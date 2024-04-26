免费使用 Llama-3 的 7 种方法

经过深入挖掘和搜索互联网后，我很高兴与大家分享我的发现，即如何在不花大钱的情况下充分利用 Llama-3 的强大功能！作为一个大型语言模型，Llama-3 有可能彻底改变我们的工作和创造方式，但要利用其功能可能需要付出高昂的代价。





我决心找到一种让每个人都能使用的方法，并发现了七个隐藏的宝藏，让您无需花一分钱就能挖掘 Llama-3 的潜力。从鲜为人知的平台到创造性的解决方案，我将向您展示如何免费开始使用 Llama-3。无论您是开发人员、作家，还是只是对 AI 感到好奇，请准备好在不产生任何成本的情况下解锁这项尖端技术的可能性！









元人工智能网络

Meta A I 在全球多个国家/地区均可使用，包括澳大利亚、加拿大、加纳、牙买加、马拉维、新西兰、尼日利亚、巴基斯坦、新加坡、南非、乌干达、赞比亚和津巴布韦。这个尖端人工智能平台可通过各种 Meta 服务（例如 Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger 和 Meta AI 网站）以英语访问。

直接访问 Meta 平台是体验 Llama 完整官方功能的最佳方式。遗憾的是，作为香港用户，我没有订阅高级 VPN，因此无法展示完整的界面。









阿纳金人工智能

AnakinAI在其 AI 工具平台上提供 Meta Llama-3 70B 和 8B 模型，可免费使用。该平台拥有数百种其他 AI 应用程序，您也可以自己构建应用程序。





您可以使用英语和日语的 7B 和 8B 型号，如下所示。









困惑实验室 Perplexity Labs是 Perplexity AI 的一部分，它为开发人员提供了一个用户友好的平台，用于探索和试验大型语言模型，包括 Llama 3。借助简单直观的界面，您可以轻松选择 llama-3-70b-instruct 或 llama-3-8b-instruct 模型并立即开始交互。Perplexity Labs 的一个显着优势是其慷慨的令牌限制，允许您不受限制地广泛测试 Llama 3 的功能。



对于 llama-3–70b-instruct 模型，您每 5 秒最多可以发出 20 个请求，每分钟最多可以发出 60 个请求，每小时最多可以发出 600 个请求，令牌速率限制为每分钟 40,000 个令牌，每 10 分钟最多可以发出 160,000 个令牌。 llama-3–8b-instruct 模型具有类似的限制，令牌速率限制为每 10 秒 16,000 个令牌，每分钟 160,000 个令牌，每 10 分钟 512,000 个令牌。 Perplexity Labs 是 Perplexity AI 的一部分，Perplexity AI 是一个由 OpenAI 的 GPT 模型提供支持的搜索引擎，其令人印象深刻的功能和用户友好的界面绝对值得探索。

HuggingChat HuggingChat是 HuggingFace 开发的开源界面，允许用户与大型语言模型（包括 Llama 3）互动。



只需登录或创建一个免费帐户，选择“Meta-Llama-3–70B-Instruct”模型，然后开始对话。直观的界面使与 Llama 3 的互动变得容易，尽管免费代币数量没有明确规定。

Replicate Replicate Playground允许用户无需创建帐户即可试验 Llama 3 模型。通过meta-llama-3–70b和meta-llama-3–8b访问模型。简单的界面让您可以轻松开始测试和比较 Llama 3 模型。









聊天室 Vercel Chat 提供 Llama 3 模型的免费测试，但不包括“llama-3–70b-instruct”。通过并排与两个或多个模型聊天来比较响应质量和令牌使用情况。此功能可提供有关不同模型的优势、劣势和成本效率的宝贵见解。

在本地机器上运行 llama Chatbot

如果您的系统具有必要的硬件功能，您可以在本地机器上设置并运行llama Chatbot。具体操作如下： 访问Meta AI 网站下载所需的权重（包含模型参数的文件）

前往 GitHub 上的llamma Chatbot 存储库，您将在其中找到安装和设置聊天机器人的分步说明 通过遵循这些步骤，您将能够在自己的机器上运行聊天机器人，对其进行试验并探索其功能。

借助本文概述的七种免费方法，现在任何人都可以利用这种革命性的语言模型的强大功能。从探索用户友好的平台到利用开源实现，可能性无穷无尽。无论您是想生成



注意：本文未得到上述任何平台的赞助或附属。我分享这些信息纯粹是为了让有兴趣探索 Llama 3 模型和大型语言技术的读者受益。我的目标是提供有用的资源和见解，希望您觉得这些信息有用！