Comment gérer votre technologie et réduire vos distractions numériques

Alors que le monde devient de plus en plus connecté et que de plus en plus de personnes, d'entreprises et d'objets sont connectés en permanence, il devient de plus en plus important de trouver des moyens de gérer la technologie afin de réduire les distractions numériques.





Avec autant de façons différentes de nous connecter à tout moment, il est facile pour la technologie de prendre le contrôle de nos vies. Cela est particulièrement vrai si l'on considère le temps que la plupart des gens passent sur leur téléphone chaque jour.





En fait, des recherches ont montré que la personne moyenne passe près de la moitié de son temps quotidien éveillée à regarder son téléphone ou à y penser. Cela peut sembler beaucoup, mais lorsque vous le décomposez en plus petites tranches de temps que nous passons sur nos téléphones, cela devient beaucoup plus alarmant.

Qu'est-ce qu'une distraction numérique ?

Une distraction numérique est toute utilisation technologique non essentielle qui détourne votre attention de ce que vous devez faire à un moment donné. Les distractions numériques peuvent prendre plusieurs formes, notamment :





Passer trop de temps sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et Twitter

Passer trop de temps sur votre téléphone à envoyer des SMS, à appeler et à utiliser d'autres applications

Passer trop de temps à faire des achats en ligne

Naviguer sur Internet à la recherche d'informations non essentielles





Ne pas accomplir les tâches nécessaires parce que vous êtes trop occupé par d'autres choses. Fondamentalement, chaque fois que vous utilisez la technologie pour des raisons autres que celles qui ont été conçues ou prévues, cela peut être considéré comme une distraction numérique.

Pourquoi la gestion de votre technologie est-elle importante ?

Lorsque vous disposez d'un plan solide qui vous permet de gérer votre technologie et de réduire les distractions, vous pouvez en faire plus, être plus productif et éviter un stress inutile.





Vous pourrez vous concentrer sur ce que vous devez faire, sans vous soucier de la façon dont vous allez trouver le temps plus tard pour le faire.



Vous pourrez mieux gérer votre temps, ce qui vous aidera à créer la vie que vous souhaitez, quelle que soit votre situation.



Vous serez en mesure d'éviter le stress inutile, qui peut conduire à des sentiments de bonheur et de facilité.



Vous pourrez éviter de vous sentir coupable de ne pas accomplir les tâches nécessaires.

Comment gérer votre technologie et réduire les distractions

Il existe plusieurs façons de gérer votre technologie afin de réduire les distractions. Voici quelques conseils et stratégies.





Créer un plan technologique - D'abord et avant tout, vous devez créer un plan technologique. Cela peut impliquer ce qui suit : -





Décidez des moments de la journée ou de la nuit où vous utiliserez la technologie - Décidez de la durée pendant laquelle vous utiliserez chaque type de technologie.

Désactivez votre fonction de réponse automatique sur votre e-mail

Vous pourriez être surpris de la fréquence à laquelle les gens oublient de désactiver la fonction de réponse automatique sur leur e-mail. Cela peut facilement devenir une énorme distraction numérique, surtout si vous travaillez avec des clients.





Alors, n'oubliez pas de l'éteindre et de ne le rallumer que lorsque vous en avez besoin. Soyez cohérent avec votre fonction de réponse automatique et ne l'utilisez que lorsque vous en avez besoin.

La diversion est importante pour que vous ne vous sentiez pas dépassé. Peut-être avoir un peu de temps pour respirer avant de répondre.

Nous nous sentons tous dépassés à un moment ou à un autre. C'est une partie naturelle de la vie. Cependant, si vous vous sentez régulièrement submergé et incapable de gérer vos sentiments à cause de cela, cela peut être extrêmement préjudiciable à votre santé mentale et physique.





La gestion de la technologie est importante, mais si vous ne trouvez pas de moyens de gérer votre sentiment d'être dépassé, vous ne pourrez jamais gérer efficacement votre technologie. Ainsi, lorsque vous vous sentez dépassé, n'oubliez pas de détourner votre attention ailleurs.





Ces détournements peuvent inclure :





Se promener dehors

Faire du yoga

Lire un livre

Méditer

Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance

Écrire dans un journal

Trouver une autre activité que vous aimez

Éviter les activités que vous n'aimez pas

Prenez des pauses techniques

Vous pouvez éviter de vous sentir dépassé et trouver des moyens de gérer la façon dont vous utilisez votre technologie et de réduire vos distractions numériques en prenant des pauses techniques régulières.





Vous pouvez le faire en prenant une pause de votre appareil lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez configurer une minuterie pour vous rappeler quand vous devez faire une pause.





Vous pouvez également faire une pause à partir de votre appareil à des heures fixes tout au long de la journée. - Si vous avez de jeunes enfants, vous pouvez faire une pause avec votre appareil lorsqu'ils en ont besoin.





Lorsque vous faites des pauses dans votre technologie, vous vous retrouvez plus présent et concentré sur la tâche ou la personne devant vous. Vous serez également moins susceptible d'éprouver des sentiments d'accablement et serez en mesure de gérer votre technologie plus efficacement.





Commencez-vous vos journées le visage collé à votre téléphone ou à votre ordinateur ? Finissez-vous vos journées le visage collé à votre téléphone ou à votre ordinateur ?





À quelle fréquence consultez-vous vos notifications ?





Avez-vous l'impression de ne pouvoir terminer aucun travail parce que vous répondez constamment aux messages sur le chat et les e-mails de votre équipe ?





Une enquête récente a révélé qu'une personne moyenne touche son téléphone 2 617 fois par jour, et une autre étude a déterminé que l'individu moyen consulte ses e-mails toutes les six minutes. Lorsque nous sommes bombardés de notifications, nous ne pouvons pas accomplir un travail important.

Trouble anxieux des médias sociaux .

Cela peut être une indication d'une condition réelle appelée trouble d'anxiété des médias sociaux si quelqu'un est incapable de poser son téléphone.





Selon les recherches, l'utilisation des médias sociaux entraîne une variété de problèmes psychologiques, notamment l'anxiété, la dépression, la solitude, etc.





Il est étrange que nous travaillions toute la journée sur un ordinateur pour rentrer chez nous et continuer à discuter sur un ordinateur ou un téléphone portable, laissant peu de place à une véritable connexion humaine.





Vos vies réelles et numériques en bénéficieront si vous faites une pause de l'écran.



Nous sommes connectés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à nos téléphones portables et, par conséquent, nous sommes moins engagés et distraits que jamais lors des réunions sociales. Nous craignons de manquer (FOMO) lorsque nous parcourons nos flux, même si nous manquons déjà de développer des connexions significatives.





Il influence également nos ordinateurs. Si vous travaillez à distance, vous aurez peut-être l'impression de ne pas "traîner à la fontaine d'eau" lorsque vous ne surveillez pas l'outil de chat de votre équipe.





Selon les recherches, les applications numériques augmentent l'activité dans le centre du plaisir de votre cerveau. Utiliser son téléphone pour éviter d'interagir avec la personne derrière vous dans la file plutôt que de lui tendre la main est donc logique.





Votre cerveau vous récompense avec des endorphines lorsque vous consultez vos notifications ou répondez à un autre e-mail dans votre boîte de réception, grâce au neurotransmetteur dopamine.





La technologie a un impact négatif sur votre santé physique en plus de nuire à vos relations dans le monde réel. Être penché sur votre bureau peut provoquer une irritation et une fatigue oculaire, ainsi que des douleurs musculaires et articulaires.





L'inactivité physique est la deuxième cause de décès évitable après le tabagisme, et le recours excessif à la technologie peut en être la cause.

Comment la technologie affecte la santé mentale : mes expériences

Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus présents dans notre société. La maladie mentale peut être déclenchée par plusieurs facteurs, notamment la génétique, la biologie et des facteurs de stress externes tels qu'un environnement négatif ou des expériences personnelles.





Et bien que chacun traite ces problèmes de différentes manières, il est indéniable que beaucoup de gens sont en difficulté. Alors que la technologie continue de progresser à une vitesse vertigineuse, son impact sur notre santé mentale est devenu un domaine d'intérêt majeur pour les chercheurs et les universitaires.





La crainte est que tout ce temps passé en ligne puisse entraîner une augmentation des problèmes de santé mentale en raison de ses aspects négatifs.





Que vous soyez quelqu'un qui passe beaucoup de temps en ligne ou non, il est utile de comprendre comment la technologie affecte la santé mentale - afin que vous puissiez faire la paix avec elle et travailler à vous protéger de tout inconvénient potentiel.

Contrainte de connexion constante

Si vous voulez comprendre le stress causé par le fait d'être constamment connecté, essayez de mettre votre téléphone dans une autre pièce et de ne pas le décrocher pendant une journée entière. Vous remarquerez à quel point vous avez envie de cette connexion, à quel point vous vous sentez incomplet sans elle et à quel point vous êtes attiré par elle comme un aimant.





C'est particulièrement problématique lorsqu'il s'agit de santé mentale, car nous subissons ce stress tout le temps. Nous ne le remarquons peut-être pas pendant que nous sommes dans le bus pour aller au travail, mais il est là – et cela ne fait qu'empirer.





De plus, l'anxiété causée par le fait d'être constamment connecté peut en fait augmenter la probabilité de problèmes de santé mentale. Prenons l'exemple des médias sociaux : lorsque les gens se connectent à leurs comptes, ils le font souvent avec un objectif précis en tête.





Que ce soit pour se faire de nouveaux amis ou pour booster leur profil et découvrir de nouvelles opportunités, ils se mettent probablement beaucoup de pression pour réussir. S'ils ne réalisent pas ce qu'ils ont prévu de faire, ils se sentiront comme un échec – et cela peut avoir un effet direct sur l'estime de soi.

Dépression culturelle en ligne

Si vous utilisez Internet pour échapper à vos problèmes, il est possible que vous l'utilisiez pour traiter la dépression. La technologie est une forme fantastique de distraction et peut vous distraire confortablement de vos problèmes de santé mentale.





D'autre part, cela peut également exacerber les sentiments de dépression en vous permettant de vous retirer de vos amis et de votre famille, ce qui est un trait commun chez les personnes souffrant de dépression. Si vous êtes en ligne tout le temps, il est probable que vous passiez à côté de nombreux aspects de la vie qui pourraient vous aider.





Par exemple, avoir un solide réseau de soutien est un élément crucial du traitement de la dépression, mais si vous êtes en ligne tout le temps, il est probable que vous ne fassiez pas autant d'efforts pour établir ces relations.





Si vous remarquez que vous vous tournez à plusieurs reprises vers la technologie pour gérer votre santé mentale, cela vaut la peine de se demander si cela a un effet négatif sur vous.

Pression sociale et estime de soi

Si jamais vous vous sentez découragé par ce que les autres font en ligne, il est probable que vous vous mettiez trop de pression.





Il est facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres et d'avoir l'impression d'être à la traîne. Mais rappelez-vous que ces personnes se montrent très rarement sur les réseaux sociaux – elles sont plus susceptibles de projeter une image positive.





Les médias sociaux sont une excellente plateforme pour se faire de nouveaux amis et trouver l'inspiration, mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une compétition. Si vous vous sentez déprimé par ce que vous voyez en ligne, essayez de vous en éloigner et rappelez-vous que cela ne reflète pas votre valeur.

Conclusion

Il est important de se rappeler que la technologie n'est pas entièrement mauvaise – elle peut être un outil utile pour gérer votre santé mentale et renforcer votre estime de soi. C'est utile pour vous fixer des défis, comme limiter votre utilisation des médias sociaux ou vous réserver du temps pour la méditation.





La technologie peut également être utilisée comme un outil pour rester en contact avec les autres et vous distraire sainement de vos problèmes de santé mentale.





Dans cet esprit, il existe des moyens de vous protéger des aspects négatifs de la technologie : - Sortez : S'exposer à la nature est l'un des meilleurs moyens de rester en bonne santé et heureux. - Limitez votre temps d'écran : posez votre téléphone et profitez de la vie à la place !