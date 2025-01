Netikėtas nemirtingumo svoris

Mano močiutė persikėlė į senelių namus. Taigi aš pakuoju jos dėžutes. Kažkas šviečia. pasiimu; Ištrinu, ir puf. 🌬️





Džinnas iššoka, žiūri į mane akimis kaip degančios anglies. „ Vienas noras “, - sako jis. " Viskas, ko norite ".





Aš net nedvejoju. " Aš noriu gyventi amžinai ".





Jis šypteli. Jis žiūri į mane taip, lyg būčiau padaręs klaidą:

‍

‍

Aš: „ Taip, po velnių. Kas to nenorėtų ?"





Linkteli, spragteli pirštais, ir tik taip... Aš amžinas.

—

ŽURNALO ĮRAŠAI

1 diena: 2024 m. spalio 30 d

Nuotaika: Ekstazė





Aš esu amžinas . Tiesiog sakau, kad jaučiasi laukinis. Nereikia skubėti, nereikia jaudintis, kad „pritrūks laiko“.





Aš švenčiau keletą valandų visiškai nieko neveikdama . Gryna laisvė.





Tada sudariau sąrašą visų dalykų, kuriuos pagaliau turėsiu padaryti... Mokykitės visų kalbų, skaitykite kiekvieną klasikinį romaną, aplankykite kiekvieną šalį.





Tai bus epiška.

7 diena: 2024 m. lapkričio 6 d

Nuotaika: Vis dar pumpuota





Ėjau šokti parašiutu. Du kartus. Kodėl gi ne? Kai turi visą laiką pasaulyje, pradedi į viską žiūrėti kaip į eksperimentą.





Man prieinama bet kokia patirtis, nereikia sverti už ir prieš. Popietę praleidau planuodamas savo „amžinąjį sąrašą“, ir jis greitai pildosi.





Daugiau FOMO.

3 mėnuo: 2025 m. sausio mėn

Nuotaika: Smalsu, bet... gal kiek nerami





Aplankė 15 šalių.





Išbandžiau visas ekstremalias sporto šakas, kurias tik galėjau rasti.





Išmoko šnekamąją japonų kalbą ( 嫌な予感 が する…). Tačiau čia kyla keista mintis: viskas nėra tokia skubi.

5 metai: 2029 m. spalio mėn

Nuotaika: Nuobodu, jei atvirai





Aš padariau viską. Du kartus.





Jaudulys „bandyti naujus dalykus“ yra plonas. Aš turiu galvoje, tai vis dar smagu, bet... nėra jokios skubos.





Perskaičiau kiekvieną lentynoje esančią knygą, žiūrėjau kiekvieną klasikinį filmą, kopiau į aukščiausius kalnus ir nardžiau giliausiuose vandenynuose.





Keista, bet aš praleidžiu terminus.

100 metai: 2124

Nuotaika: žūtbūt trokštu pabaigos





Fuuuuck mane.





Dabar suprantu.





Praktiškai matau tą prakeiktą šypsnį džino veide. Jis žinojo visą laiką.





Gyvenimas nėra brangus, nes jis tęsiasi amžinai; tai brangu, nes taip nėra. To svoris lyg tona plytų – per vėlu grįžti atgal, per vėlu rinktis kitaip.





Jei būčiau žinojęs… jei būčiau supratusi tai, ką žinau dabar, būčiau sutelkęs dėmesį į dalykus, kurie iš tikrųjų kažką reiškia – žmones, trumpalaikes, netvarkingas akimirkas, dalykus, dėl kurių gyvenimas jaučiasi vientisas, net kai jis skausmingas. trumpas. Amžinai nėra dovana; tai prakeiksmas. Tikrasis gyvenimo grožis? Tai, kad mums to neužtenka.





Bet aš čia įstrigęs, be galo stebiu saulėlydžius, be galo laukiu... ir pagaliau suprantu.

1000 metai: 3124

Nuotaika: įstrigę amžinybėje





Aš pergyvenau viską, dėl ko verta gyventi.





Nėra pabaigos, jokio pabėgimo – tik begalinis, tuščias laikas.





Whyyyyyyyyyyyyyyy

—

Kodėl geras klausimas. Kodėl nejaučiame skubos daryti tai, kas tikrai svarbu?





Atrodo, kad visi elgiamės taip, kaip elgiamės amžinai, bet niekada nesiliaujame paklausę, ką tai iš tikrųjų reikš.





Pagalvok apie tai.





Žmonės sako, kad pradės rytoj, kitą savaitę arba „kai viskas sulėtės“. Bet jei gyventum amžinai, rytoj visada būtų kitas.





Dabar nieko nereikėtų atsitikti.





Ir tai juokinga, tiesa? Mes jau patenkame į šiuos spąstus.





Apsidairykite aplinkui.





Jūs matote tai – draugai, šeima, net jūs pats, atstumiate reikalus taip, lyg būtų begalė rytojaus.

Atidėliojimas: amžinieji spąstai

Kiekvieną kartą, kai sakote: „ Padarysiu tai vėliau “, lažinate, kad visada turėsite daugiau laiko. Įsivaizduokite tą mąstyseną su amžinybe. Jūs vis atstumtumėte reikalus ir lauktumėte „tobulo laiko“, kuris niekada neateis.





Ir tada būsite įstrigę begaliniame cikle, atidėliodami dalykus, kurie iš tikrųjų yra svarbūs, nes visada yra vėliau.





Ir čia yra ironija: mes neatidėliojame, nes iš tikrųjų turime amžinai; mes atidėliojame , nes bijome .





Bijo susimaišyti



Bijo nepasisekti



Bijo per anksti pasijusti per daug.



Forever suteikia jums iliuziją , kad nėra jokios skubos, bet gyvenimo ribotumas suteikia prasmę kiekvienam veiksmui.

Planuotojai ir rizikos vengiantys asmenys

Tada yra planuotojai – nubrėžia kiekvieną detalę, bet niekada nepaspaudžia „ siųsti “. Ir rizikos vengiantys asmenys, laukiantys „tinkamo laiko“ ar „tinkamo jausmo“ išeiti iš savo komforto zonų.





Jei turėtum amžinai, tiesiog lauktum, ar ne?





Saugus, bet niekada visiškai gyvas.





Štai ką aš supratau: būtent sprendimas veikti pagal ribas suteikia aiškumo ir galios paversti dalykus tikrais.





Tiksintis laikrodis verčia mus nuoširdžiai pasakyti, ką iš tikrųjų norime daryti ir ko tiesiog bijome paleisti.





Mirties baimė yra ne tik baimė „neegzistuoti“. Tai taip pat baimė palikti neatlikusius dalykus, iš tikrųjų negyventi , kol esame čia.

Pasirinkimo paradoksas: daryti viską prieš tai, kas svarbu

Įsivaizduokite, jei tikrai bandėte padaryti viską.





Kiekvienas pomėgis, kiekvienas įgūdis, kiekvienas tikslas planetoje. Galų gale atsidursite nesibaigiančiame cikle, bandydami save linksminti.





Žinote tą jausmą, kai valandą slenkate per „Netflix“, nes galėjote žiūrėti bet ką ir kažkodėl nieko nematote?





Dabar pavaizduokite tai kosminiu mastu.





Gyventi amžinai būtų didžiausias „Netflix“ paralyžius – begalinis variantų sąrašas, kurio nereikia skubiai pasirinkti.





Kai nieko nėra skubu, niekas nejaučia prasmės.





Gyvenimo grožis – dalykas, dėl kurio jis jaučiasi toks velniškai brangus – yra tas, kad mes negalime visko padaryti.

Turime rinktis.





Suteikite pirmenybę.





O tie pasirinkimai? Štai kur prasmė.





Taigi kodėl nejaučiame skubos daryti tai, kas tikrai svarbu?





Atrodo, tarsi apsimetame, kad gyvensime amžinai, nenustodami savęs klausti, ką tai iš tikrųjų reikš.





Elgiatės taip, lyg laikas būtų begalinis, tačiau nesielkite su juo kaip su dovana. Jūs laikote tai savaime suprantamu dalyku, pusiau gyvą, įstrigę rutinoje, darydami prielaidą, kad mes turime visą laiką pasaulyje – kol to neturite.





(čia kalbu už save).





Taigi, štai klausimas, kuris pradėjo suktis mano galvoje: jei turėčiau visą laiką pasaulyje – tiesiogine prasme – ką iš tikrųjų daryčiau?





Kartais mąstymas apie gyvenimą visiškai kitu kampu yra vienintelis būdas pamatyti, kas iš tikrųjų svarbu.





juk





„Beprotybės apibrėžimas reiškia, kad nuolat daro tą patį ir tikimasi skirtingų rezultatų.





Taigi pagalvojau, kodėl gi neapversti scenarijaus visiškai? Kodėl neįsivaizdavus, kaip atrodytų gyvenimas, jei turėčiau be galo daug laiko?





Ir pažiūrėkite, ką aš iš tikrųjų daryčiau, jei nebūtų tiksinčio laikrodžio.





Iš pradžių atsakymas atrodė akivaizdus: aš padarysiu viską.





Ištirkite kiekvieną šalį



Mokykitės visų kalbų



Įvaldykite kiekvieną įgūdį.



Įsivaizduokite laisvę žinodami, kad niekada nepritrūks laiko. Jokio skubėjimo, jokio spaudimo. Tiesiog begalinės galimybės.





Bet tada pasigilinau šiek tiek giliau. Ir amžinybės idėja... ji pradėjo prarasti savo patrauklumą.

Ribų dovana.

Ir tai tikra dovana, ar ne? Mes negyvename amžinai. Turime ribas ir jos verčia mus rinktis. Kiekviena valanda, kiekviena diena, kiekviena patirtis yra svarbesnė, nes nėra begalinės pasiūlos.





Bet gal tai daugiau nei tai. Galbūt ribos ne tik verčia mus rinktis – jos apibrėžia , ko mes net trokštame.





Pagalvok apie tai:





Ar kas nors būtų vertingas, jei būtų begalinis?



Ar kas nors jaustųsi brangu, jei nebūtų galimybės to prarasti?



Kaip keista, mūsų ribotumas sukelia norą pradėti. Įsivaizduokite, kad norite kažko amžinai.





Pats noras prarastų savo kibirkštį, ar ne?

‍

‍

Tikėti laikrodis ne tik sukuria skubą, bet ir suteikia mums aiškumo. Tai atskleidžia, už ką iš tikrųjų esame pasirengę kovoti, dėl ko aukotis, pakankamai nuožmiai mylėti, kad galėtume rinktis, o ne visa kita.





Tai yra „ne“, dėl kurio „taip“ yra svarbus.





O kas, jei galutinis apribojimų tikslas yra ne tik paversti gyvenimą brangiu, bet ir pašalinti viską, kas nereikalinga , paliekant mums tik tai, dėl ko mirti – ar dėl ko gyventume?





Jei turėtume amžinai, nereikėtų grumtis su tokiais klausimais, nereikėtų klausti, kas verta mūsų laiko, pastangų, mūsų meilės.





Bet kadangi mes to nedarome, kiekvienas mūsų pasirinkimas yra deklaracija, kas, mūsų nuomone, yra to verta.





Taigi galbūt tikroji ribų dovana yra ta, kad jos ne tik baigia mūsų laiką – jos jį formuoja .





Jie yra mūsų prioritetų skulptoriai, išskirdami viską, kas nesvarbu, kol nelieka kažko, ką galime išlaikyti ir pasakyti: „ Tai yra mano gyvenimas“.





Iki kito karto... galbūt.





Benoit

‍