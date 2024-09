Der Preis des „neuen Bitcoin auf Telegram“-GRAM stieg in nur drei Monaten nach der Einführung um das 28.000-fache

GRAM – ein neuer Token auf der TON-Blockchain, erstellt von TON-Entwicklern und Enthusiasten, wurde am 30. Januar eingeführt.

Seit seiner Einführung ist der Preis von GRAM um das 28.000-fache gestiegen – von 0,00000107 $ auf 0,03 $ und erreichte seinen Höchststand bei 0,044 $. Ziemlich beeindruckend für einen einfachen Token, der problemlos mit GPUs geschürft werden kann.

Ein „lustiges Experiment“, das zur Sensation wurde

GRAM wurde ursprünglich als Experiment gestartet.





Oleg Oskolsky, der Schöpfer von GRAM, schrieb im Februar auf seinem Telegram-Kanal: „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass der Token, den ich als lustiges Experiment gestartet habe [GRAM], eine solche Sensation werden und die Aufmerksamkeit der gesamten TON-Community auf sich ziehen und der am stärksten dezentralisierte Token werden würde.“ Münze auf TON mit gleicher Verteilung.“





Die GRAM-Verteilung erfolgt über GPU-Mining, was GRAM zum ersten PoW-Token im TON-Blockchain-Ökosystem macht. Um den Token zu schürfen, benötigen Sie lediglich einen Computer, eine GPU, die CUDA- oder OpenCL-Treiber unterstützt, ein einfaches Programm, das Sie bei Github erhalten können, ein Konto bei MyTonWallet oder TonKeeper und einige TON-Coins für Transaktionsgebühren.





Miner erhalten Belohnungen aus speziellen Smart Contracts, sogenannten „Givern“, für die korrekte Abwicklung von Transaktionen.

Die GRAM-Verteilung ist auf 5.000.000.000 Token begrenzt. Ungefähr 1.750.000.000 GRAM wurden bereits abgebaut. In Anbetracht der aktuellen Geschwindigkeit, mit der GRAM abgebaut wird, wird es in etwa 700 Tagen, etwa Anfang Januar 2026, vollständig abgebaut sein.

Die Rückkehr von Bitcoin in das Telegram-Ökosystem

Der Token zog schnell Benutzer an, vor allem weil er einfach zu schürfen ist. Mit Stand vom 25. März dieses Jahres gibt es über 30.000 GRAM-Inhaber im Ökosystem.





Die Krypto-Community in der GUS hat GRAM „den Bitcoin auf Telegram“ genannt, weil es viele seiner Eigenschaften mit dem legendären Token teilt.





Beispielsweise gab es bei GRAM, genau wie bei Bitcoin, kein Pre-Mining und der Schöpfer der Münze reservierte vor Beginn des Minings keine Coins für sich. Darüber hinaus wurde der Token nicht in großen Mengen an Großinvestoren ausgegeben, die später seinen Marktpreis manipulieren konnten.

Da GRAM aus experimentellen Gründen entwickelt wurde, gab es bei seiner Einführung keinen „falschen Hype“ oder Lärm, und genau wie bei Bitcoin wurde sein Wertzuwachs ausschließlich von der Community beeinflusst.





Zu den weiteren Vorteilen des Tokens, wie die Community anmerkt, gehören seine superschnellen Transaktionsgeschwindigkeiten und die Möglichkeit, ihn einfach mithilfe von GPUs abzubauen, ohne teure ASICs kaufen zu müssen.





Dies ist vor allem deshalb möglich, weil GRAM auf der TON-Blockchain basiert, die einen Durchsatz von bis zu 104.000 Transaktionen pro Sekunde hat.

Die Architektur von GRAM ermöglicht außerdem eine einfache Integration in Telegram-Anwendungen und das TON-Ökosystem und eröffnet unendliche Möglichkeiten für die Verteilung und Nutzung.

Wo bekommt man GRAM?

GRAM wird derzeit auf dezentralen Plattformen innerhalb des TON-Ökosystems gehandelt. Sie finden es auf STON.fi, Ton Diamonds, DeDust sowie im Cryptorg Bot auf Telegram.





Die Community wartet auch auf Listings an großen zentralisierten Kryptowährungsbörsen. Gerüchten zufolge wird der Token bald an MEXC und OKX gelistet, nachdem Benutzer die Übertragung großer GRAM-Chargen (über eine Million Token) an diese Börsen bemerkt haben.





„Gestern erhielten die Wallets der Krypto-Börsen OX und MEXC eine Einzahlung von 1 Million GRAMS ≈ 80.000 US-Dollar, was das Interesse der Marktteilnehmer weckte, zumal GRAM noch immer nicht in die Liste der handelbaren Vermögenswerte auf den Plattformen aufgenommen wurde.“





Schauen Sie sich hier den Community-Kanal von GRAM Telegram an





Der Name „GRAM“ erinnert an den wichtigsten Krypto-Token in Pavel Durovs Projekt – Telegram Open Network (TON), das 2018 1,7 Milliarden US-Dollar von einer Gruppe großer Privatinvestoren eingesammelt hat.





Aufgrund des Drucks der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) musste Durov das Projekt aufgeben, woraufhin er den Code der unveröffentlichten Blockchain-Plattform der Öffentlichkeit zugänglich machte.





Seitdem wird das TON-Projekt von der Krypto-Community aktiv weiterentwickelt. Telegram verwaltet das TON-Projekt nicht mehr offiziell, unterstützt aber aktiv die Initiative zur Entwicklung des Ökosystems.





Offiziell ist die GRAM-Münze nicht mit dem früheren Projekt von Pavel Durov verbunden, ihr Schöpfer gehört jedoch zu den Entwicklern, die TON entwickelt haben.





Diese Geschichte wurde als Veröffentlichung von BTCWire im Rahmen des Business Blogging-Programms von HackerNoon verbreitet. Erfahren Sie hier mehr über das Programm: https://business.hackernoon.com/