Descifrando el ADN emprendedor: Sparsh Mehta habla de ambición, inversión ángel y mentoría

El panorama empresarial es amplio, variado y evoluciona constantemente a un ritmo rápido. En muchos sentidos, los inversores son el catalizador de la economía global. Tienen capital para gastar y la voluntad de invertirlo en empresas en cuyo éxito creen genuinamente.





Sin ellos, muchas empresas e industrias que constituyen la columna vertebral de la economía no habrían superado la fase de creación de empresas. Los rasgos clave que impulsan a un inversor de empresas emergentes de éxito son la capacidad de identificar grandes oportunidades y equipos fundadores prometedores en una etapa temprana, comprometiéndose a respaldar su éxito mucho antes de que sea evidente.





En el panorama de las inversiones, existe un tipo específico de inversor llamado ángel operador. Se trata de inversores que han ayudado a crear, financiar y ampliar empresas por sí mismos y que ahora están utilizando su capital y sus conocimientos para impulsar otras nuevas empresas. Estos inversores ángeles y mentores desempeñan un papel fundamental en el fomento de las empresas tecnológicas en sus primeras etapas, lo que las convierte en una parte indispensable de la economía global.





Afortunadamente, los inversores-operadores exitosos como Sparsh Mehta , director de crecimiento de Belong Home, Inc., una plataforma de gestión de viviendas que facilita el alquiler de viviendas, está luchando por una buena causa y transmitiendo sus conocimientos para que las generaciones futuras puedan seguir prosperando gracias a su orientación y sus conocimientos.

Los problemas que enfrentan las nuevas empresas

Los fundadores de empresas tecnológicas en sus primeras etapas se enfrentan a numerosos desafíos en el clima económico actual. Poner en marcha un proyecto puede ser difícil, y más aún mantenerlo en marcha durante el tiempo suficiente para que se convierta en un éxito rotundo en medio de la incertidumbre económica.





Desde el acceso al capital hasta la necesidad de orientación estratégica, las empresas emergentes jóvenes necesitan la ayuda de un inversor o asesor que haya pasado por estas dificultades antes y haya salido airoso.





Al mismo tiempo, la ignorancia es una ventaja clave para los jóvenes emprendedores. Cuando ambas se unen, surge la magia. Como sugiere Mehta a las jóvenes empresas emergentes Si bien puede ser valioso comenzar con los "ojos bien abiertos", lo inverso también es cierto y, a veces, un poco de ignorancia deliberada ayuda mucho, especialmente cuando se cuenta con el apoyo de asesores e inversores experimentados que pueden ayudar a los fundadores a evitar errores catastróficos.

La historia de éxito de Sparsh Mehta





Sparsh Mehta tiene una vasta experiencia en el crecimiento de empresas y una prolífica trayectoria como inversor ángel, con una relación de distribución sobre el capital pagado (DPI) de 3X y una tasa interna de retorno (TIR) del 83%. Como inversor ángel con experiencia en la creación, operación y crecimiento de empresas tecnológicas, su mentoría de fundadores en etapa inicial ofrece una hoja de ruta para ayudar a los aspirantes a emprendedores a tener éxito y contribuir al crecimiento del ecosistema.





Después de intentar iniciar un negocio durante la universidad y realizar prácticas en Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo en términos de activos bajo gestión, Mehta se dio cuenta de que aún tenía mucho que aprender sobre finanzas y negocios, por lo que se unió al programa de Estrategia y Análisis de LinkedIn.





Este programa es un programa rotativo riguroso de dos años diseñado para transformar de 6 a 8 analistas de negocios en los líderes estratégicos de tecnología del mañana. A través de cuatro rotaciones de seis meses, estos analistas se sumergen en una amplia variedad de funciones de misión crítica, como estrategia comercial y de productos (BizOps), desarrollo corporativo, operaciones de ventas, marketing de productos, ciencia de datos y más.





A través de este proceso, aprendió mucho y se sintió mucho más preparado para abordar el mundo de la tecnología gracias a la guía de sus mentores y la experiencia de primera mano que adquirió en LinkedIn. Con ganas de aprender lo que se necesita para construir y hacer crecer una empresa en etapa inicial, Mehta se unió a Convoy, una red de transporte digital para la industria del transporte por carretera, durante su fase de hipercrecimiento, donde ayudó a escalar el negocio de ingresos dinámicos desde un punto de partida de $ 50 millones hasta $ 200 millones en ingresos brutos.





Después de Convoy, Mehta quería ir un paso más allá y dar un paso más hacia la creación de su propia empresa desde cero. Ansioso por desempeñar un papel en el que la empresa dependiera de su capacidad para ejecutar sus estrategias, se unió a Belong, una empresa cuya misión era ayudar a los propietarios de viviendas a lograr la libertad financiera y a los residentes a convertirse en propietarios de viviendas. En Belong, Mehta creó el mercado de más rápido crecimiento desde cero.





Este notable éxito lo llevó a ser ascendido a Director de Marketing y, finalmente, a todo el área de Crecimiento (ventas, marketing, asociaciones tanto para la demanda como para la oferta). Durante este tiempo, Mehta comenzó su trabajo como inversor ángel. "A lo largo del camino, comencé a invertir como inversor ángel para apoyar a los fundadores en sus viajes. Invertí en aproximadamente 40 empresas emergentes, incluidas inversiones sindicadas".

Soluciones y Experiencia

En sus funciones en Convoy y Belong, fue el líder responsable del crecimiento del negocio y, al haber aportado innovaciones pioneras en la industria, como el negocio de subastas dinámicas al contado en Convoy y el programa de alquiler garantizado en Belong, Mehta ha sido una parte clave en la creación de innovaciones tecnológicas y de modelos de negocios que ahora son estándar en la industria.





La capacidad de Mehta para comercializar y ampliar soluciones de vanguardia para estos problemas proviene de una experiencia formativa en su juventud, cuando aprendió una dura lección. "Cuando todavía estaba en la universidad, intenté crear un producto de tecnología musical para ayudar a inspirar y conectar a los músicos mediante muestras grabadas en sus teléfonos. Formé un equipo de ocho personas y un producto funcional que aprovechaba la tecnología emergente de inteligencia artificial llamada recuperación de información musical (MIR). Si bien era una pieza de tecnología impresionante, el producto y el negocio no despegaron como esperaba".

Lecciones empresariales formativas

Esta primera aventura empresarial fracasó, pero le enseñó algunas lecciones valiosas. "Crear esa empresa sigue siendo lo más divertido que he hecho en mi carrera. Había experimentado los altibajos del emprendimiento y sabía que algún día volvería a hacerlo. Dicho esto, sabía que todavía tenía mucho que aprender. Esta experiencia me ayudó a identificar las lagunas en mi experiencia. Me comprometí a llenarlas, lo que influyó en todas las decisiones profesionales que he tomado desde entonces".





La mentoría de Mehta para fundadores en etapa inicial enfatiza la importancia de la resiliencia, la adaptabilidad y la planificación estratégica, que aprendió desde el principio. "Intento liderar desde el frente. Me comprometo profundamente con mi trabajo y he descubierto que el liderazgo práctico inspira a quienes me rodean. Cuando tengo la oportunidad, comparto mi conocimiento sobre cómo liderar y hacer crecer empresas del mercado a través de podcasts, foros en línea y reuniones individuales con los fundadores y directores ejecutivos en los que invierto y a los que asesoro".

Los esfuerzos de mentoría de Mehta

Mehta comparte su experiencia en la construcción y ampliación de mercados operacionalmente complejos a través de la comunidad Everything Marketplaces, una de las comunidades más grandes para fundadores y operadores de Marketplace en todo el mundo, y sus contribuciones a esta y al Consejo de Desarrollo Empresarial de Forbes lo han establecido como un mentor y líder de pensamiento muy respetado.





Mehta también ha colaborado estrechamente con muchos empresarios para asesorarlos en sus intentos de ampliar sus negocios e impactar el mundo, utilizando su experiencia en asesoramiento e inversión para el crecimiento del mercado para ayudar a las nuevas empresas con sus desafíos de escalamiento.





Su enfoque para evaluar empresas tecnológicas se centra en evaluar el potencial del equipo fundador en relación con el mercado al que se dirigen. Mehta ha abordado el problema del crecimiento de la empresa desde todas las dimensiones funcionales, habiendo dirigido productos, operaciones, marketing y ventas en varios puntos de su carrera. También ha trabajado en varias empresas de Marketplace: B2B operativamente complejo en Convoy, B2C en Belong y B2C de software puro en Linkedin. Estas experiencias le dan una perspectiva única y lo han ayudado a desarrollar una experiencia que es difícil de encontrar en la industria.

Construyendo un futuro mejor

El compromiso de Sparsh Mehta de fomentar un ecosistema empresarial próspero a través de la tutoría y la inversión constantes demuestra su creencia en el futuro de la economía global. "Mi aspiración futura sigue siendo volver a la senda empresarial y fundar una empresa yo mismo. Desde la universidad, he adquirido una experiencia invaluable creando y ampliando empresas y equipos tecnológicos en algunas de las empresas emergentes más interesantes durante algunos de los entornos operativos más desafiantes".





Mehta sigue persiguiendo grandes ambiciones y educando a quienes lo rodean a través de sus inversiones ángel, programas de mentoría y esfuerzos de divulgación. Su visión final es empoderar a la próxima generación de líderes tecnológicos y expandir el impacto de la innovación en todas las industrias y en todo el mundo.