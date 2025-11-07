Pick Your AI Voices for Story Reading on HackerNoon

あなたのストーリーは今、一つの声を持っています - 実際には、二つの声があります。 我々はちょうど、作家がどのAI生成の声が出版されたストーリーを読むかを選択することを可能にする新しい機能をリリースしました。あなたが温かい、会話的なトーン、またはより権威的かつプロフェッショナルな何かを望むかどうか、あなたは今あなたのコンテンツがどのように響くかを制御しています。 なぜ声が重要なのか 多くのHackerNoon読者はオーディオ形式のコンテンツを消費しています. 彼らは移動中、トレーニング中、調理中、またはマルチタスク中を聴いています. これらの読者にとって、声はただのいいものではありません - それはあなたのストーリーの彼らの経験全体です。 間違った声は、素晴らしい書き込みをロボット的または不一致に感じさせることができます。正しい声? それはあなたのメッセージを強化し、聴衆を関与させ、あなたのコンテンツがあなたが意図したように反響することを保証します。 だからこそ、あなたにコントロールを与えているのです。 あなたの声を設定するには、2分未満かかります: \n \n \n \n \n \n Your Profile Settings: あなたのプロフィール設定のVoices タブに移動します。 Available Voices: AI によって生成された 230 個の音声を調べ、それぞれ異なる特徴を持っています。 サンプルを聴く:サンプル文を読み取るためにどの音声をクリックすることもできます - 再生速度を変更したり、音声を変えたり、サンプルをデバイスにダウンロードしたりできます。 Two Favorites: あなたのコンテンツを最もよく表す2つの声を選択します。 Save & Done: Hit save (voices タブの右上隅) で、すべての投稿されたストーリーは自動的に選択した声を使用します。 選びたくない? 問題なし. このステップを逃すと、私たちはあなたのために声をランダムにします. あなたのストーリーはまだ素晴らしい音になります! 正しい声を選ぶためのヒント どっちを選ぶか分からない?以下は、いくつかのヒントです。 \n \n \n \n \n あなたの書き方スタイルに匹敵する:あなたが個人的なアネクドットで会話的に書く場合は、より温かい、より関連性のある声を選択します。 あなたの視聴者:誰が聴いているのか? 開発者は、単純で無意味な配信を好むかもしれません。 あなたがコミットする前にテスト: あなたの実際のストーリーからサンプル文を聞く. 一般的なサンプルで良いように聞こえるものは、あなたの特定の書き方を読むときに異なります。 長さについて考える:より長いストーリー(10分以上)は、長い期間にわたって聴くことが容易な声から利益を得ます。 ファックス \n \n \n \n \n 声の選択を後で変更できますか? 絶対に. プロフィール設定であなたの声をいつでも更新します. 変更はすべてのストーリーに直ちに適用されます。 さまざまなストーリーが異なる声を得ますか? いいえ、選択した2つの声がすべての投稿されたストーリーに表示されます。 この機能の前に投稿したストーリーはどうなりますか? 新しく選択した声を自動的に採用します。 読者は自分の好みの声を選択できますか? はい、読者はあなたのストーリーを聞くために使用したい声を選択できますが、事前選択されたリストからだけです。 あなたのストーリーに声をかける準備はできていますか? \n \n 「Your Voices Tab」へ! Go to Your Voices Tab! 「Your Voices Tab」へ!