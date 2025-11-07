Elige tus voces de IA para leer historias en HackerNoon

Tus historias ahora tienen una voz -de hecho, dos voces. Acabamos de lanzar una nueva característica que permite a los escritores seleccionar qué voces generadas por IA leen sus historias publicadas. Ya sea que desee un tono cálido, conversacional o algo más autoritario y profesional, ahora está en el control de cómo suena su contenido. Por qué importa la voz Aquí está algo de lo que la mayoría de la gente no piensa: muchos lectores de HackerNoon consumen contenido en formato de audio. Están escuchando mientras se desplazan, trabajan, cocinan o multitascan. Para estos lectores, la voz no es sólo una cosa agradable - es su experiencia completa de su historia. La voz equivocada puede hacer que la escritura brillante se sienta robótica o incompatible.La voz correcta? mejora tu mensaje, mantiene a los oyentes involucrados y asegura que tu contenido resuena de la manera que deseabas. Es por eso que te estamos dando el control. Cómo funciona La configuración de sus voces tarda menos de dos minutos: \n \n \n \n \n \n Vaya a Tu configuración de perfil: Vaya a la pestaña de voces en la configuración de tu perfil. Browse Available Voices: Hemos curado 230 voces generadas por IA, cada una con características distintas. Escucha las muestras: haz clic en cualquier voz para escucharla leer una frase de muestras - también puedes cambiar la velocidad de reproducción, silenciar el sonido o descargar la muestra a tu dispositivo. Seleccione Dos favoritos: Seleccione dos voces que mejor representen su contenido. Guardar y hacer: Haga clic en guardar (en la esquina superior derecha de su pestaña de voces), y todas sus historias publicadas utilizarán automáticamente sus voces seleccionadas para seguir adelante. ¿No quieres elegir? No hay problema. Si saltas este paso, aleatoriaremos las voces para ti. tus historias todavía sonarán genial! Consejos para elegir la voz correcta ¿Cuáles son las opciones para elegir?He aquí algunos consejos: \n \n \n \n \n Match Your Writing Style: Si escribe conversacionalmente con anécdotas personales, elija voces más cálidas, más relatables. Considere su audiencia: ¿Quién está escuchando?Los desarrolladores pueden preferir una entrega sencilla y sin sentido.Los empresarios y los comerciales podrían conectarse mejor con tonos enérgicos y persuasivos. Prueba Antes de comprometerse: Escuche frases de muestreo de sus historias reales.Lo que suena bien en una muestra genérica puede sentirse diferente cuando está leyendo su estilo de escritura específico. Piensa en la longitud: las historias más largas (10+ minutos) se benefician de voces que son fáciles de escuchar durante períodos prolongados. FAQs \n \n \n \n \n ¿Puedo cambiar mi selección de voz más tarde? Absolutamente. Actualice sus voces en cualquier momento en sus configuraciones de perfil. Los cambios se aplican a todas sus historias de inmediato. ¿Tienen diferentes historias diferentes voces?No, sus dos voces seleccionadas se mostrarán en todas sus historias publicadas. ¿Qué pasa con las historias que publicé antes de esta característica?Adoptarán automáticamente sus voces recién seleccionadas.Si no las elige, las asignaremos a usted. ¿Pueden los lectores elegir sus propias voces preferidas? Sí, los lectores pueden elegir la voz que desean usar para escuchar su historia, pero sólo desde su lista preseleccionada. ¿Listo para dar voz a tus historias? \n \n ¡Vaya a tu tab de voces! Go to Your Voices Tab! ¡Vaya a tu tab de voces!