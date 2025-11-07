HackerNoon дээр түүх унших нь таны AI Voice сонгох

Таны түүхүүд нь одоо нэг дуудлагатай байдаг - ихэвчлэн хоёр дуудлага. Та тэднийг сонгох болно. Бид тавтай морилноор шинэ функцийг бий болгосон бөгөөд зохиогчдад AI-ийн үүсгэсэн дуусгыг сонгох боломжийг олгодог. Хэрэв та дулаан, хуваалцах тооны хүсэж байгаа эсэхийг эсвэл илүү авторитеттай, мэргэжлийн зүйлийг хүсэж байгаа эсэхийг хүсэж байгаа эсэхийг хүсэж байгаа эсэхийг хүсэж байгаа эсэхийг хүсэж байгаа эсэхийг хүсэж байна. Зохиогчийн эрх © 2018 Энд хамгийн олон хүмүүс мэддэг зүйл юм: олон HackerNoon уншигчид аудио хэлбэрээр агуулгыг хэрэглэдэг. Тэд аялах, ажиллуулах, хоол хүнс хийх, эсвэл олон үйл ажиллагаа явуулж чадна. Эдгээр уншигчдын хувьд дуу нь зүгээр л дуртай биш юм - энэ нь таны түүх нь тэдний бүх туршлага юм. Ямар ч үг нь бөөний бичлэгийг робот, эсвэл харьцуулахад мэдэрч болох юм. Ямар ч үг? Энэ нь таны хуваалтыг сайжруулдаг, слушателейг оролцож байлгах, таны агуулгыг танд хүссэн хэлбэрээр мэдэрч болно. Тиймээс бид танд хяналтыг олгож байна. Энэ нь хэрхэн ажилладаг Таны дууны тохируулга нь 2 минутын багатай байх болно: \n \n \n \n \n \n Таны Профиль тохиргооны: Таны Профиль тохиргооны Voice таб руу явах. Тавтай морилно уу: Бид 230 AI-ийг үүсгэсэн дуудлага, өөр өөр шинж чанарыг харуулсан байна. Шуудангийн дуудлага: ямар ч дуудлага дээр дарна уу дээж хэлбэрийн унших - Та бас тоглох хурдыг өөрчилж, дууг дуртай, эсвэл дээж таны төхөөрөмж дээр татаж авах боломжтой. Дуудлага: Таны агуулгыг хамгийн сайн санал болгож буй хоёр дууг сонгоно. Save & Done: Save-ийг хуваалцахын тулд (зөвлөгөөний ширээний дээд зүүн хавтгай дөрвөнт), таны бичсэн түүхүүд нь автоматаар таны сонгосон хэлбэрээр ашиглаж болно. Та сонгох хүсэхгүй байна уу? ямар ч асуудал. Хэрэв та энэ үйл явдлыг олж байгаа бол бид та нарын хувьд дуусгөлгөх болно. Таны түүхүүд ч бас гайхамшигтай байх болно! Сайн дуу сонгох Tips for Choosing the Right Voice Ямар ч үгс сонгох гэж бодож байна? Энд зарим зөвлөмжүүд: \n \n \n \n \n Хэрэв та хувийн анекдоттай хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлб Үйлчлүүлэгчид: Хэрэв та өөрийн аудиторууд мэдэгдэж байгаа бол энэ нь татаж авах боломжийг олгодог. Үйлчлүүлэгчид татаж авах боломжийг олгодог. Тест өмнө Та баталгаажуулах: Тагийн түүхээс дээж хэлбэлзүүлэх үзнэ үү. Генерик дээж нь сайн хэлбэлзүүлсэн зүйл таны тодорхой бичгийн загварыг унших үед өөр өөр мэдэрч болно. Хөгжлийн тухай дундаж дундаж: Урт түүх (10+ минут) урт хугацааны хугацаанд тавтай морилно уу гэж үзэх хялбар дууны тусламжтай байдаг. Хөгжлийн хуудсууд нь илүү динамик эсвэл онцгой дууны тусламж болно. Нөхцөл \n \n \n \n \n Хамгийн сүүлийн үеийн хэлбэрийн сонголт өөрчилж чадна уу? Ямар ч. Таны хэлбэрийн тохируулгад ямар ч үед таны хэлбэрийн шинэчлэх. Хамгийн сүүлийн үеийн хэлбэрийн бүх хэлбэрийн талаархи өөрчлөн хувилбарууд. Зарим түүхүүд өөр хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэл Энэ шинж чанарын өмнө хуваалцсан түүхүүд нь юу болох юм? Энэ нь автоматаар таны шинэ сонгосон хэлбэрээр хүлээн авах болно. Хэрэв та сонгохгүй бол бид тэднийг танд хуваалцах болно. Үзүүлэгчид өөрсдийн дуртай дууг сонгож чадна уу? Үзүүлэгчид таны түүхээс мэдэгдэхыг хүсэж байгаа дууг сонгож чадна уу, Харин зөвхөн таны урьдчилан сонгосон жагсаалтаас. Ямар ч байтугай таны түүхэнд дуудаж авахыг хүсч байна уу? \n \n Таны Voice Таб руу ирдэг! Go to Your Voices Tab! Таны Voice Таб руу ирдэг!