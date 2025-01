Toksiciteten af Bitcoin maksimalistisk tænkning

Titlen åbner med nye ord, der aldrig før er hørt i Bitcoin-verdenen.





Lad os dykke ned.

Baggrund

Du har hørt det sagt, hvordan Bitcoin er en ponzi-ordning.





Du har sikkert troet, at Bitcoin er en ponzi-ordning.





Men det er på grund af ikke at realisere ideen om statisk og dynamisk BTC.





For eksempel er det lige nu $97k ish. Lad os sige, at jeg har 1 BTC.





Så går det til $100.000 i næste uge. Og jeg udbetaler.

$3k nemt.





Hvis jeg er et godt menneske med et analytisk økonomisk sind, vil jeg undre mig:





Hvorfor tjente jeg 3.000 $ bare på at sidde på min røv?





"Selvfølgelig", jeg tjente penge, fordi den person, der købte af mig for $100k , fik Bitcoin til den pris, de fortjener . Og den, der ikke købte, skulle have det sjovt med at blive fattig.





Dette er meget giftig Bitcoin-maksimalistisk tankegang.





Toksisk maksimalisme er så 2022 (coz of FTX and Friends).





Senest.





Det er så gamle nyheder, at selv Saifedean Ammous ikke gider kryptobros længere.





Vi går alle videre.





Jo klogere jeg beslutter mig for, at der må have været mange faktorer på spil.

Sige:

Saylor købte mere. Flere mennesker opdagede billig international overførsel med BTC. En ny ETF-hval er lige hoppet i poolen. At lave en bølge. Bitcoin er knappe, og nu flytter Bitcoin-minearbejdere for at hodle deres 2024-minedrift. Trump afgav en erklæring, og mange mennesker begyndte at flytte krypto. Nogle menneskers DCA-vaner rammer nu en nerve. En ny Bitcoin Circular Economy blev skabt.





Meget godt.

Nu,

Hvad bemærker du med alle ovenstående eksempler?





Bitcoin bevæger sig!





Så mens jeg og min bitcoin sad på os, flyttede snesevis af mennesker deres bitcoins på den og den måde, mens de strømmede flere dollars, yen, shillings osv. ind i Bitcoin-økosystemet.





Derfor steg prisen.





Så prisen stiger ikke ved et trylleslag.





At finde gode grunde til at gøre Bitcoin mere dynamisk = Antallet stiger.





Statisk bitcoin = Antallet falder.





Her er det omvendte scenario:

Jeg sad på min bitcoin. Du sad på dine bitcoins. Saylor sad på sine bitcoins og ønskede ikke at flytte mere ind i sit gemmested. Folk stoppede med DCA-ing. Det gemmer de har, de er nok, ville være nok til at trække sig tilbage på. De ventede hellere ud de næste 5 år. Der skete ikke noget fedt. Dybest set.





Prisen falder.





Så "Dynamisk Bitcoin" er egentlig ikke et nyt begreb.

Det samme gælder for "Static Bitcoin".

Det er enestående udtryk, jeg fandt på for at forklare alt det der.





BTC er nødt til at flytte, hvis det skal give værdi til BTC.

Hvis BTC holder op med at bevæge sig, så er en smuk JPEG af den mere værdifuld end en rigtig bitcoin.





BTC er jo penge. Den skal bevæge sig.





Uanset om du og jeg DCA bitcoin eller flytter det i en cirkulær økonomi, om en berømthed som Elon flytter vores købsvaner, eller om det er en pårørende, vi også vil betale kontanter, er bundlinjen bevægelsen.





Værdibevægelsen, så du og personen på den anden ende værdsætter de gode ting, der kan ske takket være BTC.





Men at flytte Bitcoin endnu mere, end vi gør lige nu, vil kræve energi.





Det er #1 måde at gøre det virkelig dynamisk.





Der er masser af energi til at flytte Bitcoin





Før der var Bitcoin, var der finanskrisen i 2008.

Forårsaget af en boligboble.





Investopedia rapporterer dog, at olie- og gaspriserne faldt dramatisk, hvilket førte til en kreditnedgang for sektoren og faldende indtægter for olie- og gasselskaber .





Hvor meget faldt priserne?





"Oliepriserne faldt fra $133,88 i juni 2008 til et lavpunkt på $39,09 i februar 2009. I samme periode faldt naturgaspriserne fra $12,69 til $4,52." - Investopedia.





Lad os pakke disse figurer ud.





For det første er olie ikke som overdådige boliger. Under et markedskrak vil folk hurtigt dumpe drømme om overdådige boliger. At blive ved med at bo i deres bittesmå 2-værelses lejligheder/udlejninger.





De vil stadig gerne bruge deres biler.





Hvad hvis de er blevet afskediget?





Så kører de rundt og leder efter arbejde. De vil også lave mere mad, da de bliver hjemme hele tiden.





Med andre ord er forbruget af olie og gas ikke det, der led. Det, der led, var viljen til at betale ublu priser for olie og naturgas.





De betalte snart rigtige priser. Det samme med mad.





Her er flere data set med en energiforbrugsgraf for perioden.





Hentet fra Our World in Data .

















Som ovenstående billeder viser, er der et lille dyk i 2009 sandsynligvis på grund af denne finansielle krise, og endnu et lille dyk i 2020 på grund af covid-19-pandemien.





Dyppene er så små, at de tegner sig for mindre end 1 % ændring i forbruget.





I mellemtiden falder priserne mere end 70%!





Hvad fortæller dette dig?





Det hele er en fugazi.





Olie- og gaspriserne er kunstigt høje. Selv lige nu.





Det er sandheden. Kriser retter dem altid, så de næsten matcher produktionsomkostningerne.

Ligesom i bitcoin-minedriftens verden.





Hvorfor vandrer de, og hvem vandrer dem?

Jeg kan give olie- og gasindustrien skylden. Giv det skylden, og det er kloge, grådige spillere.





Men den anden person, der er skyld i, er personen i spejlet.





Under en finanskrise vender jeg tilbage til almindelig fornuftig tilstand og betaler kun disse fossile brændstofmoguler, hvad olien er nogenlunde værd.





I gode tider tipper jeg til mit hjerte.

Jeg er et generøst væsen, et menneske.

Selv til milliardærer.





Ingen af dem har nogensinde tvang mig til at betale mere.





Som kunde sætter jeg prisen.





Højre.





Fossile brændstoffer bliver dog billigere. Derfor er Exxon ikke længere den mest profitable virksomhed i verden.













Måske opdagede vi flere reservater, eller vi fandt andre ting at bekymre os mere om, men alligevel er det rigeligt.





skal være.





Ellers ville det være meget dyrt.





Og Exxon og dets venner ville være quadrillion dollar korps, der kontrollerer hele verden.





Folk ville kæmpe for olie til tænderne, før de kæmpede for Apple iphones.





Det er så vigtigt.





Spørg denne fyr, hvis du ikke tror mig.





Tvunget dynamik er godt





I fysik er der noget, der hedder en tvungen svingning.

Som når en legepladsgynge er tvunget til at begynde at bevæge sig.





På samme måde er logikken i at omdanne strandede, "ubrugelige" energiressourcer til energi til bitcoin-mineudstyr. Også selvom du ikke har brug for pengene eller energien.

Endnu.





Hvis energien er nødvendig til andre ting, er det ikke noget problem. Afbryd mineudstyret.





Det er en sand sikring mod usikkerheden ved energiknaphed (som når forsyningen af fossilt brændstof nedbrydes under krige).

Du har udvundet bitcoins, og du har en strømkilde.

Win-win.





Bitcoin-mineudstyr er dog en stor investering.

For beskedne spillere har virksomheder som Rootstock givet en måde at øge dynamikken i ens bitcoins ved at bruge EVM smarte kontrakter på deres RBTC-mønter.





Dybest set, før Rootstock, skulle vi selv kode al Bitcoin transaktionslogik, en logisk bevægelse ad gangen. F.eks. Hvis man ville handle BTC, skulle man være tilgængelig på sin PC/Telefon i hver handel.





Ved selv at trykke på hver knap, åbnede øjnene og fingrene advaret af en dåse koffein.





Nu med Rootstock kan vi automatisere nogle handlinger.

Træn vores mavemuskler, mens vores EVM-robotter træner de nu dynamiske BTC (kaldet RBTC).





BTW, RBTC > WBTC. Selvom WBTC også er EVM-kompatibel Bitcoin.





Iykyk.









Iydk, nyk.





Men hvis man mangler midler at spille med, så er Bitcoin-evangelisering altid der for dem. Det er den mest tilgængelige måde at hjælpe med at holde momentum i BTC, uden at bruge kontanter. Det være sig fiat eller krypto.





Så når du ser en Bitcoiner prædike BTC for dig og fortæller dig at købe nogle, fremtvinger de dynamik.





Lad være med at jage dem væk.





Giv dem et lyttende øre.





Det vil komme langt i kampen for økonomiske friheder.





Konklusion - Tokenizing BTC for Dynamism





I et nyligt interview med Natalie Brunell sagde Michael Saylor et par ubehagelige (fiat-ish) udtalelser.





For eksempel fra 14:13 til 14:16 i det linkede højdepunkt siger han:





"Der er ikke noget galt, hvis Joe Rogan udsteder Rogan-token" - Michael Saylor





Jeg var ikke glad.





Saylor er min helt, og jeg har 4 spørgsmål.





Hvorfor skulle han sige sådan noget?





Jeg mener, hvorfor skulle Joe Rogan udstede fiat-tokens, som han vil i stedet for at købe, lære eller værdsætte BTC?





Var det ikke sådan, FTX ødelagde os?





Jeg troede, at der ikke er noget næstbedst?









Når det er sagt, er Bitcoin i sig selv ikke et hvilket som helst token.





Så er jeg enig.





Noget andet kunne være et symbol, mens BTC forbliver penge og et aktiv.





Så hvis Joe Rogan tokeniserer sit indhold og knytter det til BTC, eller køber BTC som reserve for det, ville det være ok.





Det dynamiske 'Rogan Token', der cirkuleres sammen med Joe Rogans massivt sete indhold, ville også indgyde noget momentum i deres tilknyttede BTC.





Natalie afsluttede interviewet pænt:





Natalie *: Så hvis jeg kan opsummere alt, hvad du lige har sagt ... vi er vidne til digitaliseringen af fiat-valutaer og i sidste ende tokeniseringen af aktiver i den virkelige verden ... hvor Bitcoin virkelig er den uberørte sikkerhed og det dybe værdilager..*





Saylor *: det tror jeg*





Så,





Forestil dig, at al den økonomiske aktivitet ligger oven på kun 21 millioner bitcoins.





Du satser på, de vil være meget dynamiske.





Ligesom elektroner.





Meget højfrekvent dynamik.





Ikke fordi folk gemmer deres BTC-stash.





Fordi de hele tiden bygger på dem og flytter dem, og dermed os, mod en bedre fremtid.





***





PS: Hvornår starter DOGE operationer i kryptorummet?