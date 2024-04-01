“Telegram 上的新比特币”GRAM 推出仅 3 个月后价格飙升 28,000 倍





GRAM - TON 区块链上的新代币，由 TON 开发人员和爱好者创建，于 1 月 30 日推出。

自推出以来，GRAM 的价格飙升了 28,000 倍，从 0.00000107 美元上涨至 0.03 美元，最高达到 0.044 美元。对于一个可以使用 GPU 轻松开采的简单代币来说，相当令人印象深刻。

一个“有趣的实验”变成了一种轰动

GRAM 最初是作为一项实验推出的。





GRAM 的创建者 Oleg Oskolsky 二月份在他的 Telegram 频道上写道：“我从未想象过，我作为一个有趣的实验而推出的代币 [GRAM] 会引起如此轰动，并吸引整个 TON 社区的注意力，成为最去中心化的代币。 TON 上的代币均等分配。”





GRAM 的分配是通过 GPU 挖矿进行的，这使得 GRAM 成为 TON 区块链生态系统中的第一个 PoW 代币。为了挖掘代币，您只需要一台计算机、一个支持 CUDA 或 OpenCL 驱动程序的 GPU、一个可以从 Github 获取的简单程序、一个 MyTonWallet 或 TonKeeper 上的帐户以及一些用于支付交易费用的 TON 币。





矿工因正确处理交易而从称为“给予者”的特殊智能合约中获得奖励。

GRAM 的发行量仅限于 5,000,000,000 个代币。大约 1,750,000,000 GRAM 已被开采。考虑到人们目前开采 GRAM 的速度，它将在大约 700 天内（即 2026 年 1 月初左右）被完全开采。

比特币回归 Telegram 生态系统

该代币很快吸引了用户，主要是因为它很容易开采。截至今年3月25日，生态系统中已有超过30,000个GRAM持有者。





独联体的加密社区将 GRAM 称为“Telegram 上的比特币”，因为它与传奇代币具有许多相同的品质。





例如，就像比特币一样，GRAM 没有预挖，并且硬币的创建者在采矿开始之前没有为自己保留任何硬币。此外，该代币并未大量提供给后来可能操纵其市场价格的大投资者。

由于 GRAM 是出于实验原因而创建的，因此它的发布并没有受到任何“虚假炒作”或噪音的影响，就像比特币一样，它的价值飙升纯粹是受到社区的影响。





正如社区所指出的，该代币的其他优势包括超快的交易速度以及使用 GPU 轻松挖掘代币而无需购买昂贵的 ASIC 的能力。





这主要是因为 GRAM 基于 TON 区块链，该区块链的吞吐量高达每秒 104,000 笔交易。

GRAM 的架构还可以轻松集成到 Telegram 应用程序和 TON 生态系统中，为分发和使用提供无限可能性。

哪里可以获得 GRAM？

GRAM 目前在 TON 生态系统内的去中心化平台上进行交易。您可以在 STON.fi、Ton Diamonds、DeDust 以及 Telegram 上的 Cryptorg Bot 上找到它。





社区还等待主要集中式加密货币交易所的上市。据传言，在用户注意到大批量 GRAM（超过 100 万代币）转移到这些交易所后，该代币很快就会在 MEXC 和 OKX 上上市。





“昨天，加密货币交易所 OX 和 MEXC 的钱包收到了 100 万 GRAMS ≈ 8 万美元的存款，这引起了市场参与者的兴趣，特别是因为 GRAM 尚未被添加到平台上的可交易资产列表中。”





在此处查看 GRAM Telegram 社区频道





“GRAM”这个名字让人想起 Pavel Durov 项目中的主要加密代币——Telegram Open Network (TON)，该项目于 2018 年从一群大型私人投资者那里筹集了 17 亿美元。





由于美国证券交易委员会（SEC）的压力，杜罗夫被迫放弃该项目，随后他向公众发布了未发布的区块链平台的代码。





从那时起，加密社区就一直在积极开发 TON 项目。 Telegram 不再正式管理 TON 项目，但积极支持开发生态系统的举措。





官方称，GRAM 币与 Pavel Durov 的前项目无关，但其创建者是 TON 的开发者之一。





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