain.





La vision d'Eric Pulier à Reeve Collins et Craig Sellars a conduit le trio à construire Vatom et plusieurs entreprises, qui transcendent actuellement les NFT et les constructions métavers.





Par conséquent, de Vatom Les fondateurs étaient largement en avance sur l'industrie pendant les étapes conceptuelles des NFT et les premiers à populariser leurs implications.

Que sont les « Vatoms » et les « Smart NFT »

vatom Les Smart NFT ou Vatoms de appartiennent à une nouvelle classe d'actifs, car ce sont des biens numériques interactifs rares qui conservent la capacité d'être collectés, échangés, combinés et échangés contre des matériaux tangibles.





Les Vatom ou « Smart NFT » sont des objets numériques programmables et attrayants qui connectent les marques aux consommateurs, les artistes aux fans, les citoyens aux gouvernements et les amis aux familles. Ils assurent également l'unification d'environnements de jeu distincts et d'applications de tous types.

vatom estime que les expériences et les transactions Smart NFT ne sont pas réservées à ceux qui se plongent dans Web3 technologie (ou ceux qui ont des compétences techniques ou un capital à spéculer). Au lieu de cela, les créateurs et les marques de toutes sortes devraient prendre note de l'influence que les Smart NFT ont au-delà des industries de l'art et du jeu, modifiant radicalement la façon dont les consommateurs interagissent avec le monde.





vatom Les NFT intelligents de transitent efficacement entre les utilisateurs, car ils sont conscients du réseau, alimentant une puissante plate-forme de communication directe qui transformera la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et avec nos environnements.

Histoire de Vatom

vatom , comme quelques autres projets pionniers, était très en avance sur son temps, même si cela n'a pas ralenti son succès. De plus, comme plusieurs inventions novatrices, les Smart NFT ont été concoctés par des gourous de la technologie expérimentés dans le but de faire entrer Internet dans une nouvelle ère. La vatom les co-fondateurs partagent leur histoire avec cet auteur ;





Eric Pulier déclare : « en 2015, lorsque j'ai présenté une proposition de jetons non fongibles, il n'y avait aucun autre code construit ou quoi que ce soit d'important publié (à ma connaissance ) sur les NFT pour l'engagement, c'est-à-dire les tickets, la collecte de données, fidélité, rédemption, interactivité et gamification. En fait, même les quelques articles sur la mise en place de JPEG sur la blockchain à l'époque n'exploraient pas notre concept ou la direction proposée, une direction qui est devenue aujourd'hui la compréhension la plus courante des NFT et de leur place dans les entreprises et la société.





Sellars a commenté à cet auteur l'expérience de lui et de Pulier en 2015 : « De plus, Eric est un peu trop humble - le concept d'émission de jetons était peut-être nouveau à l'époque (mené par Mastercoin/Omni/Tether et les projets Coloured Coins). Pourtant, tous ces jetons étaient clairement fongibles. Notre innovation chez Vatom concernait les jetons dont l'état pouvait théoriquement changer. En discutant avec Reeve Collins, et moi-même, Eric a proposé un concept de jetons uniques et identifiables sur une blockchain dotée d'un état de métamorphose ».





Sellars poursuit : « La vision de Pulier a pris vie avec l'exemple d'une « bière froide » virtuelle qui pouvait « se réchauffer » lorsqu'elle n'était pas utilisée dans un certain délai. Cette bière (conçue dans son mythique bar de blues « Harvelle's » à Santa Monica) pourra être « vue » en réalité augmentée et transposée dans des environnements virtuels, tout en conservant son authenticité, sa singularité et ses qualités programmées. Dans le premier exemple (qui deviendrait bientôt un pilote de travail), la bière était échangeable contre une vraie et pouvait changer d'état en temps réel en fonction du nombre de bières collectées ou d'événements tels que les résultats sportifs. Le plus important pour le concept à partir de ce début était la collecte de données de première partie pour la communication, qui pourraient ensuite être utilisées de manière éthique pour créer un canal de communication continu avec le propriétaire. La vision était claire dès le départ : les objets numériques pouvaient être « possédés » comme les objets physiques, mais contrairement aux objets physiques, ils pouvaient communiquer sur des réseaux et devenir un canal. Les implications étaient stupéfiantes.





Sellars déclare: La méthodologie d'émission de jetons que j'avais créée pourrait être étendue pour permettre aux jetons émis de devenir individuellement uniques, d'où mon enthousiasme à rejoindre Eric et à commencer à développer un moyen d'identifier de manière unique les jetons non fongibles sur un grand livre décentralisé. Ce n'était pas seulement une image attachée à un jeton (également un nouveau concept à l'époque), mais de nombreuses étapes au-delà, rendant les jetons non seulement non fongibles mais en fait "intelligents" et "dynamiques". Nous avons créé un prototype utiliser l'Omni Layer à cette fin début 2015 ; le code est toujours disponible sur le dépôt Omni Layer et est maintenant en production sur Bitcoin, LiteCoin (via OmniLite) et FeatherCoin (via OmniFeather).





Pulier suit : « Ma prémisse au début de 2015 était que le premier cas d'utilisation des NFT serait le même que pour de nombreuses nouvelles technologies - la spéculation. Cependant, je pensais que les Smart NFT allaient bientôt exploser en de nombreux cas d'utilisation plus excitants, moins axés sur «l'achat à bas prix et la vente à prix élevé» et davantage sur l'essence de l'engagement lui-même. Bien que nous n'en soyons pas encore là, à ce jour, je dis aux gens que la grande majorité des NFT seront bientôt "gratuits", avec un objectif lié à leur utilité et leur puissance de communication bien au-delà de la valeur de revente potentielle.





Les fondateurs de Vatom admettent qu'ils ont été précis sur les développements et les tendances tout en se trompant sur le timing.





«Je pensais que le marché serait là où il est actuellement (2022) d'ici 2019; J'avais trois ans de congé. Cela dit, nous voyons maintenant la pleine concrétisation de cette vision alors que chaque entreprise et organisation de la planète s'attelle à définir sa stratégie 'Web3' », a déclaré Pulier.

Début 2015, vAtomic Systems a été fondée. Pulier investirait 2,5 millions de dollars de capital personnel dans la startup pour embaucher plusieurs employés et sous-traitants, dont Gunther Thiel et Lukas Fluri, que Pulier avait rencontrés en tant que clients chez Swisscom.



L'énoncé de mission de vAtomic à l'époque était de « créer la première plate-forme au monde pour les jetons dynamiques, interactifs et non fongibles ».



Pulier déclare : "Depuis le début de 2015, alors même que nous avons continué à développer la plate-forme Vatom Smart NFT, Craig Sellars a concrétisé notre vision de l'identité auto-souveraine et a défini les objectifs proposés pour l'identité que nous avons initialement formulés. " Cette prémisse et l'accent mis sur les cas d'utilisation pratiques pour les entreprises a permis un large déploiement des cas d'utilisation NFT et des retours et itérations précoces avant même que les jetons non fongibles aient un terme désigné.





De 2016 à 2017, vAtomic a créé et déployé plusieurs pilotes avec de grandes entreprises, notamment NASCAR et American Express. La construction de ces solutions pour des entreprises de premier plan a précédé CryptoKitties de plusieurs années, et d'autres initiatives de ce type ont commencé à saisir l'imagination du public.





En 2017, Vatom a soutenu un projet open source, BLOCKv, en y attribuant une licence logicielle. La légende de la technologie stablecoin Reeve Collins a réuni Fluri et Thiel, tous à temps plein chez vAtomic, et est parti pour apporter BLOCKv à la marque blockchain de renommée mondiale et appréciée qu'elle est aujourd'hui. Collins, le PDG de BLOCKv, a commenté à cet auteur: «J'ai levé 22 millions de dollars américains via ICO à ETH; et a transformé cet argent d'investissement à 50 millions de dollars américains au moment où il a été encaissé . De plus, Collins a commenté: "Oui, notre ICO était énorme, ce qui a aidé à subventionner Vatom à la fois financièrement et spirituellement."





L'idée initiale derrière BLOCKv était de rendre un modèle d'objet largement disponible et de faciliter une norme ouverte pour les NFT dynamiques et interactifs sur n'importe quelle blockchain. Un modèle objet est une interface logique modélisée à l'aide de techniques orientées objet. Il permet la création d'un logiciel architectural ou d'un modèle de système avant le développement ou la programmation. L'objectif principal de BLOCKv était de créer une norme ouverte pour aider à populariser l'idée originale de Vatom de NFT dynamiques et interactifs pour l'industrie.





Alors qu'aujourd'hui cet objectif s'est élargi, BLOCKv est la principale plate-forme mondiale pour la création, la frappe et la distribution de NFT programmables de nouvelle génération qui agissent comme un cadre standardisé pour créer des biens numériques. Depuis sa création en 2017, BLOCKv est passé de la vision de l'équipe fondatrice à la plate-forme de développement NFT préférée du Fortune 500, offrant des expériences de réalité étendue, des chasses au trésor mondiales et une résolution créative de problèmes pour certaines des entreprises les plus prospères au monde. Basé à Zoug, en Suisse, et opérant dans le monde entier, BLOCKv offre un large éventail de services qui, ensemble, recréent la sensation de propriété d'un objet physique dans le monde numérique.



Aujourd'hui, sous le nom de "Vatom Corporation", rebaptisé "vAtomic" d'origine, l'entreprise est toujours dédiée à un monde où :

Chaque personne sur la planète a une identité souveraine et un portefeuille Web3

Chaque personne est habilitée à créer et à recevoir des paiements directs pour son travail et ses contributions

Chaque marque, créateur et organisation créera et distribuera des NFT intelligents en tant qu'instruments d'engagement et d'utilité.

Et la prochaine génération d'Internet, Web3, émergera comme une couche "sociale et de propriété" qui affectera tous les secteurs de la société.

Vatom au sommet des NFT

Le 8 juin 2021, Vatom a annoncé la prochaine génération du __ La plate-forme Vatom , déclarant qu'il s'agissait d'un « nouveau moyen d'engagement humain ». et "Il est temps de penser aux applications culturelles et quotidiennes des Smart NFT comme faisant partie de notre réalité maintenant, et non comme une vision futuriste ", poursuit Eric Pulier , " Les Smart NFT ont peut-être d'abord attiré l'attention des gens dans les espaces technologiques et de jeu, mais c'est l'ensemble plus large de scénarios d'utilisation qui amélioreront nos vies dans l'éducation, les soins de santé, l'immobilier, la vente au détail, la fidélité, la musique, le divertissement, la fidélité, le gouvernement et la communauté.

La vatom Platform mène à bien son voyage de sept ans pour accélérer l'évolution du World Wide Web avec des objets numériques très attrayants et sensibles au réseau qui s'étendent aux réalités augmentées et virtuelles. La vatom La plate-forme transforme le Web en une expérience sociale massivement évolutive avec des objets numériques dynamiques basés sur la blockchain et des portefeuilles multi-blockchain conçus pour le grand public.





Contrairement aux initiatives qui sont entrées dans l'espace pour se concentrer sur les avantages à court terme de la spéculation, la philosophie de Vatom s'est concentrée sur les éléments qui rendent les NFT percutants et pratiques pour l'engagement. Dans l'esprit de Pulier, cela se résumait à trois éléments clés : « les gens, les lieux et les choses ». Les gens signifient une identité auto-souveraine via un portefeuille facile à utiliser qui peut contenir des NFT intelligents ; Places , signifie des espaces augmentés et virtuels pour des interactions humaines sociales et spontanées ; et les choses sont des NFT propriétaires et programmables qui sont conscients du réseau et peuvent changer d'état.





La plateforme Vatom fournit cinq composants intégrés :





Communauté Vatom : API et SDK pour développeurs, exemples de code, forums de discussion, documentation, concours, hackathons et conférences pour développeurs.

: API et SDK pour développeurs, exemples de code, forums de discussion, documentation, concours, hackathons et conférences pour développeurs. Marché de Vatom : Trouvez, achetez et vendez des NFT Vatom de tous types et catégories, des modèles d'environnements spatiaux prêts à l'emploi, des plug-ins pour de nouvelles capacités de plate-forme et des scripts NFT interscripted™.

: Trouvez, achetez et vendez des NFT Vatom de tous types et catégories, des modèles d'environnements spatiaux prêts à l'emploi, des plug-ins pour de nouvelles capacités de plate-forme et des scripts NFT interscripted™. NFT et portefeuille Vatom : Vatoms (abréviation de « atomes virtuels ») ont été les premiers NFT disponibles dans le commerce au monde depuis 2015. Le « Wallet of Wallets » (WoW) de Vatom est le premier portefeuille NFT permettant aux marques de créer des canaux de marque directement destinés aux consommateurs et abstraits. toute la complexité de l'utilisateur pour un public de consommateurs de masse. Le WoW affiche tous les types d'objets en un seul endroit, quelle que soit leur origine, y compris les objets BLOCKv et les objets et jetons de toutes sortes dans l'industrie. Le portefeuille est l'identité de l'utilisateur et se déplace de manière transparente dans les espaces augmentés et virtuels, agissant comme la passerelle vers Web3 pour des millions de cas d'utilisation dans tous les secteurs.

: Vatoms (abréviation de « atomes virtuels ») ont été les premiers NFT disponibles dans le commerce au monde depuis 2015. Le « Wallet of Wallets » (WoW) de Vatom est le premier portefeuille NFT permettant aux marques de créer des canaux de marque directement destinés aux consommateurs et abstraits. toute la complexité de l'utilisateur pour un public de consommateurs de masse. Le WoW affiche tous les types d'objets en un seul endroit, quelle que soit leur origine, y compris les objets BLOCKv et les objets et jetons de toutes sortes dans l'industrie. Le portefeuille est l'identité de l'utilisateur et se déplace de manière transparente dans les espaces augmentés et virtuels, agissant comme la passerelle vers Web3 pour des millions de cas d'utilisation dans tous les secteurs. Espaces Vatom : Vatom Spaces transforme chaque site Web en un espace social massivement évolutif avec des NFT natifs pilotés par l'IA qui se déplacent de manière transparente entre AR et VR. Vatom Spaces est ouvert à tous les créateurs et développeurs ; il est également le plus évolutif de sa catégorie de plusieurs ordres de grandeur et offre une sécurité et une fiabilité inégalées.

: Vatom Spaces transforme chaque site Web en un espace social massivement évolutif avec des NFT natifs pilotés par l'IA qui se déplacent de manière transparente entre AR et VR. Vatom Spaces est ouvert à tous les créateurs et développeurs ; il est également le plus évolutif de sa catégorie de plusieurs ordres de grandeur et offre une sécurité et une fiabilité inégalées. Vatom Studio : Ensemble d'outils en libre-service pour les créateurs, les intégrateurs de systèmes et les agences pour créer et gérer des NFT et des sites Web spatiaux. Le studio fournit des modèles prédéfinis tels que "WordPress for NFTs" qui permettent aux agences et aux créateurs de créer rapidement des objets et des campagnes qui collectent des données de partie nulle et engagent directement le public comme jamais auparavant.

: Ensemble d'outils en libre-service pour les créateurs, les intégrateurs de systèmes et les agences pour créer et gérer des NFT et des sites Web spatiaux. Le studio fournit des modèles prédéfinis tels que "WordPress for NFTs" qui permettent aux agences et aux créateurs de créer rapidement des objets et des campagnes qui collectent des données de partie nulle et engagent directement le public comme jamais auparavant.





Le 21 juin 2021, le vatom La plate-forme NFT a été mise en ligne avec plus d'une douzaine de nouvelles fonctionnalités, inaugurant la prochaine génération d'engagement humain. Les nouvelles fonctionnalités incluent la fédération avec des jeux et des places de marché ; des analyses approfondies pour acquérir des données de première partie et des relations individuelles avec les consommateurs ; commerce électronique et paiements natifs ; Intégration Shopify ; nouvelle fonctionnalité de portefeuille pour plusieurs blockchains ; et "interscripted" - un cadre de codage distribué robuste qui permet des comportements NFT dynamiques et pilotés par l'IA. vatom Les NFT sont indépendants de la blockchain, frappés sur diverses blockchains et chaînes latérales.





En 2022, Vatom a attiré les intégrateurs de systèmes, les agences de publicité, les marques et les artistes les plus prestigieux au monde pour s'appuyer sur la plateforme. Alors que le monde passe enfin d'une vision des NFT comme des instruments spéculatifs à un moyen d'engagement, les projets les plus médiatisés et les plus largement distribués dans l'espace sont désormais construits sur la plate-forme Vatom.

Voir plus de cas d'utilisation réussis de Vatom sur leur site Web.





Vatom apporte une nouvelle ère de connexion et de commerce

Alors que dans les mois qui ont précédé Vatom, Anil Dash et Kevin McCoy ont expérimenté le suivi de la propriété d'un jpeg sur la blockchain, le concept original de Pulier en 2015 pour créer un jeton dynamique, non fongible et sensible au réseau est devenu la base du secteur NFT moderne. Vatom a été le premier groupe à développer une vision globale du NFT contemporain, une idée révolutionnaire sur la manière dont les objets numériques programmables et interactifs pourraient faire progresser Internet de manière spectaculaire. De cette façon, Pulier, Sellars et leurs collègues de Vatom ont préparé le terrain pour un phénomène mondial.





En 2022, l'équipe continue de diriger la mission depuis le siège de Vatom à Venise, en Californie, et d'autres bureaux aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud et en Amérique latine. Alors que la plupart des entreprises commencent à explorer leurs stratégies Web3, la plate-forme Vatom se distingue par son pedigree en tant que pionnière qui combine les éléments critiques pour l'adoption de masse par les consommateurs et la gestion à grande échelle. Comme dans les années 90, la plupart des entreprises ont poursuivi leurs premières stratégies Web ; Aujourd'hui, chaque marque, créateur et gouvernement dans le monde cherche à tirer parti de la prochaine génération d'Internet, Web3. Vatom a été conçu et construit pour ce moment.





«Après avoir passé des années à affiner notre vision et à faire évoluer la plateforme Vatom», a raconté Eric Pulier, «nous avons vu la première vague de projets commerciaux NFT surgir pour entrer dans une frénésie spéculative. Il est gratifiant de voir le marché évoluer rapidement vers la prochaine étape, où la puissance et les avantages pratiques du Web3 et des Smart NFT sont en train d'être réalisés.





Vatom propose le premier portefeuille NFT prêt pour le marché de masse et indépendant de la blockchain, des outils de création NFT intelligents sans code et des espaces sociaux évolutifs à l'infini qui s'étendent à l'AR et à la VR. La plate-forme est largement déployée sur les marchés verticaux, notamment le commerce social, l'éducation, les concerts, les conférences, les jeux, l'éducation, les soins de santé, les environnements de travail à distance, les salons professionnels, le marketing de marque, les galeries, les programmes de fidélité, etc. Vatom est la seule plate-forme à accueillir les développeurs qui peuvent créer des améliorations de plug-ins et de nouvelles fonctionnalités pour les revendre à la communauté des clients. Les meilleurs intégrateurs de systèmes, agences, sociétés de services professionnels et sociétés de contenu forment des pratiques et des entreprises autour de la plate-forme Vatom.





« À l'avenir, dit Pulier, tout le monde disposera d'un portefeuille numérique pouvant contenir des jetons non fongibles et des objets numériques dynamiques et interactifs. Cela permettra aux gens de s'exprimer, d'authentifier leurs compétences, de travailler et d'être payés sans avoir besoin d'un compte bancaire ou d'outils traditionnels. Dans ce modèle, des milliards de personnes non bancarisées ou sous-bancarisées gagneront leur vie en s'engageant à distance dans des tâches, en racontant leurs histoires et en exprimant leurs talents.





"Nous nous tenons sur les épaules de géants", a déclaré Pulier en contemplant son rôle dans la création des NFT et la route à suivre, "de Satoshi à Vitalik, tant de personnes brillantes ont contribué à jeter les bases sur lesquelles nous avons eu l'honneur d'innover. Nous sommes reconnaissants d'avoir cette opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous nous sentons comme une petite partie d'un long voyage qui a commencé avec les premiers pionniers d'Internet et qui a évolué depuis sous la forme d'un effort collaboratif. Le chapitre suivant de cette histoire ajoute "des personnes, des lieux et des objets à Internet, ouvrant la porte à des sommets auparavant inimaginables de créativité, d'expérience et de création de valeur".





Cette histoire est tirée de The Nifty Encyclopedia. Un guide définitif impartial sur les NFT NFT en 2015, Vatom, co-écrit par les fondateurs de la technologie NFT intelligente et d'autres solutions fintech révolutionnaires ; Eric Pulier, Craig Sellars et Reeve Collins.





J'aimerais remercier Reeve, Eric et Craig d'avoir inventé cette technologie et travaillé si dur pour faire avancer les choses pour un avenir meilleur. Cela signifie également pour moi que vous preniez votre temps précieux et que vous écriviez l'histoire avec moi pour vous assurer que la bonne histoire est racontée. Je vous aime tous tellement et j'apprécie que chacun d'entre vous fasse partie de mon histoire de Cendrillon après une vie folle qui m'a amené dans cette industrie. Puissiez-vous avoir de la joie, du succès et de l'amour dans vos vies. Je suis reconnaissant et ici pour continuer à servir l'industrie.





Je t'aime, Sam <3









Source des photos : Prix du Festival du film iHollywood 2022

HOLLYWOOD, CALIFORNIE - SEPTEMBRE 08 : (LR) X.LA Directrice des événements Amanda Pool, X.LA Innovation Architect Stefan Cannonball Rollins, iHollywood Film Fest Fondatrice Joyce Chow, l'investisseur Michael Terpin, le PDG de Vatom Eric Pulier et la stratège blockchain Alyze Sam à les iHollywood Film Fest Awards 2022 au TCL Chinese 6 Theatres le 8 septembre 2022 à Hollywood, en Californie. (Photo de Greg Doherty/Getty Images pour iHollywood Film Fest)

















L'encyclopédie astucieuse. Un guide définitif impartial sur les NFT

L'encyclopédie Nifty est un guide des NFT désespérément nécessaire pour les nouveaux arrivants et tous ceux qui tentent sérieusement de comprendre pleinement les interfonctionnements de la technologie des jetons non fongibles et du Web 3.0. Ce guide historique et technique magnifiquement scénarisé comprend également une chronologie chronologique, du contenu et des conseils des héros NFT et des inventeurs de la technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces collaborateurs Nifty incluent Reeve Collins, Craig Sellars, Eric Pulier, Joel Comm, Travis Wright, JR Willett, et plus encore.



Avec plus de 300 heures de recherche et deux ans d'écriture, The Nifty Encyclopedia avait besoin d'un auteur à plein temps, de quatre co-auteurs dévoués, de trois éditeurs, de deux chercheurs et de plus de 25 conseillers et contributeurs pour le seul livre que vous n'aurez jamais besoin dans les NFT. Il y a des milliers de personnes à remercier pour cette composition parfaitement poétique, de l'équipe solide qu'il a fallu pour produire aux développeurs, artistes et visionnaires inspirants qui ont donné vie à cette technologie.





Vous pouvez pré-commander des exemplaires du livre ci-dessous pour distribuer et aider à faire connaître les NFT.