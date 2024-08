7 façons d'utiliser Llama-3 gratuitement

Laboratoires de perplexité

Perplexity Labs , qui fait partie de Perplexity AI, fournit une plate-forme conviviale permettant aux développeurs d'explorer et d'expérimenter de grands modèles de langage, y compris Llama 3. Avec une interface simple et intuitive, vous pouvez facilement sélectionner soit llama-3-70b-instruct ou le modèle lama-3-8b-instruct et commencez à interagir immédiatement. L'un des avantages notables de Perplexity Labs réside dans ses généreuses limites de jetons, vous permettant de tester de manière approfondie les capacités de Llama 3 sans restrictions.









Pour le modèle llama-3–70b-instruct, vous pouvez effectuer jusqu'à 20 requêtes toutes les 5 secondes, 60 requêtes par minute et 600 requêtes par heure, avec une limite de débit de jetons de 40 000 jetons par minute et 160 000 jetons par 10 minutes. Le modèle lama-3–8b-instruct a des limites similaires, avec une limite de débit de jetons de 16 000 jetons par 10 secondes, 160 000 jetons par minute et 512 000 jetons par 10 minutes. Perplexity Labs fait partie de Perplexity AI, un moteur de recherche alimenté par les modèles GPT d'OpenAI, et mérite certainement d'être exploré pour ses capacités impressionnantes et son interface conviviale.