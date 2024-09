Élevez votre entreprise Saas grâce à l'analyse en marque blanche

Les fournisseurs d'applications, y compris les sociétés SaaS et les éditeurs de logiciels indépendants, peuvent bénéficier de l'achat d'un outil d'analyse en marque blanche à intégrer dans leur application au lieu de créer à partir de zéro. L'intégration de l'analyse nécessite des capacités de marque blanche, qui font passer votre expérience utilisateur à un niveau supérieur.

Qu’est-ce que l’analyse en marque blanche ?

L'analyse en marque blanche fait référence à un logiciel d'analyse intégré qui peut être renommé et personnalisé pour s'intégrer parfaitement à l'application parent. Les plateformes d'analyse en marque blanche offrent à la fois une meilleure convivialité et une différenciation qui vous distingueront de la concurrence. Dans cet article, nous examinons ce que sont ces capacités et pourquoi elles sont importantes, puis énumérons quelques questions à poser pour évaluer les capacités en marque blanche des fournisseurs.

Pourquoi les analyses en marque blanche sont-elles importantes ?

Lorsque vous utilisez un logiciel d'analyse intégré en marque blanche, vos graphiques, rapports et tableaux de bord ressemblent à une partie transparente de votre logiciel au lieu d'un plugin tiers. De plus, des applications entières peuvent être en marque blanche.





Relevant Software, une société internationale de développement de logiciels, écrit : « Les applications en marque blanche sont conçues de telle manière qu'elles peuvent être facilement personnalisées et personnalisées, vous permettant de modifier les couleurs, les logos et d'autres éléments pour les rendre uniques à votre marque. »





Les avantages comprennent :





Permet une personnalisation et une personnalisation faciles avec vos couleurs, logos et autres éléments afin de s'intégrer à l'application SaaS

Permet aux entreprises d'accéder rapidement au marché tout en minimisant les investissements

Plus important encore, l’expérience utilisateur est cohérente





Pertinent présente un exemple d'entreprise créant une application de livraison de nourriture que plusieurs restaurants peuvent personnaliser avec leur propre marque. Chaque restaurant bénéficie d'une mise sur le marché rapide avec une solution entièrement prise en charge avec un investissement minimal tout en restant concentré sur sa compétence principale qu'est l'hôtellerie. De plus, la société de développement de logiciels maximise ses revenus en fournissant des logiciels à plusieurs clients.





Dans « Comment sélectionner un produit d'analyse intégré », l'auteur Wayne Eckerson explique comment les outils de BI sont traditionnellement utilisés par seulement environ un quart de l'organisation moyenne. « L’analyse embarquée change l’équation. En insérant des graphiques, des tableaux de bord et des environnements de création et d'administration complets dans d'autres applications, l'analyse intégrée donne aux utilisateurs professionnels des informations et augmente considérablement l'adoption de la BI. Le problème, c'est que la plupart des utilisateurs professionnels ne savent pas qu'ils « utilisent la BI » : cela fait simplement partie de l'application qu'ils utilisent déjà. "





Les meilleures solutions d'analyse intégrées sont invisibles pour les utilisateurs. La marque blanche, également souvent appelée « personnalisation », est un attribut important pour de nombreux outils de BI.





L' étude de marché Dresner Wisdom of Crowds® Business Intelligence évalue les fournisseurs à l'aide d'un modèle d'évaluation de 33 critères, dont « personnalisation et extensibilité », dans la catégorie « qualité et utilité d'un produit ».

Les avantages de l’analyse en marque blanche

Une plate-forme de tableau de bord en marque blanche augmente l'adoption par les utilisateurs et la facilité d'utilisation. Avec une marque blanche appropriée, vous pouvez offrir toutes les fonctionnalités des outils d’analyse en libre-service dans une expérience de haute qualité adaptée à votre marque.

1. Maintenir la marque

Selon Vendasta, « La clé des produits en marque blanche est l'anonymat… Votre marque bénéficie de toute la crédibilité, de la fidélité et de la confiance. » En tant que professionnel du marketing, je suis un peu partial quant à l'importance relative de l'image de marque et de la réputation. Cependant, je reconnais certainement à quel point l'expérience utilisateur est vitale, et pour maintenir l'expérience utilisateur construite par votre équipe, vous devez être en mesure d'effectuer des analyses entièrement en marque blanche au sein de votre application SaaS .

2. UX cohérente sans développement supplémentaire

Les propriétaires de produits investissent des efforts considérables dans le développement d’une interface utilisateur facile à utiliser, esthétique et visuellement cohérente. Pour maintenir ces efforts, les capacités des logiciels d’analyse intégrés en marque blanche doivent également être capables de conserver la même apparence.





Les capacités des logiciels d'analyse intégrés en marque blanche confirment ces efforts, sans qu'il soit nécessaire pour vos développeurs de reconstruire des composants importants de l'application d'analyse tierce. Une telle reconstruction annulerait en partie la valeur de l’achat d’un outil de reporting tiers en marque blanche.

3. Intégration transparente

Vous avez besoin de conceptions réactives qui s’adaptent automatiquement aux différentes tailles d’écran. Tout aussi importante est la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser leur expérience pour afficher exactement les types de données qu'ils souhaitent, de la manière dont ils souhaitent les voir. Avec un logiciel de tableau de bord en marque blanche, vous pouvez intégrer de manière transparente, augmentant ainsi l'engagement des utilisateurs afin que votre application SaaS devienne collante à mesure que les utilisateurs en dépendent .





Les meilleurs outils d'analyse sont invisibles pour les utilisateurs. La marque blanche, également souvent appelée « personnalisation », est un attribut important pour de nombreux outils BI permettant de créer de véritables rapports en marque blanche.





L' étude de marché Dresner Wisdom of Crowds® Business Intelligence évalue les fournisseurs à l'aide d'un modèle d'évaluation de 33 critères, dont « personnalisation et extensibilité », dans la catégorie « qualité et utilité du produit ».

Quels sont les défis courants liés à l’analyse en marque blanche ?

M. Eckerson écrit : « La plupart des outils BI n'ont pas été conçus pour l'intégration ; convertir un produit commercial autonome en un produit pouvant être facilement intégré dans des environnements mono-locataires et multi-locataires avec une fidélité totale est un défi.





Alors que de nombreux outils BI peuvent intégrer des tableaux de bord et certains peuvent intégrer des widgets individuels (graphiques), la fonctionnalité ne parvient pas à répondre aux besoins des fournisseurs SaaS . Par exemple, de nombreux outils de BI traditionnels s'appuient sur des iFrames pour leurs intégrations, qui offrent peu de personnalisation au-delà de l'échange de logo.





Les fonctionnalités en marque blanche d'AWS Quicksight en sont un bon exemple, car elles autorisent uniquement les mises à jour de base avec des intégrations iFrames dépourvues de la personnalisation à laquelle un leader SaaS s'attendrait. (En savoir plus sur Qrvey vs Quicksight ici) D'autres qui prennent en charge les widgets JavaScript peuvent manquer d'options de personnalisation telles que les remplacements CSS pour une véritable expérience d'analyse intégrée en marque blanche.

Quelle partie d'un outil d'analyse pouvez-vous mettre en marque blanche ?

Cela variera toujours selon le logiciel. Mais les fonctionnalités qui vous préparent au succès incluent :





logo

style d'en-tête (joue un rôle important dans son intégration dans votre application)

palettes de couleurs des graphiques

polices – type, tailles, couleur et épaisseurs

espacement à l'intérieur de certains graphiques - utile lorsqu'il s'agit d'étiquettes d'axe avec du texte long





Qu’est-ce qui fait une bonne analyse en marque blanche ?

Lors de l'évaluation de la marque blanche, M. Eckerson conseille : « Quelles parties de l'interface utilisateur pouvez-vous personnaliser sans codage ? Les meilleurs outils vous permettent de créer une interface graphique personnalisée qui s'intègre parfaitement à l'application hôte sans l'aide d'un développeur. Moins il y a de codage, plus le projet se déploie rapidement.





Quelles fonctionnalités de l’outil pouvez-vous personnaliser sans coder ?





1) Ici, vous recherchez quels éléments sont personnalisables.





Les bases : Les plus courants sont les logos et les palettes de couleurs utilisées par les graphiques. C’est peut-être le point le plus fondamental et le point de départ de toutes les solutions.



Le canevas : pouvez-vous changer la couleur du canevas ou de l’arrière-plan du tableau de bord ? Si vous utilisez un gris clair comme arrière-plan pour votre application SaaS, vous souhaiterez le même contrôle sur vos rapports.



Éléments de style : Qu’en est-il des polices : famille, taille, épaisseurs et couleurs ? A-t-il des valeurs par défaut ou s'agit-il d'un graphique par graphique ? Qu’en est-il des éléments de widget tels que les bordures et les ombres de boîtes ?



Titres des graphiques : pouvez-vous modifier les styles de police ? Pouvez-vous tout cacher ensemble ?



Mode sombre : une personnalisation simple mais plus complexe. Votre solution l'a-t-elle ?





2) Comment personnaliser des éléments qui ne peuvent pas être configurés avec une interface ?





Ici, vous posez des questions sur comment. Attendez-vous à entendre quelques réponses, mais idéalement, vous pouvez créer des feuilles de style ou transmettre des remplacements dans le code d'intégration. Tout doit être programmatique dans le code intégré ou en tant que paramètres API.





3) Des iFrames ou des composants basés sur javascript pour l'intégration ?





Les iFrames incitent la plupart des équipes d’ingénieurs à se cogner la tête contre leur bureau. Les solutions iFrame comme Amazon QuickSight et Tableau rendent la marque blanche la plus difficile étant donné leur manque de personnalisation. Ce qui est pire, c'est lorsqu'une entreprise comme SiSense propose plusieurs produits dotés de fonctionnalités différentes qui peuvent vous obliger à utiliser leurs iFrames. Et certains, comme Yellowfin , proposeront les deux, mais vous devrez passer plus de temps à vérifier chaque méthode.





C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous utilisons uniquement JavaScript pour nos composants intégrés. Les iFrames sont tout simplement trop limitatifs pour être utiles dans les cas d'utilisation d'analyses multi-tenant par les entreprises SaaS.





Saviez-vous que Qrvey propose plus de 65 classes de style CSS que les équipes utilisent pour mettre en marque blanche de manière transparente le produit d'analyse intégré de Qrvey ? Découvrez quelques exemples de tableaux de bord .





Choisir la meilleure plateforme d'analyse en marque blanche

Un véritable logiciel d'analyse en marque blanche ouvre toute l'expérience utilisateur à la personnalisation , y compris la prise en charge des couleurs, des polices, des attributs de graphiques et de visualisation, et bien plus encore. En fournissant un contrôle granulaire, les développeurs peuvent garantir que vos analyses sont parfaites dans tous les environnements et sur tous les appareils.





Les fonctionnalités efficaces en marque blanche n’interfèrent pas non plus avec les capacités d’analyse en libre-service. Les utilisateurs peuvent toujours personnaliser entièrement leurs analyses et leurs tableaux de bord en fonction de leurs besoins, ils le font simplement dans le cadre des paramètres que vous, en tant que fournisseur de logiciels, avez définis, garantissant ainsi que l'apparence et la convivialité de votre logiciel sont toujours conservées.





Conseil de pro * : impliquez l'UX dès le début du processus. Vous disposez d'un responsable UX qui se souciera profondément de ce que tout logiciel tiers puisse maintenir l'expérience utilisateur qu'il a soigneusement créée.*





Implémentation d'analyses en marque blanche

La mise en œuvre d'une plate-forme d'analyse en marque blanche ne doit pas nécessairement être un processus fastidieux qui ralentira votre développement logiciel ou la mise en œuvre de vos analyses. Si vous avez sélectionné une option personnalisable comme Qrvey, vos développeurs peuvent simplement utiliser les outils de style natifs pour créer des tableaux de bord en marque blanche qui correspondent à votre marque et au reste de votre application.





Une fois configurés initialement, la plupart des paramètres de la plate-forme intégrée en marque blanche n'auront pas besoin d'être ajustés ultérieurement, car des analyses supplémentaires sont déployées dans l'ensemble de votre logiciel. Consultez nos exemples de visualisation de données pour voir comment un logiciel d'analyse en marque blanche pourrait fonctionner pour vous.





Vous voulez en savoir plus ?

Qrvey est le leader de l'analyse intégrée pour les solutions SaaS , offrant une solution d'analyse conçue pour les cas d'utilisation intégrés et en marque blanche exclusivement pour les entreprises SaaS qui souhaitent proposer des analyses en libre-service utilisant leurs propres données.





Chez Qrvey, nous préconisons certainement les fournisseurs SaaS qui utilisent nos analyses intégrées, mais nous comprenons également que vos clients utilisent vos outils . Dans la plupart des cas, ils n'ont aucune idée que les tableaux de bord et les rapports interactifs ont été créés par Qrvey – et c'est exactement comme cela devrait être. Découvrez pourquoi les entreprises SaaS s'appuient sur Qrvey pour proposer de meilleures expériences d'analyse.





Inscrivez-vous pour une démo aujourd'hui pour en savoir plus. Nous vous proposerons un essai gratuit et vous pourrez essayer vous-même nos fonctionnalités d'analyse en marque blanche.