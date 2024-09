El GRAM “Nuevo Bitcoin en Telegram” aumenta 28.000 veces su precio en sólo 3 meses después del lanzamiento

GRAM: el 30 de enero se lanzó un nuevo token en la cadena de bloques TON, creado por desarrolladores y entusiastas de TON.

Desde su lanzamiento, el precio de GRAM se disparó 28.000 veces: de 0,00000107 dólares a 0,03 dólares, alcanzando un máximo de 0,044 dólares. Bastante impresionante para un token simple que se puede extraer fácilmente usando GPU.

Un “experimento divertido” que se convirtió en sensación

GRAM se lanzó inicialmente como un experimento.





Oleg Oskolsky, el creador de GRAM, escribió en su canal de Telegram en febrero: "Nunca podría imaginar que el token que lancé como un experimento divertido [GRAM] se convertiría en tal sensación y captaría la atención de toda la comunidad TON, convirtiéndose en el token más descentralizado. moneda en TON con distribución equitativa”.





La distribución de GRAM se lleva a cabo mediante minería GPU, lo que convierte a GRAM en el primer token PoW en el ecosistema blockchain de TON. Para extraer el token, sólo necesitas una computadora, una GPU que admita controladores CUDA u OpenCL, un programa simple que puedes obtener de Github, una cuenta en MyTonWallet o TonKeeper y algunas monedas TON para las tarifas de transacción.





Los mineros reciben recompensas de contratos inteligentes especiales llamados "donantes" por procesar las transacciones correctamente.

La distribución de GRAM está limitada a 5.000.000.000 de tokens. Ya se han extraído aproximadamente 1.750.000.000 GRAMOS. Teniendo en cuenta el ritmo actual al que la gente extrae GRAM, se extraerá por completo en aproximadamente 700 días, alrededor de principios de enero de 2026.

El regreso de Bitcoin al ecosistema de Telegram

El token atrajo rápidamente a los usuarios principalmente por lo fácil que es extraerlo. Al 25 de marzo de este año, hay más de 30.000 poseedores de GRAM en el ecosistema.





La comunidad criptográfica de la CEI ha apodado a GRAM “el Bitcoin en Telegram” porque comparte muchas de sus cualidades con el token legendario.





Por ejemplo, al igual que Bitcoin, GRAM no tenía una mina previa y el creador de la moneda no reservó ninguna moneda antes de que comenzara la minería. Además, el token no se entregó en grandes cantidades a grandes inversores que luego pudieran manipular su precio de mercado.

Dado que GRAM se creó por razones experimentales, su lanzamiento no estuvo rodeado de ninguna "falsa exageración" o ruido y, al igual que Bitcoin, su aumento de valor estuvo puramente influenciado por la comunidad.





Otras ventajas del token, como lo señaló la comunidad, incluyen sus velocidades de transacción súper rápidas y la capacidad de extraerlo fácilmente usando GPU sin la necesidad de comprar costosos ASIC.





Esto es posible principalmente porque GRAM se basa en la cadena de bloques TON que tiene un rendimiento de hasta 104.000 transacciones por segundo.

La arquitectura de GRAM también permite una fácil integración en las aplicaciones de Telegram y el ecosistema TON, abriendo infinitas posibilidades de distribución y uso.

¿Dónde conseguir GRAM?

Actualmente, GRAM se comercializa en plataformas descentralizadas dentro del ecosistema TON. Puede encontrarlo en STON.fi, Ton Diamonds, DeDust, así como en Cryptorg Bot en Telegram.





La comunidad también espera listados en los principales intercambios centralizados de criptomonedas. Según los rumores, el token pronto aparecerá en MEXC y OKX después de que los usuarios notaron transferencias de grandes lotes de GRAM (más de un millón de tokens) a estos intercambios.





"Ayer, las carteras de las bolsas de criptomonedas OX y MEXC recibieron un depósito de 1 millón de GRAMOS ≈ 80.000 dólares, lo que despertó el interés entre los participantes del mercado, especialmente porque GRAM aún no se ha añadido a la lista de activos negociables en las plataformas".





Consulta el canal de la comunidad GRAM Telegram aquí





El nombre "GRAM" recuerda al principal token criptográfico del proyecto de Pavel Durov: Telegram Open Network (TON), que recaudó 1.700 millones de dólares de un grupo de grandes inversores privados en 2018.





Debido a la presión de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Durov se vio obligado a abandonar el proyecto, después de lo cual lanzó al público el código de la plataforma blockchain inédita.





Desde entonces, el proyecto TON ha estado en desarrollo activo por parte de la comunidad criptográfica. Telegram ya no gestiona oficialmente el proyecto TON, pero apoya activamente la iniciativa para desarrollar el ecosistema.





Oficialmente, la moneda GRAM no está asociada con el proyecto anterior de Pavel Durov, sin embargo, su creador se encuentra entre los desarrolladores que crearon TON.





