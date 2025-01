Odszyfrowywanie DNA przedsiębiorcy: Sparsh Mehta o ambicji, inwestowaniu w anioły biznesu i mentoringu

Krajobraz przedsiębiorczości jest rozległy, zróżnicowany i nieustannie ewoluuje w szybkim tempie. Pod wieloma względami inwestorzy są katalizatorem światowej gospodarki. Mają kapitał do wydania i chęć zainwestowania go w firmy, w których sukces szczerze wierzą.





Bez nich wiele przedsiębiorstw i branż, które stanowią trzon gospodarki, nie wyszłoby z fazy startupu. Kluczowe cechy, które napędzają udanego inwestora startupowego, to zdolność do wczesnego identyfikowania dużych możliwości i obiecujących zespołów założycielskich, zobowiązując się do wspierania ich sukcesu na długo, zanim stanie się to oczywiste.





W krajobrazie inwestycyjnym istnieje specyficzny typ inwestora, zwany operatorem-aniołem. Są to inwestorzy, którzy sami pomogli zbudować, sfinansować i skalować firmy, a teraz wykorzystują swój kapitał i wiedzę, aby napędzać inne młode startupy. Ci inwestorzy-aniołowie i mentorzy odgrywają kluczową rolę w pielęgnowaniu startupów technologicznych na wczesnym etapie, co czyni je niezbędnym elementem globalnej gospodarki.





Na szczęście odnoszący sukcesy inwestorzy-operatorzy, tacy jak Sparsh Mehta , Dyrektor ds. Rozwoju w Belong Home, Inc., platformie do zarządzania nieruchomościami, która ułatwia wynajem, walczą w słusznej sprawie i przekazują swoją wiedzę, aby przyszłe pokolenia mogły nadal odnosić sukcesy dzięki ich wskazówkom i spostrzeżeniom.

Problemy stojące przed młodymi startupami

Założyciele technologii na wczesnym etapie stają przed licznymi wyzwaniami w obecnym klimacie ekonomicznym. Rozpoczęcie projektu może być trudne, nie mówiąc już o utrzymaniu go wystarczająco długo, aby stał się prawdziwym sukcesem pośród niepewności gospodarczej.





Od dostępu do kapitału po potrzebę strategicznego doradztwa, młodzi przedsiębiorcy potrzebują pomocnej dłoni inwestora lub doradcy, który już przeszedł przez podobne trudności i wyszedł z nich zwycięsko.





Jednocześnie ignorancja jest kluczową zaletą dla młodych założycieli. To właśnie wtedy, gdy te dwie rzeczy się łączą, dzieje się magia. Jak Mehta sugeruje młodym startupom Choć warto działać z „oczami szeroko otwartymi”, to odwrotna sytuacja również jest ważna i czasami odrobina celowej ignorancji może zdziałać cuda, zwłaszcza gdy wspierają ją doświadczeni doradcy i inwestorzy, którzy mogą pomóc założycielom uniknąć katastrofalnych błędów.

Historia sukcesu Sparsha Mehty





Sparsh Mehta ma ogromne doświadczenie w skalowaniu przedsiębiorstw i bogatą historię jako inwestor typu „anioł biznesu”, ze wskaźnikiem dystrybucji do kapitału wpłaconego (DPI) wynoszącym 3X i wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) wynoszącą 83%. Jako inwestor typu „anioł biznesu”, który ma doświadczenie w budowaniu, prowadzeniu i skalowaniu przedsiębiorstw technologicznych, jego mentoring założycieli na wczesnym etapie rozwoju stanowi plan działania, który pomaga aspirującym przedsiębiorcom odnieść sukces i przyczynić się do rozwoju ekosystemu.





Po próbie założenia własnej działalności gospodarczej w czasie studiów i odbyciu stażu w Bridgewater Associates, największym na świecie funduszu hedgingowym pod względem zarządzanych aktywów, Mehta zdał sobie sprawę, że ma jeszcze wiele do nauczenia się w zakresie finansów i biznesu, dlatego dołączył do programu Strategy & Analytics w LinkedIn.





Ten program to rygorystyczny dwuletni program rotacyjny zaprojektowany w celu przekształcenia 6–8 analityków biznesowych w strategicznych liderów technologicznych jutra. Poprzez cztery sześciomiesięczne rotacje analitycy ci są zanurzeni w szerokiej gamie funkcji o znaczeniu krytycznym dla misji, takich jak strategia biznesowa i produktowa (BizOps), rozwój korporacyjny, operacje sprzedaży, marketing produktów, nauka o danych i inne.





Dzięki temu procesowi nauczył się wiele i poczuł się znacznie lepiej przygotowany do zmierzenia się ze światem technologii dzięki przewodnictwu swoich mentorów i doświadczeniu z pierwszej ręki, jakie zdobył w LinkedIn. Chcąc dowiedzieć się, co jest potrzebne do zbudowania i rozwoju firmy na wczesnym etapie, Mehta dołączył do Convoy, cyfrowej sieci transportowej dla branży transportu ciężarowego, w fazie hiperwzrostu, gdzie pomógł skalować dynamiczny biznes przychodów z punktu wyjścia w wysokości 50 milionów dolarów do 200 milionów dolarów przychodu brutto.





Po Convoy Mehta chciał się jeszcze bardziej rozwinąć i zrobić krok bliżej zbudowania własnej firmy od podstaw. Chcąc pełnić rolę, w której firma zależałaby od jego umiejętności realizacji strategii, dołączył do Belong, firmy, której misją jest pomoc właścicielom domów w osiągnięciu niezależności finansowej, a mieszkańcom w zostaniu właścicielami domów. W Belong Mehta zbudował najszybciej rozwijający się rynek od podstaw.





Ten niezwykły sukces doprowadził do awansu na stanowisko Head of Marketing, a ostatecznie do całego Growth (sprzedaż, marketing, partnerstwa zarówno dla popytu, jak i podaży). W tym czasie Mehta rozpoczął pracę jako inwestor-anioł. „Po drodze zacząłem inwestować jako anioł, aby wspierać założycieli w ich podróżach. Zainwestowałem w około 40 startupów, w tym inwestycje syndykatowe”.

Rozwiązania i wiedza specjalistyczna

Pełniąc funkcje w Convoy i Belong, był liderem odpowiedzialnym za rozwój biznesu i wprowadzając innowacje branżowe, takie jak Dynamic Spot Auction w Convoy i program Guaranteed Rent w Belong, Mehta odegrał kluczową rolę w tworzeniu innowacji technologicznych i modeli biznesowych, które obecnie stanowią standard branżowy.





Zdolność Mehty do komercjalizacji i skalowania najnowocześniejszych rozwiązań takich problemów wynika z doświadczenia kształtującego w młodości, kiedy to nauczył się trudnej lekcji. „Kiedy byłem jeszcze na studiach, próbowałem stworzyć produkt technologii muzycznej, aby pomóc zainspirować i połączyć muzyków, wykorzystując nagrane próbki na ich telefonach. Zbudowałem ośmioosobowy zespół i działający produkt, który wykorzystywał nową technologię AI zwaną Music Information Retrieval (MIR). Chociaż był to imponujący kawałek technologii, produkt i biznes nie rozwinęły się tak, jak się spodziewałem”.

Lekcje Biznesu Kształtującego

To pierwsze przedsięwzięcie biznesowe zakończyło się niepowodzeniem, ale nauczyło go kilku cennych lekcji. „Budowanie tej firmy pozostaje największą zabawą, jaką miałem w swojej karierze. Zaznałem wzlotów i upadków przedsiębiorczości i wiedziałem, że pewnego dnia do niej wrócę. Mimo to wiedziałem, że mam jeszcze wiele do nauczenia. To doświadczenie pomogło mi zidentyfikować luki w moim doświadczeniu. Zobowiązałem się je wypełnić, co wpłynęło na każdy wybór kariery, jaki dokonałem od tego czasu”.





Mentoring Mehty dla założycieli na wczesnym etapie podkreśla znaczenie odporności, zdolności adaptacji i planowania strategicznego, których nauczył się na wczesnym etapie. „Staram się przewodzić z przodu. Głęboko angażuję się w swoją pracę i odkryłem, że praktyczne przywództwo inspiruje osoby wokół mnie. Kiedy mam okazję, dzielę się swoją wiedzą na temat prowadzenia i rozwijania firm rynkowych za pośrednictwem podcastów, forów internetowych i spotkań indywidualnych z założycielami i dyrektorami generalnymi, w których inwestuję i którym doradzam”.

Wysiłki mentorskie Mehty

Mehta dzieli się swoją wiedzą specjalistyczną w budowaniu i skalowaniu złożonych pod względem operacyjnym rynków poprzez społeczność Everything Marketplaces, jedną z największych społeczności dla założycieli i operatorów rynków na świecie, a jego wkład w tę społeczność i Forbes Business Development Council ugruntował jego pozycję szanowanego mentora i lidera opinii.





Mehta ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorcami, doradzając im w próbach rozwijania swoich biznesów i wywierania wpływu na świat. Wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie inwestowania i doradztwa na rzecz rozwoju rynku, aby pomagać startupom w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze skalowaniem.





Jego podejście do oceny firm technologicznych koncentruje się na ocenie potencjału zespołu założycielskiego w połączeniu z rynkiem, na którym działają. Mehta zajął się problemem wzrostu firmy z każdego funkcjonalnego wymiaru, kierując produktem, operacjami, marketingiem i sprzedażą w różnych momentach swojej kariery. Pracował również w różnych firmach Marketplace: operacyjnie złożonym B2B w Convoy, B2C w Belong i czystym oprogramowaniu B2C w Linkedin. Te doświadczenia dają mu wyjątkową perspektywę i pomogły mu rozwinąć wiedzę specjalistyczną, którą trudno znaleźć w branży.

Budowanie lepszej przyszłości

Zaangażowanie Sparsha Mehty w promowanie kwitnącego ekosystemu przedsiębiorczości poprzez ciągłe mentoring i inwestycje dowodzi jego wiary w przyszłość globalnej gospodarki. „Moją przyszłą aspiracją pozostaje powrót do podróży przedsiębiorczej i założenie własnej firmy. Od czasu studiów zdobyłem bezcenne doświadczenie w budowaniu i skalowaniu firm technologicznych i zespołów w niektórych z najbardziej ekscytujących startupów w jednych z najbardziej wymagających środowisk operacyjnych”.





Mehta nadal realizuje wielkie ambicje i edukuje otoczenie poprzez inwestycje aniołów biznesu, programy mentoringowe i działania outreach. Jego ostateczną wizją jest wzmocnienie pozycji kolejnego pokolenia liderów technologicznych i zwiększenie wpływu innowacji w różnych branżach i na całym świecie.