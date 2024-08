Esses executivos de biotecnologia fizeram negociações perfeitamente cronometradas em ações de saúde

Este artigo foi publicado originalmente no ProPublica por Ellis Simani e Robert Faturechi . Paul Kiel e Jeff Ernsthausen contribuíram com reportagens e Doris Burke contribuiu com pesquisas.

O caso foi um passo ousado para a Securities and Exchange Commission.





Em 2021, a agência acusou Matthew Panuwat de abuso de informação privilegiada. Cinco anos antes, ele soube que sua própria empresa, uma operação biofarmacêutica chamada Medivation, estava prestes a ser adquirida. Mas em vez de comprar ações do seu empregador, comprou opções de um concorrente cujas ações poderiam subir com as notícias. A agência diz que ele obteve US$ 107 mil em lucros ilícitos.





Pela primeira e até agora única vez, a SEC abriu um processo que acusa um executivo de usar informações secretas de sua própria empresa para negociar ações de uma rival .





“Os membros da indústria biofarmacêutica frequentemente têm acesso a informações materiais não públicas” que impactam tanto a sua empresa como “outras empresas do setor”, alertou Gurbir Grewal, diretor de fiscalização da comissão, ao anunciar o caso. “A SEC está empenhada em detectar e perseguir o comércio ilegal em todas as formas.”





Um dos pilares do caso da agência contra Panuwat é que a Medivation tinha uma política que proibia explicitamente os funcionários de comprar ou vender ações de concorrentes com base em informações da empresa não disponíveis para investidores comuns.





Não foi apenas Panuwat quem arriscou violar a política da Medivation, mostra um tesouro de dados confidenciais do IRS obtidos nos últimos anos pela ProPublica.





Foi também seu então chefe, o CEO David Hung.





Os registos mostram que Hung negociou frequentemente em ações e opções de empresas farmacêuticas, apostando dezenas de milhões de dólares na valorização ou queda de ações de dezenas dessas empresas, algumas das quais eram concorrentes diretos da sua empresa.





Várias de suas negociações ocorreram pouco antes de notícias sobre um rival que ele poderia ter conhecido em sua posição como CEO. Em um caso, ele negociou antes das notícias que anunciou pessoalmente.





O tamanho das negociações de Hung supera aquelas que colocaram seu subordinado, que negou qualquer irregularidade, na mira da SEC.





O porta-voz de Hung reconheceu que o CEO obteve informações não públicas sobre concorrentes, mas negou que essas informações tenham informado qualquer uma de suas dezenas de negociações.





No início deste ano, a ProPublica revelou que alguns executivos com acesso a informações não públicas da indústria tinham feito transacções extraordinariamente oportunas com títulos dos seus concorrentes directos e empresas parceiras.





Especialistas em legislação de valores mobiliários disseram que muitas das negociações, que em alguns casos geraram rapidamente milhões de dólares em lucros, justificavam a análise pelos reguladores. As transações abrangeram vários setores: da energia aos brinquedos, dos produtos de papel aos gestores de hipotecas.





Mas uma indústria destacou-se tanto pela frequência como pela variedade de negócios questionáveis: a biotecnologia e outras empresas relativamente pequenas de cuidados de saúde, como fabricantes de dispositivos médicos e empresas farmacêuticas.





Dezenas de executivos ricos e investidores bem relacionados relataram negociações de ações soberbamente cronometradas nessas empresas, inclusive em empresas com as quais concorriam ou com as quais tinham ligações pessoais.





A ProPublica analisou milhões de transações documentadas nos registos fiscais dos contribuintes mais ricos, incluindo muitos dos principais líderes empresariais do país. Uma grande proporção destas negociações envolvia investimentos simples, com participações de longo prazo em ações de primeira linha e similares. Mas uma minoria das transações exibiu o que os especialistas dizem ser características de negociações potencialmente suspeitas.





Encontrar negociações oportunas foi apenas um ponto de partida para a análise da ProPublica. Em seguida, examinamos minuciosamente as transações que ocorreram pouco antes das notícias que movimentavam o mercado, especialmente aquelas que representavam um afastamento do padrão de investimento anterior de um investidor, porque eles quase ou nunca haviam negociado ações de uma determinada empresa, estavam negociando uma quantia incomumente alta em dólares ou estavam fazendo uso de opções arriscadas pela primeira vez.





Examinamos se essas pessoas tinham algum meio não público de obter informações sobre as empresas cujas ações subiram ou caíram em um momento oportuno. Fornecemos descrições anônimas dessas negociações a acadêmicos, ex-procuradores e ex-funcionários da SEC, e nos concentramos naquelas que, segundo eles, deveriam ter chamado a atenção dos reguladores.





Entre os exemplos notáveis:

O presidente de uma empresa de biotecnologia comprou ações de um sócio corporativo no momento em que o sócio chegava aos estágios finais das negociações secretas para a compra.





O presidente de uma empresa de saúde óssea fez apostas agressivas numa empresa de tecnologia médica dirigida por um conselheiro do seu conselho de administração pouco antes de as suas vendas dispararem, rendendo-lhe 29 milhões de dólares numa série de negociações de opções.





Um investidor rico com ligações a um nicho de investigação sobre o cancro negociou pessoalmente, pela primeira vez, numa empresa desse sector pouco antes de esta ser adquirida. Ele comprou opções de alto risco que lhe renderam um lucro rápido de US$ 1 milhão.





Uma vantagem informacional pode ser lucrativa em qualquer indústria, mas especialmente no sector da saúde. Muitas das suas empresas são construídas em torno de apenas um ou alguns produtos, tornando as suas ações particularmente voláteis e propícias ao lucro por investidores com conhecimento interno.





As empresas de biotecnologia e outras empresas em ascensão enfrentam momentos decisivos: os ensaios clínicos, os sinais dos reguladores ou os rumores de aquisições podem causar oscilações violentas nos preços das ações.





Desde que começou a relatar nosso enorme tesouro de registros do IRS em 2021, a ProPublica analisou os dados e os usou como base para uma série de artigos, The Secret IRS Files , que revelam as muitas maneiras pelas quais o código tributário favorece os ricos e como os ultra-ricos exploram essas vantagens.





Os dados do IRS também incluíam milhões de registos de transacções de acções e opções de contribuintes ricos, fornecidos pelas corretoras que tratavam das transacções. Embora a SEC analise rotineiramente os dados de negociação de ações de corretores e bolsas, a agência não tem acesso aos dados do IRS, que em muitos aspectos são mais abrangentes.





(Um porta-voz da SEC recusou-se a comentar este artigo.)





Os especialistas em valores mobiliários disseram que não existe uma definição fixa do que torna uma negociação suspeita e digna de uma investigação mais aprofundada. Uma negociação propícia por um valor relativamente pequeno, por exemplo, ainda pode merecer um exame minucioso se o investidor tiver um vínculo com a empresa.





Uma negociação em um momento excelente é menos digna de nota se o investidor negocia com frequência esse título. Uma negociação com um retorno modesto ainda pode ser problemática se ocorrer antes de notícias que o investidor tenha conhecimento antecipado ou iniciadas. E mesmo que a estratégia de investimento de um trader numa ação não fosse bem sucedida, uma única transação lucrativa ainda poderia ser considerada ilegal.





Os especialistas entrevistados pela ProPublica sobre os padrões de negociação examinados nesta história disseram que, embora cada um deva desencadear um escrutínio mais atento por parte dos reguladores, a questão de saber se levariam a alguma ação dependeria de uma série de fatores adicionais.





Eles observaram que as negociações de ações são geralmente consideradas uma violação das leis de abuso de informação privilegiada apenas quando vários elementos são atendidos. O trader devia ter informações, ainda não conhecidas publicamente, que afetariam o preço das ações da empresa. E o comerciante, ou quem deu a dica, deveria ter o dever de não divulgar a informação ou utilizá-la para benefício pessoal.





Os registos da ProPublica não dão qualquer indicação sobre a razão pela qual os investidores realizaram determinadas negociações ou que informações possuíam. Os investidores ricos mencionados nesta história negaram que as suas negociações eram impróprias ou não fizeram comentários.





A política comercial pessoal da Medivation, empresa multibilionária dirigida por Hung, era particularmente explícita. Alertou os seus funcionários para terem cuidado ao negociar ações de concorrentes porque os funcionários da Medivation possuem informações não públicas que também podem afetar os preços das ações dessas empresas. “Qualquer pessoa usar essas informações para obter benefício pessoal”, afirmava a política, “é ilegal”.





Mas os dados da ProPublica mostram que Hung, que liderou uma série de empresas biofarmacêuticas e foi descrito na imprensa como um grande negociador, arriscou violar a política da empresa ao negociar títulos de concorrentes.





Durante mais de uma década em que Hung liderou a Medivation, a maior parte dos seus rendimentos provenientes de transacções de títulos em empresas que não a sua envolveu o sector farmacêutico.





Com negociações oportunas, ele às vezes obtinha ganhos de centenas de milhares de dólares ou conseguia evitar perdas calamitosas. (Os registros mostram que às vezes ele também perdia dinheiro.)





Especialistas em valores mobiliários com quem descrevemos os seus padrões de negociação e o seu papel de alto escalão (mas não o seu nome) disseram que os investimentos pareciam mostrar um alto executivo capitalizando informações não disponíveis para o investidor médio.





Em julho e agosto de 2011, mostram os registros fiscais de Hung, ele vendeu mais de um milhão de dólares em ações de uma empresa chamada Dendreon. A Dendreon estava então produzindo uma terapia promissora para o câncer de próstata, contra a qual a empresa de Hung estava competindo, trabalhando para colocar seu próprio medicamento no mercado.





Um dia depois de Hung ter vendido a última das suas duas tranches de cerca de meio milhão de dólares de ações da Dendreon em agosto, o preço das ações da empresa caiu 67% devido às vendas fracas e à falta de entusiasmo inicial dos médicos sobre o seu medicamento contra o cancro da próstata.





Especialistas da indústria disseram que quando um produto farmacêutico está em estágio final de desenvolvimento, como estava o medicamento da Medivation na época, a empresa normalmente fará com que seus representantes examinem o cenário competitivo, incluindo pesquisas em consultórios médicos sobre medicamentos rivais. E os funcionários das empresas, mesmo os concorrentes, frequentemente se misturam e trocam fofocas em conferências.





Alguns meses depois, em outubro de 2011, Hung comprou novamente ações da Dendreon, mas rapidamente deu meia-volta dias depois, vendendo essas ações por cerca de US$ 150 mil, essencialmente o mesmo preço pelo qual as comprou.





Uma semana depois, Hung anunciou que a sua empresa tinha tomado conhecimento de que os ensaios tinham corrido tão bem para a sua própria terapia contra o cancro da próstata que o medicamento iria começar a ser oferecido mesmo aos participantes que tivessem recebido um placebo.





“Estes resultados são um passo importante para disponibilizar este tratamento com potencial para prolongar a vida da comunidade do cancro da próstata e um marco significativo para a nossa empresa”, disse Hung num comunicado de imprensa na altura.





Assim como Hung anunciou os resultados promissores de sua empresa, Dendreon divulgou lucros trimestrais medíocres. Suas ações caíram 37%.





David Nierengarten, analista que cobria ambas as empresas na altura, disse à ProPublica que o relatório de lucros causou a maior parte da queda, mas parte dela também pode ser atribuída aos resultados dos ensaios clínicos da Medivation, que representavam uma ameaça à quota de mercado da Dendreon.





O porta-voz de Hung disse que Hung não sabia o resultado dos testes clínicos de sua empresa quando vendeu as ações da Dendreon.





Hung vendeu ações da Dendreon em quase duas dúzias de ocasiões ao longo de seis anos, com a maioria das negociações por menos de US$ 150 mil. O porta-voz de Hung negou ter qualquer informação não pública relevante quando fez suas negociações com Dendreon.





Num caso, os registos fiscais mostram que Hung negociou ações de um concorrente antes de notícias que ele próprio divulgou e que, segundo os especialistas, seriam provavelmente qualificadas como relevantes.





Em 24 de agosto de 2015, Hung anunciou que a Medivation estava adquirindo um medicamento para combater o câncer de uma empresa chamada BioMarin. A droga era uma das poucas novas drogas de ponta que Hung saudou como uma “classe emocionante de terapêutica oncológica”.





O que Hung não disse foi que no mesmo dia em que a sua empresa finalizou a aquisição – mas três dias antes do anúncio público – ele fez uma compra na sua conta pessoal de negociação de ações. Ele comprou cerca de US$ 8 milhões em ações da Clovis Oncology, uma empresa que estava desenvolvendo separadamente um medicamento na mesma categoria de tratamento, conhecido como “inibidores de PARP”.





Após a aquisição, a imprensa farmacêutica notou que havia um interesse crescente por esta classe de medicamentos. O acordo de Hung marcou a primeira grande aquisição de um inibidor de PARP.





“Obviamente todos os PARPs vão explodir”, disse Nierengarten, o analista que cobriu a empresa de Hung. A Clovis é uma pequena empresa que depende de um pequeno número de medicamentos, “então vai realmente estourar”, disse ele.





E aconteceu. Na semana seguinte ao anúncio do acordo Medivation, a compra de ações de Hung valeu a pena: o preço das ações da Clovis aumentou cerca de 11%, um aumento que os especialistas atribuem em parte à aquisição de medicamentos por Hung.





Quando Hung vendeu as ações no mês seguinte, ele obteve lucro líquido de US$ 1,25 milhão.

O porta-voz de Hung defendeu as negociações, dizendo que Hung não acreditava que a aquisição do medicamento da BioMarin pela Medivation afetaria o preço das ações de uma empresa que fabricava um medicamento da mesma classe.





Ele também disse que a maior parte do aumento das ações ocorreu nos dias seguintes à notícia da aquisição, e não no dia dela, o que, segundo ele, indicava que o lucro de Hung era atribuível a outros fatores.





As ações da Clovis que Hung comprou representaram o passo final no que os registos mostram ter sido uma série de transações complexas envolvendo o que é conhecido como opções de ações – acordos para comprar ou vender um título numa data futura. Em abril de 2015, Hung começou a vender “opções de venda” de Clovis.





Isso significava que ele estava celebrando um contrato que dava a outro investidor o direito de lhe vender ações da Clovis em um futuro próximo a um preço específico. Foi essencialmente uma aposta de Hung de que as ações da Clovis permaneceriam aproximadamente no mesmo preço ou subiriam (uma transação sofisticada e incomum para um típico investidor de varejo).





Em abril e maio, Hung vendeu um pequeno número de seus contratos. Em junho e julho, ele começou a vender com mais frequência e em maiores quantidades: 17 vezes mais contratos do que havia vendido nos dois meses anteriores. Segundo seu porta-voz, foi nessa época que Hung foi abordado para comprar o medicamento da BioMarin.





As datas de vencimento das opções foram escalonadas. Um grande grupo de seus contratos expirou no mesmo dia em que finalizou a aquisição do medicamento.





Naquele momento, Hung tinha duas escolhas, ambas aparentemente desagradáveis. De acordo com seu porta-voz, ele provavelmente poderia ter pago em dinheiro para rescindir os contratos, o que teria resultado em uma perda imediata, uma vez que as opções eram por um preço de ação mais alto do que o que Clovis estava negociando naquele dia.





Os contratos também lhe permitiam comprar o número especificado de ações, um negócio aparentemente ruim, já que ele pagaria entre US$ 75 e US$ 85 por ação por ações negociadas a menos de US$ 73.

Mas naquele dia, Hung sabia algo que o mercado não sabia: que a sua empresa estava prestes a anunciar que iria comprar o medicamento da Biomarin.





Hung comprou cerca de US$ 8 milhões em ações da Clovis. Após o anúncio de sua empresa, Hung ficou no azul em questão de dias, mesmo depois de ter comprado pelo preço inflacionado. As negociações de opções funcionaram lindamente. Ele vendeu as ações no mês seguinte, obtendo lucro de US$ 1,25 milhão.





O porta-voz de Hung destacou que, levando em consideração todas as opções de Clovis que vendeu naquele ano, Hung na verdade perdeu cerca de US$ 100 mil. O horizonte temporal para alguns dos contratos era muito mais longo, com datas de vencimento no ano seguinte.





Hung, disse ele, manteve alguns de seus contratos e acabou perdendo dinheiro quando o preço das ações da Clovis caiu significativamente alguns meses depois. O porta-voz também disse que alguém que tentasse capitalizar informações não públicas poderia fazê-lo de forma mais eficiente comprando ações de uma empresa, em vez de através de uma complicada série de negociações de opções.





A ProPublica descreveu as opções de Hung negociando com Clovis, sem revelar sua identidade, a Dan Taylor, professor da Wharton School e um importante especialista em negociação com informações privilegiadas. “As negociações em questão parecem, na melhor das hipóteses, altamente antiéticas e, na pior, podem ser ilegais”, disse Taylor.





“Eu alertaria todo e qualquer executivo para não se envolver no comportamento descrito aqui. Há um risco legal significativo se esse comportamento for levado ao conhecimento dos reguladores.”





Harry Sloan não fez nome no setor de saúde. Ele ganhou destaque em Hollywood.





Mas em 2017, Sloan fez uma aposta considerável na Juno Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica com sede em Seattle focada em tratamentos de câncer.





Sloan nunca havia investido pessoalmente na Juno antes. Também não há sinal em seus registros fiscais, que abrangem os anos de 1999 a 2019, de que ele tenha adquirido opções para investir em outras empresas.





Mas nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017, ele fez as duas coisas pela primeira vez nos dados fiscais da ProPublica. Ele comprou mais de 250 mil dólares em opções de compra da Juno, um contrato que lhe dava o direito de comprar as ações a um preço específico.





As opções estavam “fora do dinheiro”, o que significa que o preço estava bem acima do preço da ação no momento. A aposta só teria retorno se as ações da Juno subissem significativamente.





As opções, especialmente as opções fora do dinheiro, como as que Sloan comprou, são arriscadas, mas podem trazer enormes recompensas. Você pode ganhar muito se o preço das ações subir acima do preço de compra definido no contrato.





Se as ações da Amazon forem vendidas por US$ 125 por ação, uma opção de comprar uma ação por US$ 130 não terá valor na data de vencimento, a menos que o preço de mercado ultrapasse US$ 130. Se a Amazon permanecer em US$ 125, você gastou dinheiro à toa. Mas se subir para US$ 175 por ação, você poderá ganhar muito com um pequeno investimento.





O timing de Sloan revelou-se presciente. O público ainda não sabia, mas dezembro de 2017 foi um momento extremamente significativo na história da Juno. A empresa estava negociando de forma privada para se vender à Celgene, líder na área de tratamentos de câncer. Nos mesmos dias em que Sloan comprou as suas opções, a Celgene aumentou significativamente a sua oferta e a Juno concordou em ser adquirida.





Quando o Wall Street Journal deu a notícia da aquisição iminente, um mês depois, o preço das ações da Juno disparou de US$ 46 para US$ 69, o maior aumento diário de todos os tempos, e Sloan rapidamente lucrou. por $ 677.000. Em duas décadas de registros, foi a maior venda que ele fez de um título de uma empresa da qual não era membro.





Ao todo, ele reivindicou mais de US$ 1,1 milhão em lucro de suas negociações Juno, um retorno de 450% sobre o custo de suas opções.





Dos 251 dias de negociação em 2017, houve apenas uma dúzia de outros dias em que Sloan poderia ter comprado opções e visto o preço das ações aumentar tanto quanto no curto período em que manteve a maior parte da sua posição.





Por meio de um porta-voz, Sloan, que tem sido um proeminente arrecadador de fundos para candidatos presidenciais em ambos os lados do corredor, recusou-se a responder às perguntas da ProPublica, em vez disso fez uma breve declaração: “Qualquer insinuação de atividade antiética ou imprópria aqui é falsa e contrária a a reputação que o Sr. Sloan desenvolveu ao longo de sua vida.”





A ProPublica forneceu uma descrição anônima das negociações de Sloan a um ex-comissário da SEC, dois ex-advogados da SEC e dois importantes acadêmicos de negociações com informações privilegiadas. Todos os cinco disseram que esse tipo de padrão de fato poderia atrair o escrutínio dos reguladores devido ao quão oportunas as negociações foram e quão anômalas em comparação com as negociações de Sloan antes e depois.





“Se você vir opções de compra fora do dinheiro, nenhum histórico anterior de negociação nesse nome, excelente timing e um grande lucro, geralmente sim, eu esperaria que isso chamasse a atenção dos reguladores”, disse a ex-comissária da SEC Allison Herren Lee. disse.





Uma negociação notavelmente cronometrada pode ser ainda mais suspeita, disse ela, se um trader tiver algum tipo de vínculo pessoal com o nicho do setor em que a empresa atua.





Embora grande parte de sua carreira tenha sido em Hollywood – Sloan foi advogado do entretenimento e acabou se tornando CEO da Metro-Goldwyn-Mayer – ele tem conexões com a biotecnologia e o subsetor em que Juno estava.





Sloan conhecia Arie Belldegrun, um dos líderes no campo da terapia “CAR T-cell”, um novo tratamento contra o câncer no qual células humanas são modificadas para atacar células cancerígenas. É o mesmo nicho em que Juno se especializou.





Sloan e Belldegrun eram ambos ativos na filantropia artística, apoiando o mesmo museu de arte de Los Angeles pelo menos desde 2013; A esposa de Belldegrun co-organizou uma exibição VIP em 2011 de um filme produzido pela esposa de Sloan. E Sloan doou US$ 3,2 milhões ao laboratório de Belldegrun na UCLA em 2017 .





Belldegrun foi anteriormente CEO da Kite Pharma, uma concorrente da Juno, antes de vender sua empresa poucos meses antes da aquisição da Juno. Na época em que Sloan estava investindo em opções de compra da Juno, Belldegrun estava iniciando uma nova empresa CAR-T.





(Quatro anos depois, em 2021, Sloan ajudou a abrir o capital de uma empresa de engenharia biológica chamada Ginkgo Bioworks. Um de seus sócios nesse empreendimento foi Belldegrun.)





Não há evidências de que Sloan e Belldegrun tenham discutido sobre Juno. Belldegrun não respondeu aos repetidos pedidos de comentários.





Robert Stiller fez fortuna fumando parafernália e café. Ele ajudou a lançar a EZ Wider, mortalhas usadas para baseados e cigarros, antes de fundar a Green Mountain Coffee Roasters, a empresa multibilionária que ajudou a popularizar as cápsulas de café K-Cup. Esse papel o impulsionou à celebridade empresarial, já que a Forbes o declarou “empreendedor do ano” em 2001.





Depois que Stiller deixou a Green Mountain, ele atuou como presidente do conselho da AgNovos, uma startup de saúde óssea. Lá, o conselho liderado por Stiller contratou um consultor especial: Stephen MacMillan, um experiente executivo de tecnologias médicas.





No final de 2013, MacMillan foi nomeado CEO da Hologic, outra empresa de tecnologia médica, mas permaneceu na AgNovos como consultor especial de Stiller.

Em poucos meses, Stiller começou a investir na Hologic pela primeira vez – e de forma agressiva.





Em 33 dias entre março de 2014 e janeiro de 2015, ele comprou um total de US$ 9,8 milhões em opções de compra da empresa de MacMillan. Cada um foi uma vitória, rendendo-lhe um lucro combinado de US$ 29 milhões, um retorno de quase 300%. Os registros fiscais de Stiller não mostram nenhuma indicação de que ele comprou opções em outras empresas além da Hologic e Green Mountain de 1999 a 2019.





A subida do preço das ações da Hologic foi impulsionada em grande parte pelo crescimento das receitas provenientes da sua linha inovadora de dispositivos de mamografia, que são mais eficazes do que os exames mamários convencionais porque fornecem uma visão tridimensional que ajuda a revelar tumores mais pequenos antes de estes crescerem.





A empresa começou a reportar um crescimento particularmente forte dessa linha de produtos no final de abril de 2014, após as primeiras compras de Stiller.





O entusiasmo em torno do produto cresceu a partir daí, à medida que a linha continuava a superar as expectativas de receitas de Wall Street e mais estudos afirmavam a sua eficácia. A empresa teria notado um aumento nos pedidos meses antes do anúncio dos números da receita, de acordo com um especialista do setor que pediu para não ser identificado para evitar contatos antagônicos no setor.





Stiller começou a comprar opções de compra no início de março.





Contatado por telefone, Stiller disse que investiu na Hologic porque tinha confiança na MacMillan, mas disse que MacMillan nunca compartilhou com ele informações detalhadas sobre o funcionamento interno da empresa. “Eu perguntava a ele: 'Como vão as coisas?' e ele dizia: 'Bom'”, disse Stiller. (MacMillan não respondeu aos pedidos de comentários.)





Stiller disse acreditar ter comprado opções de outras empresas também durante esse período, mas não conseguiu citar exemplos. Ele disse que também poderia ter comprado ações da Hologic além de opções, embora não soubesse quando.





Ele reconheceu que comprar opções de compra de uma empresa dirigida por alguém que ele conhecia, antes de esta anunciar boas notícias, “poderia não parecer bom” e disse que, em retrospectiva, poderia ter se abstido. “Sempre agi sob a mais alta ética e entendo o uso de informações privilegiadas, e nunca faria isso, e nunca pediria a ninguém para fazer isso”, disse Stiller. “Simplesmente não está no meu DNA.”





Mesmo pelo relato de Stiller sobre suas discussões com MacMillan, seus negócios corriam o risco de entrar em conflito com a lei. A ProPublica descreveu as negociações de Stiller, sem identificá-lo, para Chip Loewenson, um antigo advogado de defesa de colarinho branco que lidou com casos de abuso de informação privilegiada.





“O que você descreveu parece ser abuso de informação privilegiada”, disse Loewenson. “Mesmo se você acreditar na palavra dele, de que tudo o que ele perguntou foi como as coisas estavam indo, e ele disse que estava indo bem, isso poderia ser informação material não pública.”





Como Loewenson descreveu, uma resposta de uma palavra sobre como uma empresa está se saindo pode ser um bate-papo educado – ou pode ter significado. “Isso é algo que um investidor razoável gostaria de saber? Se você acha que está recebendo uma resposta honesta, sim.”





Em 2018, Jim Mullen, um veterano executivo biofarmacêutico que anteriormente foi CEO da potência biotecnológica Biogen e presidente da Organização de Inovação em Biotecnologia, tornou-se presidente do conselho da Editas Medicine, uma empresa com sede em Cambridge, Massachusetts, que utiliza técnicas de edição genética para tratar doenças raras.





(Mullen deixou o cargo no início deste mês, após o término de seu mandato.) A empresa de capital aberto colabora com a Celgene para usar sua tecnologia para desenvolver terapias contra o câncer.





Os registros fiscais de Mullen mostram que ele havia negociado sem sucesso dentro e fora da Celgene antes em quantias relativamente pequenas, mas em 18 de dezembro de 2018, ele fez sua maior compra de ações da empresa: US$ 73.000, quase tanto quanto todas as suas outras compras anteriores. combinado.





Seu timing foi excelente.





Na época, a Celgene estava em negociações secretas para ser adquirida pela gigante farmacêutica Bristol Myers Squibb. Um dia antes de Mullen comprar as ações, a Celgene expandiu o círculo de pessoas que sabiam das negociações de aquisição.





De acordo com documentos subsequentes da SEC, a Celgene informou uma empresa farmacêutica não identificada sobre a potencial aquisição, na esperança de solicitar uma oferta concorrente mais elevada. A ação também aumentou o risco de vazamento das negociações secretas.





(A empresa abordada, que teria que ser muito maior que a Editas para considerar a compra da Celgene, recusou-se a fazer uma oferta concorrente.)





No dia seguinte – o mesmo dia em que Mullen comprou ações da Celgene – o comitê executivo da Celgene decidiu avançar com a Bristol Myers.





Duas semanas após a compra de Mullen, o acordo foi anunciado, fazendo com que as ações da Celgene disparassem e, finalmente, rendendo a Mullen US$ 46.000 em lucro e um retorno de mais de 60%.





Mullen e Editas não responderam aos pedidos de comentários.

Entrar em contato

A ProPublica planeja continuar a reportar sobre a negociação de ações dos ricos. Se você tiver informações sobre os executivos mencionados neste artigo, ou outras pessoas que atuam em empresas com as quais tenham vínculo, entre em contato. Robert Faturechi pode ser contatado por e-mail em [email protected] e por Signal ou WhatsApp em 213-271-7217. Ellis Simani pode ser contatado por e-mail em [email protected] ou por Signal em 253-237-3458.

Histórico e limitações dos dados

Quando um investidor vende ações, títulos ou outros títulos por meio de uma corretora, a empresa geralmente é obrigada a emitir um formulário fiscal denominado 1099-B, que descreve o ativo vendido, o produto da venda e a data em que a venda ocorreu.





A corretora fornece cópias do 1099-B tanto ao investidor quanto ao IRS. O universo de negócios da ProPublica foi extraído de dezenas de milhões desses registros, parte de um conjunto maior de registros que formou a base da série da ProPublica “Os Arquivos Secretos do IRS”.





O banco de dados da ProPublica não inclui um quadro completo de todas as negociações feitas por ou para investidores. Os investimentos realizados através de uma entidade jurídica separada, como uma parceria, por exemplo, não estão incluídos. Além disso, os formulários 1099-B são produzidos quando um ativo é vendido, não quando é comprado.





Muitos registos, no entanto, listavam a data em que os títulos foram adquiridos, pelo que os repórteres da ProPublica conseguiam frequentemente ver uma parte da actividade de compra de um investidor. Os títulos que foram comprados mas não vendidos até recentemente não são incluídos nos dados.





O conjunto de dados abrange cerca de duas décadas. As negociações dos anos mais recentes geralmente incluem mais informações porque os requisitos de divulgação aumentaram ao longo dos anos. Esses detalhes adicionais permitiram à ProPublica determinar melhor o sucesso dos indivíduos em nossos dados no mercado de ações. Para ações compradas antes de 2011, os corretores eram obrigados a informar a data em que foram vendidas e o total de receitas geradas, mas não o preço pago.





Nem todas as transações de opções precisam ser relatadas. As opções compradas conferem o direito de comprar ou vender ações a um determinado preço. Se forem bem-sucedidos, podem ser encerrados de duas maneiras. Em vez de realmente comprar ou vender as ações, o titular pode optar pelo pagamento em dinheiro, método comum que deveria ser explicitamente rotulado como tal no tipo de formulário fiscal analisado pela ProPublica.





Ou o titular pode comprar as ações com desconto. Esse tipo de transação só seria relatada ao IRS quando as ações fossem vendidas e, quando o fossem, não precisariam ser listadas como ações originalmente recebidas como parte de um pagamento de opção.

Foto de Nick Chong no Unsplash