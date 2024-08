Ces dirigeants de la biotechnologie ont effectué des transactions parfaitement synchronisées sur les actions du secteur de la santé

Cet article a été initialement publié sur ProPublica par Ellis Simani et Robert Faturechi . Paul Kiel et Jeff Ernsthausen ont contribué au reportage et Doris Burke a contribué à la recherche.

L'affaire constituait une mesure audacieuse pour la Securities and Exchange Commission.





En 2021, l'agence a accusé Matthew Panuwat de délit d'initié. Cinq ans plus tôt, il avait appris que sa propre entreprise, une entreprise biopharmaceutique appelée Medivation, était sur le point d'être rachetée. Mais au lieu d’acheter des actions de son employeur, il a acheté des options sur un concurrent dont on pouvait s’attendre à ce que les actions augmentent à la nouvelle. L'agence affirme qu'il a réalisé 107 000 $ de profits illicites.





Pour la première et jusqu'à présent la seule fois, la SEC a déposé une plainte accusant un dirigeant d'avoir utilisé des informations secrètes de sa propre entreprise pour négocier les actions d'un rival .





"Les initiés de l'industrie biopharmaceutique ont souvent accès à des informations importantes non publiques" qui ont un impact à la fois sur leur entreprise et sur "d'autres entreprises du secteur", a prévenu Gurbir Grewal, directeur de l'application de la loi à la commission, en annonçant l'affaire. "La SEC s'engage à détecter et à poursuivre les échanges illégaux sous toutes leurs formes."





L'une des pierres angulaires du dossier de l'agence contre Panuwat est que Medivation avait une politique qui interdisait explicitement aux employés d'acheter ou de vendre des actions de concurrents sur la base d'informations sur l'entreprise non accessibles aux investisseurs ordinaires.





Ce n’est pas seulement Panuwat qui a risqué de violer la politique de Medivation, comme le montre une mine de données confidentielles de l’IRS obtenues ces dernières années par ProPublica.





Il s'agissait également de son patron de l'époque, le PDG David Hung.





Les archives montrent que Hung négociait fréquemment des actions et des options de sociétés pharmaceutiques, pariant des dizaines de millions de dollars sur la hausse ou la baisse des actions de dizaines de ces sociétés, dont certaines étaient des concurrents directs de sa société.





Plusieurs de ses transactions ont eu lieu juste avant l'annonce d'un rival dont il aurait pu avoir connaissance dans son poste de PDG. Dans un cas, il a négocié avant les nouvelles qu'il avait personnellement annoncées.





L'ampleur des transactions de Hung éclipse celles qui ont placé son subordonné, qui a nié tout acte répréhensible, dans le collimateur de la SEC.





Le porte-parole de Hung a reconnu que le PDG avait obtenu des informations non publiques sur ses concurrents, mais a nié que ces informations aient jamais informé ses dizaines de transactions.





Plus tôt cette année, ProPublica a révélé que certains dirigeants ayant accès à des informations non publiques du secteur avaient effectué des transactions remarquablement opportunes sur les titres de leurs concurrents directs et de leurs sociétés partenaires.





Les experts en droit des valeurs mobilières ont déclaré que de nombreuses transactions, qui dans certains cas ont rapidement généré des millions de dollars de bénéfices, méritaient d'être examinées par les régulateurs. Les transactions concernaient tous les secteurs : de l'énergie aux jouets, en passant par les produits en papier et les services de prêts hypothécaires.





Mais un secteur se démarque à la fois par la fréquence et la variété des métiers douteux : celui de la biotechnologie et d’autres entreprises de soins de santé relativement petites, telles que les fabricants de dispositifs médicaux et les sociétés pharmaceutiques.





Des dizaines de dirigeants fortunés et d’investisseurs bien connectés ont fait état d’opérations boursières superbement synchronisées dans ces sociétés, y compris dans celles avec lesquelles ils étaient en concurrence ou avec lesquelles ils entretenaient des liens personnels.





ProPublica a analysé des millions de transactions documentées dans les dossiers fiscaux des contribuables les plus riches, y compris de nombreux chefs d'entreprise parmi les plus importants du pays. Une forte proportion de ces transactions impliquaient des investissements simples, avec des détentions à long terme d'actions de premier ordre, etc. Mais une minorité de transactions présentaient ce que les experts considèrent comme des caractéristiques de transactions potentiellement suspectes.





Trouver des transactions au bon moment n'était qu'un point de départ pour l'analyse de ProPublica. Nous avons ensuite examiné les transactions survenues juste avant l'évolution du marché, en particulier celles qui représentaient un changement par rapport aux habitudes d'investissement antérieures d'un investisseur, soit parce qu'il n'avait presque jamais négocié les actions d'une société particulière, soit parce qu'il négociait un montant inhabituellement élevé, soit parce qu'il utilisait d'options risquées pour la première fois.





Nous avons examiné si ces personnes disposaient de moyens non publics possibles pour obtenir des informations sur les sociétés dont les actions augmentaient ou baissaient au moment opportun. Nous avons fourni des descriptions anonymes de ces transactions à des universitaires, à d’anciens procureurs et à d’anciens responsables de la SEC, et nous nous sommes concentrés sur celles qui, selon eux, auraient dû attirer l’attention des régulateurs.





Parmi les exemples notables :

Le président d’une société de biotechnologie a acheté des actions d’une entreprise partenaire au moment où ce partenaire atteignait les dernières étapes des négociations secrètes en vue de l’achat.





Le président d'une société spécialisée dans la santé des os a fait des paris agressifs sur une société de technologie médicale dirigée par un conseiller de son conseil d'administration juste avant que ses ventes ne décollent, lui rapportant 29 millions de dollars dans une série d'opérations sur options.





Un riche investisseur lié à un secteur de niche de la recherche sur le cancer a personnellement négocié, pour la première fois, une entreprise de ce secteur juste avant son rachat. Il a acheté des options à haut risque qui lui ont permis de réaliser un bénéfice rapide d'un million de dollars.





Un avantage informationnel peut être lucratif dans n’importe quelle industrie, mais particulièrement dans le secteur des soins de santé. Beaucoup de ses sociétés sont construites autour d’un ou d’une poignée de produits seulement, ce qui rend leurs actions particulièrement volatiles et propices aux profits des investisseurs disposant de connaissances privilégiées.





Les biotechnologies et autres nouveaux venus sont confrontés à des moments décisifs : les essais cliniques, les signaux des régulateurs ou les rumeurs de rachat peuvent provoquer des fluctuations brutales des cours des actions.





Depuis qu'il a commencé à rendre compte de notre énorme quantité de dossiers IRS en 2021, ProPublica a analysé les données et les a utilisées comme base pour une série d'articles, The Secret IRS Files , qui révèlent les nombreuses façons dont le code des impôts favorise les riches et comment les ultra-riches exploitent ces avantages.





Les données de l'IRS comprenaient également des millions d'enregistrements de transactions sur actions et options de riches contribuables, fournis par les maisons de courtage qui géraient ces transactions. Alors que la SEC examine régulièrement les données boursières des courtiers et des bourses, l'agence n'a pas accès aux données de l'IRS, qui, à bien des égards, sont plus complètes.





(Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter cet article.)





Les experts en valeurs mobilières ont déclaré qu'il n'existe pas de définition fixe de ce qui rend une transaction suspecte et mérite une enquête plus approfondie. Une transaction propice pour un montant relativement faible, par exemple, pourrait toujours justifier un examen minutieux si l'investisseur a un lien avec l'entreprise.





Une transaction parfaitement synchronisée est moins remarquable si l'investisseur négocie fréquemment ce titre. Une transaction avec un rendement modeste pourrait toujours être problématique si elle survenait avant une nouvelle dont l'investisseur était au courant à l'avance ou qui était déclenchée. Et même si la stratégie d'investissement d'un trader dans une action ne réussissait pas, une seule transaction lucrative pourrait toujours être considérée comme illégale.





Les experts interrogés par ProPublica au sujet des modèles de négociation examinés dans cet article ont déclaré que même si chacun devrait déclencher un examen plus approfondi de la part des régulateurs, la question de savoir s'ils entraîneraient une action dépendrait d'une multitude de facteurs supplémentaires.





Ils ont noté que les transactions boursières sont généralement considérées comme enfreignant les lois sur les délits d’initiés uniquement lorsque plusieurs éléments sont remplis. Le trader devait disposer d'informations, pas encore connues du public, qui pourraient affecter le cours de l'action de la société. Et le commerçant, ou la personne qui a fourni l’information, devait avoir le devoir de ne pas divulguer l’information ni de l’utiliser à son avantage personnel.





Les dossiers de ProPublica ne donnent aucune indication sur les raisons pour lesquelles les investisseurs ont effectué des transactions particulières ni sur les informations qu'ils possédaient. Les riches investisseurs cités dans cet article ont soit nié que leurs transactions étaient inappropriées, soit n'ont fait aucun commentaire.





La politique commerciale personnelle de Medivation, la société multimilliardaire dirigée par Hung, était particulièrement explicite. Elle a averti ses employés de faire preuve de prudence lors des transactions sur les actions des concurrents, car les employés de Medivation possèdent des informations non publiques qui peuvent également affecter le cours des actions de ces sociétés. "Il est illégal pour quiconque d'utiliser ces informations à des fins personnelles", indique la politique.





Mais les données de ProPublica montrent que Hung, qui a dirigé un certain nombre de sociétés biopharmaceutiques et a été décrit dans la presse comme un maître dans les négociations, risquait de violer la politique de la société en négociant les titres de concurrents.





Au cours de la décennie au cours de laquelle Hung a dirigé Medivation, la plupart de ses revenus provenant de transactions sur titres dans des sociétés autres que la sienne concernaient le secteur pharmaceutique.





Grâce à des transactions opportunes, il a parfois réalisé des gains de plusieurs centaines de milliers de dollars ou a réussi à éviter une perte calamiteuse. (Les archives montrent qu’il perdait aussi parfois de l’argent.)





Les experts en valeurs mobilières avec lesquels nous avons décrit ses habitudes commerciales et son rôle de haut rang (mais pas son nom) ont déclaré que les investissements semblaient montrer un haut dirigeant capitalisant sur des informations non disponibles pour l'investisseur moyen.





En juillet et août 2011, selon les dossiers fiscaux de Hung, il a vendu pour plus d'un million de dollars d'actions d'une société appelée Dendreon. Dendreon produisait alors un traitement prometteur contre le cancer de la prostate contre lequel la société de Hung était en concurrence, s'efforçant de commercialiser son propre médicament.





Le lendemain de la vente par Hung de la dernière de ses deux tranches d'actions Dendreon d'une valeur d'environ un demi-million de dollars en août, le cours de l'action de la société a chuté de 67 % en raison de ventes médiocres et du manque d'enthousiasme initial des médecins à l'égard de son médicament contre le cancer de la prostate.





Les experts du secteur ont déclaré que lorsqu'un produit pharmaceutique en est à un stade avancé de développement, comme c'était le cas pour le médicament de Medivation à l'époque, la société demande normalement à ses représentants d'examiner le paysage concurrentiel, notamment en interrogeant les cabinets médicaux sur les médicaments concurrents. Et les employés des entreprises, même concurrentes, se mêlent fréquemment et échangent des potins lors de conférences.





Quelques mois plus tard, en octobre 2011, Hung a de nouveau acheté des actions de Dendreon, mais a rapidement fait demi-tour quelques jours plus tard, vendant ces actions pour environ 150 000 $, essentiellement le même prix pour lequel il les avait achetées.





Une semaine plus tard, Hung annonçait que son entreprise avait appris que les essais cliniques de son propre traitement contre le cancer de la prostate s'étaient si bien déroulés que le médicament allait commencer à être proposé même aux participants ayant reçu un placebo.





"Ces résultats constituent à la fois une étape importante vers la mise à la disposition de la communauté du cancer de la prostate de ce traitement potentiel permettant de prolonger la vie et une étape importante pour notre société", a déclaré Hung dans un communiqué de presse à l'époque.





Alors que Hung annonçait les résultats prometteurs de son entreprise, Dendreon publiait des résultats trimestriels médiocres. Son action a chuté de 37 %.





David Nierengarten, un analyste qui couvrait les deux sociétés à l'époque, a déclaré à ProPublica que le rapport sur les bénéfices était à l'origine de l'essentiel de la baisse, mais qu'une partie de celle-ci pouvait également être attribuée aux résultats des essais cliniques de Medivation, qui constituaient une menace pour la part de marché de Dendreon.





Le porte-parole de Hung a déclaré que Hung ne connaissait pas les résultats des essais cliniques de sa société lorsqu'il a vendu les actions de Dendreon.





Hung a vendu des actions Dendreon à près de deux douzaines d'occasions en six ans, la plupart des transactions étant inférieures à 150 000 $. Le porte-parole de Hung a nié détenir des informations non publiques pertinentes lorsqu'il a effectué ses transactions sur Dendreon.





Dans un cas, les dossiers fiscaux montrent que Hung a négocié les actions d'un concurrent avant une nouvelle qu'il a lui-même révélée et qui, selon les experts, serait probablement considérée comme importante.





Le 24 août 2015, Hung a annoncé que Medivation acquérait un médicament anticancéreux auprès d'une société appelée BioMarin. Le médicament était l’un des rares nouveaux médicaments de pointe que Hung a salué comme une « classe passionnante de traitements oncologiques ».





Ce que Hung n'a pas dit, c'est que le jour même où sa société a finalisé l'acquisition – mais trois jours avant l'annonce publique – il a effectué un achat sur son compte personnel de négociation d'actions. Il a acheté pour environ 8 millions de dollars d'actions de Clovis Oncology, une société qui développait séparément un médicament dans la même catégorie de traitement, connu sous le nom d'« inhibiteurs de PARP ».





Après l'acquisition, la presse pharmaceutique spécialisée a constaté un intérêt croissant pour cette classe de médicaments. L'accord de Hung a marqué la première acquisition importante d'un inhibiteur de PARP.





"De toute évidence, tous les PARP vont éclater", a déclaré Nierengarten, l'analyste qui a couvert la société de Hung. Clovis est une petite entreprise qui dépend d'un petit nombre de médicaments, « donc ça va vraiment éclater », a-t-il déclaré.





Et c’est ce qui s’est produit. Dans la semaine qui a suivi l'annonce de l'accord Medivation, l'achat d'actions de Hung a porté ses fruits : le prix des actions Clovis a augmenté d'environ 11 %, une hausse que les experts attribuent en partie à l'acquisition de médicaments par Hung.





Au moment où Hung a vendu les actions le mois suivant, il avait réalisé un bénéfice de 1,25 million de dollars.

Le porte-parole de Hung a défendu les transactions, affirmant que Hung ne croyait pas que l'acquisition du médicament de BioMarin par Medivation affecterait le cours de l'action d'une société qui fabriquait un médicament de la même classe.





Il a également déclaré que l'essentiel de la hausse du titre s'est produit dans les jours qui ont suivi l'annonce de l'acquisition, et non le jour même de celle-ci, ce qui, selon lui, indiquait que le bénéfice de Hung était attribuable à d'autres facteurs.





Les actions Clovis achetées par Hung représentaient la dernière étape de ce que les archives montrent comme une série de transactions complexes impliquant ce que l'on appelle des options d'achat d'actions – des arrangements pour acheter ou vendre un titre à une date ultérieure. En avril 2015, Hung a commencé à vendre des « options de vente » de Clovis.





Cela signifiait qu'il concluait un contrat qui donnait à un autre investisseur le droit de lui vendre des actions Clovis dans un avenir proche à un prix spécifié. Il s’agissait essentiellement d’un pari de Hung que les actions Clovis resteraient à peu près au même prix ou augmenteraient (une transaction sophistiquée et inhabituelle pour un investisseur de détail typique).





En avril et mai, Hung a vendu un petit nombre de ses contrats. En juin et juillet, il a commencé à vendre plus fréquemment et en plus grandes quantités : 17 fois plus de contrats qu'il n'en avait vendu au cours des deux mois précédents. Selon son porte-parole, c'est à peu près au moment où Hung a été approché pour acheter le médicament de BioMarin.





Les dates d'expiration des options étaient échelonnées. Un grand nombre de ses contrats ont expiré le jour même où il finalisait l'acquisition du médicament.





À ce moment-là, Hung avait deux choix, tous deux apparemment désagréables. Selon son porte-parole, il aurait probablement pu payer en espèces pour mettre fin aux contrats, ce qui aurait entraîné une perte immédiate puisque les options concernaient un cours de bourse plus élevé que celui auquel Clovis se négociait ce jour-là.





Les contrats lui permettaient également d'acheter le nombre spécifié d'actions, une affaire apparemment mauvaise puisqu'il paierait entre 75 $ et 85 $ par action pour une action qui se négociait à moins de 73 $.

Mais ce jour-là, Hung savait quelque chose que le marché ignorait : que sa société était sur le point d'annoncer qu'elle achetait le médicament de Biomarin.





Hung a acheté pour environ 8 millions de dollars d'actions Clovis. Après l'annonce de sa société, Hung était dans le noir en quelques jours, même après avoir acheté à un prix gonflé. Les transactions sur options s’étaient déroulées à merveille. Il a vendu les actions le mois suivant, réalisant ainsi un bénéfice de 1,25 million de dollars.





Le porte-parole de Hung a souligné que, compte tenu de toutes les options Clovis qu'il a vendues cette année-là, Hung a en réalité perdu environ 100 000 $. L’horizon temporel de certains contrats était beaucoup plus long, avec des dates d’expiration dans l’année suivante.





Hung, a-t-il déclaré, a conservé certains de ses contrats et a finalement perdu de l'argent lorsque le prix des actions Clovis a chuté de manière significative quelques mois plus tard. Le porte-parole a également déclaré qu'une personne essayant de capitaliser sur des informations non publiques pourrait le faire plus efficacement en achetant des actions d'une entreprise plutôt qu'en passant par une série compliquée de transactions sur options.





ProPublica a décrit les options de Hung concernant Clovis, sans révéler son identité, à Dan Taylor, professeur à la Wharton School et éminent expert en délits d'initiés. "Les métiers en question semblent, au mieux, très contraires à l'éthique et, au pire, ils pourraient être illégaux", a déclaré Taylor.





« Je déconseille à tous les dirigeants d’adopter le comportement décrit ici. Il existe un risque juridique important si ce comportement était porté à l'attention des régulateurs.





Harry Sloan ne s'est pas fait un nom dans le secteur des soins de santé. Il s'est fait connaître à Hollywood.





Mais en 2017, Sloan a fait un pari important sur Juno Therapeutics, une société biopharmaceutique basée à Seattle et spécialisée dans les traitements contre le cancer.





Sloan n’avait jamais personnellement investi dans Juno auparavant. Il n’y a également aucune trace dans ses dossiers fiscaux, qui couvrent les années 1999 à 2019, qu’il ait acheté des options pour investir dans d’autres sociétés.





Mais les 14 et 15 décembre 2017, il a fait les deux pour la première fois dans les données fiscales de ProPublica. Il a acheté pour plus d'un quart de million de dollars d'options d'achat Juno, un contrat lui donnant le droit d'acheter les actions à un prix précis.





Les options étaient « hors de la monnaie », ce qui signifie que le prix était bien supérieur à celui auquel l’action se négociait à ce moment-là. Le pari ne serait payant que si le titre Juno bondissait de manière significative.





Les options, en particulier les options hors de la monnaie comme celles achetées par Sloan, sont risquées mais peuvent rapporter d’énormes récompenses. Vous pouvez gagner gros si le cours de l’action dépasse le prix d’achat fixé par le contrat.





Si l’action Amazon se vend à 125 $ l’action, une option d’achat d’une action à 130 $ n’a aucune valeur à la date d’expiration, à moins que le prix du marché ne dépasse 130 $. Si Amazon reste à 125 $, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Mais s’il monte à 175 $ par action, vous pouvez gagner beaucoup avec un petit investissement.





Le timing de Sloan s’est avéré prémonitoire. Le public ne le savait pas encore, mais décembre 2017 a été un moment extrêmement important dans l'histoire de Juno. La société avait négocié en privé pour se vendre à Celgene, un leader dans le domaine des traitements contre le cancer. Les jours mêmes où Sloan achetait ses options, Celgene augmentait considérablement son offre et Juno acceptait d'être racheté.





Lorsque le Wall Street Journal a annoncé la nouvelle de l'acquisition imminente un mois plus tard, le cours de l'action de Juno est passé de 46 dollars à 69 dollars, sa plus forte hausse sur une journée, et Sloan a rapidement encaissé. Il a vendu une grande partie de sa première tranche d'options. pour 677 000 $. En deux décennies d'enregistrements, il s'agissait de la plus grosse vente qu'il avait réalisée dans le cadre d'une société dont il n'avait pas été un initié.





Au total, il a réclamé plus de 1,1 million de dollars de profit sur ses transactions Juno, soit un rendement de 450 % sur le coût de ses options.





Sur les 251 jours de bourse de 2017, il n'y a eu qu'une douzaine d'autres jours où Sloan aurait pu acheter des options et voir le cours de l'action augmenter autant qu'il l'a fait au cours de la courte période où il a détenu l'essentiel de sa position.





Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Sloan, qui a été un éminent collecteur de fonds pour les candidats à la présidentielle des deux côtés de l’allée, a refusé de répondre aux questions de ProPublica, fournissant plutôt une brève déclaration : « Toute insinuation d’activité contraire à l’éthique ou inappropriée ici est fausse et contraire à la réputation que M. Sloan a développée au cours de sa vie.





ProPublica a fourni une description anonyme des transactions de Sloan à un ancien commissaire de la SEC, à deux anciens avocats de la SEC et à deux éminents universitaires en matière de délits d'initiés. Tous les cinq ont déclaré que ce type de situation pourrait attirer l'attention des régulateurs en raison du bon timing des transactions et de leur anomalie par rapport aux transactions de Sloan avant et après.





"Si vous voyez des options d'achat hors de la monnaie, aucun historique de négociation sous ce nom, un excellent timing et un bénéfice important, généralement oui, je m'attendrais à ce que cela attire l'attention des régulateurs", a déclaré l'ancienne commissaire de la SEC, Allison Herren Lee. dit.





Une transaction remarquablement chronométrée peut être encore plus suspecte, a-t-elle déclaré, si un commerçant a une sorte de lien personnel avec le secteur de niche dans lequel évolue l'entreprise.





Même si une grande partie de sa carrière s'est déroulée à Hollywood – Sloan a été avocat dans le domaine du divertissement et est finalement devenu PDG de Metro-Goldwyn-Mayer – il n'est pas sans liens avec la biotechnologie et le sous-secteur dans lequel se trouvait Juno.





Sloan connaissait Arie Belldegrun, l’un des leaders dans le domaine de la thérapie « CAR T-cell », un nouveau traitement contre le cancer dans lequel des cellules humaines sont modifiées pour attaquer les cellules cancéreuses. C'est le même créneau dans lequel Juno s'est spécialisé.





Sloan et Belldegrun étaient tous deux actifs dans la philanthropie artistique, soutenant le même musée d'art de Los Angeles au moins dès 2013 ; L'épouse de Belldegrun a co-organisé une projection VIP en 2011 pour un film produit par l'épouse de Sloan. Et Sloan a fait don de 3,2 millions de dollars au laboratoire de Belldegrun à l'UCLA en 2017 .





Belldegrun était auparavant PDG de Kite Pharma, un concurrent de Juno, avant de vendre son entreprise quelques mois seulement avant l'acquisition de Juno. À l’époque où Sloan investissait dans les options d’achat Juno, Belldegrun créait une nouvelle société CAR-T.





(Quatre ans plus tard, en 2021, Sloan a aidé à rendre publique une société d'ingénierie biologique appelée Ginkgo Bioworks. L'un de ses partenaires dans cette entreprise était Belldegrun.)





Il n'y a aucune preuve que Sloan et Belldegrun aient jamais discuté de Juno. Belldegrun n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.





Robert Stiller a fait fortune en fumant du café et en fumant du café. Il a contribué au lancement d'EZ Wider, du papier à rouler utilisé pour les joints et les cigarettes, avant de fonder Green Mountain Coffee Roasters, la société multimilliardaire qui a contribué à populariser les dosettes de café K-Cup. Ce rôle l’a propulsé au rang de célébrité dans le monde des affaires, puisque Forbes l’a déclaré « entrepreneur de l’année » en 2001.





Après que Stiller ait quitté Green Mountain, il a été président du conseil d’administration d’AgNovos, une startup spécialisée dans la santé des os. Là, le conseil d'administration dirigé par Stiller a embauché un conseiller spécial : Stephen MacMillan, un cadre expérimenté en technologies médicales.





Fin 2013, MacMillan a été nommé PDG d'Hologic, une autre société de technologie médicale, mais il est resté chez AgNovos en tant que conseiller spécial de Stiller.

En quelques mois, Stiller a commencé à investir dans Hologic pour la première fois – et de manière agressive.





En 33 jours entre mars 2014 et janvier 2015, il a acheté un total de 9,8 millions de dollars d'options d'achat dans la société MacMillan. Chacun était une victoire, lui rapportant un bénéfice combiné de 29 millions de dollars, soit un rendement de près de 300 %. Les dossiers fiscaux de Stiller ne montrent aucune indication qu'il a acheté des options dans des sociétés autres que Hologic et Green Mountain de 1999 à 2019.





La hausse du cours de l'action Hologic est largement due à la croissance des revenus de sa gamme innovante d'appareils de mammographie, qui sont plus efficaces que les scanners mammaires standards car ils offrent une vue tridimensionnelle qui permet de révéler les tumeurs plus petites avant qu'elles ne se développent.





La société a commencé à signaler une croissance particulièrement forte pour cette gamme de produits fin avril 2014, après les premiers achats de Stiller.





L'enthousiasme suscité par le produit s'est accru à partir de là, à mesure que la gamme continuait de dépasser les attentes en matière de revenus de Wall Street et que de plus en plus d'études confirmaient son efficacité. L'entreprise aurait remarqué une augmentation des commandes des mois avant l'annonce des chiffres d'affaires, selon un expert du secteur qui a demandé à ne pas être nommé pour éviter de contrarier les contacts de l'industrie.





Stiller a commencé à acheter des options d’achat début mars.





Joint par téléphone, Stiller a déclaré qu'il avait investi dans Hologic parce qu'il avait confiance en MacMillan, mais a déclaré que MacMillan n'avait jamais partagé avec lui des informations détaillées sur le fonctionnement interne de l'entreprise. «Je lui demandais : 'Comment ça va ?' et il disait : « Bien » », a déclaré Stiller. (MacMillan n'a pas répondu aux demandes de commentaires.)





Stiller a déclaré qu'il pensait avoir également acheté des options dans d'autres sociétés au cours de cette période, mais il ne pouvait pas citer d'exemples. Il a ajouté qu'il aurait pu également acheter des actions d'Hologic en plus des options, sans toutefois savoir quand.





Il a reconnu qu’acheter des options d’achat dans une société dirigée par quelqu’un qu’il connaissait, avant qu’elle n’annonce de bonnes nouvelles, « pourrait ne pas paraître bon » et a déclaré qu’avec le recul, il aurait pu s’abstenir. "J'ai toujours agi selon la plus haute éthique et je comprends les délits d'initiés, et je ne le ferais jamais, et je ne demanderais jamais à personne d'autre de le faire", a déclaré Stiller. "Ce n'est tout simplement pas dans mon ADN."





Même d'après le récit de Stiller sur ses discussions avec MacMillan, ses transactions risquaient d'enfreindre la loi. ProPublica a décrit les transactions de Stiller, sans l'identifier, à Chip Loewenson, un avocat de longue date en col blanc qui a traité des affaires de délit d'initié.





"Ce que vous avez décrit semble être un délit d'initié", a déclaré Loewenson. "Même si vous le croyez sur parole, que tout ce qu'il a demandé, c'est comment ça se passe, et il dit que ça se passe bien, cela pourrait être une information non publique importante."





Comme Loewenson l’a décrit, une réponse en un mot sur la façon dont une entreprise se porte pourrait être un bavardage poli – ou elle pourrait avoir un sens. « Est-ce quelque chose qu’un investisseur raisonnable voudrait savoir ? Si vous pensez obtenir une réponse honnête, oui.





En 2018, Jim Mullen, un vétéran du secteur biopharmaceutique qui était auparavant PDG de la centrale biotechnologique Biogen et président de la Biotechnology Innovation Organization, est devenu président du conseil d'administration d'Editas Medicine, une société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, qui utilise des techniques d'édition génétique pour traiter. maladies rares.





(Mullen a démissionné plus tôt ce mois-ci après la fin de son mandat.) La société cotée en bourse collabore avec Celgene pour utiliser sa technologie pour développer des thérapies contre le cancer.





Les dossiers fiscaux de Mullen montrent qu'il avait déjà effectué sans succès des échanges d'actions de Celgene pour des montants relativement faibles, mais le 18 décembre 2018, il a effectué son plus gros achat d'actions de la société : d'une valeur de 73 000 $, soit presque autant que tous ses autres achats passés. combiné.





Son timing était excellent.





Celgene était à l'époque en négociations secrètes pour être rachetée par le géant pharmaceutique Bristol Myers Squibb. La veille de l'achat des actions par Mullen, Celgene avait élargi le cercle des personnes au courant des négociations de rachat.





Selon des documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, Celgene a informé une société pharmaceutique non identifiée de l'acquisition potentielle dans l'espoir de solliciter une offre concurrente plus élevée. Cette action a également accru le risque de fuite des pourparlers secrets.





(La société contactée, qui aurait dû être bien plus grande qu'Editas pour envisager d'acheter Celgene, a refusé de faire une offre concurrente.)





Le lendemain – le jour même où Mullen a acheté des actions de Celgene – le comité exécutif de Celgene a décidé d'aller de l'avant avec Bristol Myers.





Deux semaines après l'achat de Mullen, l'accord a été annoncé, faisant monter en flèche les actions de Celgene et rapportant finalement à Mullen 46 000 $ de bénéfice et un rendement de plus de 60 %.





Mullen et Editas n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Contexte et limites des données

Lorsqu'un investisseur vend des actions, des obligations ou d'autres titres par l'intermédiaire d'un courtier, l'entreprise est généralement tenue d'émettre un formulaire fiscal appelé 1099-B, qui décrit l'actif vendu, le produit de la vente et la date à laquelle la vente a eu lieu.





La maison de courtage fournit des copies du 1099-B à la fois à l'investisseur et à l'IRS. L'univers des transactions de ProPublica a été tiré de dizaines de millions de ces documents, faisant partie d'un ensemble plus vaste de documents qui ont constitué la base de la série de ProPublica « Les fichiers secrets de l'IRS ».





La base de données de ProPublica n'inclut pas une image complète de toutes les transactions effectuées par ou pour les investisseurs. Les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une entité juridique distincte comme une société de personnes, par exemple, ne sont pas inclus. De plus, les formulaires 1099-B sont produits lorsqu'un actif est vendu et non lorsqu'il est acheté.





Cependant, de nombreux documents indiquaient la date d'acquisition des titres, de sorte que les journalistes de ProPublica étaient souvent en mesure de voir une partie de l'activité d'achat d'un investisseur. Les titres qui ont été achetés mais qui n'ont été vendus que récemment ne sont pas inclus dans les données.





L’ensemble de données s’étend sur environ deux décennies. Les transactions des années plus récentes incluent généralement plus d’informations car les exigences de divulgation ont augmenté au fil des ans. Ces détails supplémentaires ont permis à ProPublica de mieux déterminer le succès des individus figurant dans nos données en bourse. Pour les actions achetées avant 2011, les courtiers étaient tenus de déclarer la date de vente et le produit total généré, mais pas le prix payé.





Toutes les transactions sur options ne doivent pas être déclarées. Les options achetées confèrent le droit d'acheter ou de vendre des actions à un certain prix. S’ils réussissent, ils peuvent être clôturés de deux manières. Au lieu d'acheter ou de vendre réellement les actions, le détenteur peut opter pour un paiement en espèces, une méthode courante qui est censée être explicitement étiquetée comme telle dans le type de formulaires fiscaux examinés par ProPublica.





Le détenteur peut également acheter les actions à un prix réduit. Ce type de transaction ne serait signalé à l'IRS qu'une fois les actions vendues, et lorsqu'elles le sont, elles ne sont pas tenues d'être répertoriées comme des actions initialement reçues dans le cadre d'un paiement d'option.

