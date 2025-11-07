Válassza ki AI hangjait a történet olvasásához a HackerNoon-on

A történeteidnek most egy hangja van – valójában két hangja van. Csak most indítottunk egy új funkciót, amely lehetővé teszi az írók számára, hogy kiválasszák, mely AI-generált hangok olvassák a közzétett történeteiket.Függetlenül attól, hogy meleg, beszélgető hangot szeretne, vagy valami hitelesebb és professzionálisabbat, most Ön irányítja a tartalom hangját. Miért fontos a hang Itt van valami, amit a legtöbb ember nem gondol: sok HackerNoon olvasó audio formátumban fogyaszt tartalmat. hallgatnak, miközben sétálnak, dolgoznak, főznek vagy többfeladatosak. A helytelen hang a ragyogó írást robotnak vagy összeegyeztethetetlennek érezheti. A helyes hang? Javítja az üzenetét, a hallgatókat elkötelezi, és biztosítja, hogy a tartalma úgy hangzik, ahogyan szándékozott. Ezért adjuk Önnek az irányítást. Hogyan működik A hangok beállítása kevesebb mint két percet vesz igénybe: \n \n \n \n \n \n Lépjen a Profilbeállítások menüpontba: Lépjen a Profilbeállítások Hangok lapjára. Böngésszen a rendelkezésre álló hangokon: 230 AI által generált hangot kuráztunk, amelyek mindegyike megkülönböztető jellemzőkkel rendelkezik. Hallgassa meg a mintákat: Kattintson bármely hangra, hogy meghallja a minta mondatát - megváltoztathatja a lejátszási sebességet, elhallgathatja a hangot, vagy letöltheti a mintát a készülékre. Válassza ki a Két kedvenc: Válassza ki a két hangot, amely a legjobban képviseli a tartalmát. Mentés és befejezés: Nyomja meg a mentést (a hangok lap jobb felső sarkában), és a közzétett történetek automatikusan használják a kiválasztott hangokat. Nem akarod kiválasztani? Nincs probléma. Ha kihagyod ezt a lépést, véletlenszerűen soroljuk a hangokat az Ön számára. Tippek a megfelelő hang kiválasztásához Nem biztos, hogy melyiket válassza?Itt van néhány tipp: \n \n \n \n \n Összeegyeztethető írásstílus: Ha személyes anekdotákkal beszélgetve írsz, válassz melegebb, kapcsolódóbb hangokat. Fontolja meg a közönségét: Ki hallgat? A fejlesztők előnyben részesíthetik az egyszerű, értelmetlen kézbesítést. A vállalkozók és a marketingesek jobban összekapcsolódhatnak energikus, meggyőző hangokkal. Tesztelés Mielőtt elköteleznéd magad: Hallgasd meg a valós történetekből származó mondatok mintáját. Gondolj hosszúságra: Hosszabb történetek (10+ perc) előnyösek olyan hangok, amelyeket könnyű meghallgatni hosszabb ideig. FAQs \n \n \n \n \n Később megváltoztathatom a hangválasztásomat?Abszolút. Frissíthetem a hangjaidat a profilbeállításokban bármikor. A változások azonnal érvényesek az összes történetre. Különböző történetek kapnak különböző hangokat? Nem, a két kiválasztott hang minden közzétett történetben megjelenik. Mi történik azokkal a történetekkel, amelyeket a funkció előtt tettem közzé? Ezek automatikusan elfogadják az újonnan kiválasztott hangjaidat. Az olvasók kiválaszthatják a saját kedvenc hangjukat? Igen, az olvasók kiválaszthatják, hogy milyen hangot szeretnének használni a történet meghallgatásához, de csak az előre kiválasztott listából. Készen állsz arra, hogy hangot adj a történetednek? \n \n Menj a saját hangodra! Go to Your Voices Tab! Menj a saját hangodra!