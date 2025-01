Bitcoinin maksimalistisen ajattelun myrkyllisyys

Otsikko alkaa uusilla sanoilla, joita ei ole koskaan ennen kuultu Bitcoin-maailmassa.





Sukeltakaamme sisään.

Tausta

Olet kuullut sanottavan, että Bitcoin on ponzi-järjestelmä.





Olet luultavasti ajatellut, että Bitcoin on ponzi-järjestelmä.





Mutta se johtuu siitä, ettemme ymmärrä staattisen ja dynaamisen BTC:n ideaa.





Esimerkiksi juuri nyt se on 97 000 dollaria. Oletetaan, että minulla on 1 BTC.





Ensi viikolla se menee 100 000 dollariin. Ja nostan käteistä.

3k dollaria helppoa.





Jos olen hyvä ihminen, jolla on analyyttinen taloustiede, ihmettelen:





Miksi ansaitsin 3k dollaria vain istuen perseelläni?





"Tietenkin", tein rahaa, koska henkilö, joka osti minulta 100 000 dollarilla , sai Bitcoinin ansaitsemaansa hintaan . Ja sen, joka ei ostanut, pitäisi "Have Fun Staying Poor" .





Tämä on erittäin myrkyllistä Bitcoin Maximalist -ajattelua.





Myrkyllinen maksimalismi on niin 2022 (FTX:n ja ystävien kanssa).





Viimeistään.





Se on niin vanha uutinen, ettei Saifedean Ammouskaan enää häiritse kryptovelkoja.





Me kaikki jatkamme eteenpäin.





Älykäs minä päättää, että pelissä on täytynyt olla monia tekijöitä.

Sanoa:

Saylor osti lisää. Yhä useammat ihmiset löysivät halvat kansainväliset rahalähetykset BTC:n avulla. Uusi ETF-valas hyppäsi juuri altaaseen. Aallon tekeminen. Bitcoinista on niukasti, ja nyt Bitcoin-kaivostyöntekijät ovat siirtymässä pitämään vuoden 2024 kaivostoimintansa. Trump antoi lausunnon, ja monet ihmiset alkoivat siirtää kryptoa. Joidenkin ihmisten DCA-tottumukset iskevät nyt hermoille. Uusi Bitcoin-kiertotalous luotiin.





Erittäin hyvä.

Nyt,

Mitä huomaat kaikista yllä olevista esimerkeistä?





Bitcoin liikkuu!





Joten kun minä ja minun bitcoinimme istuimme aasillamme, kymmenet ihmiset siirsivät bitcoinejaan tähän ja toiseen samalla kun virtasivat lisää dollareita, jenejä, shillinkejä jne. Bitcoin-ekosysteemiin.





Siksi hinta nousi.





Joten hinta ei nouse taianomaisesti.





Hyvien syiden löytäminen tehdä Bitcoinista dynaamisempi = Luku nousee.





Staattinen bitcoin = Numero laskee.





Tässä päinvastainen skenaario:

Istuin bitcoinillani. Istuit bitcoineillasi. Saylor istui bitcoineillaan eikä halunnut siirtyä enempää kätköihinsä. Ihmiset lopettivat DCA:n käytön. Heillä oleva kassa riittää eläkkeelle jäämiseen. He odottivat mieluummin seuraavat 5 vuotta. Mitään siistiä ei tapahtunut. Pohjimmiltaan.





Hinta romahtaa.





Joten "Dynamic Bitcoin" ei ole oikeastaan uusi termi.

Sama pätee "staattiseen Bitcoiniin".

Ne ovat yksittäisiä termejä, jotka keksin selittääkseni kaiken sen.





BTC:n täytyy liikkua, jos se haluaa antaa arvoa BTC:lle.

Jos BTC lakkaa liikkumasta, sen kaunis JPEG on arvokkaampi kuin oikea bitcoin.





BTC on loppujen lopuksi rahaa. Sen täytyy liikkua.





Riippumatta siitä, siirrämmekö sinä ja minä DCA-bitcoineja tai siirrämme sitä kiertotaloudessa, muuttiko Elonin kaltainen julkkis ostotottumuksiamme tai onko se sukulainen, jonka haluamme lähettää myös käteistä, tärkeintä on liike.





Arvon liike, jotta sinä ja toisessa päässä oleva henkilö arvostavat niitä hyviä asioita, joita BTC:n ansiosta voi tapahtua.





Mutta Bitcoinin siirtäminen vielä enemmän kuin nyt teemme vaatii energiaa.





Se on #1 tapa tehdä siitä todella dynaaminen.





Bitcoinin siirtämiseen riittää energiaa





Ennen Bitcoinia oli vuoden 2008 finanssikriisi.

Syynä asuntokupla.





Investopedia raportoi kuitenkin, että öljyn ja kaasun hinnat laskivat dramaattisesti, mikä johti alan luottojen supistumiseen ja öljy- ja kaasuyhtiöiden tulojen laskuun .





Kuinka paljon hinnat laskivat?





"Öljyn hinta laski kesäkuun 2008 133,88 dollarista 39,09 dollariin helmikuussa 2009. Saman ajanjakson aikana maakaasun hinta laski 12,69 dollarista 4,52 dollariin." - Investopedia.





Puretaan nämä luvut.





Ensinnäkin öljy ei ole kuin ylellinen asunto. Markkinaromahtaessa ihmiset hylkäävät nopeasti unelmia ylellisistä asunnoista. Pysyäkseen heidän pienissä 2 huoneen asunnoissaan/vuokra-asunnoissaan.





He haluavat silti käyttää autojaan.





Entä jos heidät on lomautettu?





Sitten he ajavat ympäriinsä työtä etsimässä. He myös valmistavat enemmän ruokaa, koska he ovat koko ajan kotona.





Toisin sanoen öljyn ja kaasun kulutus ei ole se, mikä kärsi. Kärsijä oli halu maksaa kohtuuttomia hintoja öljystä ja maakaasusta.





Pian he maksoivat todellisia hintoja. Sama ruuan kanssa.





Tässä on enemmän tietoja, jotka näkyvät kauden energiankulutuskaaviossa.





Otettu World in Datasta .

















Kuten yllä olevista kuvista käy ilmi, vuonna 2009 on havaittavissa pieni lasku todennäköisesti tämän finanssikriisin vuoksi, ja toinen pieni lasku vuonna 2020 covid-19-pandemian vuoksi.





Dipit ovat niin pieniä, että niiden vaikutus kulutukseen on alle 1 %.





Samaan aikaan hinnat putoavat yli 70 %!





Mitä tämä kertoo sinulle?





Kaikki on fugazia.





Öljyn ja kaasun hinnat ovat keinotekoisen korkeita. Jopa juuri nyt.





Se on totuus. Kriisit korjaavat ne aina niin, että ne vastaavat lähes tuotantokustannuksia.

Aivan kuten bitcoinin louhinnan maailmassa.





Miksi he vaeltavat ja kuka niitä vaeltaa?

Voin syyttää öljy- ja kaasuteollisuutta. Syytä sitä ja se on älykkäitä, ahneita pelaajia.





Mutta toinen syyllinen on peilissä oleva henkilö.





Talouskriisin aikana palaan järkevään tilaan ja maksan näille fossiilisten polttoaineiden moguleille vain sen verran, kuin öljy on melko arvokasta.





Hyvinä aikoina tippuu sydämeni kyllyydestä.

Olen antelias olento, ihminen.

Jopa miljardööreille.





Kukaan heistä ei koskaan pakottanut minua maksamaan enempää.





Asiakkaana asetan hinnan.





Oikein.





Fossiiliset polttoaineet ovat kuitenkin halpenemassa. Tästä syystä Exxon ei ole enää maailman kannattavin yritys.













Ehkä löysimme lisää varantoja tai löysimme muita asioita, joista pitää enemmän huolta, mutta silti niitä on runsaasti.





Pitää olla.





Muuten se olisi erittäin kallista.





Ja Exxon ja sen kaverit olisivat kvadrillion dollarin joukkoja, jotka hallitsevat koko maailmaa.





Ihmiset taistelivat öljystä hampaisiin ennen kuin he taistelivat Applen iPhoneista.





Se on niin tärkeää.





Kysy tältä mieheltä, jos et usko minua.





Pakkodynamiikka on hyvä asia





Fysiikassa on jotain, jota kutsutaan pakotetuksi värähtelyksi.

Kuten silloin, kun leikkikentän keinu on pakko lähteä liikkeelle.





Samankaltainen logiikka on muuttaa hukkaan jääneet, "hyödyttömät" energiaresurssit energiaksi bitcoin-kaivoslaitteistoille. Vaikka et tarvitsisi rahaa tai energiaa.

Vielä.





Jos energiaa tarvitaan muihin asioihin, ei hätää. Katkaise kaivoslaitteet.





Se on todellinen suoja energianpulan epävarmuuksilta (kuten fossiilisten polttoaineiden tarjonta katkeaa sotien aikana).

Sinulla on louhittu bitcoineja ja sinulla on virtalähde.

Win-win.





Bitcoinin kaivoslaitteet ovat kuitenkin iso investointi.

Vaatimattomille pelaajille Rootstockin kaltaiset yritykset ovat tarjonneet tavan lisätä bitcoinien dynamiikkaa käyttämällä EVM-älysopimuksia RBTC-kolikoissaan.





Periaatteessa ennen Rootstockia meidän piti koodata kaikki Bitcoin-tapahtumalogiikka itse, yksi looginen liike kerrallaan. Esim. Jos halusi käydä kauppaa BTC:llä, hänen täytyi olla saatavilla PC:llä/puhelimella jokaisessa kaupassa.





Jokaisen painikkeen painaminen itse, silmät avautuivat ja sormet hälyttivät kofeiinitölkki.





Nyt Rootstockin avulla voimme automatisoida joitain toimintoja.

Harjoittele vatsalihaksiamme, kun EVM-robotimme harjoittelevat nyt dynaamisia BTC:itä (kutsutaan RBTC:ksi).





BTW, RBTC > WBTC. Vaikka WBTC on myös EVM-yhteensopiva Bitcoin.





Iykyk.









Iydk, nyk.





Mutta jos jollain on vähän varoja pelata, Bitcoin-evankeliointi on aina heidän tukenaan. Se on helpoin tapa auttaa pitämään BTC:n vauhtia kuluttamatta käteistä. Oli se sitten fiat tai krypto.





Joten kun näet Bitcoinerin saarnaavan sinulle BTC:tä ja käskevän sinua ostamaan niitä, he pakottavat dynaamisuutta.





Älä aja heitä pois.





Anna heille kuunteleva korva.





Sillä pääsee pitkälle taistelussa taloudellisten vapauksien puolesta.





Johtopäätös - BTC:n tokenointi dynaamisuuteen





Äskettäisessä Natalie Brunellin haastattelussa Michael Saylor sanoi muutaman epämiellyttävän (fiat-ish) lausunnon.





Esimerkiksi 14:13–14:16 linkitetyssä korostuksessa hän sanoo:





"Ei ole mitään vikaa, jos Joe Rogan antaa Rogan-tunnuksen" - Michael Saylor





En ollut onnellinen.





Saylor on sankarini ja minulla on 4 kysymystä.





Miksi hän sanoisi jotain tuollaista?





Tarkoitan, miksi Joe Roganin pitäisi antaa fiat-tokeneita haluamallaan tavalla sen sijaan, että ostaisi, oppisi tai arvostaisi BTC:tä?





Eikö FTX tuhosi meidät tällä tavalla?





Luulin, ettei ole olemassa toiseksi parasta?









Bitcoin itsessään ei kuitenkaan ole mikä tahansa merkki.





Sen verran olen samaa mieltä.





Jokin muu voisi olla merkki, kun taas BTC pysyy rahana ja omaisuutena.





Joten jos Joe Rogan tokenisoi sisältönsä ja kiinnittää sen BTC:hen tai ostaa BTC:n varaukseksi sille, se olisi ok.





Dynaaminen Rogan Token, jota levitettiin Joe Roganin massiivisesti katsotun sisällön rinnalla, antaisi myös vauhtia heidän sidottuihin BTC-tiedostoihinsa.





Natalie päätti haastattelun kauniisti:





Natalie *: Jos voin tiivistää kaiken, mitä juuri sanoit… olemme todistamassa fiat-valuuttojen digitalisoitumista ja lopulta todellisen maailman omaisuuden tokenisointia… Bitcoinin ollessa todella koskematon vakuus ja syvä arvon säilyttäjä..*





Saylor *: Luulen niin*





Niin,





Kuvittele koko tuo taloudellinen toiminta vain 21 miljoonan bitcoinin päällä.





Lyön vetoa, ne ovat hyvin dynaamisia.





Kuten elektronit.





Erittäin korkean taajuuden dynaamisuus.





Ei siksi, että ihmiset pitävät BTC-varastoaan.





Koska he rakentavat jatkuvasti niitä ja siirtävät niitä, siis meitä, kohti parempaa tulevaisuutta.





***





PS: Milloin DOGE aloittaa toimintansa kryptoavaruudessa?