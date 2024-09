O GRAM “Novo Bitcoin no Telegram” aumenta 28.000 vezes de preço em apenas 3 meses após o lançamento

GRAM - um novo token na blockchain TON, criado por desenvolvedores e entusiastas da TON, foi lançado em 30 de janeiro.

Desde o seu lançamento, o preço do GRAM disparou 28.000 vezes – de US$ 0,00000107 para US$ 0,03, chegando a US$ 0,044. Bastante impressionante para um token simples que pode ser facilmente extraído usando GPUs.

Uma “experiência divertida” que se transformou em sensação

O GRAM foi inicialmente lançado como um experimento.





Oleg Oskolsky, criador do GRAM, escreveu em seu canal Telegram em fevereiro: "Eu nunca poderia imaginar que o token que lancei como um experimento divertido [GRAM] se tornaria uma sensação e chamaria a atenção de toda a comunidade TON, tornando-se o mais descentralizado moeda em TON com distribuição igual.”





A distribuição do GRAM é realizada por meio de mineração de GPU, tornando o GRAM o primeiro token PoW no ecossistema blockchain TON. Para minerar o token, você só precisa de um computador, uma GPU que suporte drivers CUDA ou OpenCL, um programa simples que você pode obter no Github, uma conta no MyTonWallet ou TonKeeper e algumas moedas TON para taxas de transação.





Os mineradores recebem recompensas de contratos inteligentes especiais chamados “doadores” pelo processamento correto das transações.

A distribuição GRAM é limitada a 5.000.000.000 de tokens. Aproximadamente 1.750.000.000 GRAM já foram extraídos. Considerando a taxa atual de mineração do GRAM, ele estará totalmente minerado em aproximadamente 700 dias, por volta do início de janeiro de 2026.

O retorno do Bitcoin ao ecossistema do Telegram

O token atraiu usuários rapidamente, principalmente por causa da facilidade de mineração. Em 25 de março deste ano, havia mais de 30.000 titulares de GRAM no ecossistema.





A comunidade criptográfica no CIS apelidou o GRAM de “o Bitcoin no Telegram” porque compartilha muitas de suas qualidades com o token lendário.





Por exemplo, assim como o Bitcoin, o GRAM não tinha uma pré-mineração e o criador da moeda não reservou nenhuma moeda para si antes do início da mineração. Além disso, o token não foi dado em grandes quantidades a grandes investidores que poderiam posteriormente manipular o seu preço de mercado.

Como o GRAM foi criado por motivos experimentais, seu lançamento não foi cercado por nenhum “falso hype” ou ruído e, assim como o Bitcoin, seu aumento de valor foi puramente influenciado pela comunidade.





Outras vantagens do token, conforme observado pela comunidade, incluem suas velocidades de transação super rápidas e a capacidade de extraí-lo facilmente usando GPUs, sem a necessidade de comprar ASICs caros.





Isto é possível principalmente porque o GRAM é baseado no blockchain TON, que tem uma taxa de transferência de até 104.000 transações por segundo.

A arquitetura do GRAM também permite fácil integração às aplicações Telegram e ao ecossistema TON, abrindo infinitas possibilidades de distribuição e uso.

Onde obter o GRAM?

Atualmente, o GRAM é negociado em plataformas descentralizadas dentro do ecossistema TON. Você pode encontrá-lo em STON.fi, Ton Diamonds, DeDust, bem como no Cryptorg Bot no Telegram.





A comunidade também aguarda listagens nas principais bolsas centralizadas de criptomoedas. Segundo rumores, o token em breve será listado no MEXC e OKX depois que os usuários notaram transferências de grandes lotes de GRAM (mais de um milhão de tokens) para essas exchanges.





“Ontem, as carteiras das exchanges de criptomoedas OX e MEXC receberam um depósito de 1 milhão de GRAMS ≈ US$ 80.000, o que despertou interesse entre os participantes do mercado, especialmente porque o GRAM ainda não foi adicionado à lista de ativos negociáveis nas plataformas.”





Confira o canal da comunidade GRAM Telegram aqui





O nome “GRAM” lembra o principal token criptográfico do projeto de Pavel Durov – Telegram Open Network (TON), que levantou US$ 1,7 bilhão de um grupo de grandes investidores privados em 2018.





Devido à pressão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Durov foi forçado a abandonar o projeto, após o que divulgou ao público o código da plataforma blockchain inédita.





Desde então, o projeto TON tem estado em desenvolvimento ativo pela comunidade criptográfica. O Telegram não administra mais oficialmente o projeto TON, mas apoia ativamente a iniciativa de desenvolvimento do ecossistema.





Oficialmente, a moeda GRAM não está associada ao projeto anterior de Pavel Durov, porém, seu criador está entre os desenvolvedores que fizeram o TON.





Esta história foi distribuída como um lançamento pela BTCWire no programa Business Blogging da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/