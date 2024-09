L'algorithme secret d'Uber pour calculer les tarifs

Uber a discrètement changé la façon dont il paie les chauffeurs dans plusieurs grandes villes des États-Unis, en utilisant une nouvelle fonctionnalité appelée "Upfront Fares". Au lieu de payer les conducteurs pour des trajets basés uniquement sur le temps et la distance, il utilise désormais un algorithme "basé sur plusieurs facteurs" pour calculer le tarif.





Ce que sont tous ces facteurs n'est pas clair. Uber utilise depuis longtemps un algorithme de tarification initial pour déterminer le montant que paient les passagers, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les passagers constatent parfois d'importantes fluctuations de prix.





La société affirme que la nouvelle fonctionnalité offre aux conducteurs plus de transparence. Ils voient plus de détails sur un trajet potentiel avant de l'accepter, comme le tarif et les lieux de prise en charge et de dépose, ce que les conducteurs disent avoir demandé.





Dans le passé, la plupart des conducteurs ne recevaient ces informations qu'après avoir accepté un trajet.





Le porte-parole d'Uber, Harry Hartfield, a déclaré que les tarifs initiaux visent à donner aux conducteurs "plus de contrôle et de choix", mais comprendront un "équilibrage" des paiements. Cela signifie, a-t-il dit, que les conducteurs gagneront moins d'argent pour les trajets plus longs, mais devraient gagner plus pour les trajets plus courts.





Certains conducteurs affirment toutefois qu'ils ont surtout constaté une baisse globale de leurs revenus depuis le changement. En plus de cela, disent-ils, il semble qu'Uber prenne une plus grande réduction des tarifs.





"Avant, vous pouviez deviner - calculer au dos de l'enveloppe - et voir que [le voyage est] si loin et si long et comprendre que vous gagnerez autant", a déclaré Sam Vance, qui a été chauffeur UberX et Lyft à plein temps. à Columbus, Ohio, pendant plus de quatre ans. Maintenant, «ce n'est basé sur rien. Il n'y a ni rime ni raison. »





Uber dit depuis longtemps que le montant moyen qu'il prélève sur les tarifs est d'environ 25 % . Mais Vance a partagé avec The Markup des captures d'écran de deux voyages récents qu'il a effectués pour Uber qui montrent que l'entreprise a pris beaucoup plus.





L'un montre qu'un client a payé 30 $ pour un voyage de 20,9 milles, Vance a gagné 14 $, Uber a reçu 13 $ et le reste est allé à la taxe de vente. L'autre voyage, qui était de 8,8 miles et comprenait une dépose à l'aéroport, le client a payé 22 $, Vance a reçu 6 $, Uber a pris 9 $ et le reste est allé aux frais d'aéroport et à la taxe de vente.





Interrogé sur sa part des voyages de Vance, Hartfield d'Uber a déclaré que ces voyages n'étaient pas nécessairement représentatifs de la prise habituelle d'Uber. Vance a déclaré qu'Uber prend souvent environ la moitié du tarif.









Avant le changement de structure de rémunération d'Uber, Vance a déclaré qu'il valait normalement environ 1 $ par mile une fois le temps et la distance calculés, surtout s'il conduisait sur l'autoroute. Ainsi, le voyage de 20,9 milles lui aurait rapporté environ 21 $ et le voyage de 8,8 milles aurait rapporté environ 9 $.





"Certains pilotes attendent vraiment cela avec impatience car ils pensent que ce sera un changement positif", a déclaré Vance. "Mais ce n'est pas ce que vous pensez que c'est."





Le blog Rideshare Guy (qui s'associe à Uber et reçoit des commissions pour l'engagement de nouveaux chauffeurs pour l'entreprise) a été la première publication à détailler la nouvelle structure de rémunération d'Uber . Reuters en a également fait état la semaine dernière .





Selon les deux sources, Uber a déployé des tarifs initiaux dans un total de 24 villes américaines dans des États comme le Texas, la Floride et tout le Midwest. Il semble que la société ait commencé à tester la structure salariale dans une poignée de villes il y a environ six mois, y compris Columbus, où vit Vance.

"Algorithmes de boîte noire"

Uber n'est pas la première entreprise de concerts à expérimenter des algorithmes pour calculer les revenus des chauffeurs. Il y a quelques années, Instacart, DoorDash et Shipt ont commencé à calculer le salaire de leurs coursiers de livraison en utilisant ce que les travailleurs appellent des «algorithmes de boîte noire».





Pour l'anecdote, de nombreux coursiers de ces entreprises de livraison ont déclaré que les fluctuations apparemment arbitraires des algorithmes de rémunération ont rendu plus difficile la prévision et la détermination de leurs revenus . Ils disent aussi avoir vu leur salaire diminuer avec le temps.





Les défenseurs des travailleurs affirment que l'utilisation de facteurs concrets, comme le temps et le kilométrage, aide les conducteurs et les coursiers à mieux évaluer si un voyage vaut la peine d'être effectué et à comprendre comment ils sont rémunérés.





Plus les calculs des tarifs sont opaques, plus les chauffeurs, les régulateurs et le public ont du mal à tenir les sociétés de concerts responsables de normes de rémunération équitables et transparentes, a déclaré Amos Toh, chercheur principal pour Human Rights Watch qui étudie les effets de l'intelligence artificielle. et des algorithmes sur le travail de concert .





"Uber n'est pas sorti et a dit que cela allait être algorithmique, mais les critères qu'ils utilisent - une gamme de facteurs et de choses qui ne sont pas spécifiés - pourraient indiquer que les tarifs vont disparaître derrière un algorithme de boîte noire. ", a déclaré Toh.





"Lorsque vous placez un calcul de tarif derrière un algorithme de boîte noire, il est possible d'avoir la capacité d'apprendre du comportement du conducteur… et d' apprendre en fait quel est le tarif le plus bas qu'un conducteur prendra pour un trajet."





"Nous n'avons aucune preuve qu'Uber fait cela", a ajouté Toh. "Mais le vrai problème, c'est le secret, car il le rend impossible à vérifier."





Hartfield d'Uber n'a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles Uber a modifié sa structure de rémunération sur ces marchés, lorsque le projet pilote a commencé, ou s'il envisage de l'étendre à l'échelle nationale. Il n'a pas non plus répondu aux questions sur les villes qui ont actuellement des tarifs initiaux ou sur la façon dont l'algorithme d'Uber calcule les tarifs des chauffeurs.





Lorsqu'on lui a demandé tous les facteurs pris en compte pour calculer les tarifs des chauffeurs, Hartfield a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique: «Plutôt que le temps et la distance du trajet, les tarifs initiaux sont basés sur un ensemble beaucoup plus complet de facteurs, y compris les tarifs de base, la longueur et la durée estimées du voyage, la demande en temps réel à la destination et la tarification des surtensions.





Bien que les revenus soient soumis aux modèles de demande saisonniers et aux types de trajets qu'un conducteur choisit d'effectuer, nous n'avons pas observé d'impact sur les revenus en raison de ce projet pilote dans les villes qui ont des tarifs initiaux depuis plus de six mois.





Il n'a pas répondu aux questions pour savoir s'il s'agissait de la liste complète des facteurs ou s'il y avait d'autres facteurs.





Hartfield a déclaré que The Markup pourrait "en savoir plus sur le pilote" à partir du blog de The Rideshare Guy et a également envoyé un lien vers une vidéo YouTube d'Uber sur les tarifs initiaux, en disant: "Cela vaut la peine de regarder les commentaires sous la vidéo, la plupart des qui proviennent de conducteurs disant qu'ils aimeraient voir ces changements sur plus de marchés.





La vidéo contient plusieurs commentaires de conducteurs disant qu'ils sont heureux de voir plus d'informations sur le trajet avant d'accepter un tarif. D'autres commentateurs disent qu'ils n'aiment pas l'idée d'être moins payés pour des trajets plus longs.





Plusieurs discussions et commentaires Reddit sur les forums de conducteurs sont également apparus, les conducteurs qui ont testé la fonctionnalité affirmant avoir souvent vu des tarifs plus bas , des baisses de tarifs déroutantes pendant les trajets et une diminution globale des trajets .





En plus des tarifs initiaux, Uber a également déployé une fonctionnalité complémentaire dans ces 24 villes appelée "Trip Radar". La façon dont cela fonctionne est qu'Uber montre un trajet à plusieurs conducteurs à la fois, et celui qui accepte le trajet en premier l'obtient.





Vance a déclaré qu'il n'avait généralement qu'une seconde ou deux pour le voir et cliquer, il n'avait donc pas le temps de voir les détails initiaux tout de suite.





"C'est un peu discutable parce que ça s'affiche si vite à l'écran, et il y a quatre ou cinq autres pilotes qui tapent dessus", a déclaré Vance. "C'est comme Hungry Hungry Hippos, et tout le monde tape."





Hartfield n'a pas répondu à la demande de commentaires sur les conducteurs n'ayant pas le temps de voir les détails initiaux avec Trip Radar et devant concourir pour des trajets.





Vance a récemment déclaré que, dans sa hâte d'accepter un tour, il s'était retrouvé coincé dans un aller-retour de cinq heures en voiture jusqu'à Cleveland. Pour ce voyage, il n'a gagné que 90 $. Avant qu'Uber n'institue des tarifs initiaux, Vance a déclaré qu'il aimait faire des trajets plus longs.





À l'époque, dit-il, un voyage à Cleveland lui rapportait généralement au moins 140 $.





« Parce qu'il n'y a plus de grille tarifaire, cela interrompt la façon dont les conducteurs conduisent. Votre stratégie doit simplement être différente », a déclaré Vance. "Maintenant, vous devez rester dehors plus longtemps, et il en faut beaucoup plus pour gagner de l'argent, et vous n'en gagnez pas autant."

Crédits : Dara Kerr





Photo de Barna Bartis sur Unsplash





Également publié ici