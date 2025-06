Pundi AI tukee NVIDIA: n aloitusohjelmaa hajautettujen työkalujen kehittämiseksi avoimeen tekoälyyn

Punnitsen häntä Ohjelma tukee startup-yrityksiä, jotka käyttävät huippuluokan teknologiaa, ja Pundi sanoo, että tämä kumppanuus antaa heille pääsyn kriittisiin resursseihin maailman huippuluokan siruvalmistajalta.





On ollut nopea nousu, miten tekoälyä käytetään eri teollisuudenaloilla, ja se on siirtänyt huomionsa laitteistoyrityksiin. NVIDIA (NASDAQ: NVDA), jonka arvo on 2,6 biljoonaa dollaria, tekee GPU: ta, jotka ovat nyt välttämättömiä asioita, kuten koneoppimistehtäviä, kehittyneitä ohjainjärjestelmiä ja dataa raskaita infrastruktuureja.





Se julkaisi äskettäin NVIDIA Inception -ohjelman, jonka tavoitteena on auttaa hankkeita nopeuttamaan innovaatioita ja liiketoiminnan kasvua kaikissa vaiheissa.Ohjelman tarjoamien keskeisten etujen joukossa ovat työkalut ja koulutus tekoälyn kehittäjille, NVIDIA-laitteiston ja -ohjelmiston ensisijainen hinnoittelu sekä mahdollisuudet muodostaa yhteys sen riskipääomayhtiöiden verkostoon.





Pundi AI on liittynyt NVIDIA: n Inception-ohjelmaan, mikä on askel, jonka odotetaan lisäävän sen ponnisteluja yhdistää AI krypto-sovelluksiin.





Erityisesti Pundi AI pystyy saavuttamaan virstanpylväitä, kuten lisäämään käyttäjien määrää Pundi AI Data Platformissa pilvipalveluiden, edullisten hintojen, markkinoille tulon tuen ja ainutlaatuisten koulutusmahdollisuuksien kautta NVIDIA Deep Learning Institute.





NVIDIA Inception -ohjelma tarjoaa myös Pundi AI:lle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä alan johtavien asiantuntijoiden ja muiden AI-pohjaisten organisaatioiden kanssa.





"Tämän ekosysteemin osana oleminen auttaa Pundi AI: ta pysymään AI-innovaatioiden eturintamassa ja avaamaan tien vaikuttaville ratkaisuille, jotka hyödyntävät NVIDIA: n korkean suorituskyvyn infrastruktuuria teollisuuden muutokseen", sanoo Zac Cheah, Pundi AI: n perustaja.

Saamalla pääsyn olennaisiin työkaluihin tuotekehitykseen, prototyyppien suunnitteluun ja käyttöönottoon, NVIDIA Inception auttaa Pundi AI:ta kasvamaan, saamaan käyttöönottoa ja rakentamaan aidosti avoimen AI-ekosysteemin.





Tämä artikkeli on kirjoitettu HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa.

