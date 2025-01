Greutatea neașteptată a nemuririi

Bunica mea s-a mutat într-o casă de bătrâni. Așa că îi împachetez cutiile. Ceva strălucește. o ridic; Îl frec, și puf. 🌬️





Geniul iese afară, se uită la mine cu ochi ca niște cărbuni aprinși. „ O dorință ”, spune el. „ Orice vrei .”





nici nu ezit. „ Vreau să trăiesc pentru totdeauna .”





El zâmbește. Se uită la mine de parcă aș greși:

Eu: „ Da, la naiba. Cine nu și-ar dori asta ?”





El dă din cap, pocnește din degete și tot așa... sunt etern.

INSCRIERI IN JURNAL

Ziua 1: 30 octombrie 2024

Dispoziție: extaz





Eu sunt etern . Doar spunând că se simte sălbatic. Nu trebuie să vă grăbiți, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la „răpirea timpului”.





Am sărbătorit fără a face absolut nimic timp de câteva ore. Libertate pură.





Apoi, am început o listă cu toate lucrurile pe care în sfârșit voi avea timp să le fac... Învață fiecare limbă, citește fiecare roman clasic, vizitează fiecare țară.





Asta va fi epic.

Ziua 7: 6 noiembrie 2024

Dispoziție: Încă pompat





Am făcut parașutism. De două ori. De ce nu? Când ai tot timpul din lume, începi să privești totul ca pe un experiment.





Fiecare experiență îmi este disponibilă, nu trebuie să cântăresc argumentele pro și contra. Mi-am petrecut după-amiaza planificându-mi „lista de găleți eternă” și se umple rapid.





Gata cu FOMO.

Luna 3: ianuarie 2025

Dispoziție: Curios, dar... poate puțin neliniștit





Am vizitat 15 țări.





Am încercat toate sporturile extreme pe care le-am găsit.





Învățat japoneză conversațională ( 嫌な予感 が する…). Dar iată un gând ciudat: lucrurile nu par la fel de urgente.

Anul 5: octombrie 2029

Dispoziție: Plictisit, dacă sunt sinceră





Am făcut totul. De două ori.





Fiorul de a „încerca lucruri noi” se epuizează. Adică, este încă distractiv, dar... nu e nicio urgență.





Am citit fiecare carte de pe raftul meu, am vizionat fiecare film clasic, am urcat pe cei mai înalți munți și am făcut scufundări în cele mai adânci oceane.





În mod ciudat, ratez termenele limită.

Anul 100: 2124

Dispoziție: Tânjind cu disperare un sfârșit





La naiba.





Îl înțeleg acum.





Practic văd acel zâmbet al naibii de naibii pe chipul geniului. El a știut tot timpul.





Viața nu este prețioasă pentru că continuă pentru totdeauna; este prețios pentru că nu. Greutatea acestuia lovește ca o tonă de cărămizi — prea târziu pentru a te întoarce, prea târziu pentru a alege altfel.





Dacă aș fi știut... dacă aș fi înțeles atunci ceea ce știu acum, m-aș fi concentrat pe lucrurile care înseamnă de fapt ceva - oamenii, momentele trecătoare, dezordonate, lucrurile care fac viața să se simtă întreagă, chiar și atunci când este dureros. scurt. Pentru totdeauna nu este un cadou; este un blestem. Adevărata frumusețe a vieții? Este că nu ne ajunge.





Dar sunt blocat aici, privesc la nesfârșit apusurile de soare, aștept nesfârșit... și în sfârșit înțeleg.

Anul 1000: 3124

Dispoziție: Prins în eternitate





Am supraviețuit tot ceea ce merită să trăiesc.





Fără sfârșit, fără scăpare - doar timp nesfârșit, gol.





De ceyyyyyyyyyyyyy

De ce este o întrebare bună. De ce nu simțim urgența de a face ceea ce contează cu adevărat?





E ca și cum ne purtăm cu toții ca și cum ne-am comportat pentru totdeauna, dar nu ne oprim niciodată să ne întrebăm ce ar însemna asta de fapt.





Gândește-te la asta.





Oamenii spun că vor începe mâine, sau săptămâna viitoare sau „când lucrurile vor încetini”. Dar dacă ai trăi pentru totdeauna, mâine ar fi mereu altul.





Nimic nu ar trebui să se întâmple acum.





Și e amuzant, nu? Deja cădem în această capcană.





Privește în jur.





O vezi — prietenii, familia, chiar și tu însuți, împingând lucrurile ca și cum ar fi o cantitate nesfârșită de zile de mâine.

Amânare: capcana pentru totdeauna

De fiecare dată când spui „ O voi face mai târziu ”, pariezi că vei avea întotdeauna mai mult timp. Imaginați-vă acea mentalitate cu o eternitate. Ai continua să împingi lucrurile, așteptând un „moment perfect” care nu va sosi niciodată.





Și apoi, ai fi blocat într-un ciclu nesfârșit, amânând lucrurile care contează de fapt, pentru că întotdeauna există mai târziu.





Și iată ironia: nu amânăm pentru că de fapt avem pentru totdeauna; amânăm pentru că ne este frică .





De frică să nu încurci



Frica de a esua



Imi este frica sa nu simti prea mult prea devreme.



Pentru totdeauna îți dă iluzia că nu există urgență, dar finițiunea vieții este cea care dă sens fiecărei acțiuni.

Planificatorii și cei care evită riscurile

Apoi mai sunt planificatorii, care evidențiază fiecare detaliu, dar nu apasă niciodată pe „ trimite ”. Și cei care evită riscurile, așteaptă „momentul potrivit” sau „sentimentul potrivit” să iasă din zonele lor de confort.





Dacă ai avea pentru totdeauna, ai continua să aștepți, nu-i așa?





În siguranță, dar niciodată pe deplin în viață.





Iată ce mi-am dat seama: decizia de a acționa în limite este cea care aduce claritatea și puterea de a face lucrurile reale.





Ceasul ne obligă să fim sinceri cu privire la ceea ce vrem cu adevărat să facem – și la ceea ce ne este frică să renunțăm.





Frica de moarte nu se referă doar la frica de „a nu exista”. Este, de asemenea, teama de a lăsa lucrurile nefăcute, de a nu trăi cu adevărat cât timp suntem aici.

Paradoxul alegerii: a face totul vs. a face ceea ce contează

Imaginează-ți dacă ai încerca cu adevărat să faci totul.





Fiecare hobby, fiecare abilitate, fiecare destinație de pe planetă. În cele din urmă, ai ajunge într-o buclă nesfârșită de a încerca să te distrezi.





Cunoașteți acel sentiment când parcurgeți Netflix timp de o oră pentru că ați putea viziona orice și, cumva, ajungeți să nu vizionați nimic?





Acum imaginează-ți asta la scară cosmică.





A trăi pentru totdeauna ar fi paralizia Netflix supremă - o listă nesfârșită de opțiuni fără urgență să alegi una.





Când nimic nu este urgent, nimic nu are sens.





Frumusețea vieții – lucrul care o face să se simtă atât de prețioasă – este că nu putem face totul.

Trebuie să facem alegeri.





Prioritizează.





Și acele alegeri? Acolo este sensul.





Așadar, de ce nu simțim urgența de a face ceea ce contează cu adevărat?





Este ca și cum ne-am preface că vom trăi pentru totdeauna, fără să ne oprim niciodată să ne întrebăm ce ar însemna asta de fapt.





Te comporți ca și cum timpul ar fi nesfârșit, dar nu-l tratezi ca pe cadoul care este. O iei de la sine înțeles, pe jumătate, blocat în rutine, presupunând că avem tot timpul din lume – până când nu ai.





(vorbesc pentru mine aici).





Așa că iată întrebarea care a început să mi se învârtească în cap: dacă aș avea tot timpul din lume – la propriu – ce aș face de fapt?





Uneori, gândirea la viață dintr-un unghi complet diferit este singura modalitate de a vedea ce este cu adevărat important.





La urma urmelor,





„Definiția nebuniei este să faci același lucru mereu și să te aștepți la rezultate diferite.”





Așa că m-am gândit, de ce să nu răsturnesc complet scenariul? De ce să nu-ți imaginezi cum ar arăta viața dacă aș avea timp infinit?





Și vezi ce aș face de fapt dacă nu ar exista un ceas.





La început, răspunsul părea evident: aș face totul.





Explorează fiecare țară



Învață fiecare limbă



Stăpânește fiecare abilitate.



Imaginează-ți libertatea de a ști că nu vei rămâne niciodată fără timp. Fără grabă, fără presiune. Doar oportunități nesfârșite.





Dar apoi am săpat puțin mai adânc. Iar ideea de eternitate... a început să-și piardă atractivitatea.

Darul limitelor.

Și acesta este adevăratul dar, nu-i așa? Nu trăim pentru totdeauna. Avem limite și ele ne obligă să facem alegeri. Fiecare oră, în fiecare zi, fiecare experiență contează mai mult pentru că nu există o rezervă nesfârșită.





Dar poate e mai mult decât atât. Poate că limitele nu ne obligă doar să facem alegeri – ele definesc chiar ceea ce ne dorim.





Gândește-te la asta:





Ar avea ceva valoare dacă ar fi nesfârșit?



S-ar simți ceva prețios dacă nu ar exista posibilitatea de a-l pierde?



Într-un mod ciudat, limitările noastre sunt cele care creează dorința de a începe. Imaginează-ți că vrei ceva pentru eternitate.





Dorința în sine și-ar pierde scânteia, nu-i așa?

Ceasul nu creează doar urgență, ci ne oferă claritate. Dezvăluie pentru ce suntem de fapt dispuși să luptăm, să ne sacrificăm, să iubim suficient de înverșunat încât să alegem peste orice altceva.





„Nu” este cel care face ca „da” să conteze.





Ce se întâmplă dacă scopul final al limitelor nu este doar acela de a face viața prețioasă, ci de a îndepărta tot ce nu este necesar , lăsându-ne doar cu ceea ce am muri sau pentru care am trăi?





Dacă am avea-o pentru totdeauna, nu ar fi nevoie să ne luptăm cu întrebări ca aceasta, nu ar fi nevoie să ne întrebăm ce merită timpul nostru, efortul nostru, dragostea noastră.





Dar pentru că nu o facem, fiecare alegere pe care o facem este o declarație a ceea ce credem că merită.





Așa că poate adevăratul dar al limitelor este că ele nu doar pun capăt timpului nostru, ci îl modelează .





Ei sunt sculptorii priorităților noastre, cioplind tot ceea ce nu contează până când nu rămânem cu ceva ce putem ține și spune, aceasta este viața mea.





Până data viitoare... poate.





