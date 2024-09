De la educación vietnamita al marketing para una audiencia global: una conversación sincera con Linh Dao Smooke

En este podcast, "No conoces Vietnam", el presentador Ian Payton de We Create Content ayuda a desmitificar Vietnam para el público mundial hablando con creativos, creadores de tendencias y dueños de negocios que están conquistando el mercado. Linh Dao Smooke, directora de operaciones de HackerNoon , que nació y creció en Hanoi, Vietnam, fue invitada al podcast para hablar sobre su educación única y cómo influyó en su forma de pensar sobre el marketing y los negocios en Vietnam, incluyendo:

🇪🇸 Cómo parece ser percibida Vietnam por la gente en Estados Unidos

📣 Cómo es crecer en el corazón del casco antiguo de Hanoi

👩‍🎓 El sistema educativo de Vietnam (y si prepara adecuadamente a los jóvenes)

😮 ¿Qué es lo que más sorprende a Linh cuando regresa a Vietnam ahora?

😭 Por qué las marcas globales pueden arruinar sus esfuerzos de marketing local





"En una cultura comunitaria, así es como la gente se conecta... a través de historias", dice Linh Dao Smooke.





Hay algo en la naturaleza unida de las comunidades vietnamitas que realmente se presta a un poco de chisme. En pocas palabras, esto es lo que significa para los directores de marketing globales que consideran a Vietnam como su próximo mercado en crecimiento...



🇻🇳 No subestimes el boca a boca en Vietnam: sigue siendo ENORME

🇻🇳 No importa lo bueno que sea tu producto si nadie local puede garantizarlo.

🇻🇳 Dedica tiempo a convertir a los clientes en defensores: será de gran ayuda.

🇻🇳 La gente quiere verlo popular entre sus pares: debes ser el que más haces en las redes sociales (y tener los me gusta vanidosos para demostrarlo)





Escucha el podcast en Spotify aquí , Apple Podcast aquí y Youtube . Transcripción completa a continuación.









TRANSCRIPCIÓN DEL PODCAST

00:00:26 a 00:01:05

Ian (anfitrión) | Bienvenidos a You don't know Vietnam, el programa que desmitifica Vietnam para audiencias globales al hablar con creativos, creadores de tendencias y dueños de negocios que están conquistando el mercado. Olvídense de lo que creían saber sobre Vietnam. Ya no es así, como están a punto de descubrir. Soy Ian Paynton, cofundador de Wecreate Content, una agencia de marketing de contenido que crea audiencias para marcas globales de Vietnam. En el episodio de hoy de You don't know Vietnam, hablo con Linh Dao Smooke en Colorado, quien es el director de operaciones de Hacknoon, un sitio web para que las personas en la industria tecnológica lean, escriban y publiquen.





00:01:06 a 00:01:38

Ian (anfitrión) | Sorprendentemente, cuenta con más de 45.000 escritores colaboradores para millones de lectores cada mes. Pero hoy, Linh y yo hablamos de casi todo, excepto de HackerNoon, desde cómo cree que la gente de Estados Unidos percibe Vietnam hasta cómo fue crecer en el corazón del casco antiguo de Hanoi y qué es lo que más le sorprende cuando regresa a Vietnam hoy. También hablamos de la importancia de que las marcas se ganen la confianza a través del boca a boca y las redes sociales en Vietnam y de por qué los directores de marcas globales obstinados a menudo no dan en el blanco con sus esfuerzos de marketing local.





00:01:44 a 00:02:07

Linh Dao (Invitado) | Hola, Ian. Gracias por acompañarme en el podcast "No conoces Vietnam". Por supuesto, no sé si otros invitados te lo han dicho alguna vez, pero la música de introducción de tu podcast se llama Cải Lương. Y crecí a cinco minutos de un teatro Cải Lương porque ahí trabajaban mi padre, mi abuelo y todos mis tíos.





00:02:07 a 00:02:21

Linh Dao (Invitado) | Esa era la música que tocaba mi corazón cuando era pequeña.





Ian (anfitrión) | Entonces, dime qué es Cải Lương. Solo para aquellos que no lo saben.





Linh Dao (Invitado) | Creo que Cải Lương es un teatro reformado. Creo que tiene raíces que se remontan a miles y miles de años atrás.





00:02:21 a 00:02:50

Linh Dao (Invitado) | Es la música nacional de Vietnam. Quiero decir, hay tres músicas nacionales en Vietnam: el tuồng, el chèo y el cai lung. Son como especies en peligro de extinción. Pero, en lo que respecta a la música, la gente ya no se interesa tanto por el cai lung en estos días. Por eso, la gente del gobierno está tratando de preservarlo tanto como sea posible financiando estos teatros, uno de los cuales es donde mi padre ha estado trabajando, el teatro Golden Bell en el corazón del casco antiguo durante casi 40 años.





00:02:50 a 00:02:59

Linh Dao (Invitado) | Ese es el tiempo que lleva trabajando allí.





Ian (Anfitrión) | Ese es donde tienen dolor en la cara, ¿verdad?





Linh Dao (Invitado) | No, ese es Tuồng.





Ian (Anfitrión) | Oh, está bien.





00:02:59 a 00:03:29

Linh Dao (Invitado) | So Tuồng es muy dramático y hay muchos movimientos dramáticos y máscaras y cosas así. Cải Lương es triste. Es como si acabaras de escuchar una canción de Cải Lương y te diera ganas de llorar para siempre. Porque Vietnam es un país antiguo con una historia bastante triste de miles de años. La triste historia proviene del hecho de que Vietnam fue invadido tantas veces por diferentes países, diferentes potencias extranjeras.





00:03:29 a 00:03:59

Linh Dao (Invitado) | Cuando finalmente los franceses se fueron y llegaron los estadounidenses, los estadounidenses de este lado pensaron que, oh, estábamos liberando al país de la ola roja y de los comunistas y todo eso, ¿no? Para los vietnamitas, es literalmente otro de esos invasores que han estado poniendo sus ojos en Vietnam, este hermoso país junto al océano. Cuando hablé de eso con mis amigos y mi familia estadounidenses, se quedaron impactados. Nunca pensaron que así era como los vietnamitas veían los intereses estadounidenses en ese momento.





00:03:59 a 00:04:16

Linh Dao (Invitado) | Por ejemplo, Estados Unidos considera que la guerra de Vietnam, que en Vietnam llamamos la guerra estadounidense, fue muy justa, ¿no? Los estadounidenses pensaron: “Oh, eso es lo correcto. Estábamos entusiasmados con la victoria, el fascismo o lo que sea. Y ahora es nuestro turno de liberar Vietnam”.





00:04:16 a 00:04:39

Linh Dao (Invitado) | Pero no, los vietnamitas no pensaban así y siguen sin pensar así. Creo que lo único en lo que siempre habrá desacuerdo es en qué sentido tiene esa guerra para mucha gente.





Ian (anfitrión) | No puedo creer que la música evoque tantos recuerdos, tanta emoción y tanta conversación. Me alegra que así sea. No es que te haga sentir triste, sino que evoque algo.





00:05:12 a 00:05:49

Linh Dao (Invitado) | ¿Sabes lo que hacen ahora con la música tradicional vietnamita? Y por "ellos" me refiero a la gente que se preocupa por preservar la música, como mi padre, que básicamente la combina con la música jazz. O hay otras personas que las combinan con el rap y otros géneros de música moderna para hacerlas más agradables para el público más joven, porque los jóvenes quieren apreciar la música tradicional, pero durante mucho tiempo se asoció con la tristeza y, francamente, el gobierno simplemente nos la impuso un poco porque es una parte muy importante del país. Así que los jóvenes de mi generación no sentían tanto aprecio por ella, pero siento que la Generación Z y la generación TikTok, cambiaron por completo y realmente encontraron una nueva apreciación por Cải Lương y similares.





Ian (Anfitrión) | La otra cosa en la que estaba pensando cuando hablabas de la guerra estadounidense versus la guerra de Vietnam y cómo Vietnam ha seguido adelante, lo cual realmente ha hecho, ¿no es así, por cierto?





00:05:49 a 00:06:05

Linh Dao (Invitado) | Creo que sí. No del todo con la generación anterior. Recuerdo cuando Bill Clinton visitó Vietnam. Fue el primer presidente moderno que visitó Vietnam. Apareció en la portada de algunos de los periódicos más importantes y recuerdo a algunas personas mayores.





00:06:05 a 00:06:52

Linh Dao (Invitado) | Creo que en ese momento eran los dos mil, es decir, la gente nacida en los años treinta o cuarenta, que sí tenían algún problema con eso. Pero los jóvenes, es decir, ¡vaya!, Vietnam finalmente ha dejado de ser marginado de la economía global y un presidente estadounidense hizo un esfuerzo por visitar Vietnam. Es un gran hito y, obviamente, si nos adelantamos al presente, a Vietnam le encanta estar integrado en cada faceta de la economía global y prácticamente quiere consumir, producir y ser parte de todos y cada uno de los productos.





Ian (anfitrión) | Todavía parece que todo el mundo quiere un trocito de Vietnam. Vietnam acoge a todo tipo de presidentes y primeros ministros y es amigo de todo el mundo. Por el momento, creo que lo está haciendo muy bien.





00:06:52 a 00:07:21

Linh Dao (Invitada) | Recientemente, Tim Cook visitó Vietnam y fue noticia. Sí, creo que el país solo quiere dejar atrás ese estereotipo de país desgarrado por la guerra. Ha pasado mucho tiempo, pero creo que algunas partes del mundo todavía piensan así sobre Vietnam. Y creo que quizás podcasts como el tuyo ayudarían a cambiar y renovar la impresión que la gente tiene de Vietnam.





00:07:22 a 00:07:58

Ian (Anfitrión) | ¿Cómo crees que es la percepción que la gente tiene hoy en día sobre Vietnam en Estados Unidos?





Linh Dao (Invitada) | Creo que depende de en qué parte de Estados Unidos se encuentren y de qué tipo de contacto tengan estas personas con los vietnamitas. Si sólo conoces a vietnamitas que emigraron aquí hace mucho tiempo, pensarán en Vietnam como ese estereotipo de guerra destrozada, un poco al revés. Y en realidad no tienen muchas imágenes modernas y actualizadas de Vietnam de las que hablar. Así que hablarían de lo que mejor conocían, que realmente quedó congelado en el tiempo, serían imágenes de cuando recién se fueron, con mucha tristeza y tragedia.





00:07:58 a 00:08:30

Linh Dao (Invitada) | Básicamente, crecí en paz. Nunca conocí la guerra, nací en 1990, e incluso mis padres, que nacieron en 1968, conocieron un poco la guerra, pero no tanto. Así que, si les hubiera preguntado, no me habrían podido contar demasiado sobre sus primeros recuerdos, porque una vez que adquirieron recuerdos, el país estaba en paz. Tal vez el país era pobre y estaba excluido de la economía global, pero no estaba destrozado por la guerra.





00:08:30 a 00:09:13

Linh Dao (Invitada) | Entonces, cuando finalmente fui a Estados Unidos y adoré a gente que también fue a Estados Unidos por la vía de la educación, descubrí que era casi nuestro deber decirles a nuestros amigos estadounidenses que deberían visitar Vietnam hoy y ver qué piensan. Recuerdo la primera vez que mi esposo estadounidense, mi novio en ese momento, fue a Vietnam. Se sorprendió de que en todas las cafeterías a las que fuimos tocaban música estadounidense. Y todos los teatros, todos los cines estaban actualizados con la última versión de Spiderman o lo que fuera que Marvel y DC estuvieran haciendo en esos días, como, un día en Estados Unidos y los mercados europeos y luego al día siguiente en Vietnam.





00:09:13 a 00:09:37

Linh Dao (Invitado) | Sí. La adopción y el entusiasmo e interés que la gente tiene por la cultura estadounidense sorprendería a muchos estadounidenses cuando llegan aquí por primera vez. Si alguna vez fuiste a Hanoi o a Ho Chi Minh City, te llevarás una gran sorpresa si, por ejemplo, tu imagen en Vietnam es la de arroz, masilla y búfalos. No vi un búfalo en mi vida hasta que fui muy mayor. Creo que mucho más allá de los 20 años.





00:09:37 a 00:10:03

Linh Dao (Invitado) | En ese momento estaba aprendiendo a conducir. Así que, mientras conducía, me alejé mucho de Hanoi y vi un búfalo de verdad que nos detenía en medio de la carretera. Ese fue mi primer encuentro con uno cuando tenía 21 años.





Ian (anfitrión) | También es interesante que tú solo hayas conocido la paz y que tus padres probablemente también la conozcan. Creo que mucha gente en el extranjero olvida que el 50% de la población de Vietnam tiene menos de 30 años. Es una población bastante joven.





00:10:03 a 00:10:24

Linh Dao (Invitado) | Es un país muy joven, si lo piensas. Tengo más de 30 años. Soy una de las personas mayores y tengo 33, así que, sí, eso es alucinante. Así que si no sé nada sobre la guerra, ni siquiera mis padres, básicamente la mayoría del país tiene que seguir adelante porque eso es todo lo que sabemos.





00:10:24 a 00:10:59

Ian (anfitrión) | La verdad es que me sorprende lo hospitalarios que son los vietnamitas, teniendo en cuenta lo mucho que hablas de las innumerables entidades extranjeras que han intentado conquistar Vietnam.





Linh Dao (Invitado) | Sí, creo que los vietnamitas son muy cálidos por naturaleza, y eso es, obviamente, una generalización burda. En cualquier país, cultura y pueblo hay diferentes niveles, diferentes variaciones, pero yo diría que la cultura pone un gran énfasis en la calidez y la hospitalidad acogedora. Y creo que esto comenzó con la cultura de los pueblos.





00:10:59 a 00:11:14

Linh Dao (Invitado) | “Se necesita un pueblo para criar a un niño”. Por ejemplo, la gente iba a la fiesta del arroz para trabajar juntos. ¿Qué hacen los niños en casa? Tienen que jugar juntos. Tienen que confiar en la amabilidad del resto de la comunidad.





00:11:15 a 00:11:52

Linh Dao (Invitada) | Cuando estaba a punto de tener a mi hijo, me llevé una gran sorpresa cuando, comparando mi experiencia de haberme criado en Vietnam con la de criar a un niño aquí, me di cuenta de que, en todas partes, se necesita un pueblo para criar a un niño. Aquí, tengo que preguntar, y mis suegros son increíbles. Si les pido ayuda, harán todo lo que esté en su poder. Pero el problema es que no pude evitar tener que preguntar. En Vietnam, asumimos automáticamente que el pueblo participará en la crianza del niño, ¿no?





00:11:52 a 00:12:15

Linh Dao (Invitada) | Y no solo como tu familia más cercana. Es como tus amigos, tus tíos, tus primos y quien sea que esté cerca. Al menos esa fue mi experiencia cuando crecí. Simplemente, iba de casa en casa y los vecinos eran mi madre durante el día porque mis padres no estaban en casa. Aunque estaba en el centro del casco antiguo, era como una chica de ciudad de pies a cabeza.





00:12:15 a 00:12:39

Linh Dao (Invitado) | Seguía siendo una experiencia muy comunitaria, más que una familia singular, como una familia con uno o dos padres. No. El resto de la comunidad también se preocupa por ti. Incluso puedes ver eso en el idioma vietnamita y en los pronombres y la forma en que las personas se dirigen entre sí. Ian, supongo que tienes más de 33 años. Así que te llamaría mi hermano. E Ian, si fueras vietnamita y alguien que se pareciera a la edad de mi madre, lo llamaría tía go o back.





00:12:39 a 00:13:05

Linh Dao (Invitado) | Porque en el idioma vietnamita se presupone que todos son tu familia, que debes tratar a todos como si fueran parientes tuyos.

Ian (Invitado) | Puedo ver los beneficios de tener una educación comunitaria. ¿Dirías que eso también implicó desafíos?





00:13:05 a 00:13:41

Linh Dao (Invitado) | En general, la falta de espacio personal, la falta de aprecio por la privacidad y el espacio personal, hacen que sea agradable que la gente no se meta todo el tiempo en tus asuntos y te diga cómo hacer las cosas, porque cuando estás todo el tiempo peleándote, hay muchos juicios y también muchas palabras duras que pueden salirte. La gente es muy elogiosa en general. La gente no quiere ser mala contigo en la cara, pero la gente también es muy franca en la cultura vietnamita.





00:13:41 a 00:14:04

Linh Dao (Invitada) | En lugar de preguntar de manera educada e insinuar que quieren saber algo, preguntan directamente. Por ejemplo, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto pagas por el auto? Los vietnamitas no rehúyen ese tipo de conversación. Por eso, diría que la única desventaja es que nunca supe que necesitaba espacio personal y privacidad hasta que salí de Vietnam.





00:14:04 a 00:14:38

Linh Dao (Invitada) | Además, agradezco que no me juzguen tan abiertamente y con tanta dureza, como por ejemplo que no hagan comentarios sobre mi peso o mi apariencia todo el tiempo. Así que sí, ambas cosas tienen sus pros y sus contras.





Ian (Anfitrión) | ¿Había, por ejemplo, presión social con todos metiéndose en los asuntos de todos y todos conociendo las noticias de los demás?





Linh Dao (Invitado) | Sí, hay muchas comparaciones. Por ejemplo, si sus hijos van a la misma escuela, todo el mundo sabe qué puesto ocupan en el sistema educativo, por ejemplo, qué notas tienen.





00:14:38 a 00:15:13

Linh Dao (Invitada) | Una vez estaba en noveno grado y siempre fui una buena estudiante en el sistema vietnamita, pero también salía con alguien. Y aparentemente eso era algo tabú en aquellos tiempos. Es escandaloso, aparentemente, que una joven de 15 años tenga sentimientos. Entonces, una de las amigas de mi madre, cuya hija estaba en la misma clase que yo y que estaba en el mismo grupo de los primeros puestos, tomó a mi madre a un lado y le dijo: "Oye, ¿sabes que Ling está saliendo con alguien?" Y con una voz muy crítica.





00:15:13 a 00:15:36

Linh Dao (Invitada) | Y mi madre se sintió atraída por mí, ella proyectaba en mí una imagen perfecta de esto: “Sí, tengo una hija a la que le va muy bien en la escuela y, ¿cómo te atreves a venir a decirme que no es del todo perfecta?”. Y yo quería decirle a mi madre que, si yo fuera su madre en ese momento, le habría dicho: “Bien por ella”. Pero no, mi madre no hizo eso. Se enojó mucho conmigo.





00:15:36 a 00:15:56

Linh Dao (Invitado) | Sí, por supuesto. Hay muchas comparaciones, juicios y presiones porque todo el mundo habla.





Ian (anfitrión) | A los vietnamitas les gusta mucho el chisme, ¿no? ¿Puedo decir que antes sentía que si necesitaba saber qué estaba pasando en el vecindario, tenía que ir a hablar con el vendedor de té local? La señora que vende té.





00:15:57 a 00:16:17

Ian (Anfitrión) | Sí, recuerdo que me senté con esta abuela que vendía té en la esquina cuando yo también vivía en la esquina antigua.





Linh Dao (Invitado) | Literalmente vendiendo té, así que en serio.





Ian (anfitrión) | Y en ese entonces tenía una novia que era un poco mayor que yo y ella ya tenía dos hijos. Sí. Le dije a esta abuela que mi novia era un poco mayor y tenía dos hijos.





00:16:17 a 00:16:44

Ian (anfitrión) | Y literalmente a cada mujer que pasaba, ella le gritaba y decía: “¡Este tipo tiene una novia vietnamita mayor que yo, ya tiene dos hijos!”. Y se lo decía a cada mujer que pasaba. Y yo le dije: “¿Por qué no lo gritaste por el altavoz?”





Linh Dao (Invitada) | Quiero decir, muchas veces genera confianza y conexión. Solo para que la gente piense que, como te sentiste lo suficientemente cómodo como para compartir la historia contigo, ahora está fuera de tus manos. Esa es su historia para contar ahora. Esa es su moneda ahora.





00:16:44 a 00:17:02

Linh Dao (Invitado) | Si lo piensas, tiene sentido, ¿verdad? Como en una cultura comunitaria, así es como la gente se conecta a través de historias. En el fondo, los chismes, las historias tristes. Ahora bien, si exageran las historias y dicen mentiras, eso es otra cosa.





00:17:02 a 00:17:45

Linh Dao (Invitado) | Creo que todo empieza con un buen objetivo: las conexiones. Y esa es la moneda de cambio de la cultura comunitaria: las conexiones y las historias. En Vietnam, la creación de una comunidad tiene mucho más que ver con las conexiones personales, no con los chismes, sino con el boca a boca y la confianza personal de la gente en tu producto y en tu empresa. En Estados Unidos, no es tan intenso. No tienes que crear un grupo de Facebook, por ejemplo. No tienes que reunir miles de "me gusta" en un chat comunitario. Solo tienes que tener un buen producto. Tal vez el mercado sea más maduro, por lo que la gente confía menos en el boca a boca. Pero en Vietnam, eh, eh. Tiene que ser todo boca a boca.





00:17:45 a 00:18:00

Ian (Anfitrión) | Y también me gustan estas métricas de vanidad, ¿sabes?





Linh Dao (Invitado) | Por supuesto. Las redes sociales son como los marcadores de las comunidades. Es un deporte competitivo y la gente se lo toma muy en serio.





Ian (anfitrión) | La confianza es algo que se menciona mucho en este podcast. En un país donde la información es relativamente difícil de verificar o acceder o puede estar desactualizada, creo que también es muy importante. Pero tampoco creo que en Vietnam se pueda generar confianza a la ligera.





00:18:01 a 00:18:27

Linh Dao (Invitado) | Sí, puedo decirte que la gente no va a comprar un producto, un servicio o un concepto a menos que alguien cercano a ellos ya lo haya verificado. Y tengo experiencia de primera mano con eso.





00:18:27 a 00:18:53

Linh Dao (Invitado) | Entonces, antes de que HackerNoon trabajara para esta nueva universidad, yo era uno de sus primeros 50 empleados. Fue en 2014 cuando comencé a trabajar para la Universidad Minerva. Básicamente, mi trabajo era convencer a los padres asiáticos escépticos de que esta era la próxima Harvard. Bien. Entonces, lo primero que hice fue comprender el desafío de que se tratara de una cuestión de confianza, ¿no?





00:18:53 a 00:19:41

Linh Dao (Invitada) | Como esta nueva universidad no tenía a nadie que pudiera verificarles a los padres que esta universidad funcionaba y existía. Así que tuve que construir una red, por pequeña que fuera, de personas que habían ido a la universidad antes. En ese momento, solo había una persona, como mi mejor amiga, Thi. Ella era la única persona de Vietnam que había estado en Minerva durante un año. Así que juntos decidimos hacer una pequeña campaña que no habla específicamente sobre la universidad, sino sobre la idea de la Carta Mundial y de la educación global, sobre cuántas zonas horarias has estado y lo maravilloso que es ser un ciudadano global del mundo. Esa campaña tuvo éxito de la noche a la mañana.





00:19:41 a 00:20:10

Linh Dao (Invitado) | En pocos días, recibimos más solicitudes y más interés en la universidad que nunca en toda la historia de Minerva en Vietnam. ¿Y saben qué pasó? Nos cerraron la sede central de Minerva en San Francisco porque piensan que no somos marca registrada. Y yo estaba pensando: "Amigo, me contrataron para ser el gerente regional del sudeste asiático".





00:20:10 a 00:20:36

Linh Dao (Invitada) | Sé cómo llegar al corazón de estos padres y estudiantes vietnamitas. Necesitan algo a lo que aferrarse. Todo ese espionaje de Minerva sobre cualquier innovación no va a llegar a los padres vietnamitas, no lo entienden, no lo compran.





Ian (anfitrión): Creo que has tocado un tema muy importante. Lo que funciona en otros mercados, especialmente en los mercados occidentales e incluso en otros mercados asiáticos, no necesariamente va a funcionar en Vietnam.





00:20:36 a 00:21:09

Ian (anfitrión) | Y creo que se trata de darle a quien tenga la tarea de comercializar con los vietnamitas el espacio que necesita, trabajando quizás dentro de ciertos límites, flexibilidad para que funcione en Vietnam y conecte con los vietnamitas. La forma en que lo superamos es haciendo este trabajo por adelantado antes de comenzar a trabajar con la marca. Eso se basa en los conocimientos de los vietnamitas. Este es el campo de juego en el que estamos jugando con respecto al posicionamiento y el mensaje de la marca. Primero acordamos todo eso y luego experimentamos dentro de ese límite ya acordado.





00:21:09 a 00:21:45

Ian (anfitrión) | Y creo que los directores de marca extranjeros deberían decir: “Está bien. Siguen respetando la marca, pero están tomando estos conocimientos de personas reales de Vietnam y aprovechándolos para crear algo que tenga resonancia a nivel local”.





Linh Dao (Invitado) | Si no tienes la flexibilidad para llegar al nivel en el que las personas se encuentran, tu marca se quedará en una torre de marfil para siempre. No llegará a las personas a las que necesitas llegar. Es una de las razones por las que todas estas grandes empresas globales tienen que ir a Vietnam y desarrollar técnicas y experiencia en localización. No es tan sencillo.





00:21:45 a 00:21:57

Ian (anfitrión) | En realidad no es tan sencillo. Basta con buscar en Google la traducción desde lejos y decir: "Este es el mensaje regional, este es el mensaje global. Esto es lo que hay que traducir al vietnamita..."





00:22:02 a 00:22:32

Ian (Anfitrión) | Entonces creciste en el casco antiguo, rodeado de tu familia, rodeado de vecinos, rodeada de abuelas que vendían té, chismorreaban sobre ti, salían con gente y luego te vas a la India con una beca del United World College.





Linh Dao (Invitada) | De repente, mi mundo se puso patas arriba. Fue algo surrealista. Principalmente porque durante mucho tiempo, durante 1617 años, estuve en una burbuja y hablaba principalmente vietnamita. Era una buena estudiante, pero de una manera muy rígida.





00:22:32 a 00:22:59

Linh Dao (Invitada) | Puedo ser una buena estudiante si me sé de memoria los materiales. No tengo que ser creativa en ningún sentido. No tengo que compartir realmente mis pensamientos o sentimientos personales sobre nada. Aprender y conocer se basa en lo que dicen los profesores: haz lo que yo digo, no lo que hago. Así que la primera vez que estuve en India y me sorprendió eso fue cuando me asignaron un trabajo, creo que era “Todo se desmorona”, de Chinua Achebe.





00:22:59 a 00:23:27

Linh Dao (Invitada) | Es como un texto muy famoso y tiene múltiples temas. Esa fue la primera vez que tuve que analizar un texto en inglés, básicamente haciendo lo que los vietnamitas llaman la asignatura de literatura. Pero en inglés, en Vietnam, simplemente aprendí literatura e inglés como dos asignaturas separadas. ¿Cierto? Y tendría que fusionar las dos, y mucho menos usar mis propios pensamientos y mis propios sentimientos sobre el texto para analizarlo.





00:23:27 a 00:23:53

Linh Dao (Invitada) | Eso fue extremadamente difícil. Tomé muchos apuntes durante la clase e incluso le pedí a mi compañera de cuarto, que era india, sus apuntes, lo cual, por cierto, en Vietnam, me habrían felicitado. Todo el mundo te aplaudiría por ir más allá, por reunir todos esos apuntes. Y cuando tomé prestados los apuntes de Namu, que es el nombre de mi compañera de cuarto, los combiné con mis apuntes de clase y luego escribí el ensayo.





00:23:54 a 00:24:16

Linh Dao (Invitada) | Una semana después, recibí el ensayo y mi profesora de entonces hizo un comentario tremendo: “Has plagiado”, escribió letras rojas por todo mi ensayo y dijo: “Esto está mal”. Dios mío. Esa experiencia derribó mi autoestima como ninguna otra. En primer lugar, no tengo idea de lo que significa plagio.





00:24:16 a 00:24:45

Linh Dao (Invitada) | La educación vietnamita de la época nunca me enseñó que literalmente parafraseamos los textos de la gente todo el tiempo. Así es como nos enseñaron a analizar la literatura, es decir, partiendo de Sách Văn Mẫu. Văn Mẫu se traduce literalmente como texto de muestra. Así que, pasas de văn mẫu a, por ejemplo, las notas del profesor y, tal vez, a algunas de tus notas, a las notas de otras personas. Las combinas en una mezcla de ensayos. Aparentemente, se supone que no debes mirar ninguna nota en absoluto.





00:24:45 a 00:25:26

Linh Dao (Invitada) | Ya sabes, se supone que simplemente debes debatir en clase y tener tus propios sentimientos al respecto. Son temas muy importantes. Para una chica vietnamita de 17 años que nunca, jamás, ha estudiado sobre el nacionalismo africano, esa experiencia me asustó mucho. Así que es solo un pequeño adelanto de las muchas diferencias entre los dos sistemas educativos. Los vietnamitas, en la época en que yo me eduqué, querían formar personas que escucharan a los demás, que escucharan las instrucciones, que fueran excelentes trabajadores corporativos, trabajadores del gobierno, trabajadores de fábricas, personas que no necesitaran marcar tendencias ni nada.





00:25:26 a 00:26:05

Linh Dao (Invitado) | La educación india que recibí fue la educación universitaria United World. Yo la consideraría una educación occidental global. Y esa línea de acción en mi educación en Brown está muy enfocada en producir, como, personas de artes liberales, capaces de mezclar y combinar ideas, comprender las cosas de diferentes maneras y, con suerte, ser dueños de negocios y creadores de tendencias y crear el próximo, no sé, Tesla o Apple. Así que fue como arrojarme de un estanque diminuto a un gran océano, casi ahogado. Fue una experiencia muy aterradora para un joven de 17 años.





00:26:05 a 00:26:40

Ian (anfitrión) | Me pregunto cuánto ha cambiado el sistema educativo vietnamita desde entonces. Y si no ha cambiado, ¿cree que está fallando a la hora de preparar a los jóvenes vietnamitas para el mundo?





Linh Dao (Invitada) | Creo que eso tiene que cambiar, ya que incluso entre mi hermano y yo, que nos llevamos ocho años, creo que a él se le permitió la libertad que a mí no se me permitió. Se le permitió la capacidad de ser creativo con el texto. Recuerdo que cuando estaba en 11.º grado, le asignaron la tarea de hacer una obra de teatro basada en Truyện Kiều.





00:26:40 a 00:26:58

Linh Dao (Invitado) | Truyện Kiều es una historia muy importante en la cultura vietnamita. Se trata de la historia de la chica que se vendió para salvar a su padre. Él fue capaz de usar el texto de una manera más expansiva. Estaba haciendo una obra de teatro. Estaba haciendo voces. También hizo algunos chistes sobre la obra. Así que lo recuerdo.





00:26:58 a 00:27:37

Linh Dao (Invitada) | Bueno, sí, para responder a tu pregunta, tiene que cambiar con el tiempo, porque he visto eso también en la gente que contratamos en HackerNoon, con los jóvenes vietnamitas que empecé a contratar en mi empresa. Y veo que, sí, tienen la ética de trabajo, tienen las cosas que son tan fundamentales y arraigadas en mi educación vietnamita tal como la conocí. Pero también podrían hablar sobre la cultura moderna y yo podría analizar lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina y podrían hablarme sobre la fluidez de género y cosas así.





00:27:37 a 00:28:15

Linh Dao (Invitada) | No sé si es como la educación de TikTok o si la educación tradicional vietnamita podría ser la musa de la gira, porque no podemos distinguir entre lo que está en línea y lo que está fuera de línea en este momento con la forma en que los vietnamitas en general y, honestamente, el mundo consume tecnología en estos días. Pero sí veo una ventaja: las personas más jóvenes de 16 a 17 años y las personas de poco más de 20 años no parecen tan ingenuas como antes.





Ian (anfitrión): Creo que eso definitivamente tiene que ver con Internet. Cuando andabas por el casco antiguo, no tenías un teléfono inteligente, ¿verdad?





00:28:15 a 00:28:24

Linh Dao (Invitado) | Para nada. No sabía qué era un teléfono inteligente hasta que me fui de Vietnam. Mucho después de que me fui de Vietnam.





00:28:24 a 00:28:57

Ian (anfitrión): Sí. Tiene que ser Facebook. Tiene que ser TikTok. Los niños vietnamitas pasan mucho tiempo con sus teléfonos.





Linh Dao (Invitado) | Siento que el Covid y la pandemia aceleraron esta nueva generación de personas que estaban pegadas a sus teléfonos.





Ian (anfitrión) | Has mencionado algo de lo que he querido hablar con alguien durante mucho tiempo, pero nunca he encontrado a la persona adecuada. Tal vez seas tú. Tal vez pueda hablar contigo sobre esto. ¿Puedes ayudarme a explicar o desglosar “Sống ảo”?





00:28:57 a 00:29:03

Linh Dao (Invitado) | Oh, "Sống ảo" significa que vives en línea. Traducción literal. "Sống" significa vivir. Y “Ảo” no es real. “Ảo” está en línea.





00:29:04 a 00:29:59

Linh Dao (Invitado) | Bueno, básicamente es una forma, es un término que la gente usa para referirse a personas que hacen algo solo por los me gusta, solo por la credibilidad en Internet, en lugar de la credibilidad callejera real.





Ian (anfitrión) | Sinceramente, nunca he visto a la gente tomar fotografías, posar para ellas, vestirse y utilizar tantos accesorios como en Vietnam. Y no se trata solo de la generación joven, sino también de las tías, las madres y las abuelas. Una clave para el éxito en Vietnam sería crear una pared instagrameable en tu restaurante o en el exterior de tu cafetería que sea perfecta para una sesión de fotos. Y tendrás colas de gente haciendo cola para hacer una sesión. Maquillaje completo, equipo de cámara completo. Y me pregunto, ¿para qué sirve esto? Y, literalmente, es solo para Facebook.





00:30:00 a 00:30:24

Linh Dao (Invitado) | Sí. Por eso creo que no hay que subestimar la importancia de Facebook en absoluto. Como vivo con una familia estadounidense, un marido estadounidense y amigos estadounidenses, a la gente de aquí no le interesa mucho Facebook. Hace tiempo que la gente ha dejado atrás la fascinación y el encaprichamiento con esta tecnología y se ha pasado a otra cosa. Un cierto número de personas todavía utiliza Facebook e Instagram sigue siendo bastante popular.





00:30:25 a 00:30:39

Linh Dao (Invitado) | Pero, en general, la gente piensa que Facebook es una tecnología de los baby boomers aquí en Estados Unidos, ¿no? No en Vietnam. En Vietnam, es como LA tecnología. Así es como se consiguen los resultados. Así es como se crea un negocio.





00:30:39 a 00:31:09

Linh Dao (Invitado) | En la conversación anterior, hablamos de comparaciones y chismes. ¿Qué mejor forma de chismear y acelerar el flujo de información que Facebook? Puedes hacer lo que quieras en Facebook y todo el mundo lo sabrá. Creo que la gente siente la necesidad de hacer negocios allí, de ser muy emprendedora allí. Creo que eso es parte de lo que impulsa las fotos y el tráfico peatonal al restaurante, solo para poder mostrarlo y conseguir "me gusta" en Facebook también.





00:31:09 a 00:31:27

Linh Dao (Invitado) | Pero también es parte de esto, como mencioné antes, el marcador de la comunidad. Así es como la gente mide el éxito. Si una persona tiene todo bajo control, ni siquiera es la más actualizada con la tecnología vietnamita o el uso de Facebook. Y como muchas otras cosas como Zalo.





00:31:27 a 00:31:48

Linh Dao (Invitado) | Creo que a la gente le gusta usar el feed de Zalo más para cosas como el marcador y cosas así. Pero sí, creo que la gente le da más importancia a una combinación de esos tipos de plataformas de redes sociales.





Ian (Anfitrión): ¿Qué es lo que más te sorprende, aparte de quizás el uso del teléfono inteligente, cuando regresas a Vietnam estos días?





00:31:48 a 00:32:11

Linh Dao (Invitada) | Solo la velocidad a la que suceden las cosas. Tiene que ver con el lugar donde vivo en Estados Unidos. Vivo en Colorado. Es un pueblo de montaña, muy pintoresco y muy tranquilo. Y si queremos pedir algunas cosas en Amazon, tendremos que esperar un par de días. En Vietnam, pediría algo en Shopee y llegaría en dos horas.





00:32:11 a 00:32:33

Linh Dao (Invitado) | Y el "transportista" decía: "Lamento mucho que haya llegado tan tarde. Garantizamos una hora". Me quedé muy sorprendido. De nuevo, esa brecha entre los 18 y los 22 años es cuando veo las cosas más sorprendentes sobre el desarrollo en Vietnam. El crecimiento de la tecnología, la adopción de tecnologías, las expectativas de la gente sobre lo que la tecnología puede hacer.





00:32:33 a 00:33:07

Linh Dao (Invitado) | Fue entonces cuando me impresionó más. Sí, la mayoría de las compras las hacíamos nosotros, con la expectativa de que las cosas llegaran instantáneamente en una hora.





Ian (anfitrión) | En cuanto al comercio electrónico, tengo algunas estadísticas increíbles para ti. El 54,3 % de los cien millones de habitantes compra algo en línea semanalmente en Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki o Grab. Y se proyecta que esa cifra crecerá un 28 % anual durante los próximos dos años. La próxima vez que vuelvas a leer esto, el comercio electrónico será aún más grande.





00:33:12 a 00:33:41

Ian (anfitrión): Sé que Vietnam ha sido visto de cierta manera en el pasado y quizás incluso en la actualidad. ¿Qué cree que podría ser la marca Vietnam en el escenario mundial?





Linh Dao (Invitado) | ¿Te gustaría conocer a una audiencia global?





Ian (Anfitrión) | Sí.





Linh Dao (Invitado) | Si tuviera que dar una charla TED sobre venir a Vietnam o algo así, diría que la mejor cualidad de los vietnamitas, y de las empresas vietnamitas en general, es simplemente su agilidad y el espíritu emprendedor de la gente a pesar de la falta de recursos y de lo que sea.





00:33:41 a 00:34:27

Linh Dao (Invitado) | La gente no parece desanimarse por los desafíos o la escasez de cosas. Por eso, decimos que la gente es muy ágil y resistente frente a la hostilidad y los desafíos, la escasez y la falta de recursos. La marca vietnamita, el país es súper joven, muy adaptable. Como somos jóvenes, no tenemos realmente el bagaje de un país más viejo. ¿Verdad? Con expectativas, privilegios, con cosas que ellos saben. Oh, en los buenos viejos tiempos, las cosas solían ser así. No, en los buenos viejos tiempos, no teníamos nada porque no habíamos nacido, esto es todo lo que conocemos. Tenemos que esforzarnos.





00:34:27 a 00:34:50

Linh Dao (Invitado) | Siento que, para una audiencia global, yo diría que contraten en Vietnam. Oh, Dios mío. Absolutamente. Llevo ocho años contratando para HackerNoon. Contraté a gente de Europa, de África, de todas partes de Estados Unidos, de Vietnam, de Pakistán, de la India, de lugares de Asia y, diría, de Asia en general, de los vietnamitas en particular. Ética de trabajo increíble, muy entusiasta, muy apasionado, dispuesto a hacer concesiones, dispuesto a integrarse en la cultura, sea cual sea la cultura de la empresa. ¿Verdad? Así que, definitivamente, contraten en Vietnam.





00:34:50 a 00:35:26

Ian (Anfitrión) | Dices que en otros países pensamos: "Ya pasaron los tiempos en que, ya sabes, "en mi época", y parece que en Vietnam hay un sentimiento general, y esto también surge mucho en este podcast, de que "mañana será mejor que hoy y tenemos un plan para que suceda".





00:35:26 a 00:35:51

Linh Dao (Invitada) | No hay ningún sentimiento de derecho y de volver a los buenos tiempos pasados. Siempre se dice: no, tenemos que avanzar hacia los buenos tiempos nuevos porque ese es el futuro, ¿no? Eso es lo que estamos construyendo. Mis padres tuvieron que sacrificar mucho para que nuestra vida fuera mejor. Y creo que esa mentalidad también se transmite a otras generaciones. La gente solo quiere hacerse cargo de su propio futuro y de su propio Vietnam. Simplemente hacer que sea lo mejor posible.





00:35:51 a 00:36:34

Linh Dao (Invitado) | Creo que es ahí donde creen que se hacen negocios. Desafortunadamente o afortunadamente, se puede pensar de ambas maneras, porque honestamente, también democratiza muchas cosas que antes no eran tan iguales, como las mujeres, la gente del campo frente a la gente de las ciudades, los jóvenes, los ancianos que tienen más recursos, como los ricos frente a los pobres con los teléfonos inteligentes, con la tecnología, democratiza mucho de eso, hace que sea mucho más fácil que sucedan cosas. Y hay que reconocer que, si hay personas que adoptarían la tecnología, esas serían los vietnamitas. Si adoptan cosas así, cualquier tecnología.





00:36:39 a 00:37:16

Ian (Anfitrión) | Me gustaría terminar estos episodios preguntándote: ¿qué es lo que más te entusiasma de Vietnam?





Linh Dao (Invitado) | Soy muy optimista respecto de la generación joven. Esa es mi mayor esperanza: que no se preocupen solo por las cosas por las que se preocupaba mi generación, la de mis padres y la de mis abuelos, que son la seguridad, la estabilidad, la prosperidad económica y cosas así. Ahora, ellos empiezan a preocuparse por el mundo, por la sostenibilidad, por la igualdad de género y por cuestiones sociales.





00:37:16 a 00:37:51

Linh Dao (Invitada) | Y creo que se nos concedió eso porque nuestras generaciones anteriores trabajaron duro para que no tuviéramos que preocuparnos por esa pirámide de Maslow. Por ejemplo, si tienes que preocuparte todos los días de que te bombardeen, de que no tengas suficiente comida en la mesa, ¿cómo vas a luchar por la igualdad de género? ¿Verdad? Obviamente, esa no era la mayor prioridad en aquellos tiempos.





00:37:51 a 00:38:19

Linh Dao (Invitado) | Pero creo que ahora que el país está en una posición económica bastante buena, también en una buena geografía estratégica, hay dos grandes potencias mundiales: Estados Unidos y China. Estamos cerca de China, pero han sido nuestros enemigos durante mucho tiempo. Pero no queremos estar directamente en contra de ellos por muchas razones. Pero también está Estados Unidos, que necesita aliados. Y todo esto para decir que Vietnam está en una posición estratégica para ser amigo de la gente y desarrollarse económica y socialmente sin tener que ir demasiado de un lado a otro. Y eso es genial.





00:38:19 a 00:38:45

Linh Dao (Invitada) | Ese es un futuro brillante para el país y también para la generación joven. Espero que cuando mis hijos regresen a Vietnam, porque espero que algún día lo hagan, encuentren la mitad de sus raíces. Se lo pasarán aún mejor y tendrán una vida mejor que la que yo tengo ahora, porque siento que me han concedido y que me han dado lo que me corresponde. De esa manera, es muy similar a lo que pensaban mis abuelos y mis padres. Lo que ellos pensaban en ese entonces, simplemente... está mejorando.





00:38:46 a 00:38:59

Ian (anfitrión) | Has estado escuchando You don't know Vietnam. Soy Ian Paynton de We Create Content. Me gustaría agradecerle a DJ Jace de The Beats Saigon por su banda sonora épica y un enorme agradecimiento a ti por haber llegado hasta el final.