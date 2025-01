Go hlatholla DNA ya Kgwebo: Sparsh Mehta ka ga Maikemišetšo, Go Beeletša ga Barongwa, le Bohlahli

Sebopego sa kgwebo ke se segolo, se fapa-fapanego e bile se tšwela pele ka lebelo. Ka ditsela tše dintši, babeeletši ke sešušumeletši sa moruo wa lefase ka bophara. Ba na le motse-mošate wo ba swanetšego go o diriša le go ikemišetša go o beeletša dikhamphaning tšeo katlego ya tšona ba dumelago go tšona e le ka kgonthe.





Ka ntle le bona, dikgwebo tše ntši le diintasteri tšeo di bopago mokokotlo wa ekonomi di be di ka se tšwe legatong la go thoma. Dika tše bohlokwa tšeo di sepetšago motsetedi wa go thoma yo a atlegilego ke bokgoni bja go šupa dibaka tše kgolo le dihlopha tše di holofetšago tša go hloma ka pela, go itlama go thekga katlego ya bona gabotse pele go bonagala.





Ka gare ga sebopego sa go beeletša, go na le mohuta wo o itšego wa motsetedi wo o bitšwago opareitara-morongwa. Tše ke babeeletši bao ba thušitšego go aga, go thekga ka ditšhelete, le go oketša dikhamphani ka bobona gomme bjale ba tšea motse-mošate wa bona le dithuto go otlela dikhamphani tše dingwe tše di thomago tša bafsa pele. Babeeletši ba ba barongwa le baeletši ba kgatha tema ye bohlokwa go godiša dikhamphani tša go thoma tša theknolotši tša kgato ya mathomo, go di dira karolo ye e sa nyakegego ya ekonomi ya lefase ka bophara.





Ka mahlatse, opareitara-babeeletši ba atlegilego ba bjalo ka Sparsh Mehta wa go swana le yena , Hlogo ya Kgolo go Belong Home, Inc., e lego sefala sa taolo ya magae seo se thušago go nolofatša khiro e bonolo, ba lwantšha ntwa e botse le go fetišetša temogo ya bona e le gore meloko e tlago e kgone go tšwela pele e atlega ka tlhahlo le temogo ya bona.

Ditaba tšeo di Lebanego le Di-Sttup tša Bafsa

Bathehi ba thekinolotši ba mogato wa mathomo ba lebane le ditlhohlo tše dintši boemong bja gona bjale bja tša boiphedišo. Go tloša modiro fase go ka ba thata, re sa bolele ka go o boloka o tšwela pele nako e telele ka mo go lekanego gore e be katlego ya kgonthe gare ga go se kgonthišege ga tša boiphedišo.





Go tloga go phihlelelo ya motse-mošate go ya go tlhokego ya tlhahlo ya maano, bafsa bao ba thomago go thoma ba hloka seatla sa thušo sa motsetedi goba moeletši yo a fetilego mathateng a pele gomme a tšwa a hlwekile ka lehlakoreng le lengwe.





Ka nako e swanago, go hloka tsebo ke mohola o mogolo go batheilego ba bafsa. Ke ge bobedi bjo bo kopana moo maleatlana a diregago. Bjalo ka ge Mehta a šišinya go di-startup tša bafsa , ka ge go ka ba bohlokwa go tsena ka "mahlo a bulegile," se se fapanego le sona ke therešo, gomme ka dinako tše dingwe, go hloka tsebo go se nene ga ka boomo go ya kgole, kudu ge go thekgwa ke baeletši le babeeletši bao ba nago le maitemogelo bao ba ka thušago batheilego go efoga diphošo tša masetla-pelo.

Histori ya Katlego ya Sparsh Mehta





Sparsh Mehta o na le maitemogelo a magolo a go oketša dikgwebo le histori ye e atlegilego bjalo ka motsetedi wa morongwa, ka Distributions to Paid in Capital (DPI) ya 3X le Internal Rate of Return (IRR) ya 83%. Bjalo ka motsetedi wa morongwa yo a nago le maitemogelo a go aga, go šomiša, le go oketša dikgwebo tša theknolotši, tlhahlo ya gagwe go batheilego ba kgato ya mathomo e fa mmapa wa tsela wa go thuša borakgwebo bao ba nago le kganyogo go atlega le go tsenya letsogo kgolong ya tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona.





Ka morago ga go leka go thoma kgwebo nakong ya kholetšheng le go ithutela mošomo kua Bridgewater Associates, e lego letlole le legolo kudu la go šireletša lefaseng go ya ka dithoto tšeo di lego ka tlase ga taolo, Mehta o ile a lemoga gore o sa na le mo gontši mo a swanetšego go ithuta gona ka tša ditšhelete le kgwebo, ka gona o ile a tsenela lenaneo la LinkedIn la Strategy & Analytics.





Lenaneo le ke lenaneo le le tiilego la mengwaga ye mebedi la go fetoga leo le hlamilwego go fetoša basekaseki ba kgwebo ba 6-8 go ba baetapele ba theknolotši ya maano ba gosasa. Ka diphetogo tše nne tša dikgwedi tše tshela, basekaseki ba ba nweletše ka go mehutahuta ya mešomo ye bohlokwa ya thomo go swana le leano la kgwebo le la setšweletšwa (BizOps), tlhabollo ya dikhamphani, tshepedišo ya thekišo, papatšo ya ditšweletšwa, saense ya datha, le tše dingwe.





Ka tshepedišo ye, o ithutile mo gontši gomme a ikwa a ikemišeditše kudu go lebeletšana le lefase la theknolotši ka lebaka la seatla sa go hlahla sa baeletši ba gagwe le maitemogelo a pele ao a a hweditšego go LinkedIn. Ka ge a fagahletše go ithuta seo se nyakegago go aga le go godiša khamphani ya kgato ya mathomo, Mehta o ile a tšwela pele go tsenela Convoy, e lego netiweke ya go rwala merwalo ya dijithale ya intasteri ya dilori, ka kgato ya bona ya kgolo ya go feta tekano, moo a thušitšego go oketša kgwebo ya letseno ye e fetogago go tloga mathomong ntlha ya $ 50 milione go fihla go $ 200 milione ka palomoka ya letseno.





Ka morago ga Convoy, Mehta o be a nyaka go ikgorometša le go feta gomme a batamela kgato e tee go aga khamphani ya gagwe go tloga fase. Ka ge a be a fagahletše go hlankela karolong yeo khamphani e bego e ithekgile ka bokgoni bja gagwe bja go phethagatša maano a gagwe, o ile a tsenela Belong, e lego khamphani yeo e nago le thomo ya go thuša beng ba magae gore ba lokologe ka tša ditšhelete le badudi gore e be beng ba magae. Kua Belong, Mehta o ile a aga mmaraka wo o golago ka lebelo go tloga fase.





Katlego ye ye e makatšago e ile ya mo dira gore a hlatlošwe go ba Hlogo ya Thekišo gomme mafelelong a hlatlošetšwa maemong ka moka a Kgolo (thekišo, papatšo, ditirišano tša bobedi nyakego le kabo). Nakong ye, Mehta o ile a thoma mošomo wa gagwe bjalo ka motsetedi wa morongwa. "Tseleng, ke thomile go beeletša ka barongwa go thekga batheilego maetong a bona. Ke beeleditše ka go dikhamphani tše di ka bago tše 40 tša go thoma, go akaretšwa dipeeletšo tša sindikheiti."

Ditharollo le Boitseanape

Dikarolo tša gagwe go Convoy le Belong, e be e le moetapele yo a ikarabelago ka kgolo ya kgwebo, gomme ka ge a tlišitše dilo tše mpsha tša pele tša intasteri, go swana le kgwebo ya Dynamic Spot Auction go Convoy le lenaneo la Guaranteed Rent kua Belong, Mehta e bile karolo ye bohlokwa ya go dira dilo ka diatla dilo tše mpsha tša mohlala wa theknolotši le tša kgwebo tšeo bjale e lego maemo a intasteri.





Bokgoni bja Mehta bja go dira kgwebo le go oketša ditharollo tša maemo a godimo tša mathata a bjalo bo tšwa phihlelong ya go hlama bofseng bja gagwe ge a be a ithuta thuto e thata. "Ge ke be ke sa le kholetšheng, ke lekile go aga setšweletšwa sa theknolotši ya mmino go thuša go hlohleletša le go kgokaganya boradimuši ka go šomiša disampole tše di rekhotilwego megaleng ya bona. Ke agile sehlopha sa batho ba seswai le setšweletšwa seo se šomago seo se šomišitšego theknolotši ya AI yeo e tšwelelago yeo e bitšwago Music Information Retrieval (MIR." ).

Dithuto tša Kgwebo tša go Bopa

Kgwebo ye ya mathomo ya gagwe ya kgwebo e ile ya palelwa, eupša e ile ya mo ruta dithuto tše dingwe tše bohlokwa. "Go aga khamphani yeo e sa dutše e le mo go thabišago kudu mo ke bilego le yona mošomong wa ka. Ke be ke latswegile go hlatloga le go theoga ga kgwebo gomme ke tseba gore ka letšatši le lengwe ke tla boela go yona. Seo se boletše, ke be ke tseba gore ke šetše ke na le mo gontši mo ke swanetšego go ithuta gona. Maitemogelo a a nthušitše go hlaola." diphapoši tša maitemogelo a ka. Ke ile ka itlama go di tlatša, tšeo di tsebišitšego kgetho ye nngwe le ye nngwe ya mošomo yeo ke e dirilego go tloga ka nako yeo."





Bohlahli bja Mehta go batheilego ba mathomo bo gatelela bohlokwa bja go kgotlelela, go fetofetoga le maemo le peakanyo ya maano, tšeo a ithutilego tšona e sa le ka pela. "Ke leka go eta pele go tšwa ka pele. Ke itlama kudu mošomong wa ka gomme ke hweditše gore boetapele bja diatla bo hlohleletša bao ba ntikologilego. Ge ke hwetša sebaka, ke abelana tsebo ya ka ya go eta pele le go gola dikgwebo tša mmaraka ka dipodcast, diforamo tša inthanete, le dikopano tša motho ka o tee ka o tee le batheilego le CEO bao ke beeletšago go bona le go ba eletša."

Maiteko a Mehta a go Hlahla

Mehta o abelana ka bokgoni bja gagwe ka go aga le go oketša mebaraka ye e raraganego ka tshepedišo ka setšhaba sa Everything Marketplaces, e nngwe ya ditšhaba tše kgolo tša batheilego le bao ba šomago ka Marketplace lefaseng ka bophara, gomme meneelo ya gagwe go se le Lekgotla la Tlhabollo ya Kgwebo la Forbes e mo hlomile bjalo ka mohlahli le moetapele wa kgopolo yo a hlompšhago kudu.





Mehta o bile o dirišana kgauswi le borakgwebo ba bantši go ba eletša ge ba leka go oketša dikgwebo tša bona le go ama lefase, a šomiša bokgoni bja gagwe bja go eletša le go beeletša bakeng sa kgolo ya mmaraka go thuša dikhamphani tše di thomago ka ditlhohlo tša tšona tša go lekanya.





Mokgwa wa gagwe wa go sekaseka dikgwebo tša theknolotši o lebeletše kudu go sekaseka bokgoni bja sehlopha sa motheo seo se kopantšwego le mmaraka wo ba o phegelelago. Mehta o rarollotše bothata bja kgolo ya khamphani go tšwa go tekanyo ye nngwe le ye nngwe ya mošomo, ka ge a eteletše pele setšweletšwa, tshepedišo, papatšo, le thekišo dintlheng tše di fapanego mošomong wa gagwe. O šomile gape dikgwebong tše di fapafapanego tša Marketplace: B2B ye e raraganego ka tshepedišo kua Convoy, B2C kua Belong, le B2C ya softwere ye e hlwekilego go Linkedin. Maitemogelo a a mo fa pono ya moswananoši gomme a mo thušitše go hlabolla bokgoni bjo go lego thata go bo hwetša ka intastering.

Go Aga Bokamoso bjo Bokaone

Boikgafo bja Sparsh Mehta bja go godiša tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya kgwebo ye e atlegago ka tlhahlo le dipeeletšo tše di tšwelago pele bo laetša tumelo ya gagwe ka bokamoso bja ekonomi ya lefase ka bophara. "Kganyogo ya ka ya ka moso e sa le go boela leetong la kgwebo le go thoma khamphani ka bonna. Go tloga kholetšheng, ke hweditše maitemogelo a bohlokwa kudu a go aga le go oketša dikgwebo tša theknolotši le dihlopha go tše dingwe tša dikhamphani tše di thomago tše di kgahlišago kudu nakong ya tše dingwe tša ditikologo tša tshepedišo tšeo di hlohlago kudu."





Mehta o sa kitimiša maikemišetšo a magolo le go ruta bao ba mo dikologilego ka go beeletša ga gagwe ga barongwa, mananeo a go nea keletšo le maiteko a go fihlelela batho. Pono ya gagwe ya mafelelo ke go matlafatša moloko wo o latelago wa baetapele ba theknolotši le go katološa khuetšo ya boitlhamelo go ralala le diintasteri le lefase.