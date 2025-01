Die toksisiteit van Bitcoin-maksimalistiese denke

Die titel open met nuwe woorde wat nog nooit voorheen in die Bitcoin-wêreld gehoor is nie.





Kom ons duik in.

Agtergrond

Jy het gehoor hoe Bitcoin 'n ponzi-skema is.





Jy het waarskynlik gedink Bitcoin is 'n ponzi-skema.





Maar dit is te wyte aan die idee van statiese en dinamiese BTC nie besef nie.





Byvoorbeeld, op die oomblik is dit $97k ish. Kom ons sê ek hou 1 BTC.





Dan gaan dit volgende week na $100k. En ek betaal uit.

$3k maklik.





As ek 'n goeie mens is met 'n analitiese ekonomiese verstand, sal ek wonder:





Hoekom het ek $3k verdien deur net op my gat te sit?





“Natuurlik”, ek het geld gemaak omdat die persoon wat teen $100k by my gekoop het, Bitcoin gekry het teen die prys wat hulle verdien . En wie nie gekoop het nie, moet “Have Fun Staying Poor” .





Dit is baie giftige Bitcoin Maximalistiese denke.





Giftige maksimalisme is so 2022 (coz van FTX en Friends).





Op die laaste.





Dit is so ou nuus, selfs Saifedean Ammous pla nie meer crypto bros nie.





Ons gaan almal aan.





Hoe slimmer ek besluit daar moes baie faktore gespeel het.

Sê:

Saylor het meer gekoop. Meer mense het goedkoop internasionale oorbetaling met BTC ontdek. ’n Nuwe ETF-walvis het pas in die swembad gespring. Maak 'n golf. Bitcoin is skaars en nou beweeg Bitcoin-mynwerkers om hul 2024-mynbou te hodl. Trump het 'n verklaring gemaak en baie mense het kripto begin beweeg. Sommige mense se DCA-gewoontes slaan nou 'n senuwee. 'n Nuwe Bitcoin-sirkulêre ekonomie is geskep.





Baie goed.

Nou,

Wat merk jy op met al die bogenoemde voorbeelde?





Bitcoin beweeg!





So terwyl ek en my bitcoin op ons esels gesit het, het dosyne mense hul bitcoins hierdie kant toe en dat geskuif, terwyl meer dollars, jen, sjielings, ens. in die Bitcoin-ekosisteem invloei.





Daarom het die prys gestyg.





Die prys gaan dus nie met towerkrag op nie.





Om goeie redes te vind om Bitcoin meer dinamies te maak = Getal styg.





Statiese bitcoin = Getal gaan af.





Hier is die omgekeerde scenario:

Ek het op my bitcoin gesit. Jy het op jou bitcoins gesit. Saylor het op sy bitcoins gesit en wou nie meer in sy stash inskuif nie. Mense het opgehou DCA-ing. Die voorraad wat hulle het, hulle is genoeg, sal genoeg wees om op af te tree. Hulle het eerder die volgende 5 jaar uitgewag. Niks cool het gebeur nie. Basies.





Prys tuimel.





So "Dynamiese Bitcoin" is nie regtig 'n nuwe term nie.

Dieselfde geld vir "Static Bitcoin".

Dit is enkelvoudige terme waarmee ek vorendag gekom het om al daardie goed te verduidelik.





BTC moet beweeg as dit waarde aan BTC wil gee.

As BTC ophou beweeg, dan is 'n mooi JPEG daarvan meer waardevol as 'n regte bitcoin.





BTC is immers geld. Dit moet beweeg.





Of ek en jy DCA bitcoin skuif of dit in 'n sirkulêre ekonomie skuif, of 'n bekende persoon soos Elon ons koopgewoontes beweeg en of dit 'n familielid is wat ons ook kontant wil betaal, die kern van die saak is die beweging.





Die beweging van waarde, sodat jy en die persoon aan die ander kant die goeie dinge wat kan gebeur met vergunning van BTC waardeer.





Maar om Bitcoin selfs meer te verskuif as wat ons tans doen, sal energie verg.





Dit is die #1 manier om dit regtig dinamies te maak.





Daar is baie energie om Bitcoin te skuif





Voordat daar Bitcoin was, was daar die finansiële krisis van 2008.

Veroorsaak deur 'n behuisingsborrel.





Investopedia berig egter dat olie- en gaspryse dramaties gedaal het, wat gelei het tot 'n inkrimping in krediet vir die sektor en dalende inkomste vir olie- en gasmaatskappye .





Met hoeveel het pryse gedaal?





"Oliepryse het van $133,88 in Junie 2008 tot 'n laagtepunt van $39,09 in Februarie 2009 gedaal. Oor dieselfde tydperk het aardgaspryse van $12,69 tot $4,52 gedaal." - Investopedia.





Kom ons pak hierdie syfers uit.





Eerstens is olie nie soos weelderige behuising nie. Tydens 'n markineenstorting sal mense vinnig drome van weelderige behuising stort. Om in hul piepklein 2-kamer woonstelle/huur te bly bly.





Hulle sal steeds hul motors wil gebruik.





Wat as hulle afgelê is?





Dan sal hulle rondry en werk soek. Hulle sal ook meer kos kook, aangesien hulle heeltyd by die huis bly.





Met ander woorde, die verbruik van olie en gas is nie wat gely het nie. Wat gely het, was die bereidwilligheid om buitensporige pryse vir olie en aardgas te betaal.





Hulle het gou werklike pryse betaal. Dieselfde met kos.





Hier is meer data gesien met 'n energieverbruikgrafiek vir die tydperk.





Geneem uit Our World in Data .

















Soos die bogenoemde beelde wys, is daar 'n minuscule daling in 2009 waarskynlik as gevolg van hierdie finansiële krisis, en nog 'n minuscule daling in 2020 as gevolg van die covid-19-pandemie.





Die dips is so min dat hulle minder as 1% verandering in verbruik uitmaak.





Intussen val pryse met meer as 70% !





Wat sê dit vir jou?





Dit is alles 'n fugazi.





Olie- en gaspryse is kunsmatig hoog. Selfs nou.





Dit is die waarheid. Krisisse korrigeer hulle altyd sodat dit byna by produksiekoste pas.

Net soos in die wêreld van bitcoin-mynbou.





Hoekom stap hulle en wie stap hulle?

Ek kan die olie- en gasbedryf blameer. Blameer dit en dit is uitgeslape, gulsige spelers.





Maar die ander persoon om te blameer is die persoon in die spieël.





Tydens 'n finansiële krisis keer ek terug na 'n gesonde verstandmodus en betaal slegs vir hierdie fossielbrandstofmagne net wat die olie redelik werd is.





Tydens goeie tye fooi ek na hartelus.

Ek is 'n vrygewige skepsel, 'n mens.

Selfs vir miljardêrs.





Nie een van hulle het my ooit gedwing om meer te betaal nie.





As die kliënt stel ek die prys vas.





Reg.





Fossielbrandstowwe word egter goedkoper. Daarom is Exxon nie meer die winsgewendste maatskappy ter wêreld nie.













Miskien het ons meer reservate ontdek, of ons het ander dinge gevind om meer oor om te gee, maar tog is dit volop.





Moet wees.





Andersins sou dit baie duur wees.





En Exxon en sy vriende sou 'n kwadriljoen dollar korps wees wat die hele wêreld beheer.





Mense sou baklei vir olie tot op die tande, voordat hulle vir Apple iphones baklei het.





Dit is so belangrik.





Vra hierdie ou as jy my nie glo nie.





Geforseerde dinamisme is goed





In fisika is daar iets wat 'n gedwonge ossillasie genoem word.

Soos wanneer ’n speelgrondswaai gedwing word om te begin beweeg.





In dieselfde trant is die logika om gestrande, "nuttelose" energiebronne in energie vir bitcoin-myntoerusting te verander. Al het jy nie die geld of die energie nodig nie.

Tog.





As die energie vir ander dinge nodig is, geen probleem nie. Sny die myntoerusting af.





Dit is 'n ware verskansing teen die onsekerhede van energieskaarste (soos wanneer fossielbrandstoftoevoer tydens oorloë afgesny word).

Jy het bitcoins wat ontgin word, en jy het 'n kragbron.

Wen-wen.





Bitcoin mynbou toerusting is egter 'n groot belegging.

Vir beskeie spelers het maatskappye soos Rootstock 'n manier verskaf om die dinamika van 'n mens se bitcoins te verhoog deur EVM-slimkontrakte op hul RBTC-munte te gebruik.





Basies, voor Rootstock, moes ons alle Bitcoin-transaksielogika self kodeer, een logiese beweging op 'n slag. Bv. As 'n mens BTC wou verhandel, moes 'n mens beskikbaar wees op jou rekenaar / foon in elke handel.





Deur elke knoppie self te druk, oë oopgemaak en vingers gewaarsku deur 'n blikkie kafeïen.





Nou met Rootstock kan ons sommige aksies outomatiseer.

Gaan werk ons abs terwyl ons EVM-robotte daardie nou dinamiese BTC (genoem RBTC) uitwerk.





BTW, RBTC > WBTC. Selfs al is WBTC ook EVM-versoenbare Bitcoin.





Iykyk.









Sjoe, nèk.





Maar as 'n mens min fondse het om mee te speel, dan is Bitcoin-evangelisasie altyd daar vir hulle. Dit is die mees toeganklike manier om te help om die momentum in BTC te behou, sonder om kontant te spandeer. Of dit nou fiat of kripto is.





So wanneer jy sien hoe 'n Bitcoiner vir jou BTC preek en jou vertel om 'n paar te koop, dwing hulle dinamika af.





Moenie hulle wegjaag nie.





Gee hulle 'n luisterende oor.





Dit sal baie gaan in die stryd om finansiële vryhede.





Gevolgtrekking - Tokenisering van BTC vir dinamisme





In 'n onlangse onderhoud met Natalie Brunell het Michael Saylor 'n paar ongemaklike (fiat-ish) stellings gesê.





Byvoorbeeld, van 14:13 tot 14:16 in die gekoppelde hoogtepunt, sê hy:





"Daar is niks verkeerd as Joe Rogan Rogan-token uitreik nie" - Michael Saylor





Ek was nie gelukkig nie.





Saylor is my held en ek het 4 vrae.





Hoekom sou hy so iets sê?





Ek bedoel hoekom moet Joe Rogan fiat-tokens uitreik soos hy wil in plaas daarvan om BTC te koop, te leer of te waardeer?





Is dit nie hoe FTX ons verwoes het nie?





Ek het gedink daar is geen tweede beste nie?









Dit gesê, Bitcoin self is nie 'n enige teken nie.





Soveel stem ek saam.





Iets anders kan 'n teken wees terwyl BTC geld en 'n bate bly.





So as Joe Rogan sy inhoud teken en dit aan BTC koppel, of BTC as 'n reserwe daarvoor koop, sal dit ok wees.





Die dinamiese 'Rogan Token', wat saam met Joe Rogan se massief bekykte inhoud gesirkuleer word, sal ook 'n mate van momentum in hul vasgepen BTC gee.





Natalie het die onderhoud mooi afgesluit:





Natalie *: So as ek alles kan opsom wat jy sopas gesê het … sien ons die digitalisering van fiat-geldeenhede, en uiteindelik die tokenisering van werklike wêreldbates … met Bitcoin wat werklik die ongerepte kollaterale en die diep stoor van waarde is..*





Saylor *: ek dink so*





Dus,





Stel jou voor dat al daardie ekonomiese aktiwiteit bo-op slegs 21 miljoen bitcoins sit.





Jy wed, hulle sal baie dinamies wees.





Soos elektrone.





Baie hoë frekwensie dinamika.





Nie omdat mense hul BTC-stash hou nie.





Omdat hulle voortdurend op hulle bou en hulle, dus ons, na 'n beter toekoms beweeg.





***





