El peso inesperado de la inmortalidad

Mi abuela se mudó a una residencia de ancianos. Así que estoy empacando sus cajas. Algo brilla. Lo recojo, lo froto y ¡zas! 🌬️





El genio aparece y me mira con ojos que parecen brasas encendidas. “ Un deseo ”, dice. “ Lo que quieras ”.





Ni lo dudo: “ Quiero vivir para siempre ”.





Él sonríe. Me mira como si hubiera cometido un error:

Yo: “ Sí, maldita sea. ¿Quién no querría eso ?”





Él asiente, chasquea los dedos y así, sin más... soy eterna.

ENTRADAS DE DIARIO

Día 1: 30 de octubre de 2024

Estado de ánimo: extático





Soy eterna . Solo decirlo me hace sentir salvaje. No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de preocuparse por “quedarse sin tiempo”.





Lo celebré sin hacer absolutamente nada durante unas horas. Pura libertad.





Luego comencé una lista de todas las cosas que finalmente tendré tiempo de hacer... Aprender todos los idiomas, leer todas las novelas clásicas, visitar todos los países.





Esto va a ser épico.

Día 7: 6 de noviembre de 2024

Estado de ánimo: todavía motivado





Hice paracaidismo dos veces. ¿Por qué no? Cuando tienes todo el tiempo del mundo, empiezas a verlo todo como un experimento.





Tengo a mi disposición todas las experiencias, no tengo que sopesar pros y contras. Pasé la tarde planeando mi “lista eterna de cosas por hacer” y se está llenando rápidamente.





No más FOMO.

Mes 3: enero de 2025

Estado de ánimo: curioso pero… quizás un poco inquieto





Visitó 15 países.





Probé todos los deportes extremos que pude encontrar.





Aprendí japonés conversacional ( 嫌な予感 が する…). Pero aquí hay un pensamiento extraño: las cosas no parecen tan urgentes.

Año 5: Octubre 2029

Estado de ánimo: aburrido, si soy honesto





Lo he hecho todo. Dos veces.





La emoción de “probar cosas nuevas” se está agotando. Es decir, sigue siendo divertido, pero… ya no hay urgencia.





He leído todos los libros de mi estantería, he visto todas las películas clásicas, he escalado las montañas más altas y he buceado en los océanos más profundos.





Curiosamente no cumplo con los plazos.

Año 100: 2124

Estado de ánimo: Anhelando desesperadamente un final





¡Que me jodan!





Ahora lo entiendo.





Prácticamente puedo ver esa maldita sonrisa en la cara del genio. Él lo sabía desde el principio.





La vida no es preciosa porque dura para siempre, sino porque no dura. El peso de esto es como una tonelada de ladrillos : demasiado tarde para volver atrás, demasiado tarde para elegir algo diferente.





Si hubiera sabido… si hubiera entendido entonces lo que sé ahora, me habría centrado en las cosas que realmente significan algo: las personas, los momentos fugaces y confusos, las cosas que hacen que la vida parezca completa, incluso cuando es dolorosamente corta. La eternidad no es un regalo; es una maldición. ¿La verdadera belleza de la vida? Es que no tenemos suficiente de ella.





Pero estoy atrapado aquí, mirando puestas de sol sin fin, esperando sin fin… y finalmente lo entiendo.

Año 1000: 3124

Estado de ánimo: Atrapado en la eternidad





He sobrevivido a todo aquello por lo que valía la pena vivir.





Sin final, sin escapatoria: solo tiempo infinito y vacío.





¿Por quéeeeeeeeeeeeee?

¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué no sentimos la urgencia de hacer lo que realmente importa?





Es como si todos actuáramos como si lo hubiéramos hecho desde siempre, pero nunca nos detuviéramos a preguntar qué significa eso realmente.





Piénsalo.





La gente dice que empezará mañana, o la semana que viene, o “cuando las cosas se calmen”, pero si vivieras eternamente, siempre habría otro mañana.





No sería necesario que ocurriera nada ahora.





Y es gracioso, ¿no? Ya estamos cayendo en esa trampa.





Mirar alrededor.





Lo ves: amigos, familia, incluso tú mismo, postergando las cosas como si hubiera un suministro infinito de mañanas.

Procrastinación: la trampa de siempre

Cada vez que dices “ Lo haré más tarde ”, estás apostando a que siempre tendrás más tiempo. Imagina esa mentalidad con una eternidad. Seguirías posponiendo las cosas, esperando un “momento perfecto” que nunca llega.





Y entonces, quedarías atrapado en un ciclo interminable, posponiendo las cosas que realmente importan, porque siempre hay un después.





Y aquí está la ironía: no estamos posponiendo algo porque realmente tengamos tiempo para siempre; estamos posponiendo algo porque tenemos miedo .





Miedo de arruinarlo todo



Miedo a fracasar



Miedo de sentir demasiado, demasiado pronto.



Para siempre te da la ilusión de que no hay urgencia, pero es la finitud de la vida lo que da sentido a cada acción.

Los planificadores y los que evitan el riesgo

Luego están los planificadores, que planifican cada detalle pero nunca presionan " enviar ". Y los que evitan los riesgos y esperan el "momento adecuado" o la "sensación adecuada" para salir de su zona de confort.





Si tuvieras la eternidad, seguirías esperando, ¿no?





A salvo, pero nunca completamente vivo.





Esto es lo que he comprendido: es la decisión de actuar dentro de límites lo que aporta la claridad y el poder para hacer que las cosas se hagan realidad.





El tictac del reloj nos obliga a ser honestos acerca de lo que realmente queremos hacer y de lo que tenemos miedo de dejar ir.





El miedo a la muerte no es sólo miedo a “no existir”, sino también miedo a dejar cosas sin hacer, a no vivir verdaderamente mientras estemos aquí.

La paradoja de la elección: hacerlo todo o hacer lo que importa

Imagínate si realmente intentaras hacerlo todo.





Cada pasatiempo, cada habilidad, cada destino del planeta... Al final, acabarás en un bucle sin fin de intentar entretenerte.





¿Conoces esa sensación que tienes cuando navegas por Netflix durante una hora porque podrías ver cualquier cosa y, de alguna manera, terminas sin ver nada?





Ahora imaginemos esto en escala cósmica.





Vivir para siempre sería la parálisis máxima de Netflix: una lista interminable de opciones sin urgencia por elegir una.





Cuando nada es urgente, nada parece significativo.





La belleza de la vida, lo que la hace sentir tan preciosa, es que no podemos hacerlo todo.

Tenemos que tomar decisiones





Priorizar.





¿Y esas elecciones? Ahí está el significado.





Entonces, ¿por qué no sentimos la urgencia de hacer lo que realmente importa?





Es como si pretendiéramos que viviremos para siempre, sin detenernos nunca a preguntarnos qué significaría eso realmente.





Actúas como si el tiempo fuera infinito, pero no lo tratas como el regalo que es. Lo das por sentado, vives a medias, te quedas atrapado en rutinas, supones que tenemos todo el tiempo del mundo... hasta que ya no lo tienes.





(hablando por mí mismo aquí).





Así que aquí está la pregunta que empezó a dar vueltas en mi cabeza: si tuviera todo el tiempo del mundo, literalmente, ¿qué haría realmente?





A veces, pensar en la vida desde un ángulo completamente diferente es la única manera de ver lo que es realmente importante.





Después de todo,





“La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.





Entonces pensé: ¿por qué no darle la vuelta a la situación? ¿Por qué no imaginar cómo sería mi vida si tuviera tiempo infinito?





Y mira lo que realmente haría si no hubiera reloj corriendo.





Al principio, la respuesta parecía obvia: lo haría todo.





Explora cada país



Aprende todos los idiomas



Domina todas las habilidades.



Imagina la libertad de saber que nunca te quedarás sin tiempo. Sin prisas ni presiones. Solo infinitas oportunidades.





Pero luego investigué un poco más y la idea de la eternidad… empezó a perder su atractivo.

El don de los límites.

Y ese es el verdadero regalo, ¿no? No vivimos para siempre. Tenemos límites, y estos nos obligan a tomar decisiones. Cada hora, cada día, cada experiencia importa más porque no hay un suministro infinito.





Pero quizás sea más que eso. Tal vez los límites no sólo nos obliguen a tomar decisiones, sino que definan incluso lo que deseamos.





Piénsalo:





¿Algo tendría valor si fuese infinito?



¿Algo se sentiría valioso si no hubiera posibilidad de perderlo?



De alguna manera extraña, son nuestras limitaciones las que generan el deseo de empezar. Imagínese desear algo para la eternidad.





El deseo mismo perdería su chispa, ¿no es así?

El tictac del reloj no solo crea urgencia, sino que nos da claridad. Revela por qué estamos realmente dispuestos a luchar, a sacrificarnos y a amar con la suficiente intensidad como para elegirlo por sobre todo lo demás.





Es el “no” lo que hace que el “sí” importe.





¿Qué pasaría si el propósito último de los límites no fuera sólo hacer la vida más preciosa, sino despojarnos de todo lo innecesario , dejándonos sólo con aquello por lo que moriríamos (o por lo que viviríamos)?





Si tuviéramos la eternidad, no habría necesidad de luchar con preguntas como ésta, no habría necesidad de preguntar qué vale nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro amor.





Pero como no lo hacemos, cada elección que hacemos es una declaración de lo que creemos que vale la pena.





Así que tal vez el verdadero regalo de los límites es que no sólo acaban con nuestro tiempo, sino que lo moldean .





Son los escultores de nuestras prioridades, eliminando todo lo que no importa hasta que nos queda algo que podemos sostener y decir: esta es mi vida.





Hasta la próxima… quizás.





Benoit

