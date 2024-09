Crypto ≠ taille unique : la clé pour favoriser l'adoption en Afrique

Les crypto-monnaies ont besoin des marchés émergents (et en partie grâce à Gary Gensler, merci Gary), de nombreux acteurs de la scène crypto occidentale ont commencé à prendre conscience de ce fait. Le fait que les stablecoins soient la seule partie des crypto-monnaies à avoir atteint le PMF de détail ne fait que souligner l'importance des marchés émergents dans la quête de l'adoption massive des crypto-monnaies (car soyons réalistes, ce ne sont pas les gens de l'Occident qui sont à l'origine de cela).





Le continent africain a un potentiel important pour l'adoption des crypto-monnaies. Il y a une raison pour laquelle le naira nigérian a été la première monnaie fiduciaire prise en charge par Binance et pourquoi elle a redoublé d'efforts pour fournir des rampes d'entrée et de sortie locales sur le continent. Si nous nous concentrons sur l'Afrique, D'ici 2025, 1 internaute sur 6 dans le monde sera sur le continent et le Nigéria (le pays le plus peuplé d'Afrique) classé 2e dans l'indice mondial d'adoption des crypto-monnaies de Chainalysis .



Bon, et maintenant, comment s'implanter concrètement sur le continent africain ?





Auparavant, de nombreux acteurs de la cryptographie pensaient que le fait d'être un projet cryptographique avait une portée mondiale. En réalité, ce n'est pas vrai.





Pour franchir le gouffre cryptographique, nous devons penser, parler et construire la cryptographie pour bien plus que l'utilisateur occidental. C'est la base de la localisation.





Les Africains interagissent avec les crypto-monnaies différemment des Américains ou des Européens, ce qui soulève le sujet de la localisation des crypto-monnaies.

S'appuyer sur le comportement des utilisateurs

La première étape de la localisation consiste à reconnaître et à comprendre les différents facteurs de motivation qui sous-tendent l’utilisation des crypto-monnaies. Alors qu’en Occident, les principaux facteurs qui motivent l’utilisation des crypto-monnaies sont idéologiques, spéculatifs (et désormais institutionnels), en Afrique, l’utilité fondamentale des crypto-monnaies est due à :





Limitations de l'accès aux devises étrangères pour protéger les réserves de change du pays (en particulier le dollar américain)

pour protéger les réserves de change du pays (en particulier le dollar américain) Frais élevés pour envoyer/recevoir de l'argent à 20% par rapport à la moyenne mondiale de 6 %

à par rapport à la moyenne mondiale de 6 % Se couvrir contre l'inflation et les risques de change en stockant de l'argent dans des devises moins inflationnistes telles que l'USD pour protéger leur patrimoine.





De nombreuses entreprises et particuliers utilisent des pièces de monnaie stables pour relever ces défis. En Afrique, les pièces de monnaie stables représentaient plus de 50% des volumes de crypto-monnaies en 2022 alors qu'en Occident l'utilité et les avantages des stablecoins sont limités.





Il est intéressant de noter qu’alors qu’en Occident, l’USDC est considéré comme le stablecoin le plus fiable, sur le continent, cette position est détenue par l’USDT. Pourquoi ? Réponse simple : il dispose de la plus grande liquidité sur les plateformes d’entrée/sortie en Afrique. Le fait que l’USDT soit le premier sur le marché et qu’il soit disponible à des tarifs abordables (sur TRON) et qu’il soit poussé par Binance a contribué à en faire l’acteur dominant sur le continent.





Il est donc clair que beaucoup de gens en Afrique ne sont pas attachés à l’idée de cryptomonnaie, mais plutôt à la stabilité. Une forme intelligente de localisation consiste à s’appuyer sur le comportement des utilisateurs. Plutôt que de parler de pièces stables, parlez de dollars numériques ou d’e-dollars. Le terme de pièces stables est après tout en grande partie du jargon cryptographique - très peu de gens comprennent ce que c’est ou en quoi il diffère des autres formes de cryptomonnaies. Ce changement de langage peut vous ouvrir à davantage d’utilisateurs qui ne sont pas nécessairement optimistes quant à la cryptomonnaie, mais optimistes quant à l’accès à la stabilité.





Bien sûr, il est important d'être transparent et très clair sur le fait que vos offres de produits utilisent des pièces stables (+ explique ce que c'est et comment elles fonctionnent), mais vous n'êtes pas obligé de promouvoir le concept de pièces stables, vous ne vendez pas la technologie, vous vendez l'utilité. Une localisation intelligente ne consiste pas seulement à utiliser le bon langage ou à proposer des services localisés, elle s'applique également au contenu que vous utilisez.

Rampe d'entrée/de sortie

Bien que généralement négligé comme un aspect « peu sexy » de la DeFi, l'accès et la sortie sont néanmoins fondamentaux. Cela détermine la manière dont les individus accèdent à votre projet crypto. Dire que votre projet peut servir le Nigeria par exemple, mais ne pas avoir de rampes d'accès et de sortie localisées et intégrées qui prennent en charge le naira nigérian, c'est comme si Apple disait qu'il sert le marché japonais mais que les gens ne peuvent pas acheter d'iPhone en utilisant le yen japonais.









En Afrique, les passerelles peer-to-peer (P2P) dominent. Binance P2P est le plus grand acteur dans ce domaine (et la plus grande bourse) en Afrique. Leur concentration précoce sur la création de passerelles d'accès et de sortie localisées prenant en charge de nombreuses devises africaines a créé un fossé solide pour l'entreprise dans son ensemble. Pour percer dans le jeu du P2P, vous devez avoir des niveaux de liquidité élevés et fiables, ce que Binance P2P a réussi à faire dans de nombreuses devises. En tant que premier acteur dans ce domaine, ils en ont bénéficié et en ont créé un volant d'inertie.















Le P2P est sans doute populaire en Afrique en raison de :





Comportement existant : dans le monde du commerce électronique, les paiements de type P2P sont populaires sur tout le continent, comme les systèmes de paiement mobile (tels que MPESA, Momo de MTN ou Mobile Money d'Airtel) ou les virements bancaires (représentant plus de 55,6 % des transactions numériques au Nigéria en 2022 ). Réglementation antérieure : certains gouvernements ont adopté des politiques qui ont entraîné la séparation de la TradFi de la DeFi, ce qui signifie que les rampes d'accès et de sortie des crypto-monnaies ne pouvaient pas s'intégrer et utiliser les rails de paiement traditionnels pour l'accès et la sortie. Le P2P représentait une solution neutre sur le plan réglementaire. Mal desservis : Les grands acteurs occidentaux du marché des crypto-monnaies n'ont généralement pas accordé beaucoup d'intérêt à l'Afrique ni n'ont développé de produits pour elle. De plus, pour de nombreux réseaux de paiement traditionnels, faciliter et nouer des partenariats avec des plateformes d'entrée/sortie de crypto-monnaies n'était pas une priorité et était également une entreprise qu'ils souhaitaient aborder avec prudence. Plus facile à mettre à l'échelle : pour pénétrer de nouveaux marchés, une passerelle d'entrée/sortie P2P a simplement besoin d'un commerçant qui prend en charge la monnaie locale. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de l'intégration de nombreux modes de paiement locaux.





Il est important que votre rampe d'accès/de sortie prenne en charge de nombreux modes de paiement locaux, mais il est important de proposer également des taux de change compétitifs, car dans certains pays, il existe un « taux de change officiel » ainsi qu'un « taux de change du marché noir ». Une rampe d'accès/de sortie véritablement localisée doit suivre le taux du marché noir, en particulier pour les nouveaux entrants et les utilisateurs des plateformes qui continueront à le comparer aux plateformes plus établies.



La valeur de l'argent

Un dernier point en ce qui concerne le Web3 et la localisation : la signification de l’argent et la structure du système financier varient à travers le monde.





Les chaînes qui ont les frais les plus bas ont obtenu les meilleurs résultats. Tron est particulièrement populaire pour l'achat/la vente d'USDT bien qu'il n'y ait pas de programmes de développement importants sur le continent.





Dans ce contexte, compte tenu de la faiblesse du PIB et du revenu disponible sur le continent, une plateforme correctement localisée doit être continuellement optimisée pour offrir des frais abordables pour les petites comme pour les grandes transactions.





Essentiellement…

Pour que les cryptomonnaies soient adoptées par le grand public, il est temps de donner la priorité à la création de produits axés sur les comportements et les besoins en dehors de l’Occident, avec une localisation plus poussée et plus efficace. Et n’oubliez pas que certaines de ces méthodes de localisation auront des ramifications mondiales. Polygon a sans doute commencé en partie pour répondre à un problème plus fortement ressenti en Inde qu’en Occident, à savoir le coût des transactions Ethereum, et pourtant ce problème local avait des applications mondiales. Sur le continent africain, nous commençons à voir les mêmes mouvements, qu’il s’agisse de rampes d’entrée/sortie ou de solutions d’infrastructures qui se propagent à l’échelle mondiale.