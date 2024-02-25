Bu Biyoteknoloji Yöneticileri Sağlık Hisse Senetlerinde Mükemmel Zamanlanmış Ticaret Yaptı

Bu makale ilk olarak Ellis Simani ve Robert Faturechi tarafından ProPublica'da yayınlandı. Paul Kiel ve Jeff Ernsthausen raporlamaya, Doris Burke ise araştırmaya katkıda bulundu.

Dava, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu için cesur bir adımdı.





Ajans, 2021'de Matthew Panuwat'ı içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı. Beş yıl önce, Medivation adlı biyofarma operasyonu olan kendi şirketinin satın alınmak üzere olduğunu öğrenmişti. Ancak işvereninin hisselerini satın almak yerine, haberler üzerine hisselerinin yükselmesi beklenen bir rakibin opsiyonlarını satın aldı. Ajans onun 107.000 dolar yasa dışı kar elde ettiğini söylüyor.





SEC, ilk ve şimdiye kadar tek seferlik, bir yöneticiyi rakibinin hisselerini alıp satmak için kendi şirketinin gizli bilgilerini kullanmakla suçlayan bir dava açtı.





Komisyonun icra direktörü Gurbir Grewal, davayı duyururken, "Biyofarmasötik sektörünün içindeki kişilerin sıklıkla hem kendi şirketlerini hem de "sektördeki diğer şirketleri etkileyen, kamuya açıklanmayan maddi bilgilere erişime sahip olduğu" uyarısında bulundu. “SEC, her türlü yasa dışı ticareti tespit etmeye ve takip etmeye kararlıdır.”





Ajansın Panuwat'a karşı açtığı davanın temel taşlarından biri, Medivation'ın, çalışanların sıradan yatırımcıların erişemediği şirket bilgilerine dayanarak rakiplerin hisselerini almasını veya satmasını açıkça yasaklayan bir politikaya sahip olmasıdır.





ProPublica'nın son yıllarda elde ettiği gizli IRS verilerinden oluşan Medivation politikasını ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalan yalnızca Panuwat değildi.





Bu aynı zamanda onun o zamanki patronu olan CEO David Hung'du.





Kayıtlar, Hung'ın sık sık ilaç şirketlerinin hisse senetleri ve opsiyonlarıyla işlem yaptığını, bazıları onun şirketinin doğrudan rakibi olan bu tür düzinelerce firmanın hisselerinin yükselişi veya düşüşü üzerine on milyonlarca dolar bahis oynadığını gösteriyor.





Yaptığı ticaretlerin birçoğu, CEO pozisyonundayken öğrenebileceği bir rakiple ilgili haberlerden hemen önce geldi. Bir keresinde kişisel olarak açıkladığı haberlerden önce işlem yaptı.





Hung'ın işlemlerinin büyüklüğü, herhangi bir yanlış yaptığını inkar eden astını SEC'in hedef tahtasına koyanların gölgesinde kalıyor.





Hung'ın sözcüsü, CEO'nun rakipler hakkında kamuya açık olmayan bilgiler öğrendiğini kabul etti, ancak bu bilgilerin düzinelerce ticaretinden herhangi birine bilgi verdiğini reddetti.





Bu yılın başlarında ProPublica, kamuya açık olmayan sektör bilgilerine erişimi olan bazı yöneticilerin, doğrudan rakiplerinin ve ortak şirketlerinin menkul kıymetlerinde son derece iyi zamanlanmış işlemler yaptığını ortaya çıkardı.





Menkul kıymetler hukuku uzmanları, bazı durumlarda hızla milyonlarca dolar kar sağlayan birçok işlemin düzenleyiciler tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi. İşlemler sektörler arasında değişiyordu: enerjiden oyuncaklara, kağıt ürünlerinden ipotek hizmet sağlayıcılarına.





Ancak bir endüstri hem sıklığı hem de şüpheli iş dallarının çeşitliliği açısından öne çıkıyordu: biyoteknoloji ve tıbbi cihaz üreticileri ve ilaç şirketleri gibi diğer nispeten küçük sağlık hizmetleri işletmeleri.





Düzinelerce zengin yönetici ve iyi bağlantıları olan yatırımcılar, rekabet ettikleri veya kişisel bağları olan şirketler de dahil olmak üzere bu tür şirketlerde hisse senedi alım satımlarının mükemmel zamanlanmış olduğunu bildirdi.





ProPublica, aralarında ülkenin önde gelen iş liderlerinin de bulunduğu en zengin vergi mükelleflerinin vergi kayıtlarında belgelenen milyonlarca işlemi analiz etti. Bu alım satımların büyük bir kısmı, uzun vadeli mavi çip stokları ve benzerleri ile sade vanilya yatırımlarını içeriyordu. Ancak işlemlerin azınlığı, uzmanların potansiyel olarak şüpheli ticaretin ayırt edici özellikleri olduğunu söylediği şeyleri sergiledi.





İyi zamanlanmış alım satımları bulmak ProPublica'nın analizi için yalnızca bir başlangıç noktasıydı. Daha sonra, piyasayı hareketlendiren haberlerden hemen önce meydana gelen işlemleri, özellikle de bir yatırımcının önceki yatırım modelinden bir sapmayı temsil eden işlemleri inceledik; çünkü ya belirli bir şirketin hisselerini hemen hemen hiç işlem görmemişler, alışılmadık derecede yüksek dolar tutarında işlem görüyorlardı ya da kullanıyorlardı. İlk kez riskli seçenekler arasında yer alıyor.





Bu kişilerin hisseleri uygun bir zamanda yükselen veya düşen şirketler hakkında bilgi edinmek için herhangi bir kamuya açık olmayan yola sahip olup olmadıklarını inceledik. Akademisyenlere, eski savcılara ve eski SEC yetkililerine bu ticaretlerin anonimleştirilmiş açıklamalarını sunduk ve düzenleyicilerin dikkatini çekmesi gerektiğini söyledikleri işlere odaklandık.





Dikkate değer örnekler arasında:

Bir biyoteknoloji şirketinin başkanı, kurumsal bir ortağın hisselerini, ortak satın alma için yapılan gizli görüşmelerin son aşamalarına geldiği sırada satın aldı.





Bir kemik sağlığı şirketinin başkanı, satışları başlamadan hemen önce yönetim kurulu danışmanı tarafından yönetilen bir tıbbi teknoloji firmasına agresif bahisler yaptı ve bir dizi opsiyon ticaretinden kendisine 29 milyon dolar kazandırdı.





Kanser araştırmalarının niş bir alanıyla bağlantısı olan zengin bir yatırımcı, bu sektördeki bir şirket devralınmadan hemen önce ilk kez kişisel olarak ticaret yaptı. Kendisine kısa sürede 1 milyon dolar kâr kazandıran yüksek riskli opsiyonlar satın aldı.





Bilgi avantajı her sektörde, özellikle de sağlık sektöründe kazançlı olabilir. Şirketlerinin çoğu yalnızca bir veya bir avuç ürün etrafında kurulu olduğundan, hisseleri özellikle değişken ve içeriden bilgi sahibi yatırımcılar tarafından kâr elde etmeye hazır hale geliyor.





Biyoteknoloji şirketleri ve diğer yükselişte olan şirketler, bariz yükseliş ya da çöküş anlarıyla karşı karşıya: Klinik deneyler, düzenleyicilerden gelen sinyaller veya devralma söylentileri, hisse fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olabilir.





2021'de devasa IRS kayıtlarımız hakkında rapor vermeye başladığından beri ProPublica, verileri analiz etti ve bunları, vergi kanununun zenginlere nasıl ayrıcalık tanıdığını ortaya koyan Gizli IRS Dosyaları adlı bir dizi makale için temel olarak kullandı. ultra zenginlerin bu avantajlardan nasıl yararlandığı.





IRS verileri ayrıca, işlemleri yürüten aracı kurumlar tarafından sağlanan, zengin vergi mükelleflerinin hisse senedi ve opsiyon işlemlerine ilişkin milyonlarca kaydı da içeriyordu. SEC, komisyonculardan ve borsalardan gelen hisse senedi alım satım verilerini rutin olarak incelerken, ajansın birçok açıdan daha kapsamlı olan IRS verilerine erişimi yok.





(SEC sözcüsü bu makale hakkında yorum yapmayı reddetti.)





Menkul kıymet uzmanları, bir ticareti şüpheli ve daha fazla araştırmaya değer kılan şeyin ne olduğuna dair sabit bir tanım olmadığını söyledi. Örneğin, nispeten küçük bir miktar için karlı bir ticaret, yatırımcının şirketle bir bağı varsa yine de inceleme gerektirebilir.





Mükemmel zamanlanmış bir ticaret, yatırımcının bu menkul kıymette sık sık işlem yapması durumunda daha az dikkate değerdir. Mütevazı getirisi olan bir ticaret, yatırımcının önceden bildiği veya harekete geçtiği haberlerden önce gelirse hâlâ sorunlu olabilir. Ve bir tüccarın bir hisse senedine yatırım stratejisi sonuçta başarılı olmasa bile, tek bir kazançlı ticaret yine de yasa dışı sayılabilir.





ProPublica'nın bu hikayede incelenen ticaret kalıpları hakkında görüştüğü uzmanlar, her birinin düzenleyiciler tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini, ancak bunların herhangi bir eyleme yol açıp açmayacağı sorusunun bir dizi ek faktöre bağlı olacağını söyledi.





Hisse senedi alım satımlarının genellikle yalnızca birden fazla unsurun karşılanması durumunda içeriden öğrenenlerin ticareti yasalarını ihlal ettiğinin kabul edildiğini belirttiler. Tüccarın, şirketin hisse fiyatını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bir bilgiye sahip olması gerekir. Ve tüccarın veya bahşiş veren kişinin, bilgiyi ifşa etmeme veya kişisel çıkar için kullanmama görevine sahip olması gerekir.





ProPublica'nın kayıtları, yatırımcıların neden belirli işlemleri yaptıklarına veya hangi bilgilere sahip olduklarına dair hiçbir ipucu vermiyor. Bu hikayede adı geçen zengin yatırımcılar ya işlemlerinin uygunsuz olduğunu inkar etti ya da yorum yapmadı.





Hung'ın yönettiği milyarlarca dolarlık şirket Medivation'ın kişisel ticaret politikası özellikle açıktı. Medivation çalışanları, bu şirketlerin hisse senedi fiyatlarını da etkileyebilecek kamuya açıklanmayan bilgilere sahip olduğundan, çalışanlarını rakiplerin hisselerini alıp satarken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Politikada "Herhangi birinin bu tür bilgileri kişisel çıkar elde etmek için kullanması yasa dışıdır" denildi.





Ancak ProPublica'nın verileri, bir dizi biyofarma şirketine liderlik eden ve basında usta bir anlaşmacı olarak tanımlanan Hung'ın, rakiplerin menkul kıymetlerini alıp satarak şirketin politikasını ihlal etme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.





Hung'ın Medivation'a liderlik ettiği on yılı aşkın süre boyunca, kendisinin dışındaki şirketlerdeki menkul kıymet işlemlerinden elde ettiği gelirin çoğu ilaç sektörüne aitti.





Zamanında yapılan işlemlerle bazen yüzbinlerce dolar kazanç elde etti veya büyük bir kaybın önüne geçmeyi başardı. (Kayıtlar onun bazen para da kaybettiğini gösteriyor.)





Ticaret kalıplarını ve üst düzey rolünü (ancak adını değil) anlattığımız menkul kıymet uzmanları, yatırımların üst düzey bir yöneticinin ortalama bir yatırımcının erişemeyeceği bilgilerden yararlandığını gösterdiğini söyledi.





Hung'ın vergi kayıtları, Temmuz ve Ağustos 2011'de Dendreon adlı bir şirketin bir milyon dolardan fazla değerindeki hisselerini sattığını gösteriyor. Dendreon o zamanlar Hung'ın firmasının rekabet ettiği umut verici bir prostat kanseri tedavisi üretiyordu ve kendi ilacını piyasaya sürmeye çalışıyordu.





Hung'ın Ağustos ayında Dendreon hisselerinin yaklaşık yarım milyon dolarlık iki diliminin sonuncusunu satmasının ertesi günü şirketin hisse fiyatı, zayıf satışlar ve doktorların prostat kanseri ilacı konusunda başlangıçtaki hevessizliği nedeniyle %67 düştü.





Endüstri uzmanları, Medivation'ın ilacının o dönemde olduğu gibi, bir ilacın geliştirilmesinin son aşamasında olduğu durumlarda, şirketin normalde temsilcilerinin rakip ilaçlarla ilgili doktor muayenehanelerini araştırmak da dahil olmak üzere rekabet ortamını incelemesini sağlayacağını söyledi. Ve şirketlerin iş tarafındaki çalışanları, hatta rakipleri bile konferanslarda sık sık birbirine karışıyor ve dedikodu yapıyorlar.





Birkaç ay sonra, Ekim 2011'de Hung, Dendreon hisselerini yeniden satın aldı, ancak birkaç gün sonra hızlı bir şekilde U dönüşü yaparak bu hisseleri yaklaşık 150.000 dolara, yani satın aldığı fiyatla aynı fiyata sattı.





Bir hafta sonra Hung, şirketinin kendi prostat kanseri tedavisi için denemelerin çok iyi gittiğini ve ilacın plasebo verilen katılımcılara bile sunulmaya başlayacağını öğrendiğini duyurdu.





Hung, o dönemde yaptığı bir basın açıklamasında, "Bu sonuçlar, hem yaşamı uzatan bu potansiyel tedaviyi prostat kanseri topluluğunun kullanımına sunma yolunda önemli bir adım, hem de şirketimiz için önemli bir kilometre taşıdır" dedi.





Hung, şirketinin umut verici sonuçlarını açıkladığı sırada Dendreon da cansız üç aylık kazançları açıkladı. Hissesi %37 düştü.





O dönemde her iki şirketi de inceleyen analist David Nierengarten, ProPublica'ya, düşüşün büyük kısmının kazanç raporundan kaynaklandığını ancak bunun bir kısmının Medivation'ın Dendreon'un pazar payına tehdit oluşturan klinik deney sonuçlarına da atfedilebileceğini söyledi.





Hung'ın sözcüsü, Hung'ın Dendreon hisselerini satarken şirketinin klinik deneylerinin sonucunu bilmediğini söyledi.





Hung, Dendreon hisselerini altı yıl boyunca neredeyse iki düzine kez sattı; bu işlemlerin çoğu 150.000 doların altındaydı. Hung'ın sözcüsü, Dendreon işlemlerini yaparken herhangi bir kamuya açıklanmamış bilgiye sahip olduğunu reddetti.





Bir örnekte vergi kayıtları, Hung'ın bir rakibin hisselerini, kendisinin açıkladığı ve uzmanların muhtemelen önemli sayılacağını söylediği haberlerden önce işlem yaptığını gösteriyor.





24 Ağustos 2015'te Hung, Medivation'ın BioMarin adlı bir şirketten kanserle mücadele eden bir ilaç satın aldığını duyurdu. İlaç, Hung'ın "heyecan verici bir onkoloji terapötik sınıfı" olarak selamladığı bir avuç son teknoloji ilaçtan biriydi.





Hung'un söylemediği şey, şirketinin satın alma işlemini tamamladığı gün, ancak kamuya duyurulmadan üç gün önce, kişisel hisse senedi alım satım hesabında bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğiydi. Aynı tedavi kategorisinde "PARP inhibitörleri" olarak bilinen bir ilacı ayrı olarak geliştiren bir şirket olan Clovis Oncology'nin yaklaşık 8 milyon dolarlık hissesini satın aldı.





Satın almanın ardından ilaç sektörü basını, bu ilaç sınıfına ilginin arttığını kaydetti. Hung'ın anlaşması, bir PARP inhibitörünün ilk büyük satın alımı oldu.





Hung'ın şirketini takip eden analist Nierengarten, "Açıkçası tüm PARP'lar patlayacak" dedi. Clovis, az sayıda ilaca bağımlı küçük bir şirket, "bu yüzden gerçekten patlama yapacak" dedi.





Ve öyle oldu. Meditasyon anlaşmasının açıklanmasından sonraki haftada, Hung'ın hisse alımı meyvesini verdi: Clovis hisselerinin fiyatı yaklaşık %11 arttı; bu artış, uzmanların kısmen Hung'ın ilaç satın almasına atfettiği bir artış.





Hung bir sonraki ay hisseleri sattığında 1,25 milyon dolar kâr elde etti.

Hung'ın sözcüsü, Hung'ın Medivation'ın BioMarin ilacını satın almasının aynı sınıfta bir ilaç üreten bir şirketin hisse fiyatını etkileyeceğine inanmadığını söyleyerek işlemleri savundu.





Ayrıca hisselerdeki yükselişin büyük kısmının, satın alma gününde değil, satın alma haberinin ardından gerçekleştiğini, bunun da Hung'ın kârının diğer faktörlere atfedilebilir olduğunu gösterdiğini söyledi.





Hung'ın satın aldığı Clovis hisseleri, kayıtların hisse senedi opsiyonları olarak bilinen, gelecekteki bir tarihte bir menkul kıymeti satın alma veya satma düzenlemelerini içeren bir dizi karmaşık işlem olduğunu gösterdiği şeyin son adımını temsil ediyordu. Nisan 2015'te Hung, Clovis'in "satım opsiyonlarını" satmaya başladı.





Bu, başka bir yatırımcıya Clovis hisselerini yakın gelecekte belirli bir fiyattan kendisine satma hakkı veren bir sözleşme imzaladığı anlamına geliyordu. Aslında bu, Hung'un Clovis hisselerinin hemen hemen aynı fiyatta kalacağı veya yükseleceği yönündeki bir iddiasıydı (tipik bir perakende yatırımcısı için karmaşık ve alışılmadık bir işlem).





Hung, Nisan ve Mayıs aylarında sözleşmelerinin az bir kısmını sattı. Haziran ve Temmuz aylarında daha sık ve daha büyük miktarlarda satış yapmaya başladı: Önceki iki ayda sattığı sözleşmelerin 17 katı kadar sözleşme yaptı. Sözcüsü'ne göre bu, Hung'a BioMarin'in ilacını satın alması için yaklaşıldığı sıralardaydı.





Opsiyonların son kullanma tarihleri kademeli olarak belirlendi. Sözleşmelerinin büyük bir kısmının süresi, ilaç alımını tamamladığı gün sona erdi.





O anda Hung'ın iki seçeneği vardı, ikisi de görünüşte tatsızdı. Sözcüsüne göre, sözleşmeleri sonlandırmak için muhtemelen nakit ödemiş olabilir ve bu da, opsiyonların Clovis'in o gün işlem gördüğünden daha yüksek bir hisse senedi fiyatına yönelik olması nedeniyle anında zarara yol açabilirdi.





Sözleşmeler aynı zamanda kendisine belirtilen sayıda hisse satın almasına da izin verdi; bu görünüşte kötü bir anlaşmaydı çünkü 73 doların altında işlem gören hisseler için hisse başına 75 ila 85 dolar arasında bir ödeme yapacaktı.

Ancak o gün Hung, piyasanın bilmediği bir şeyi biliyordu: Şirketi, Biomarin'in ilacını satın aldığını duyurmak üzereydi.





Hung, yaklaşık 8 milyon dolar değerinde Clovis hissesi satın aldı. Şirketinin duyurusunun ardından Hung, şişirilmiş fiyattan satın almasına rağmen birkaç gün içinde zarara uğradı. Opsiyon ticareti çok güzel sonuç verdi. Hisseleri bir sonraki ay satarak 1,25 milyon dolarlık kâr elde etti.





Hung'ın sözcüsü, o yıl sattığı tüm Clovis opsiyonları dikkate alındığında Hung'ın aslında yaklaşık 100.000 dolar kaybettiğine dikkat çekti. Bazı sözleşmelerin zaman ufku çok daha uzundu ve sona erme tarihleri bir sonraki yıla kadardı.





Hung'ın bazı sözleşmelerini elinde tuttuğunu ve birkaç ay sonra Clovis hisselerinin fiyatı önemli ölçüde düştüğünde sonunda para kaybettiğini söyledi. Sözcü ayrıca, kamuya açıklanmayan bilgilerden yararlanmaya çalışan birinin bunu bir dizi karmaşık opsiyon ticareti yerine bir şirketteki hisseleri satın alarak daha verimli bir şekilde yapabileceğini söyledi.





ProPublica, Hung'ın Clovis'le ilgili seçeneklerini, kimliğini açıklamadan Wharton Okulu'nda profesör ve önde gelen içeriden bilgi ticareti uzmanı Dan Taylor'a anlattı. Taylor, "Söz konusu ticaretler en iyi ihtimalle son derece etik dışı görünüyor ve en kötü ihtimalle yasa dışı olabilir" dedi.





“Herhangi bir yöneticiyi burada açıklanan davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarıyorum. Bu davranışın düzenleyicilerin dikkatine sunulması halinde ciddi bir hukuki tehlike söz konusu olacaktır."





Harry Sloan sağlık sektöründe adını duyurmadı. Hollywood'da şöhrete kavuştu.





Ancak 2017'de Sloan, kanser tedavilerine odaklanan Seattle merkezli bir biyofarma şirketi olan Juno Therapeutics'e büyük bir bahis yaptı.





Sloan daha önce Juno'ya kişisel olarak hiç yatırım yapmamıştı. Ayrıca 1999'dan 2019'a kadar olan vergi kayıtlarında başka şirketlere yatırım yapmak için opsiyon satın aldığına dair bir işaret yok.





Ancak 14 ve 15 Aralık 2017'de ProPublica'nın vergi verilerinde ilk kez her ikisini de yaptı. Çeyrek milyon dolardan fazla Juno alım opsiyonu satın aldı; bu sözleşme ona hisseleri belirli bir fiyattan satın alma hakkı veriyordu.





Opsiyonların "parası tükendi", bu da fiyatın o sırada hisse senedinin işlem gördüğü fiyatın oldukça üzerinde olduğu anlamına geliyordu. Bahis ancak Juno hisselerinin önemli ölçüde artması durumunda karşılığını alacaktı.





Seçenekler, özellikle de Sloan'ın satın aldığı gibi kârsız olan seçenekler risklidir ancak büyük ödüller taşıyabilir. Hisse senedi fiyatı sözleşmede belirlenen satın alma fiyatının üzerine çıkarsa büyük kazanabilirsiniz.





Amazon hisseleri hisse başına 125 dolara satılıyorsa, piyasa fiyatı 130 doların üzerine çıkmadığı sürece 130 dolardan hisse satın alma opsiyonu vade tarihinde değersizdir. Amazon 125 dolarda kalırsa boşuna para harcamışsınız demektir. Ancak hisse başına 175 dolara yükselirse, küçük bir yatırımla çok şey kazanabilirsiniz.





Sloan'ın zamanlamasının ileri görüşlü olduğu ortaya çıktı. Halk bunu henüz bilmiyordu ama Aralık 2017, Juno'nun tarihinde oldukça önemli bir andı. Şirket, kendisini kanser tedavileri alanında lider olan Celgene'ye satmak için özel olarak pazarlık yapıyordu. Sloan'un opsiyonlarını satın aldığı günlerde Celgene teklifini önemli ölçüde artırdı ve Juno devralınmayı kabul etti.





Bir ay sonra The Wall Street Journal satın almanın yaklaştığı haberini verdiğinde, Juno'nun hisse fiyatı hisse başına 46 dolardan 69 dolara fırladı; bu şimdiye kadarki en büyük bir günlük artıştı ve Sloan hızla parayı nakde çevirdi. İlk opsiyon diliminin çoğunu sattı 677.000 dolar için. Yirmi yıllık kayıtlarda bu, içeriden haberdar olmadığı bir şirketin menkul kıymetlerinde yaptığı en büyük satıştı.





Toplamda Juno işlemlerinden 1,1 milyon dolardan fazla kar elde ettiğini, yani opsiyonlarının maliyetinin %450'sini elde ettiğini iddia etti.





2017'deki 251 işlem gününden yalnızca bir düzine gün daha Sloan'ın opsiyon satın alabileceği ve hisse senedi fiyat artışını, pozisyonunun büyük kısmını elinde tuttuğu kısa dönemde olduğu kadar görebileceği gün vardı.





Koridorun her iki tarafındaki başkan adayları için önemli bir bağış toplama etkinliği yapan Sloan, bir sözcü aracılığıyla ProPublica'nın sorularını yanıtlamayı reddetti ve bunun yerine kısa bir açıklama yaptı: "Burada etik olmayan veya uygunsuz faaliyete dair herhangi bir ima yanlıştır ve Bay Sloan'un hayatı boyunca kazandığı itibar."





ProPublica, eski bir SEC komisyon üyesine, iki eski SEC avukatına ve önde gelen iki içeriden öğrenen ticaret akademisyenine Sloan'ın işlemlerinin anonimleştirilmiş bir tanımını verdi. Beşi de, bu tür bir veri modelinin, işlemlerin ne kadar iyi zamanlanmış olması ve Sloan'ın önceki ve sonraki işlemleriyle karşılaştırıldığında ne kadar anormal olması nedeniyle düzenleyicilerin incelemesine çekilebileceğini söyledi.





Eski SEC Komiseri Allison Herren Lee, "Kötü alım opsiyonları, bu isimde daha önce işlem yapılmamış bir geçmiş, mükemmel zamanlama ve büyük bir kar görürseniz, genel olarak evet, bunun düzenleyicilerin dikkatini çekmesini beklerim." söz konusu.





Dikkat çekici bir şekilde zamanlanmış bir ticaretin daha da şüpheli olabileceğini söyledi, eğer bir tüccarın şirketin içinde bulunduğu niş sektörle bir tür kişisel bağı varsa.





Kariyerinin büyük bir kısmı Hollywood'da geçmiş olsa da (Sloan bir eğlence avukatıydı ve sonunda Metro-Goldwyn-Mayer'in CEO'su oldu), biyoteknoloji ve Juno'nun da dahil olduğu alt sektörle bağlantıları da vardı.





Sloan, insan hücrelerinin kanser hücrelerine saldıracak şekilde değiştirildiği yeni bir kanser tedavisi olan "CAR T hücresi" terapisi alanının liderlerinden biri olan Arie Belldegrun'u tanıyordu. Juno'nun uzmanlaştığı konu da budur.





Sloan ve Belldegrun sanat hayırseverliği alanında aktiftiler ve en azından 2013'ten bu yana aynı Los Angeles sanat müzesini destekliyorlardı; Belldegrun'un eşi, yapımcılığını Sloan'ın eşinin üstlendiği bir filmin 2011 yılında VIP gösterimine ev sahipliği yaptı . Sloan da 2017'de Belldegrun'un UCLA'daki laboratuvarına 3,2 milyon dolar bağışladı .





Belldegrun, Juno'nun satın alınmasından birkaç ay önce şirketini satmadan önce Juno'nun rakibi olan Kite Pharma'nın CEO'suydu. Sloan'ın Juno alım seçeneklerine yatırım yaptığı sıralarda Belldegrun yeni bir CAR-T şirketi kuruyordu.





(Dört yıl sonra, 2021'de Sloan, Ginkgo Bioworks adında bir biyolojik mühendislik firmasının halka açılmasına yardımcı oldu. Bu girişimdeki ortaklarından biri Belldegrun'du.)





Sloan ve Belldegrun'un Juno'yu tartıştıklarına dair hiçbir kanıt yok. Belldegrun tekrarlanan yorum taleplerine yanıt vermedi.





Robert Stiller servetini sigara gereçleri ve kahveden kazandı. K-Cup kahve kapsüllerinin popülerleşmesine yardımcı olan milyarlarca dolarlık şirket Green Mountain Coffee Roasters'ı kurmadan önce, et ve sigara için kullanılan sarma kağıtları olan EZ Wider'ın piyasaya sürülmesine yardımcı oldu. Bu rol, Forbes'un 2001'de onu "yılın girişimcisi" ilan etmesiyle onu iş dünyasında ünlü olmaya itti.





Stiller Green Mountain'dan ayrıldıktan sonra kemik sağlığı girişimi AgNovos'un yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Orada, Stiller'ın liderliğindeki yönetim kurulu özel bir danışman tuttu: Deneyimli bir tıbbi teknolojiler yöneticisi olan Stephen MacMillan.





2013'ün sonunda MacMillan, başka bir tıbbi teknoloji şirketi olan Hologic'in CEO'su oldu, ancak Stiller'in özel danışmanı olarak AgNovos'ta kaldı.

Birkaç ay içinde Stiller, Hologic'e ilk kez ve agresif bir şekilde yatırım yapmaya başladı.





Mart 2014 ile Ocak 2015 arasındaki 33 günde, MacMillan'ın şirketinden toplam 9,8 milyon dolarlık alım opsiyonu satın aldı. Her biri bir galibiyetti ve toplamda 29 milyon dolar kar elde etti, yani neredeyse %300'lük bir getiri elde etti. Stiller'in vergi kayıtları, 1999'dan 2019'a kadar Hologic ve Green Mountain dışındaki şirketlerden opsiyon satın aldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.





Hologic'in hisse fiyatındaki artış, büyük ölçüde, daha küçük tümörlerin büyümeden önce ortaya çıkmasına yardımcı olan üç boyutlu bir görünüm sağladıkları için standart göğüs taramalarından daha etkili olan yenilikçi mamografi cihazları serisinden elde edilen gelir artışından kaynaklandı.





Şirket, Stiller'in ilk satın alımlarından sonra, 2014 yılının Nisan ayı sonlarında bu ürün grubunda özellikle güçlü bir büyüme bildirmeye başladı.





Serinin Wall Street'in gelir beklentilerini aşmaya devam etmesi ve daha fazla çalışmanın etkinliğini doğrulaması nedeniyle, ürüne ilişkin heyecan buradan itibaren arttı. Sektörle ilişkileri düşmanlaştırmaktan kaçınmak için isminin açıklanmasını istemeyen bir sektör uzmanına göre şirket, gelir rakamları açıklanmadan aylar önce siparişlerin toplandığını fark etmiş olmalı.





Stiller, Mart ayı başlarında alım opsiyonları satın almaya başladı.





Telefonla kendisine ulaşan Stiller, Hologic'e MacMillan'a güvendiği için yatırım yaptığını ancak MacMillan'ın şirketin iç işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgileri kendisiyle hiçbir zaman paylaşmadığını söyledi. “Ona 'İşler nasıl gidiyor?' diye sorardım. ve 'Güzel' derdi” dedi Stiller. (MacMillan yorum taleplerine yanıt vermedi.)





Stiller, o dönemde başka şirketlerden de opsiyon satın aldığını düşündüğünü ancak örnek veremeyeceğini söyledi. Opsiyonların yanı sıra Hologic'in hisselerini de satın almış olabileceğini ancak ne zaman olduğunu bilmediğini söyledi.





İyi haberi duyurmadan önce tanıdığı biri tarafından yönetilen bir şirkette alım opsiyonu satın almanın "iyi görünmeyebileceğini" kabul etti ve geriye dönüp bakıldığında bundan kaçınmış olabileceğini söyledi. Stiller, "Her zaman en yüksek etik değerlere göre hareket ettim ve içeriden öğrenenlerin ticaretini anlıyorum ve bunu asla yapmam ve asla başka kimseden yapmasını istemem" dedi. “Bu benim DNA'mda yok.”





Stiller'in MacMillan'la yaptığı görüşmelere ilişkin anlatımına bakılırsa bile yaptığı işlerin kanuna aykırı olma riski vardı. ProPublica, Stiller'in ticaretini, kimliğini belirtmeden, içeriden bilgi ticareti davalarıyla ilgilenen uzun süredir beyaz yakalı savunma avukatı olan Chip Loewenson'a anlattı.





Loewenson, "Tarif ettiğiniz şey içeriden bilgi ticareti olabilir gibi görünüyor" dedi. "Onun tek sorduğu şeyin nasıl gittiği olduğu ve iyi gittiğini söylediği sözüne inansanız bile, bu kamuya açıklanmamış önemli bir bilgi olabilir."





Loewenson'ın tanımladığı gibi, bir şirketin gidişatına ilişkin tek kelimelik bir cevap kibar bir sohbet olabilir veya anlam taşıyabilir. “Bu makul bir yatırımcının bilmek isteyeceği bir şey mi? Eğer dürüst bir cevap alacağınızı düşünüyorsanız evet.”





Daha önce biyoteknoloji devi Biogen'in CEO'su ve Biyoteknoloji İnovasyon Organizasyonu'nun başkanı olan deneyimli bir biyofarma yöneticisi olan Jim Mullen, 2018 yılında, tedavi etmek için gen düzenleme tekniklerini kullanan Cambridge, Massachusetts merkezli bir firma olan Editas Medicine'in yönetim kurulu başkanı oldu. nadir hastalıklar.





(Mullen, görev süresi sona erdikten sonra bu ayın başlarında istifa etti.) Halka açık şirket, teknolojisini kanser tedavileri geliştirmek için kullanmak üzere Celgene ile işbirliği yapıyor.





Mullen'ın vergi kayıtları, daha önce Celgene'e nispeten küçük miktarlarda başarısız bir şekilde alım satım yaptığını gösteriyor ancak 18 Aralık 2018'de şirketin hisselerinden bugüne kadarki en büyük satın alımını gerçekleştirdi: 73.000 dolar değerinde, bu neredeyse geçmişteki tüm satın almalarıyla aynı tutarda. birleştirildi.





Zamanlaması mükemmeldi.





Celgene o sırada ilaç devi Bristol Myers Squibb tarafından satın alınmak üzere gizli görüşmelerde bulunuyordu. Mullen'ın hisseleri satın almasından bir gün önce Celgene, devralma görüşmelerinden haberdar olan kişilerin çevresini genişletmişti.





Daha sonraki SEC başvurularına göre Celgene, daha yüksek bir rekabet teklifi talep etme umuduyla kimliği belirsiz bir ilaç şirketine potansiyel satın alma hakkında bilgi verdi. Eylem aynı zamanda gizli görüşmelerin sızma riskini de artırdı.





(Celgene'i satın almayı düşünmek için Editas'tan çok daha büyük olması gereken, kendisine ulaşılan şirket, rakip bir teklifte bulunmayı reddetti.)





Ertesi gün - Mullen'ın Celgene'den hisse satın aldığı gün - Celgene'nin yönetim kurulu Bristol Myers'la ilerlemeye karar verdi.





Mullen'ın satın alınmasından iki hafta sonra anlaşma açıklandı, Celgene'nin hisseleri hızla yükseldi ve sonuçta Mullen'a 46.000 $ kâr ve %60'ın üzerinde getiri elde edildi.





Mullen ve Editas yorum taleplerine yanıt vermedi.

Temasta olmak

ProPublica, zenginlerin hisse senedi alım satımı hakkında haber yapmaya devam etmeyi planlıyor. Bu yazıda adı geçen yöneticiler veya bunların bağlı olduğu şirketlerde ticaret yapan diğer kişiler hakkında bilginiz varsa lütfen iletişime geçin. Robert Faturechi'ye [email protected] adresinden e-posta yoluyla ve 213-271-7217 numaralı telefondan Signal veya WhatsApp aracılığıyla ulaşılabilir. Ellis Simani'ye [email protected] adresinden e-posta yoluyla veya 253-237-3458 numaralı telefondan Signal ile ulaşılabilir.

Veri arka planı ve sınırlamalar

Bir yatırımcı bir komisyoncu aracılığıyla hisse senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetleri sattığında, firmanın genellikle 1099-B adı verilen ve satılan varlığı, satıştan elde edilen geliri ve satışın gerçekleştiği tarihi açıklayan bir vergi formu düzenlemesi gerekir.





Aracı kurum, 1099-B'nin kopyalarını hem yatırımcıya hem de IRS'ye sağlar. ProPublica'nın işlem evreni, ProPublica'nın "Gizli IRS Dosyaları" serisinin temelini oluşturan daha büyük bir kayıt kümesinin parçası olan on milyonlarca bu kayıttan alınmıştır.





ProPublica'nın veritabanı yatırımcılar tarafından veya yatırımcılar için yapılan tüm işlemlerin tam bir resmini içermiyor. Örneğin ortaklık gibi ayrı bir tüzel kişilik aracılığıyla yapılan yatırımlar dahil değildir. Ayrıca 1099-B formları bir varlık satın alındığında değil satıldığında üretilir.





Ancak pek çok kayıt, menkul kıymetlerin satın alındığı tarihi listeliyordu, bu nedenle ProPublica muhabirleri genellikle bir yatırımcının satın alma faaliyetinin bir kısmını görebiliyordu. Yakın zamana kadar satın alınan ancak satılmayan menkul kıymetler verilere dahil edilmemiştir.





Veri seti yaklaşık yirmi yılı kapsamaktadır. Son yıllarda yapılan işlemler genellikle daha fazla bilgi içerir çünkü açıklama gereklilikleri yıllar geçtikçe artmıştır. Bu ek ayrıntı, ProPublica'nın verilerimizdeki bireylerin borsada ne kadar başarılı olduğunu daha iyi belirlemesine olanak sağladı. 2011'den önce satın alınan hisse senetleri için komisyoncuların, ödenen fiyatı değil, satıldığı tarihi ve elde ettiği toplam geliri bildirmeleri gerekiyordu.





Tüm opsiyon işlemlerinin raporlanması zorunlu değildir. Satın alınan opsiyonlar, belirli bir fiyattan hisse alma veya satma hakkı verir. Başarılı olurlarsa iki yoldan biriyle kapatılabilirler. Hisse senedi sahibi, hisseleri fiilen satın almak veya satmak yerine, ProPublica'nın incelediği vergi formlarında açıkça bu şekilde etiketlenmesi gereken ortak bir yöntem olan nakit ödemeyi tercih edebilir.





Veya sahibi hisseleri indirimli fiyattan satın alabilir. Bu tür bir işlem, yalnızca hisseler satıldığında IRS'ye bildirilecektir ve satıldığında bunların, bir opsiyon ödemesinin parçası olarak başlangıçta alınan hisseler olarak listelenmesine gerek yoktur.

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