سمية التفكير المتطرف في البيتكوين





يبدأ العنوان بكلمات جديدة لم يسمع بها من قبل في عالم البيتكوين.





دعونا نغوص في هذا الموضوع.

خلفية

لقد سمعت أن البيتكوين عبارة عن مخطط بونزي.





ربما كنت تعتقد أن البيتكوين عبارة عن مخطط بونزي.





لكن السبب هو عدم إدراك فكرة BTC الثابتة والديناميكية.





على سبيل المثال، يبلغ سعره الآن نحو 97 ألف دولار. لنفترض أنني أمتلك 1 بيتكوين.





ثم يرتفع المبلغ إلى 100 ألف دولار في الأسبوع التالي. وأقوم بسحب المبلغ نقدًا.

3 آلاف دولار بسهولة.





إذا كنت إنسانًا جيدًا يتمتع بعقلية اقتصادية تحليلية، فسوف أتساءل:





لماذا كسبت 3000 دولار وأنا جالس على مؤخرتي؟





"بالطبع، لقد ربحت المال لأن الشخص الذي اشترى مني بمبلغ 100 ألف دولار حصل على البيتكوين بالسعر الذي يستحقه . ومن لم يشترِ يجب أن "يستمتع بالبقاء فقيرًا".





هذا تفكير سام جدًا من أتباع البيتكوين.





التطرف السام أصبح من الماضي (بسبب FTX والأصدقاء).





على أبعد تقدير.





إنه خبر قديم جدًا لدرجة أن Saifedean Ammous لم يعد يزعج محبي العملات المشفرة بعد الآن.





نحن جميعا نتحرك.





يقرر الشخص الأكثر ذكاءً أنه لا بد أن يكون هناك الكثير من العوامل المؤثرة.

يقول:

اشترى سيلور المزيد. اكتشف المزيد من الأشخاص التحويلات الدولية الرخيصة باستخدام BTC. قفز حوت جديد من صناديق الاستثمار المتداولة إلى المسبح للتو، مما أحدث موجة. أصبحت عملة البيتكوين نادرة والآن يتجه عمال مناجم البيتكوين إلى الاحتفاظ بتعديناتهم في عام 2024. أدلى ترامب ببيان وبدأ العديد من الأشخاص في تحريك العملات المشفرة. عادات DCA لدى بعض الناس الآن تضرب على الوتر الحساس. تم إنشاء اقتصاد بيتكوين الدائري الجديد.





جيد جدًا.

الآن،

ماذا تلاحظ في كل الأمثلة المذكورة أعلاه؟





البيتكوين يتحرك!





وبينما كنت أنا وعملات البيتكوين الخاصة بي جالسين على مؤخراتنا، قام العشرات من الأشخاص بنقل عملات البيتكوين الخاصة بهم هنا وهناك، في حين يتدفق المزيد من الدولارات والين والشلنات وما إلى ذلك إلى نظام البيتكوين البيئي.





ولهذا السبب ارتفع السعر.





لذا فإن السعر لا يرتفع بالسحر.





العثور على أسباب وجيهة لجعل البيتكوين أكثر ديناميكية = ارتفاع الرقم.





البيتكوين الثابت = الرقم ينخفض.





وهنا السيناريو العكسي:

جلست على البيتكوين الخاص بي. لقد جلست على عملات البيتكوين الخاصة بك. جلس سيلور على عملات البيتكوين الخاصة به ولم يكن يريد نقل المزيد إلى مخزونه. توقف الناس عن استخدام برنامج DCA. فالمدخرات التي لديهم تكفي للتقاعد. وفضلوا الانتظار لمدة 5 سنوات أخرى. لم يحدث شيء رائع. في الأساس.





انخفاض الأسعار.





لذا فإن مصطلح "بيتكوين الديناميكي" ليس مصطلحًا جديدًا حقًا.

وينطبق الشيء نفسه على "بيتكوين الثابتة".

إنها مصطلحات مفردة توصلت إليها لشرح كل تلك الأشياء.





يجب على BTC أن تتحرك إذا كانت تريد إعطاء قيمة لـ BTC.

إذا توقف BTC عن الحركة، فإن صورة JPEG منه ستكون أكثر قيمة من عملة البيتكوين الحقيقية.





في النهاية، البيتكوين هو المال، ويجب أن يتحرك.





سواء كنت أنا وأنت ندفع ثمن البيتكوين أو ننقله إلى اقتصاد دائري، وسواء كان أحد المشاهير مثل إيلون ماسك يحرك عاداتنا الشرائية أو كان أحد أقاربنا نرغب في تحويل الأموال إليه، فإن النتيجة النهائية هي الحركة.





حركة القيمة، بحيث يمكنك أنت والشخص على الطرف الآخر تقدير الأشياء الجيدة التي يمكن أن تحدث بفضل BTC.





لكن نقل البيتكوين بشكل أكبر مما نفعله الآن سوف يتطلب طاقة.





إنها الطريقة رقم 1 لجعل الأمر ديناميكيًا حقًا.





هناك الكثير من الطاقة لتحريك البيتكوين





قبل وجود البيتكوين، كانت هناك الأزمة المالية في عام 2008.

سببها فقاعة الإسكان.





ومع ذلك، أفاد موقع إنفستوبيديا أن أسعار النفط والغاز انخفضت بشكل كبير، مما أدى إلى انكماش الائتمان للقطاع وانخفاض الإيرادات لشركات النفط والغاز .





بكم انخفضت الاسعار؟





"انخفضت أسعار النفط من 133.88 دولاراً في يونيو/حزيران 2008 إلى 39.09 دولاراً في فبراير/شباط 2009. وخلال نفس الفترة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي من 12.69 دولاراً إلى 4.52 دولاراً." - إنفستوبيديا.





دعونا نلقي نظرة على هذه الأرقام.





أولاً، لا يشبه النفط الإسكان الفاخر. فخلال انهيار السوق، يتخلى الناس عن أحلام الإسكان الفاخر بسرعة، ويستمرون في البقاء في شققهم الصغيرة المكونة من غرفتين أو مساكن للإيجار.





سيظلون يرغبون في استخدام سياراتهم.





ماذا لو تم تسريحهم من العمل؟





ثم سيتجولون بالسيارة بحثًا عن عمل. كما سيطبخون المزيد من الطعام، لأنهم يبقون في المنزل طوال الوقت.





وبعبارة أخرى، فإن استهلاك النفط والغاز لم يكن هو الذي عانى، بل إن ما عانى كان الاستعداد لدفع أسعار باهظة للنفط والغاز الطبيعي.





وسرعان ما بدأوا يدفعون أسعارًا حقيقية ، الأمر نفسه ينطبق على الطعام.





فيما يلي المزيد من البيانات الموضحة مع الرسم البياني لاستهلاك الطاقة خلال هذه الفترة.





مأخوذ من عالمنا في البيانات .

















وكما تظهر الصور أعلاه، هناك انخفاض طفيف في عام 2009، على الأرجح بسبب هذه الأزمة المالية، وانخفاض طفيف آخر في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.





وتعتبر الانخفاضات ضئيلة للغاية بحيث تمثل أقل من 1% من التغير في الاستهلاك.





في هذه الأثناء، الأسعار تنخفض بنسبة تزيد عن 70%!





ماذا يخبرك هذا؟





كل هذا مجرد هراء.





أسعار النفط والغاز مرتفعة بشكل مصطنع، حتى في الوقت الحالي.





هذه هي الحقيقة. فالأزمات تعمل دائما على تصحيح هذه الأمور بحيث تقترب من تكاليف الإنتاج.

تمامًا كما هو الحال في عالم تعدين البيتكوين.





لماذا يمارسون رياضة المشي لمسافات طويلة ومن يمارسها؟

أستطيع أن ألقي اللوم على صناعة النفط والغاز، وألقي اللوم عليها وعلى لاعبيها الأذكياء الجشعين.





لكن الشخص الآخر الذي يقع عليه اللوم هو الشخص الذي في المرآة.





أثناء الأزمة المالية، أعود إلى الوضع المعقول وأدفع لهؤلاء الأثرياء من أصحاب الوقود الأحفوري فقط ما يعادل سعر النفط بشكل عادل.





في الأوقات الجيدة، أقدم الإكرامية بقدر ما يرضي قلبي.

أنا مخلوق كريم، إنسان.

حتى للمليارديرات.





لم يجبرني أحد منهم على دفع المزيد أبدًا.





باعتباري العميل، أنا من يحدد السعر.





يمين.





ولكن أسعار الوقود الأحفوري أصبحت أقل. وهذا هو السبب وراء عدم تمكن شركة إكسون من تحقيق الأرباح على مستوى العالم.













ربما اكتشفنا المزيد من الاحتياطيات، أو وجدنا أشياء أخرى نهتم بها أكثر، ولكنها لا تزال وفيرة.





يجب أن يكون.





وإلا فإن الأمر سيكون مكلفًا للغاية.





وسوف تصبح شركة إكسون وشركاؤها شركة قيمتها كوادريليون دولار تسيطر على العالم بأسره.





كان الناس يتقاتلون من أجل الحصول على الزيت حتى الأسنان، قبل أن يتقاتلوا من أجل هواتف آيفون من إنتاج شركة آبل.





إنه مهم للغاية.





اسأل هذا الرجل إذا كنت لا تصدقني.





الديناميكية القسرية جيدة





في الفيزياء، هناك ما يسمى بالتذبذب القسري.

مثل عندما يتم إجبار أرجوحة الملعب على البدء في الحركة.





وعلى نفس المنوال، فإن منطق تحويل موارد الطاقة العالقة "عديمة الفائدة" إلى طاقة لمعدات تعدين البيتكوين ينطبق على منطق تحويل موارد الطاقة العالقة "عديمة الفائدة" إلى طاقة لمعدات تعدين البيتكوين. حتى لو لم تكن بحاجة إلى المال أو الطاقة.

حتى الآن.





في حالة الحاجة إلى الطاقة لأشياء أخرى، فلا مشكلة. قم بإيقاف تشغيل معدات التعدين.





وهذا يشكل تحوطًا حقيقيًا ضد حالة عدم اليقين الناجمة عن ندرة الطاقة (كما هو الحال عندما يتم قطع إمدادات الوقود الأحفوري أثناء الحروب).

لقد قمت باستخراج عملات البيتكوين، ولديك مصدر للطاقة.

فوز للجميع.





ومع ذلك، فإن معدات تعدين البيتكوين تعتبر استثمارًا كبيرًا.

بالنسبة للاعبين المتواضعين، قدمت شركات مثل Rootstock طريقة لزيادة ديناميكيات عملات البيتكوين الخاصة بهم باستخدام عقود EVM الذكية على عملات RBTC الخاصة بهم.





في الأساس، قبل Rootstock، كان علينا برمجة كل منطق المعاملات في Bitcoin بأنفسنا، حركة منطقية واحدة في كل مرة. على سبيل المثال، إذا أراد المرء تداول BTC، كان عليه أن يكون متاحًا على جهاز الكمبيوتر الخاص به / هاتفه في كل عملية تداول.





الضغط على كل زر بأنفسهم، عيون مفتوحة وأصابع منبهة بعلبة الكافيين.





الآن مع Rootstock، يمكننا أتمتة بعض الإجراءات.

اذهب للعمل على عضلات بطنك بينما تعمل روبوتات EVM الخاصة بنا على حساب تلك العملات المشفرة الديناميكية الآن (والتي تسمى RBTC).





بالمناسبة، RBTC > WBTC. حتى لو كان WBTC متوافقًا أيضًا مع EVM، فإن Bitcoin.





اييكيك.









أيدك، نيك.





ولكن إذا كان لديك أموال قليلة للعب بها، فإن التبشير بالبيتكوين موجود دائمًا من أجلك. إنها الطريقة الأكثر سهولة للمساعدة في الحفاظ على الزخم في البيتكوين، دون إنفاق النقود. سواء كانت عملة ورقية أو عملة مشفرة.





لذلك عندما ترى أحد مستخدمي البيتكوين يبشرك بعملة البيتكوين، ويطلب منك شراء بعضها، فهو يفرض الديناميكية.





لا تطردهم بعيدا.





أعطيهم أذنا صاغية.





وسوف يساهم هذا الأمر بشكل كبير في النضال من أجل الحريات المالية.





الخاتمة - رمزية BTC لتحقيق الديناميكية





في مقابلة أجريت مؤخرا مع ناتالي برونيل، قال مايكل سيلور بعض التصريحات غير المريحة.





على سبيل المثال، من 14:13 إلى 14:16 في المقطع المميز المرتبط، يقول:





"لا يوجد خطأ إذا أصدر جو روجان رمز روجان" - مايكل سيلور





لم أكن سعيدا.





سيلور هو بطلي ولدي 4 أسئلة.





لماذا يقول شيئا كهذا؟





أعني لماذا يجب على جو روغان إصدار رموز ورقية كما يريد بدلاً من شراء أو تعلم أو تقييم BTC؟





أليس هذا هو ما دمرنا FTX؟





اعتقدت أنه لا يوجد ثاني أفضل؟









ومع ذلك، فإن البيتكوين في حد ذاته ليس رمزًا على الإطلاق.





أنا أتفق مع ذلك.





من الممكن أن يكون هناك شيء آخر عبارة عن رمز بينما تظل BTC أموالاً وأصولًا.





لذا، إذا قام جو روجان برمزية محتواه وربطه بالبيتكوين، أو شراء البيتكوين كاحتياطي له، فسيكون ذلك مقبولًا.





إن "Rogan Token" الديناميكي، والذي تم تداوله جنبًا إلى جنب مع المحتوى الذي يحظى بمشاهدات واسعة النطاق لـ Joe Rogan، من شأنه أيضًا أن يضفي بعض الزخم على عملة BTC المرتبطة بهم.





واختتمت ناتالي المقابلة بشكل جميل:





ناتالي *: لذا إذا كان بإمكاني تلخيص كل ما قلته للتو ... فإننا نشهد رقمنة العملات الورقية، وفي نهاية المطاف رمزية الأصول في العالم الحقيقي ... مع كون البيتكوين هو الضمان البكر والمخزن العميق للقيمة.*





سيلور *: أعتقد ذلك*





لذا،





تخيل أن كل هذا النشاط الاقتصادي موجود على رأس 21 مليون بيتكوين فقط.





أنا متأكد من أنهم سيكونون ديناميكيين للغاية.





مثل الالكترونات.





ديناميكية التردد العالي جدًا.





ليس لأن الناس يحتفظون بمخزونهم من BTC.





لأنهم يعملون باستمرار على البناء عليها وتحريكها، وبالتالي تحريكنا، نحو مستقبل أفضل.





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PS: متى ستبدأ DOGE عملياتها في مجال التشفير؟