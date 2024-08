Estos ejecutivos de biotecnología realizaron operaciones en el momento perfecto en acciones de atención médica

Este artículo fue publicado originalmente en ProPublica por Ellis Simani y Robert Faturechi . Paul Kiel y Jeff Ernsthausen contribuyeron con informes y Doris Burke contribuyó con investigaciones.

El caso fue un paso audaz para la Comisión de Bolsa y Valores.





En 2021, la agencia acusó a Matthew Panuwat de uso de información privilegiada. Cinco años antes, se había enterado de que su propia empresa, una operación biofarmacéutica llamada Medivation, estaba a punto de ser adquirida. Pero en lugar de comprar acciones de su empleador, compró opciones de un competidor cuyas acciones se podía esperar que subieran con la noticia. La agencia dice que obtuvo 107.000 dólares en ganancias ilícitas.





Por primera y hasta ahora única vez, la SEC presentó un caso que acusa a un ejecutivo de utilizar información secreta de su propia empresa para negociar acciones de un rival .





"Los expertos de la industria biofarmacéutica con frecuencia tienen acceso a información material no pública" que afecta tanto a su empresa como a "otras empresas de la industria", advirtió Gurbir Grewal, director de aplicación de la ley de la comisión, al anunciar el caso. "La SEC está comprometida a detectar y perseguir el comercio ilegal en todas sus formas".





Una de las piedras angulares del caso de la agencia contra Panuwat es que Medivation tenía una política que prohibía explícitamente a los empleados comprar o vender acciones de la competencia basándose en información de la empresa que no estaba disponible para los inversores comunes.





No fue solo Panuwat quien se arriesgó a violar la política de Medivation, según muestra un tesoro de datos confidenciales del IRS obtenidos en los últimos años por ProPublica.





También fue su entonces jefe, el director ejecutivo David Hung.





Los registros muestran que Hung negociaba frecuentemente con acciones y opciones de compañías farmacéuticas, apostando decenas de millones de dólares al alza o caída de las acciones de docenas de dichas firmas, algunas de las cuales eran competidoras directas de su compañía.





Varias de sus operaciones se produjeron justo antes de noticias sobre un rival del que podría haber conocido en su puesto de director ejecutivo. En un caso, negoció antes de las noticias que anunció personalmente.





El tamaño de las operaciones de Hung eclipsa a aquellas que pusieron a su subordinado, quien ha negado haber actuado mal, en la mira de la SEC.





El portavoz de Hung reconoció que el CEO había obtenido información no pública sobre sus competidores, pero negó que esa información alguna vez informara alguna de sus docenas de operaciones.





A principios de este año, ProPublica reveló que algunos ejecutivos con acceso a información no pública de la industria habían realizado transacciones notablemente oportunas con valores de sus competidores directos y empresas asociadas.





Los expertos en derecho de valores dijeron que muchas de las operaciones, que en algunos casos generaron rápidamente millones de dólares en ganancias, justificaban un examen por parte de los reguladores. Las transacciones abarcaron todos los sectores: desde energía hasta juguetes, pasando por productos de papel y administradores de hipotecas.





Pero una industria se destacó tanto por su frecuencia como por su variedad de oficios cuestionables: la biotecnología y otras empresas de atención médica relativamente pequeñas, como los fabricantes de dispositivos médicos y las compañías farmacéuticas.





Docenas de ejecutivos adinerados e inversores bien conectados informaron sobre operaciones bursátiles magníficamente sincronizadas en dichas empresas, incluidas empresas con las que competían o con las que tenían vínculos personales.





ProPublica ha analizado millones de transacciones documentadas en los registros fiscales de los contribuyentes más ricos, incluidos muchos de los principales líderes empresariales del país. Una alta proporción de estas operaciones involucraba inversiones simples, con tenencias a largo plazo de acciones de primera línea y similares. Pero una minoría de las transacciones mostró lo que los expertos dicen que son características de operaciones potencialmente sospechosas.





Encontrar operaciones en el momento oportuno fue sólo un punto de partida para el análisis de ProPublica. Luego analizamos las transacciones que ocurrieron justo antes de las noticias que cambiaron el mercado, particularmente aquellas que representaban una desviación del patrón de inversión anterior de un inversionista, porque apenas habían negociado acciones de una compañía en particular, o estaban negociando una cantidad inusualmente alta en dólares o estaban haciendo uso de ellas. de opciones arriesgadas por primera vez.





Examinamos si esas personas tenían algún medio no público posible para obtener información sobre las empresas cuyas acciones subieron o bajaron en un momento oportuno. Proporcionamos descripciones anónimas de estas operaciones a académicos, exfiscales y exfuncionarios de la SEC, y nos centramos en aquellas que, según ellos, deberían haber llamado la atención de los reguladores.





Entre los ejemplos notables:

El presidente de una empresa de biotecnología compró acciones de un socio corporativo justo cuando el socio estaba llegando a las etapas finales de las negociaciones secretas para su compra.





El presidente de una empresa de salud ósea hizo apuestas agresivas en una empresa de tecnología médica dirigida por un asesor de su junta directiva justo antes de que despegaran sus ventas, lo que le reportó 29 millones de dólares en una serie de operaciones con opciones.





Un inversor rico vinculado a un área especializada de la investigación del cáncer negoció personalmente, por primera vez en la historia, una empresa de ese sector justo antes de que fuera absorbida. Compró opciones de alto riesgo que le valieron una ganancia rápida de 1 millón de dólares.





Una ventaja informativa puede ser lucrativa en cualquier industria, pero especialmente en el sector de la atención médica. Muchas de sus empresas se basan en uno o unos pocos productos, lo que hace que sus acciones sean particularmente volátiles y propicias para que inversores con conocimiento interno obtengan ganancias.





Las empresas biotecnológicas y otras empresas emergentes enfrentan claros momentos decisivos: los ensayos clínicos, las señales de los reguladores o los rumores de adquisiciones pueden provocar cambios bruscos en los precios de las acciones.





Desde que comenzó a informar sobre nuestro enorme tesoro de registros del IRS en 2021, ProPublica ha analizado los datos y los ha utilizado como base para una serie de artículos, The Secret IRS Files , que revelan las muchas formas en que el código tributario favorece a los ricos y cómo los ultrarricos explotan esas ventajas.





Los datos del IRS también incluyeron millones de registros de transacciones de acciones y opciones de los contribuyentes ricos, proporcionados por las casas de bolsa que manejaban las transacciones. Si bien la SEC revisa periódicamente los datos comerciales de acciones de corredores y bolsas, la agencia no tiene acceso a los datos del IRS, que en muchos sentidos son más completos.





(Un portavoz de la SEC se negó a hacer comentarios para este artículo).





Los expertos en valores dijeron que no existe una definición fija de lo que hace que una operación sea sospechosa y digna de mayor investigación. Una operación propicia por una cantidad relativamente pequeña, por ejemplo, aún podría justificar un escrutinio si el inversor tiene un vínculo con la empresa.





Una operación en un momento excelente es menos notable si el inversor negocia con frecuencia ese valor. Una operación con un rendimiento modesto aún podría ser problemática si se produce antes de noticias que el inversor conocía de antemano o puso en marcha. E incluso si la estrategia de inversión de un operador en una acción finalmente no tuviera éxito, una sola operación lucrativa aún podría considerarse ilegal.





Los expertos entrevistados por ProPublica sobre los patrones comerciales examinados en este artículo dijeron que si bien cada uno debería provocar un escrutinio más detenido por parte de los reguladores, la cuestión de si conducirían a alguna acción dependería de una serie de factores adicionales.





Señalaron que generalmente se considera que las operaciones con acciones violan las leyes sobre uso de información privilegiada sólo cuando se cumplen múltiples elementos. El comerciante debe haber tenido información, aún no conocida públicamente, que afectaría el precio de las acciones de la empresa. Y el comerciante, o la persona que proporcionó la información, debe haber tenido el deber de no revelar la información ni utilizarla para beneficio personal.





Los registros de ProPublica no dan ninguna indicación de por qué los inversores realizaron determinadas operaciones o qué información poseían. Los inversores ricos nombrados en esta historia negaron que sus operaciones fueran inapropiadas o no hicieron comentarios.





La política comercial personal de Medivation, la empresa multimillonaria que dirigía Hung, fue particularmente explícita. Advirtió a sus empleados que tuvieran cuidado al negociar con acciones de competidores porque los empleados de Medivation poseen información no pública que también puede afectar los precios de las acciones de esas empresas. "Que cualquiera utilice dicha información para obtener un beneficio personal", decía la política, "es ilegal".





Pero los datos de ProPublica muestran que Hung, que ha dirigido varias empresas biofarmacéuticas y ha sido descrito por la prensa como un maestro negociador, corría el riesgo de violar la política de la empresa al negociar con valores de sus competidores.





Durante la década en que Hung dirigió Medivation, la mayor parte de sus ganancias de transacciones de valores en empresas distintas a la suya involucraron al sector farmacéutico.





Con operaciones oportunas, a veces obtuvo ganancias de cientos de miles de dólares o logró evitar una pérdida calamitosa. (Los registros muestran que a veces también perdía dinero).





Los expertos en valores con quienes describimos sus patrones comerciales y su rol de alto rango (pero no su nombre) dijeron que las inversiones parecían mostrar a un alto ejecutivo capitalizando información que no está disponible para el inversionista promedio.





En julio y agosto de 2011, según muestran los registros fiscales de Hung, vendió acciones por valor de más de un millón de dólares en una empresa llamada Dendreon. Dendreon estaba entonces produciendo una prometedora terapia contra el cáncer de próstata con la que competía la empresa de Hung, trabajando para llevar su propio medicamento al mercado.





El día después de que Hung vendiera el último de sus dos tramos de aproximadamente medio millón de dólares de acciones de Dendreon en agosto, el precio de las acciones de la compañía cayó un 67% debido a las malas ventas y la falta de entusiasmo inicial de los médicos sobre su medicamento contra el cáncer de próstata.





Los expertos de la industria dijeron que cuando un producto farmacéutico se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo, como lo estaba el medicamento de Medivation en ese momento, la compañía normalmente hará que sus representantes examinen el panorama competitivo, incluyendo encuestas en los consultorios médicos sobre medicamentos rivales. Y los empleados del lado comercial de las empresas, incluso los competidores, con frecuencia se mezclan e intercambian chismes en las conferencias.





Unos meses más tarde, en octubre de 2011, Hung volvió a comprar acciones de Dendreon, pero rápidamente dio un giro de 180 grados días después, vendiendo esas acciones por alrededor de 150.000 dólares, esencialmente el mismo precio por el que las había comprado.





Una semana después, Hung anunció que su empresa se había enterado de que los ensayos de su propia terapia contra el cáncer de próstata habían ido tan bien que el fármaco iba a empezar a ofrecerse incluso a los participantes que habían recibido un placebo.





"Estos resultados son un paso importante para hacer que este tratamiento potencial para prolongar la vida esté disponible para la comunidad del cáncer de próstata y un hito importante para nuestra empresa", dijo Hung en un comunicado de prensa en ese momento.





Justo cuando Hung anunció los prometedores resultados de su empresa, Dendreon publicó unos resultados trimestrales mediocres. Sus acciones cayeron un 37%.





David Nierengarten, un analista que cubría ambas compañías en ese momento, dijo a ProPublica que el informe de ganancias causó la mayor parte de la caída, pero parte de ella también podría atribuirse a los resultados de los ensayos clínicos de Medivation, que representaban una amenaza para la participación de mercado de Dendreon.





El portavoz de Hung dijo que Hung no conocía el resultado de los ensayos clínicos de su empresa cuando vendió las acciones de Dendreon.





Hung vendió acciones de Dendreon en casi dos docenas de ocasiones a lo largo de seis años, y la mayoría de las transacciones por menos de 150.000 dólares. El portavoz de Hung negó que tuviera información no pública relevante cuando realizó sus transacciones con Dendreon.





En un caso, los registros fiscales muestran que Hung negoció acciones de un competidor antes de noticias que él mismo reveló y que, según los expertos, probablemente calificarían como materiales.





El 24 de agosto de 2015, Hung anunció que Medivation iba a adquirir un medicamento para combatir el cáncer de una empresa llamada BioMarin. El fármaco era uno de los pocos fármacos nuevos de vanguardia que Hung elogió como una “clase apasionante de terapias oncológicas”.





Lo que Hung no dijo fue que el mismo día que su empresa finalizó la adquisición, pero tres días antes del anuncio público, realizó una compra en su cuenta personal de negociación de acciones. Compró alrededor de 8 millones de dólares en acciones de Clovis Oncology, una empresa que estaba desarrollando por separado un fármaco en la misma categoría de tratamiento, conocido como “inhibidores de PARP”.





Después de la adquisición, la prensa especializada en el sector farmacéutico señaló que había un interés creciente en esta clase de medicamentos. El acuerdo de Hung marcó la primera gran adquisición de un inhibidor de PARP.





"Obviamente todos los PARP van a estallar", dijo Nierengarten, el analista que cubrió la empresa de Hung. Clovis es una pequeña empresa que depende de una pequeña cantidad de medicamentos, "por lo que realmente va a explotar", dijo.





Y así fue. En la semana posterior al anuncio del acuerdo de Medivation, la compra de acciones de Hung dio sus frutos: el precio de las acciones de Clovis aumentó aproximadamente un 11%, un aumento que los expertos atribuyeron en parte a la adquisición del fármaco por parte de Hung.





Cuando Hung vendió las acciones el mes siguiente, obtuvo una ganancia neta de 1,25 millones de dólares.

El portavoz de Hung defendió los intercambios, diciendo que Hung no creía que la adquisición del medicamento de BioMarin por parte de Medivation afectaría el precio de las acciones de una empresa que fabricaba un medicamento de la misma clase.





También dijo que la mayor parte del aumento de las acciones se produjo en los días posteriores a la noticia de la adquisición, no el día de la adquisición, lo que, según dijo, indicaba que las ganancias de Hung eran atribuibles a otros factores.





Las acciones de Clovis que compró Hung representaron el paso final de lo que los registros muestran que fue una serie de transacciones complejas que involucran lo que se conoce como opciones sobre acciones: acuerdos para comprar o vender un valor en una fecha futura. En abril de 2015, Hung comenzó a vender “opciones de venta” de Clovis.





Eso significaba que estaba celebrando un contrato que le daba a otro inversor el derecho de venderle acciones de Clovis en un futuro próximo a un precio específico. Básicamente, fue una apuesta de Hung a que las acciones de Clovis se mantendrían aproximadamente al mismo precio o subirían (una transacción sofisticada e inusual para un inversor minorista típico).





En abril y mayo, Hung vendió una pequeña cantidad de sus contratos. En junio y julio empezó a vender con mayor frecuencia y en mayores cantidades: 17 veces más contratos que los que había vendido en los dos meses anteriores. Según su portavoz, esto fue más o menos cuando se le acercó a Hung para comprar el medicamento de BioMarin.





Las fechas de vencimiento de las opciones estaban escalonadas. Gran parte de sus contratos expiraron el mismo día en que finalizó la adquisición del medicamento.





En ese momento, Hung tenía dos opciones, ambas aparentemente desagradables. Según su portavoz, probablemente podría haber pagado en efectivo para rescindir los contratos, lo que habría resultado en una pérdida inmediata, ya que las opciones eran por un precio de acción más alto que el que Clovis cotizaba ese día.





Los contratos también le permitían comprar el número especificado de acciones, un negocio aparentemente malo ya que pagaría entre 75 y 85 dólares por acción que se cotizaba a menos de 73 dólares.

Pero ese día, Hung sabía algo que el mercado ignoraba: que su empresa estaba a punto de anunciar que compraría el medicamento de Biomarin.





Hung compró acciones de Clovis por valor de unos 8 millones de dólares. Después del anuncio de su empresa, Hung obtuvo beneficios en cuestión de días, incluso después de comprar a un precio inflado. Las operaciones con opciones habían funcionado maravillosamente. Vendió las acciones el mes siguiente, obteniendo una ganancia de 1,25 millones de dólares.





El portavoz de Hung señaló que, teniendo en cuenta todas las opciones de Clovis que vendió ese año, Hung en realidad perdió alrededor de 100.000 dólares. El horizonte temporal de algunos de los contratos era mucho más largo, con fechas de vencimiento hasta el año siguiente.





Hung, dijo, mantuvo algunos de sus contratos y finalmente perdió dinero cuando el precio de las acciones de Clovis cayó significativamente unos meses después. El portavoz también dijo que alguien que intente capitalizar información no pública podría hacerlo de manera más eficiente comprando acciones de una empresa en lugar de mediante una complicada serie de operaciones con opciones.





ProPublica describió las opciones de Hung en Clovis, sin revelar su identidad, a Dan Taylor, profesor de la Wharton School y destacado experto en uso de información privilegiada. "Los intercambios en cuestión parecen, en el mejor de los casos, muy poco éticos y, en el peor, pueden ser ilegales", dijo Taylor.





“Yo advertiría a todos y cada uno de los ejecutivos que no adopten el comportamiento descrito aquí. Existe un riesgo legal significativo si ese comportamiento se llamara la atención de los reguladores”.





Harry Sloan no se hizo un nombre en la industria del cuidado de la salud. Saltó a la fama en Hollywood.





Pero en 2017, Sloan hizo una apuesta considerable por Juno Therapeutics, una empresa biofarmacéutica con sede en Seattle centrada en tratamientos contra el cáncer.





Sloan nunca antes había invertido personalmente en Juno. Tampoco hay ninguna señal en sus registros fiscales, que abarcan los años 1999 a 2019, de que haya comprado opciones para invertir en otras empresas.





Pero el 14 y 15 de diciembre de 2017 hizo ambas cosas por primera vez en los datos fiscales de ProPublica. Compró más de un cuarto de millón de dólares en opciones de compra de Juno, un contrato que le daba derecho a comprar acciones a un precio específico.





Las opciones estaban "fuera de dinero", lo que significa que el precio estaba muy por encima del precio al que se cotizaban las acciones en ese momento. La apuesta sólo daría frutos si las acciones de Juno subieran significativamente.





Las opciones, especialmente las opciones sin dinero como las que compró Sloan, son riesgosas pero pueden generar grandes recompensas. Puede ganar mucho si el precio de las acciones sube por encima del precio de compra establecido en el contrato.





Si las acciones de Amazon se venden a 125 dólares cada una, una opción para comprar una acción a 130 dólares no tiene valor en la fecha de vencimiento a menos que el precio de mercado suba por encima de 130 dólares. Si Amazon se queda en $125, has gastado dinero en vano. Pero si se dispara a 175 dólares por acción, puedes ganar mucho con una pequeña inversión.





El momento de Sloan resultó profético. El público aún no lo sabía, pero diciembre de 2017 fue un momento muy significativo en la historia de Juno. La empresa había estado negociando en privado para venderse a Celgene, líder en el campo de los tratamientos contra el cáncer. Los mismos días en que Sloan compró sus opciones, Celgene aumentó significativamente su oferta y Juno aceptó ser adquirida.





Cuando The Wall Street Journal dio la noticia de la inminente adquisición un mes después, el precio de las acciones de Juno se disparó de 46 dólares por acción a 69 dólares, el mayor aumento en un día de su historia, y Sloan cobró rápidamente. Vendió gran parte de su primer tramo de opciones. por 677.000 dólares. En dos décadas de registros, fue la venta más grande que había realizado en un valor de una empresa en la que no había tenido información privilegiada.





En total, reclamó más de 1,1 millones de dólares en ganancias de sus operaciones con Juno, un rendimiento del 450% sobre el coste de sus opciones.





De los 251 días de negociación de 2017, solo hubo una docena de otros días en los que Sloan podría haber comprado opciones y haber visto el precio de las acciones aumentar tanto como finalmente lo hizo durante el corto período en el que mantuvo la mayor parte de su posición.





A través de un portavoz, Sloan, quien ha sido un destacado recaudador de fondos para candidatos presidenciales de ambos lados del pasillo, se negó a responder preguntas de ProPublica y en lugar de ello hizo una breve declaración: “Cualquier insinuación de actividad poco ética o inapropiada aquí es falsa y contraria a la reputación que el señor Sloan ha desarrollado a lo largo de su vida”.





ProPublica proporcionó una descripción anónima de las operaciones de Sloan a un ex comisionado de la SEC, dos ex abogados de la SEC y dos destacados académicos sobre el uso de información privilegiada. Los cinco dijeron que este tipo de patrón de hechos podría atraer el escrutinio de los reguladores debido a lo oportunas que fueron las operaciones y lo anómalas en comparación con las operaciones de Sloan antes y después.





"Si ve opciones de compra fuera de dinero, sin antecedentes de negociación con ese nombre, excelente momento y una gran ganancia, en general sí, esperaría que eso atraiga la atención de los reguladores", dijo la ex comisionada de la SEC, Allison Herren Lee. dicho.





Una operación en un momento notablemente oportuno puede ser aún más sospechosa, dijo, si un comerciante tenía algún tipo de vínculo personal con el nicho de industria en el que se encuentra la empresa.





Aunque gran parte de su carrera transcurrió en Hollywood (Sloan había sido abogado de entretenimiento y eventualmente se convirtió en director ejecutivo de Metro-Goldwyn-Mayer), no está exento de conexiones con la biotecnología y el subsector en el que estaba Juno.





Sloan conocía a Arie Belldegrun, uno de los líderes en el campo de la terapia de “células T con CAR”, un novedoso tratamiento contra el cáncer en el que se modifican células humanas para atacar a las células cancerosas. Es el mismo nicho en el que se especializó Juno.





Sloan y Belldegrun participaron activamente en la filantropía del arte, respaldando al mismo museo de arte de Los Ángeles al menos desde 2013; La esposa de Belldegrun fue coanfitriona de una proyección VIP en 2011 de una película producida por la esposa de Sloan. Y Sloan donó 3,2 millones de dólares al laboratorio de Belldegrun en UCLA en 2017 .





Belldegrun fue anteriormente director ejecutivo de Kite Pharma, un competidor de Juno, antes de vender su empresa pocos meses antes de que Juno fuera adquirida. En la época en que Sloan invertía en opciones de compra de Juno, Belldegrun estaba iniciando una nueva empresa CAR-T.





(Cuatro años después, en 2021, Sloan ayudó a hacer pública una empresa de ingeniería biológica llamada Ginkgo Bioworks. Uno de sus socios en esa empresa fue Belldegrun).





No hay evidencia de que Sloan y Belldegrun hayan discutido alguna vez sobre Juno. Belldegrun no respondió a repetidas solicitudes de comentarios.





Robert Stiller hizo su fortuna fumando parafernalia y café. Ayudó a lanzar EZ Wider, papeles de liar utilizados para porros y cigarrillos, antes de fundar Green Mountain Coffee Roasters, la empresa multimillonaria que ayudó a popularizar las cápsulas de café K-Cup. Ese papel lo impulsó a la celebridad empresarial, ya que Forbes lo declaró “empresario del año” en 2001.





Después de que Stiller dejó Green Mountain, se desempeñó como presidente de la junta directiva de AgNovos, una startup de salud ósea. Allí, la junta que dirigía Stiller contrató a un asesor especial: Stephen MacMillan, un experimentado ejecutivo de tecnologías médicas.





A finales de 2013, MacMillan fue nombrado director ejecutivo de Hologic, otra empresa de tecnología médica, pero permaneció en AgNovos como asesor especial de Stiller.

A los pocos meses, Stiller comenzó a invertir en Hologic por primera vez, y de manera agresiva.





En 33 días, entre marzo de 2014 y enero de 2015, compró un total de 9,8 millones de dólares en opciones de compra en la empresa de MacMillan. Cada uno fue una victoria, lo que le generó una ganancia combinada de $29 millones, casi un retorno del 300%. Los registros fiscales de Stiller no muestran indicios de que haya comprado opciones en empresas distintas de Hologic y Green Mountain entre 1999 y 2019.





El aumento en el precio de las acciones de Hologic fue impulsado en gran medida por el crecimiento de los ingresos de su innovadora línea de dispositivos de mamografía, que son más efectivos que los escáneres mamarios estándar porque brindan una vista tridimensional que ayuda a revelar tumores más pequeños antes de que crezcan.





La compañía comenzó a informar de un crecimiento particularmente fuerte de esa línea de productos a finales de abril de 2014, después de las primeras compras de Stiller.





El entusiasmo en torno al producto creció a partir de ahí, a medida que la línea siguió superando las expectativas de ingresos de Wall Street y más estudios afirmaron su eficacia. La compañía habría notado un aumento de los pedidos meses antes de que se anunciaran las cifras de ingresos, según un experto de la industria que pidió no ser identificado para evitar antagonizar los contactos de la industria.





Stiller comenzó a comprar opciones de compra a principios de marzo.





Contactado por teléfono, Stiller dijo que invirtió en Hologic porque tenía confianza en MacMillan, pero dijo que MacMillan nunca compartió información detallada sobre el funcionamiento interno de la compañía con él. “Le preguntaba: '¿Cómo van las cosas?' y él decía: 'Bien'”, dijo Stiller. (MacMillan no respondió a las solicitudes de comentarios).





Stiller dijo que pensaba que también había comprado opciones en otras empresas durante ese período, pero no podía nombrar ejemplos. Dijo que también podría haber comprado acciones de Hologic además de opciones, aunque no sabía cuándo.





Reconoció que comprar opciones de compra en una empresa dirigida por alguien que conocía, antes de que anunciara buenas noticias, “podría no verse bien” y dijo que, en retrospectiva, podría haberse abstenido. "Siempre he actuado bajo la más alta ética y entiendo el uso de información privilegiada, y nunca lo haría, y nunca le pediría a nadie más que lo hiciera", dijo Stiller. "Simplemente no está en mi ADN".





Incluso según el relato de Stiller sobre sus conversaciones con MacMillan, sus operaciones corrían el riesgo de entrar en conflicto con la ley. ProPublica describió los intercambios de Stiller, sin identificarlo, a Chip Loewenson, un veterano abogado defensor de cuello blanco que ha manejado casos de uso de información privilegiada.





"Lo que usted describió parece que podría ser uso de información privilegiada", dijo Loewenson. "Incluso si crees en su palabra, que todo lo que preguntó es cómo va, y dice que va bien, esa podría ser información material no pública".





Como lo describió Loewenson, una respuesta de una palabra sobre cómo le está yendo a una empresa podría ser una charla educada, o podría tener significado. “¿Es eso algo que un inversor razonable querría saber? Si cree que está recibiendo una respuesta honesta, sí”.





En 2018, Jim Mullen, un veterano ejecutivo biofarmacéutico que anteriormente fue director ejecutivo de la potencia biotecnológica Biogen y presidente de la Organización de Innovación Biotecnológica, se convirtió en presidente de la junta directiva de Editas Medicine, una empresa con sede en Cambridge, Massachusetts, que utiliza técnicas de edición genética para tratar enfermedades raras.





(Mullen renunció a principios de este mes después de que terminó su mandato). La empresa que cotiza en bolsa colabora con Celgene para utilizar su tecnología para desarrollar terapias contra el cáncer.





Los registros fiscales de Mullen muestran que antes había negociado sin éxito entradas y salidas de Celgene en cantidades relativamente pequeñas, pero el 18 de diciembre de 2018, realizó su mayor compra de acciones de la compañía: 73.000 dólares, casi tanto como todas sus otras compras anteriores. conjunto.





Su sincronización fue excelente.





Celgene estaba en ese momento en negociaciones secretas para ser adquirida por el gigante farmacéutico Bristol Myers Squibb. El día antes de que Mullen comprara las acciones, Celgene había ampliado el círculo de personas que conocían las conversaciones de adquisición.





Según presentaciones posteriores a la SEC, Celgene informó a una empresa farmacéutica no identificada sobre la posible adquisición con la esperanza de solicitar una oferta competitiva más alta. La acción también aumentó el riesgo de que las conversaciones secretas pudieran filtrarse.





(La empresa a la que se contactó, que habría tenido que ser mucho mayor que Editas para considerar la compra de Celgene, se negó a hacer una oferta competitiva).





Al día siguiente, el mismo día que Mullen compró acciones de Celgene, el comité ejecutivo de Celgene decidió seguir adelante con Bristol Myers.





Dos semanas después de la compra de Mullen, se anunció el acuerdo, lo que hizo que las acciones de Celgene se dispararan y, en última instancia, le generó a Mullen 46.000 dólares de ganancias y una rentabilidad de más del 60%.





Mullen y Editas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Antecedentes y limitaciones de los datos

Cuando un inversionista vende acciones, bonos u otros valores a través de un corredor, la empresa generalmente debe emitir un formulario de impuestos llamado 1099-B, que describe el activo vendido, los ingresos de la venta y la fecha en que ocurrió la venta.





La correduría proporciona copias del 1099-B tanto al inversor como al IRS. El universo de transacciones de ProPublica se extrajo de decenas de millones de estos registros, parte de un conjunto más amplio de registros que formó la base de la serie de ProPublica "The Secret IRS Files".





La base de datos de ProPublica no incluye una imagen completa de todas las operaciones realizadas por o para inversores. No se incluyen las inversiones realizadas a través de una entidad jurídica separada, como una sociedad, por ejemplo. Además, los formularios 1099-B se generan cuando se vende un activo, no cuando se compra.





Sin embargo, muchos registros indicaban la fecha en que se adquirieron los valores, por lo que los periodistas de ProPublica a menudo podían ver una parte de la actividad de compra de un inversor. Los valores que se compraron pero no se vendieron hasta hace poco no se incluyen en los datos.





El conjunto de datos abarca aproximadamente dos décadas. Las operaciones de años más recientes generalmente incluyen más información porque los requisitos de divulgación han aumentado a lo largo de los años. Ese detalle adicional permitió a ProPublica determinar mejor el éxito de las personas incluidas en nuestros datos en el mercado de valores. Para las acciones compradas antes de 2011, los corredores debían informar la fecha en que se vendieron y los ingresos totales que generaron, pero no el precio pagado.





No es necesario informar todas las transacciones de opciones. Las opciones compradas otorgan el derecho a comprar o vender acciones a un precio determinado. Si tienen éxito, se pueden cerrar de dos maneras. En lugar de comprar o vender las acciones, el titular puede optar por un pago en efectivo, un método común que se supone que está etiquetado explícitamente como tal en el tipo de formularios de impuestos que revisó ProPublica.





O el titular puede comprar las acciones al precio con descuento. Ese tipo de transacción solo se informaría al IRS una vez que las acciones se hayan vendido y, cuando se vendan, no es necesario que figuren como acciones recibidas originalmente como parte del pago de una opción.

