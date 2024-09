Como gerenciar sua tecnologia e reduzir suas distrações digitais

À medida que o mundo se torna mais conectado e mais pessoas, empresas e coisas estão conectadas o tempo todo, torna-se cada vez mais importante encontrar maneiras de gerenciar a tecnologia para reduzir as distrações digitais.





Com tantas maneiras diferentes de nos conectarmos a qualquer momento, é fácil para a tecnologia dominar nossas vidas. Isso é especialmente verdadeiro quando você considera quanto tempo a maioria das pessoas gasta em seus telefones todos os dias.





Na verdade, a pesquisa descobriu que a pessoa média gasta quase metade de seu tempo diário acordado, olhando para o telefone ou pensando nele. Isso pode parecer muito, mas quando você divide em pedaços menores de tempo que passamos em nossos telefones, torna-se muito mais alarmante.

O que é uma distração digital?

Uma distração digital é qualquer uso de tecnologia não essencial que desvia sua atenção do que você precisa fazer em um determinado momento. As distrações digitais podem vir de várias formas, incluindo:





Passar muito tempo em plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e Twitter

Passar muito tempo no telefone, enviando mensagens de texto, ligando e usando outros aplicativos

Passar muito tempo fazendo compras online

Navegar na Internet em busca de informações não essenciais





Deixar de concluir as tarefas necessárias porque está muito ocupado com outras coisas. Basicamente, qualquer momento em que você estiver usando a tecnologia por motivos diferentes dos projetados ou pretendidos pode ser considerado uma distração digital.

Por que gerenciar sua tecnologia é importante?

Quando você tem um plano sólido que permite gerenciar sua tecnologia e reduzir as distrações, você pode fazer mais, ser mais produtivo e evitar estresse desnecessário.





Você será capaz de se concentrar no que precisa fazer, sem se preocupar em como vai encontrar tempo depois para fazê-lo.



Você poderá administrar melhor seu tempo, o que o ajudará a criar a vida que deseja, independentemente das circunstâncias.



Você será capaz de evitar o estresse desnecessário, que pode levar a sentimentos de felicidade e tranquilidade.



Você será capaz de evitar se sentir culpado por não concluir as tarefas necessárias.

Como gerenciar sua tecnologia e reduzir as distrações

Existem várias maneiras de gerenciar sua tecnologia para reduzir as distrações. Aqui estão algumas dicas e estratégias.





Crie um plano de tecnologia - Em primeiro lugar, você precisa criar um plano de tecnologia. Isso pode envolver o seguinte: -





Decida os horários do dia ou da noite em que você usará a tecnologia - Decida a quantidade de tempo que usará cada tipo de tecnologia.

Desative o recurso de resposta automática em seu e-mail

Você pode se surpreender com a frequência com que as pessoas se esquecem de desativar o recurso de resposta automática em seus e-mails. Isso pode facilmente se tornar uma grande distração digital, especialmente se você trabalha com clientes.





Portanto, lembre-se de desligá-lo e ligá-lo novamente apenas quando precisar. Seja consistente com seu recurso de resposta automática e use-o apenas quando necessário.

A diversão é importante para que você não se sinta sobrecarregado. Talvez tenha algum tempo para respirar antes de responder.

Todos nós nos sentimos sobrecarregados em algum momento ou outro. É uma parte natural da vida. No entanto, se você se sentir sobrecarregado regularmente e for incapaz de controlar seus sentimentos por causa disso, isso pode ser extremamente prejudicial para sua saúde mental e física.





O gerenciamento da tecnologia é importante, mas se você não encontrar maneiras de gerenciar sua sensação de estar sobrecarregado, nunca será capaz de gerenciar sua tecnologia com eficiência. Então, quando você se sentir sobrecarregado, lembre-se de desviar sua atenção para outro lugar.





Esses desvios podem incluir:





Dando um passeio lá fora

Fazendo yoga

Lendo um livro

meditando

Conversar com alguém em quem você confia

Escrevendo em um diário

Encontrar outra atividade que você goste

Evitando atividades que você não gosta

Faça pausas tecnológicas

Você pode evitar se sentir sobrecarregado e encontrar maneiras de gerenciar a maneira como usa sua tecnologia e reduzir suas distrações digitais fazendo pausas tecnológicas regulares.





Você pode fazer isso fazendo uma pausa no seu dispositivo quando precisar. Você pode configurar um cronômetro para se lembrar quando precisar fazer uma pausa.





Você também pode fazer uma pausa em seu dispositivo em horários definidos ao longo do dia. - Se você tem filhos pequenos, pode fazer uma pausa no dispositivo quando eles precisarem.





Ao fazer pausas em sua tecnologia, você se sentirá mais presente e focado na tarefa ou na pessoa à sua frente. Você também terá menos probabilidade de experimentar sentimentos de opressão e será capaz de gerenciar sua tecnologia com mais eficiência.





Você começa seus dias com o rosto grudado no celular ou no computador? Você termina seus dias com o rosto colado no celular ou no computador?





Com que frequência você verifica suas notificações?





Você sente que não consegue terminar nenhum trabalho por causa de responder constantemente às mensagens no bate-papo e no e-mail da sua equipe?





Uma pesquisa recente descobriu que a pessoa média toca em seu telefone 2.617 vezes por dia, e outro estudo determinou que o indivíduo médio verifica seu e-mail a cada seis minutos. Quando somos bombardeados com notificações, não podemos realizar um trabalho significativo.

Transtorno de ansiedade de mídia social .

Pode ser uma indicação de uma condição real chamada Transtorno de Ansiedade de Mídia Social se alguém não conseguir desligar o telefone.





De acordo com a pesquisa, o uso da mídia social tem uma variedade de problemas psicológicos, incluindo ansiedade, depressão, solidão e muito mais.





É estranho que trabalhemos o dia todo no computador para voltar para casa e continuar conversando no computador ou no celular, deixando pouco espaço para uma conexão humana real.





Suas vidas no mundo real e digital serão beneficiadas se você fizer uma pausa na tela.



Estamos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, graças aos nossos telefones celulares e, como resultado, estamos menos engajados e distraídos durante reuniões sociais do que nunca. Estamos preocupados em perder (FOMO) enquanto percorremos nossos feeds, embora já estejamos perdendo o desenvolvimento de conexões significativas.





Também influencia nossos computadores. Se você trabalha remotamente, pode sentir que não está 'ficando no bebedouro' quando não está monitorando a ferramenta de bate-papo de sua equipe.





Segundo a pesquisa, os aplicativos digitais aumentam a atividade no centro de prazer do cérebro. Usar o telefone para evitar interagir com a pessoa atrás de você na fila, em vez de alcançá-la, é lógico.





Seu cérebro o recompensa com endorfinas quando você verifica suas notificações ou responde a outro e-mail em sua caixa de entrada, graças ao neurotransmissor dopamina.





A tecnologia tem um impacto negativo em sua saúde física, além de prejudicar seus relacionamentos no mundo real. Sentar-se curvado sobre a mesa pode causar irritação e fadiga ocular, bem como dores musculares e articulares.





A inatividade física é a segunda maior causa de morte evitável depois do tabagismo, e a dependência excessiva da tecnologia pode ser a culpada.

Como a tecnologia afeta a saúde mental: minhas experiências

Problemas de saúde mental são cada vez mais prevalentes em nossa sociedade. A doença mental pode ser desencadeada por vários fatores, incluindo genética, biologia e estressores externos, como um ambiente negativo ou experiências pessoais.





E embora todos lidem com essas questões de maneiras diferentes, não há como negar que muitas pessoas estão lutando. À medida que a tecnologia continua avançando em velocidades vertiginosas, seu impacto em nossa saúde mental tornou-se uma área de foco significativo para pesquisadores e acadêmicos.





O medo é que todo esse tempo gasto online possa estar levando a um aumento de problemas de saúde mental devido aos seus aspectos negativos.





Quer você seja alguém que passa muito tempo online ou não, vale a pena entender como a tecnologia afeta a saúde mental – para que você possa fazer as pazes com ela e trabalhar para se proteger de possíveis desvantagens.

Estresse de Conexão Constante

Se você quiser entender o estresse causado por estar constantemente conectado, tente colocar o telefone em outro cômodo e não o atender por um dia inteiro. Você notará o quanto deseja essa conexão, como se sente incompleto sem ela e como é atraído por ela como um ímã.





Isso é particularmente problemático quando se trata de saúde mental, porque estamos vivenciando esse estresse o tempo todo. Podemos não perceber enquanto estamos no ônibus para o trabalho, mas está lá – e só está piorando.





Além do mais, a ansiedade causada por estar constantemente conectado pode realmente aumentar a probabilidade de problemas de saúde mental. Vamos usar a mídia social como exemplo – quando as pessoas fazem login em suas contas, geralmente o fazem com um objetivo específico em mente.





Seja para fazer novos amigos ou para melhorar seu perfil e descobrir novas oportunidades, eles provavelmente estão se pressionando muito para ter sucesso. Se não conseguirem o que se propõem a fazer, vão se sentir um fracasso – e isso pode ter um efeito direto na autoestima.

Cultura Online Depressão

Se você usa a internet como uma forma de fugir dos seus problemas, há uma chance de estar usando-a como um meio de tratar a depressão. A tecnologia é uma forma fantástica de distração e pode fornecer uma distração confortável para seus problemas de saúde mental.





Por outro lado, também pode exacerbar os sentimentos de depressão, permitindo que você se afaste de seus amigos e familiares, uma característica comum entre os que sofrem de depressão. Se você está online o tempo todo, é provável que esteja perdendo muitos aspectos da vida que podem ajudá-lo.





Por exemplo, ter uma forte rede de apoio é uma parte crucial do tratamento da depressão – mas se você estiver online o tempo todo, é provável que não esteja se esforçando tanto para construir esses relacionamentos.





Se você perceber que recorre repetidamente à tecnologia como forma de lidar com sua saúde mental, vale a pena considerar se isso está tendo um efeito negativo sobre você.

Pressão Social e Autoestima

Se você se sentir desanimado com o que outras pessoas estão fazendo online, é provável que esteja colocando muita pressão em si mesmo.





É fácil cair na armadilha de se comparar com os outros e sentir que está ficando para trás. Mas lembre-se de que essas pessoas raramente mostram seu verdadeiro eu nas mídias sociais – é mais provável que projetem uma imagem positiva.





A mídia social é uma excelente plataforma para fazer novos amigos e ganhar inspiração, mas é importante lembrar que não é uma competição. Se você está se sentindo mal com o que vê online, tente se distanciar disso e lembre-se de que isso não é um reflexo do seu valor.

Conclusão

É importante lembrar que a tecnologia não é de todo ruim – ela pode ser uma ferramenta útil para gerenciar sua saúde mental e aumentar sua auto-estima. É útil para definir desafios a si mesmo, como limitar o uso da mídia social ou reservar um tempo para a meditação.





A tecnologia também pode ser usada como uma ferramenta para se manter conectado com outras pessoas e fornecer uma distração saudável de seus problemas de saúde mental.





Pensando nisso, existem algumas formas de se proteger dos aspectos negativos da tecnologia: - Sair de casa: expor-se à natureza é uma das melhores formas de se manter saudável e feliz. - Limite o tempo da tela: desligue o telefone e aproveite a vida!