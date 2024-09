Von der vietnamesischen Erziehung zum Marketing für ein globales Publikum: ein offenes Gespräch mit Linh Dao Smooke

In diesem Podcast „Sie kennen Vietnam nicht“ hilft Moderator Ian Payton von We Create Content, Vietnam für ein globales Publikum zu entmystifizieren, indem er mit den Kreativen, Trendsettern und Geschäftsinhabern spricht, die den Markt erobern. HackerNoon COO Linh Dao Smooke , die in Hanoi, Vietnam, geboren und aufgewachsen ist, wurde zum Podcast eingeladen, um über ihre einzigartige Erziehung zu sprechen und darüber, wie diese ihre Denkweise über Marketing und Geschäft in Vietnam beeinflusst hat, darunter:

🇩🇪 Wie Vietnam von den Menschen in Amerika wahrgenommen wird

📣 Wie es ist, im Herzen der Altstadt von Hanoi aufzuwachsen

👩‍🎓 Vietnams Bildungssystem (und ob es junge Menschen angemessen vorbereitet

😮 Was Linh am meisten schockiert, wenn sie jetzt nach Vietnam zurückkehrt

😭 Warum globale Marken ihre lokalen Marketingbemühungen vermasseln können





„In einer Gemeinschaftskultur verbinden Menschen sich auf diese Weise … über Geschichten“, sagt Linh Dao Smooke.





Die enge Verbundenheit der vietnamesischen Gemeinschaften ist geradezu prädestiniert für Klatsch und Tratsch. Kurz gesagt bedeutet dies Folgendes für globale Marketingleiter, die Vietnam als ihren nächsten Wachstumsmarkt betrachten …



🇻🇳 Unterschätzen Sie nicht die Mundpropaganda in Vietnam - sie ist immer noch RIESIG

🇻🇳 Es spielt keine Rolle, wie gut Ihr Produkt ist, wenn niemand vor Ort dafür bürgen kann

🇻🇳 Verbringen Sie Zeit damit, Kunden zu Fürsprechern zu machen - das wird viel bewirken

🇻🇳 Die Leute wollen, dass es bei Gleichgesinnten beliebt ist – Sie müssen in den sozialen Medien am meisten aktiv sein (und die eitelkeitsbedingten Likes haben, um das zu beweisen)





PODCAST-TRANSKRIPT

00:00:26 bis 00:01:05

Ian (Moderator) | Willkommen bei „You don't know Vietnam“, der Sendung, die Vietnam für ein globales Publikum entmystifiziert, indem sie mit den Kreativen, Trendsettern und Geschäftsinhabern spricht, die den Markt erobern. Vergessen Sie, was Sie über Vietnam zu wissen glaubten. Das ist es nicht mehr, wie Sie gleich herausfinden werden. Ich bin Ian Paynton, Mitbegründer von Wecreate Content, einer Content-Marketing-Agentur, die ein Publikum für globale Marken in Vietnam aufbaut. In der heutigen Folge von „You don't know Vietnam“ spreche ich mit Linh Dao Smooke in Colorado, dem COO von Hacknoon, einer Website für Leute aus der Technologiebranche zum Lesen, Schreiben und Veröffentlichen.





00:01:06 bis 00:01:38

Ian (Moderator) | Erstaunlicherweise gibt es jeden Monat mehr als 45.000 beitragende Autoren für Millionen von Lesern. Aber heute sprechen Linh und ich über so ziemlich alles außer HackerNoon, von der Art und Weise, wie Vietnam ihrer Meinung nach von den Menschen in Amerika wahrgenommen wird, bis hin zu ihrer Kindheit im Herzen von Hanois Altstadtviertel und was sie am meisten schockiert, wenn sie heute nach Vietnam zurückkehrt. Wir sprechen auch darüber, wie wichtig es ist, dass Marken in Vietnam durch Mundpropaganda und soziale Medien Vertrauen gewinnen, und warum hartnäckige globale Markendirektoren mit ihren lokalen Marketingbemühungen oft das Ziel verfehlen.





00:01:44 bis 00:02:07

Linh Dao (Gast) | Hey, Ian. Hallo. Danke, dass du bei meinem Podcast „You don’t know Vietnam“ dabei bist. Ich weiß natürlich nicht, ob andere Gäste dir das schon einmal erzählt haben, aber die Intromusik zu deinem Podcast heißt Cải Lương. Und ich bin fünf Minuten von einem Cải Lương-Theater entfernt aufgewachsen, weil mein Vater, mein Großvater und alle meine Onkel dort gearbeitet haben.





00:02:07 bis 00:02:21

Linh Dao (Gast) | Das ist die Musik meines Herzens, als ich klein war.





Ian (Moderator) | Dann erzähl mir doch, was Cải Lương ist. Nur für die, die es nicht wissen.





Linh Dao (Gast) | Cải Lương ist meines Erachtens reformiertes Theater. Seine Wurzeln liegen Tausende und Abertausende von Jahren zurück.





00:02:21 bis 00:02:50

Linh Dao (Gast) | Es ist die Nationalmusik Vietnams. Ich meine, es gibt drei Nationalmusiken in Vietnam: Tuồng, Chèo und Cải Lương. Sie sind vom Aussterben bedroht. Aber was die Musik angeht, sind die Leute heutzutage nicht mehr so begeistert von Cải Lương. Die Leute in der Regierung versuchen also, es so gut wie möglich zu erhalten, indem sie diese Theater finanzieren. Eines davon ist das Golden Bell Theater im Herzen der Altstadt, in dem mein Vater seit fast 40 Jahren arbeitet.





00:02:50 bis 00:02:59

Linh Dao (Gast) | So lange arbeitet er schon dort.





Ian (Moderator) | Das ist die Folge, bei der sie Schmerzen im Gesicht haben, richtig?





Linh Dao (Gast) | Nein, das ist Tuồng.





Ian (Moderator) | Oh, okay.





00:02:59 bis 00:03:29

Linh Dao (Gast) | Tuồng ist also sehr dramatisch und es gibt viele dramatische Bewegungen und Masken und so. Cải Lương ist traurig. Wenn man gerade Cải Lương-Musik gehört hat, möchte man am liebsten ewig weinen. Denn Vietnam ist ein altes Land mit einer ziemlich traurigen Geschichte über Tausende von Jahren. Die traurige Geschichte rührt daher, dass Vietnam so oft von verschiedenen Ländern, verschiedenen ausländischen Mächten überfallen wurde.





00:03:29 bis 00:03:59

Linh Dao (Gast) | Als die Franzosen schließlich abzogen und die Amerikaner kamen, dachten die Amerikaner auf dieser Seite, oh, wir befreien das Land von der roten Welle und den Kommunisten und was auch immer, richtig? Für die Vietnamesen. Es ist buchstäblich nur einer dieser Invasoren, die es auf Vietnam abgesehen haben, dieses wunderschöne Land am Meer. Als ich mit meinen amerikanischen Freunden und meiner amerikanischen Familie darüber sprach, waren sie schockiert. Sie hätten nie gedacht, dass die Vietnamesen damals die amerikanischen Interessen so betrachteten.





00:03:59 bis 00:04:16

Linh Dao (Gast) | Amerika hält den Vietnamkrieg, den wir in Vietnam den amerikanischen Krieg nennen, für sehr gerecht, nicht wahr? Die Amerikaner dachten: „Oh, das ist das Richtige. Wir waren einfach high vom Sieg, Faschismus oder was auch immer. Und jetzt sind wir an der Reihe, Vietnam zu befreien.“





00:04:16 bis 00:04:39

Linh Dao (Gast) | Aber nein, die Vietnamesen dachten nicht so und denken immer noch nicht so. Ich glaube, das ist der eine Punkt, über den es immer Meinungsverschiedenheiten geben wird, nämlich: Was ist in den Augen vieler Menschen der Sinn dieses Krieges?





Ian (Moderator) | Ich kann nicht glauben, dass die Musik so viele Erinnerungen, Emotionen und Gespräche hervorruft. Ich bin froh, dass es so ist. Nicht, dass sie einen traurig macht, aber sie ruft etwas hervor.





00:05:12 bis 00:05:49

Linh Dao (Gast) | Wissen Sie, was sie jetzt mit traditioneller vietnamesischer Musik machen? Und mit „sie“ meine ich die Leute, denen der Erhalt dieser Musik am Herzen liegt – mein Vater zum Beispiel kombiniert sie im Grunde mit Jazzmusik. Oder es gibt andere Leute, die sie mit Rap und anderen Genres moderner Musik kombinieren. Um sie dem jüngeren Publikum schmackhafter zu machen, denn junge Leute wollen traditionelle Musik wertschätzen – sie wurde nur lange Zeit mit Traurigkeit in Verbindung gebracht, und ehrlich gesagt hat uns die Regierung sie ein wenig aufgezwungen, weil sie einen so großen Teil des Landes ausmacht. Die jungen Leute meiner Generation haben also nicht so viel Wertschätzung dafür empfunden, aber ich habe das Gefühl, dass die Generation Z und die TikTok-Generation sich wieder umorientieren und tatsächlich eine neue Wertschätzung für Cải Lương und dergleichen entwickeln.





Ian (Moderator) | Noch etwas ist mir eingefallen, als Sie vom amerikanischen Krieg im Vergleich zum Vietnamkrieg sprachen und davon, wie Vietnam sich weiterentwickelt hat, was es übrigens wirklich getan hat, nicht wahr?





00:05:49 bis 00:06:05

Linh Dao (Gast) | Ich denke schon. Nicht ganz so bei der älteren Generation. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Besuch von Bill Clinton in Vietnam. Das war der erste moderne Präsident, der Vietnam besuchte. Er schaffte es auf die Titelseite einiger wichtiger Zeitungen und ich erinnere mich an einige alte Leute.





00:06:05 bis 00:06:52

Linh Dao (Gast) | Ich glaube, damals waren es die 2000er Jahre, also Leute, die in den 30ern oder 40ern geboren wurden, hatten ein gewisses Problem damit. Aber die jungen Leute, die sagen: Wow, Vietnam wird endlich nicht mehr von der Weltwirtschaft ausgegrenzt, und ein amerikanischer Präsident hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, Vietnam zu besuchen. Das ist ein riesiger Meilenstein, und natürlich spulen wir jetzt vor bis heute. Und Vietnam liebt es, in jede einzelne Facette der Weltwirtschaft integriert zu sein, und möchte so ziemlich alle Produkte konsumieren, produzieren und Teil davon sein.





Ian (Moderator) | Es fühlt sich immer noch so an, als ob jeder auch ein Stück Vietnam möchte. Vietnam heißt alle möglichen Präsidenten und Premierminister willkommen und ist mit jedem befreundet. Ich denke, im Moment kommt das Land damit wirklich gut klar.





00:06:52 bis 00:07:21

Linh Dao (Gast) | Tim Cook hat kürzlich Vietnam besucht und das hat Schlagzeilen gemacht. Ja, ich glaube, das Land möchte einfach nur das Klischee loswerden, dass das Land vom Krieg zerrissen ist. Es ist zwar schon so lange her, aber ich glaube, in manchen Teilen der Welt wird Vietnam immer noch so gesehen. Und ich glaube, Podcasts wie Ihrer könnten vielleicht dazu beitragen, das Bild, das die Leute von Vietnam haben, zu verändern und aufzufrischen.





00:07:22 bis 00:07:58

Ian (Moderator) | Wie beurteilen Sie die Wahrnehmung Vietnams in Amerika heute?





Linh Dao (Gast) | Ich denke, es hängt davon ab, wo in Amerika diese Leute leben und welchen Kontakt sie mit Vietnamesen haben. Wenn Sie nur Vietnamesen getroffen haben, die vor langer Zeit hierher ausgewandert sind, würden sie Vietnam als das typische, vom Krieg zerrissene, leicht rückwärts gebrochene Land betrachten. Und sie haben nicht wirklich viele moderne, aktuelle Bilder von Vietnam, über die sie sprechen könnten. Sie würden also über das sprechen, was sie am besten kennen, was wirklich in der Zeit eingefroren ist, es wären Bilder aus der Zeit, als sie gerade weggegangen sind, viel Traurigkeit und Tragik.





00:07:58 bis 00:08:30

Linh Dao (Gast) | Ich bin im Grunde in Frieden aufgewachsen. Ich habe nie Krieg erlebt, ich wurde 1990 geboren, und sogar meine Eltern, die 1968 geboren wurden, wussten ein bisschen über Krieg, aber nicht einmal so viel. Wenn ich sie also gefragt hätte, hätten sie mir nicht allzu viel über ihre frühen Erinnerungen erzählen können, denn sobald sie Erinnerungen hatten, herrschte in dem Land Frieden. Vielleicht war das Land arm und wurde von der Weltwirtschaft ausgeschlossen, aber es war nicht vom Krieg zerrissen.





00:08:30 bis 00:09:13

Linh Dao (Gast) | Als ich schließlich nach Amerika ging und Leute liebte, die auch wegen ihrer Ausbildung nach Amerika gingen, stellte ich fest, dass es fast unsere Pflicht ist, amerikanischen Freunden einfach zu sagen: „Hey, ihr solltet euch Vietnam heute ansehen und sagen, was ihr davon haltet.“ Ich erinnere mich an das erste Mal, als mein amerikanischer Ehemann, mein damaliger Freund, nach Vietnam ging. Er war überrascht, dass in jedem einzelnen Café, in das wir gingen, amerikanische Musik gespielt wurde. Und in allen Theatern, in allen Kinos wurde die neueste Version des Spiderman-Universums oder was auch immer Marvel und DC damals gerade machten, auf den neuesten Stand gebracht, also an einem Tag in Amerika und auf den europäischen Märkten und am nächsten Tag in Vietnam.





00:09:13 bis 00:09:37

Linh Dao (Gast) | Ja. Die Akzeptanz und die Begeisterung und das Interesse der Menschen an der amerikanischen Kultur würden viele Amerikaner überraschen, wenn sie zum ersten Mal hierherkommen. Wenn Sie jemals in Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt waren, werden Sie einen großen Schock erleben, wenn Ihr Bild in Vietnam Reis, Kitt und Büffel ist. Ich habe in meinem Leben keinen Büffel gesehen, bis ich sehr alt war. Ich glaube, weit über 20.





00:09:37 bis 00:10:03

Linh Dao (Gast) | Ich habe damals Autofahren gelernt. Ich fuhr also eine Straße weit weg von Hanoi entlang und dann sah ich einen echten Büffel, der uns mitten auf der Straße anhielt. Das war meine erste Begegnung mit einem Büffel, ich war 21.





Ian (Moderator) | Es ist auch interessant, dass Sie nur Frieden kennen und Ihre Eltern wahrscheinlich auch so ziemlich nur neuen Frieden. Ich glaube, viele Menschen im Ausland vergessen, dass 50 % der Bevölkerung Vietnams tatsächlich unter 30 sind. Es ist eine ziemlich junge Bevölkerung.





00:10:03 bis 00:10:24

Linh Dao (Gast) | So ein junges Land, wenn man darüber nachdenkt. Ich bin über 30. Ich gehöre zu den Alten und bin 33, also, ja, das ist umwerfend. Wenn ich also nichts über Krieg weiß, nicht einmal meine Eltern, dann muss der Großteil des Landes im Grunde weitermachen, weil das alles ist, was wir wissen.





00:10:24 bis 00:10:59

Ian (Moderator) | Es überrascht mich tatsächlich, wie gastfreundlich die Vietnamesen sind. Wenn man bedenkt, wie Sie über die unzähligen ausländischen Mächte sprechen, die versucht haben, Vietnam tatsächlich zu erobern.





Linh Dao (Gast) | Ja, ich denke, Vietnamesen sind von Natur aus sehr herzlich, und das ist natürlich eine grobe Verallgemeinerung. In jedem Land, jeder Kultur und jedem Volk gibt es verschiedene Ebenen, verschiedene Variationen, aber ich würde einfach sagen, die Kultur legt großen Wert auf Herzlichkeit und einladende Gastfreundschaft. Und ich denke, das hat seinen Ursprung in der Dorfkultur.





00:10:59 bis 00:11:14

Linh Dao (Gast) | „Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Die Leute gingen also zum Reisfest, um gemeinsam zu arbeiten. Und was machen die Kinder zu Hause? Sie müssen zusammen spielen. Sie müssen sich im Grunde auf die Freundlichkeit der übrigen Gemeinschaft verlassen.





00:11:15 bis 00:11:52

Linh Dao (Gast) | Als ich mein Kind bekam, war ich schockiert, als ich durch meine Erfahrungen mit dem Aufwachsen in Vietnam und meine Erfahrungen mit der Erziehung eines Kindes hier lernte, dass es überall ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Hier muss ich fragen, und meine Schwiegereltern sind großartig. Wenn ich sie fragen würde, würden sie absolut alles in ihrer Macht Stehende tun, um mir zu helfen. Aber die Sache ist, ich konnte nicht umhin, fragen zu müssen. In Vietnam würden wir einfach automatisch davon ausgehen, dass das Dorf sich offensichtlich an der Erziehung des Kindes beteiligt, oder?





00:11:52 bis 00:12:15

Linh Dao (Gast) | Und nicht nur wie deine engste Familie. Es sind deine Freunde und deine Onkel und deine Cousins und wer auch immer in der Nähe ist. Zumindest war das meine Erfahrung, als ich aufwuchs. Ich bin einfach von Haus zu Haus gezogen und die Nachbarn waren für den Tag meine Mutter, weil meine Eltern nicht zu Hause waren. Obwohl ich mitten in der Altstadt war, war ich durch und durch ein Stadtmädchen.





00:12:15 bis 00:12:39

Linh Dao (Gast) | Es war immer noch ein Gemeinschaftserlebnis und nicht nur ein einzelner Haushalt mit einem oder zwei Elternteilen. Nein. Der Rest der Gemeinschaft kümmert sich auch um dich. Das sieht man sogar an der vietnamesischen Sprache und den Pronomen und der Art, wie die Leute sich ansprechen. Ian, ich gehe davon aus, dass du älter als 33 bist. Also würde ich dich als meinen Bruder ansprechen – Und Ian, wenn du Vietnamese wärst und jemand, der so alt ist wie meine Mutter, würde ich ihn Tante go oder back nennen.





00:12:39 bis 00:13:05

Linh Dao (Gast) | Weil man davon ausgeht, dass jeder zur Familie gehört. Das ist tief in der vietnamesischen Sprache verankert: Man sollte jeden so behandeln, als wäre er mit einem verwandt.

Ian (Gast) | Ich sehe die Vorteile einer derartigen gemeinschaftlichen Erziehung. Würden Sie sagen, dass es dabei auch Herausforderungen gab?





00:13:05 bis 00:13:41

Linh Dao (Gast) | Also, allgemein fehlt es an Privatsphäre, an Wertschätzung für Privatsphäre und Privatsphäre im Allgemeinen. Es ist schön, wenn sich die Leute nicht die ganze Zeit in deine Angelegenheiten einmischen und dir sagen, wie du Dinge zu tun hast. Denn wenn man sich die ganze Zeit an die Gurgel geht, gibt es viel Vorurteile und man kann auch viele harte Worte hören. Die Leute sind im Allgemeinen sehr höflich. Normalerweise wollen sie dir nicht ins Gesicht sagen, was sie wollen. Aber in der vietnamesischen Kultur sind die Leute auch sehr offen.





00:13:41 bis 00:14:04

Linh Dao (Gast) | Anstatt einfach höflich zu fragen und anzudeuten, dass sie etwas wissen wollen, fragen sie einfach direkt. Zum Beispiel: Wie viel verdienen Sie? Wie viel zahlen Sie für das Auto? Vietnamesen scheuen solche Gespräche nicht. Ich würde also sagen, dass der einzige Nachteil darin besteht, dass ich nie wusste, dass ich persönlichen Freiraum und Privatsphäre brauche, bis ich Vietnam verließ.





00:14:04 bis 00:14:38

Linh Dao (Gast) | Und dann war ich auch froh, dass mir nicht so offen und hart ins Gesicht geurteilt wurde, dass ich zum Beispiel nicht ständig Kommentare über mein Gewicht oder mein Aussehen bekam. Also, ja, beides hat Vor- und Nachteile.





Ian (Moderator) | Gab es so etwas wie gesellschaftlichen Druck, weil sich jeder in die Angelegenheiten jedes anderen einmischte und jeder über die Neuigkeiten der anderen Bescheid wusste?





Linh Dao (Gast) | Ja, es wird viel verglichen. Wenn die Kinder beispielsweise auf dieselbe Schule gehen, weiß jeder, welchen Rang sie im Bildungssystem haben, also welche Noten sie haben.





00:14:38 bis 00:15:13

Linh Dao (Gast) | Ich war einmal in der 9. Klasse und im vietnamesischen System immer eine gute Schülerin, aber ich hatte auch Dates. Und anscheinend war das damals ein Tabuthema. Es ist anscheinend ein Skandal, wenn eine 15-Jährige Gefühle hat. Dann nahm eine Freundin meiner Mutter, deren Tochter mit mir in derselben Klasse war und die ungefähr zur gleichen Spitzengruppe gehörte, meine Mutter beiseite und sagte: „Hey, weißt du, dass Ling Dates hat?“ Und das mit sehr verurteilender Stimme.





00:15:13 bis 00:15:36

Linh Dao (Gast) | Und das ging zu meiner Mutter, sie projizierte dieses perfekte Bild auf mich: „Ja, ich habe diese Tochter, die wirklich gut in der Schule ist, und wie kannst du es wagen, mir zu erzählen, dass sie nicht perfekt war.“ Und ich möchte meiner Mutter sagen, wenn ich damals meine Mutter gewesen wäre, hätte ich gesagt: „Gut für sie.“ Aber nein, meine Mutter hat das nicht getan. Sie war ziemlich sauer auf mich.





00:15:36 bis 00:15:56

Linh Dao (Gast) | Also, ja, absolut. Es gibt so viele Vergleiche, Urteile und Druck, weil jeder redet.





Ian (Moderator) | Die Vietnamesen mögen es, ein bisschen zu tratschen, nicht wahr? Darf ich sagen, dass ich früher das Gefühl hatte, wenn man wissen wollte, was in der Nachbarschaft los war, musste man zur örtlichen Teeverkäuferin gehen. Also zur Dame, die Tee verkauft.





00:15:57 bis 00:16:17

Ian (Moderator) | Ja, ich erinnere mich, dass ich mit dieser Großmutter zusammensaß, die an der Ecke Tee verkaufte, als ich auch an der alten Ecke wohnte.





Linh Dao (Gast) | Verkauft buchstäblich Tee, so aufdringlich.





Ian (Moderator) | Und damals hatte ich eine Freundin, die etwas älter war als ich und sie hatte bereits zwei Kinder. Ja. Ich erzählte dieser Großmutter, dass meine Freundin etwas älter war und zwei Kinder hatte.





00:16:17 bis 00:16:44

Ian (Moderator) | Und sie rief ihr buchstäblich jede Frau zu, die vorbeiging: „Dieser Typ hier hat eine ältere vietnamesische Freundin, die schon zwei Kinder hat!“ Und sie sagte das zu jeder Frau, die vorbeiging. Und ich sagte zu ihr: „Warum hast du es nicht einfach über den Lautsprecher gerufen?“





Linh Dao (Gast) | Ich meine, oft schafft es Vertrauen und eine Verbindung. Nur damit die Leute denken, dass Sie die Geschichte nicht mehr in der Hand haben, weil Sie sich wohl genug gefühlt haben, um sie mit Ihnen zu teilen. Das ist jetzt ihre Geschichte, die sie erzählen kann. Das ist jetzt ihre Währung.





00:16:44 bis 00:17:02

Linh Dao (Gast) | Wenn man darüber nachdenkt, macht es Sinn, oder? In einer Gemeinschaftskultur verbinden sich Menschen über Geschichten. Im Kern geht es um Klatsch und traurige Geschichten. Wenn sie die Geschichten übertreiben und Lügen erzählen, ist das etwas anderes.





00:17:02 bis 00:17:45

Linh Dao (Gast) | Ich denke, es beginnt mit dem guten Ziel, einfach Verbindungen aufzubauen. Und das ist die Währung der Gemeinschaftskultur: Verbindungen und Geschichten. Beim Aufbau einer Gemeinschaft in Vietnam geht es viel mehr um persönliche Verbindungen, nicht wie Klatsch, sondern wie Mundpropaganda und das persönliche Vertrauen der Menschen in Ihr Produkt und Ihr Unternehmen. In Amerika ist es nicht so intensiv. Sie müssen zum Beispiel keine Facebook-Gruppe aufbauen. Sie müssen nicht Tausende von Likes in einem Community-Chat sammeln. Sie müssen nur ein gutes Produkt haben. Vielleicht ist der Markt reifer, sodass die Menschen sich weniger auf Mundpropaganda verlassen. Aber in Vietnam, äh, äh. Muss alles Mundpropaganda sein.





00:17:45 bis 00:18:00

Ian (Moderator) | Und ich mag diese Eitelkeitsmetriken auch, wissen Sie?





Linh Dao (Gast) | Absolut. Soziale Medien sind wie Anzeigetafeln für die Community. Es ist ein Wettkampfsport, und die Leute nehmen das sehr ernst.





Ian (Moderator) | Vertrauen ist ein Thema, das in diesem Podcast ziemlich oft angesprochen wird. In einem Land, in dem Informationen relativ schwer zu überprüfen oder abzurufen sind oder veraltet sein können, ist es meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Aber ich glaube auch nicht, dass man in Vietnam den Aufbau von Vertrauen überstürzen kann.





00:18:01 bis 00:18:27

Linh Dao (Gast) | Ja, ich kann Ihnen sagen, dass die Leute kein Produkt, keine Dienstleistung oder kein Konzept kaufen werden, wenn nicht jemand aus ihrem Umfeld das bereits überprüft hat. Und ich habe damit Erfahrung aus erster Hand.





00:18:27 bis 00:18:53

Linh Dao (Gast) | Bevor HackerNoon für diese brandneue Universität arbeitete, war ich einer ihrer ersten 50 Mitarbeiter. Das war also 2014, als ich anfing, für die Minerva University zu arbeiten. Im Grunde bestand meine Aufgabe darin, skeptische asiatische Eltern davon zu überzeugen, dass dies das nächste Harvard ist. Okay. Also war das Erste, was ich tat, dass ich die Herausforderung verstehe, dass es sich um eine Vertrauensfrage handelt, richtig?





00:18:53 bis 00:19:41

Linh Dao (Gast) | Es gab niemanden, der den Eltern bestätigen konnte, dass diese Universität funktioniert und existiert. Also musste ich ein Netzwerk aufbauen, egal wie klein es auch sein mochte, aus Leuten, die tatsächlich schon einmal an dieser Universität waren. Zu diesem Zeitpunkt war es eine Person, meine beste Freundin Thi. Sie war die einzige Person aus Vietnam, die ein Jahr lang an der Minerva gewesen war. Also beschlossen wir gemeinsam, eine kleine Kampagne zu starten, in der es nicht speziell um die Universität geht, sondern um die Idee von Globe Charter und globaler Bildung, zum Beispiel darum, wie viele Zeitzonen man schon durchgemacht hat und wie wunderbar es ist, ein Weltbürger zu sein. Diese Kampagne war über Nacht ein Erfolg.





00:19:41 bis 00:20:10

Linh Dao (Gast) | Innerhalb weniger Tage erhielten wir mehr Bewerbungen und mehr Interesse an der Universität als jemals zuvor in unserer gesamten Geschichte von Minerva in Vietnam. Und wissen Sie, was passiert ist? Es wurde auf der Ebene der Zentrale abgewiesen. Bei Minerva in San Francisco, weil sie denken, wir seien nicht die richtige Marke. Und ich dachte nur: „Alter, ich wurde als Regionalmanager für Südostasien eingestellt.“





00:20:10 bis 00:20:36

Linh Dao (Gast) | Ich weiß, wie ich das Herz dieser vietnamesischen Eltern und Schüler erreiche. Sie brauchen etwas, an dem sie sich festhalten können. Ihr ganzes Minerva-Geschwätz über irgendwelche Innovationen wird bei vietnamesischen Eltern nicht ankommen, sie verstehen es nicht, sie kaufen es nicht.





Ian (Moderator) | Ich denke, Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Was auf anderen Märkten funktioniert, insbesondere auf westlichen Märkten und sogar auf anderen asiatischen Märkten, funktioniert nicht unbedingt auch in Vietnam.





00:20:36 bis 00:21:09

Ian (Moderator) | Und ich denke, es geht darum, denjenigen, die mit der Vermarktung an die Vietnamesen beauftragt sind, den nötigen Freiraum zu geben, vielleicht innerhalb gewisser Leitplanken und Flexibilität, damit es in Vietnam funktioniert, eine Verbindung zu den Vietnamesen aufzubauen. Wir umgehen das, indem wir diese Arbeit im Vorfeld erledigen, bevor wir mit der Marke zu arbeiten beginnen. Das basiert auf Erkenntnissen der Vietnamesen. Das ist der Spielraum, in dem wir uns bewegen, was Positionierung und Botschaften angeht, die immer noch markenkonform sind. Wir stimmen das alles zuerst ab und experimentieren dann innerhalb dieser bereits vereinbarten Leitplanken.





00:21:09 bis 00:21:45

Ian (Moderator) | Und ich finde, Markendirektoren aus Übersee sollten sagen: „Okay. Sie respektieren die Marke immer noch, aber sie nutzen die Erkenntnisse echter Menschen in Vietnam und greifen darauf zurück, um etwas zu schaffen, das vor Ort Anklang findet.“





Linh Dao (Gast) | Wenn Sie nicht die Flexibilität haben, die Menschen dort zu treffen, wo sie sind, dann bleibt Ihre Marke für immer im Elfenbeinturm. Sie wird die Menschen, die Sie erreichen müssen, nicht erreichen. Das ist ein Grund, warum all diese großen globalen Unternehmen nach Vietnam gehen und Lokalisierungstechniken und -kompetenz entwickeln müssen. So einfach ist das nicht.





00:21:45 bis 00:21:57

Ian (Moderator) | So einfach ist das wirklich nicht. Man kann es einfach aus der Ferne mit Google übersetzen und sagen: „Das ist die regionale Botschaft, das ist die globale Botschaft.“ Das muss ins Vietnamesische übersetzt werden …





00:22:02 bis 00:22:32

Ian (Moderator) | Sie sind also im alten Viertel aufgewachsen, umgeben von Ihrer Familie, von Nachbarn, von Großmüttern, die Tee verkauften, über Sie tratschten, Verabredungen hatten, und dann gehen Sie mit einem Stipendium des United World College nach Indien.





Linh Dao (Gast) | Meine Welt wurde plötzlich komplett auf den Kopf gestellt. Und es war so surreal. Hauptsächlich, weil ich die längste Zeit, 1617 Jahre lang, in dieser Blase war und hauptsächlich Vietnamesisch sprach. Ich war eine gute Schülerin, aber auf eine sehr starre Art und Weise.





00:22:32 bis 00:22:59

Linh Dao (Gast) | Ich kann einfach ein guter Schüler sein, wenn ich den Stoff auswendig kann. Ich muss in keinster Weise kreativ sein. Ich muss meine persönlichen Gedanken oder Gefühle zu nichts mitteilen. Beim Lernen und Wissen ging es nur darum, was die Lehrer sagen – Tu, was ich sage, nicht, was ich tue. Das erste Mal in Indien, als mich das schockierte, war eine Hausaufgabe, ich glaube, es war „Things fall apart“ von Chinua Achebe.





00:22:59 bis 00:23:27

Linh Dao (Gast) | Es ist ein sehr berühmter Text mit mehreren Themen. Das war das erste Mal, dass ich einen englischen Text analysieren musste, also im Grunde das, was die Vietnamesen das Fach Literatur nennen. Aber im Englischunterricht in Vietnam habe ich Literatur und Englisch als zwei getrennte Fächer gelernt. Richtig? Und ich musste die beiden zusammenführen und meine eigenen Gedanken und Gefühle zum Text nutzen, um ihn zu analysieren.





00:23:27 bis 00:23:53

Linh Dao (Gast) | Das war extrem schwer. Ich habe während des Unterrichts so viele Notizen gemacht und sogar meine Mitbewohnerin, eine Inderin, nach ihren Notizen gefragt, was in Vietnam übrigens ein Kompliment gewesen wäre. Jeder hätte einem dafür Beifall gezollt, dass man sich so viel Mühe gegeben und so viele Notizen gemacht hat. Und dann habe ich mir Namus Notizen geliehen, so heißt meine Mitbewohnerin, und sie mit meinen Notizen aus dem Unterricht kombiniert. Und dann habe ich den Aufsatz geschrieben.





00:23:54 bis 00:24:16

Linh Dao (Gast) | Eine Woche später bekam ich den Aufsatz zurück und mein damaliger Lehrer machte einen Riesenaufstand. „Du hast plagiiert“, also große rote Buchstaben überall auf meinem Aufsatz und meinte nur: „Das ist schlecht“. Oh, meine Güte. Diese Erfahrung hat mein Selbstwertgefühl wie keine andere geschädigt. Erstens habe ich keine Ahnung, was Plagiat bedeutet.





00:24:16 bis 00:24:45

Linh Dao (Gast) | In der vietnamesischen Bildung habe ich nie gelernt, dass wir die Texte anderer Leute buchstäblich immer nur paraphrasieren. So wurde uns beigebracht, Literatur zu analysieren, indem wir von Sách Văn Mẫu ausgingen. Văn Mẫu wird wörtlich mit Beispieltext übersetzt. Man geht also von văn mẫu zu den Notizen des Lehrers und vielleicht zu einigen eigenen Notizen oder den Notizen anderer Leute. Man kombiniert das Ganze zu diesem Sammelsurium von Aufsätzen. Anscheinend soll man sich überhaupt keine Notizen ansehen.





00:24:45 bis 00:25:26

Linh Dao (Gast) | Wissen Sie, Sie sollen im Unterricht einfach diskutieren und Ihre eigenen Gefühle dazu äußern. Das sind große Themen. Für eine 17-jährige Vietnamesin, die nie etwas über afrikanischen Nationalismus gelernt hat, hat diese Erfahrung ziemlich viel Angst gemacht. Das ist also nur ein kleiner Einblick in die vielen Unterschiede zwischen den beiden Bildungssystemen. Die Vietnamesen wollten zu der Zeit, als ich zur Schule ging, Menschen hervorbringen, die anderen zuhörten, die Anweisungen befolgten, die großartige Firmenangestellte, Regierungsangestellte, Fabrikarbeiter wären, Menschen, die keine Trends setzen oder so etwas brauchen.





00:25:26 bis 00:26:05

Linh Dao (Gast) | Die indische Ausbildung, die ich erhielt, war die Ausbildung am United World College. Ich würde das als globale westliche Ausbildung bezeichnen. Und diese Linie in meiner Brown-Ausbildung zielt sehr darauf ab, so etwas wie einen geisteswissenschaftlichen Typ hervorzubringen, der in der Lage ist, Ideen zu kombinieren, Dinge auf unterschiedliche Weise zu verstehen und hoffentlich Geschäftsinhaber und Trendsetter zu werden und das nächste, ich weiß nicht, Tesla oder Apple aufzubauen. Es war, als würde man mich aus diesem winzigen Teich in den großen Ozean werfen, wo ich fast ertränkt wäre. Das war eine sehr beängstigende Erfahrung für einen 17-Jährigen.





00:26:05 bis 00:26:40

Ian (Moderator) | Ich frage mich, wie sehr sich das vietnamesische Bildungssystem seitdem verändert hat. Und wenn nicht, glauben Sie, dass es jungen Vietnamesen nicht genug Vorbereitung auf die Welt bietet?





Linh Dao (Gast) | Ich denke, das muss sich ändern, denn selbst zwischen mir und meinem Bruder, zwischen denen wir acht Jahre auseinander sind, hatte er meiner Meinung nach Freiheiten, die ich nicht hatte. Er durfte mit dem Text kreativ sein. Ich erinnere mich, dass er in der 11. Klasse die Aufgabe bekam, aus Truyện Kiều ein Theaterstück zu machen.





00:26:40 bis 00:26:58

Linh Dao (Gast) | Truyện Kiều ist eine sehr wichtige Geschichte in der vietnamesischen Kultur. Es geht um die Geschichte des Mädchens, das sich verkauft hat, um seinen Vater zu retten. Er konnte den Text umfassender nutzen. Er führte ein Theaterstück auf. Er machte Stimmen. Er machte auch ein paar Witze über das Stück. Daran erinnere ich mich.





00:26:58 bis 00:27:37

Linh Dao (Gast) | Also, ja, um Ihre Frage zu beantworten, es muss sich im Laufe der Zeit ändern, denn ich habe das auch bei den Leuten gesehen, die wir bei HackerNoon einstellen, bei den jungen neuen Vietnamesen, die ich angefangen habe, von meiner Firma einzustellen. Und ich sehe, dass sie, ja, die Arbeitsmoral haben, sie haben die Dinge, die so hart und tief in meiner vietnamesischen Ausbildung, wie ich sie kannte, verwurzelt sind. Aber sie konnten auch über moderne Kultur sprechen und ich konnte analysieren, was gerade in Palästina passiert, und sie konnten mit mir über Geschlechterfluidität und solche Dinge sprechen.





00:27:37 bis 00:28:15

Linh Dao (Gast) | Ich weiß also nicht, ob es die TikTok-Bildung ist oder ob die traditionelle vietnamesische Bildung die Muse der Tour sein könnte, denn wir können im Moment nicht unterscheiden, was online und was offline ist, angesichts der Art und Weise, wie die Vietnamesen im Allgemeinen und ganz ehrlich die ganze Welt heutzutage Technologie konsumieren. Aber ich sehe einen Vorteil darin, dass die jüngeren Leute im Alter von 16 bis 17 Jahren und die Leute in ihren frühen 20ern nicht mehr so naiv wirken wie früher.





Ian (Moderator) | Ich denke, das hat definitiv mit dem Internet zu tun. Als Sie in der Altstadt herumlungerten, hatten Sie kein Smartphone, oder?





00:28:15 bis 00:28:24

Linh Dao (Gast) | Überhaupt nicht. Ich wusste nicht, was ein Smartphone ist, bis ich Vietnam verließ. Also, lange nachdem ich Vietnam verließ.





00:28:24 bis 00:28:57

Ian (Moderator) | Ja. Es muss Facebook sein. Es muss TikTok sein. Vietnamesische Kinder sind viel am Handy.





Linh Dao (Gast) | Ich habe das Gefühl, dass Covid und die Pandemie diese neue Generation von Menschen beschleunigt haben, die nur an ihren Telefonen kleben.





Ian (Moderator) | Sie haben etwas angesprochen, worüber ich schon seit Ewigkeiten mit jemandem sprechen wollte, aber nie wirklich die richtige Person gefunden habe. Vielleicht sind Sie es. Vielleicht kann ich mit Ihnen darüber sprechen. Können Sie mir helfen, „Sống ảo“ zu erklären oder aufzuschlüsseln?





00:28:57 bis 00:29:03

Linh Dao (Gast) | Oh, „Sống ảo“ bedeutet, dass Sie online leben. Wörtliche Übersetzung. „Sống“ bedeutet leben. Und „Ảo“ ist nicht real. „Ảo“ ist online.





00:29:04 bis 00:29:59

Linh Dao (Gast) | Okay, also im Grunde ist das ein Begriff, den Leute für Leute verwenden, die etwas nur für Likes tun, nur für die Glaubwürdigkeit im Internet, und nicht für die tatsächliche Glaubwürdigkeit auf der Straße.





Ian (Moderator) | Ehrlich gesagt habe ich noch nie so viele Leute gesehen, die Fotos machen, für Fotos posieren, sich für Fotos schick machen und Requisiten für Fotos mitbringen wie in Vietnam. Und das betrifft nicht nur die junge Generation, sondern auch die Tanten, Mütter und Großmütter. Ein Schlüssel zum Erfolg in Vietnam ist es, in Ihrem Restaurant oder vor Ihrem Café eine Instagram-taugliche Wand zu erstellen, die sich perfekt für ein Fotoshooting eignet. Und dann stehen Schlangen von Leuten, um ein Shooting zu machen. Volles Make-up, volles Kamerateam. Und ich frage mich, wozu das überhaupt gut ist? Und es ist buchstäblich nur für Facebook.





00:30:00 bis 00:30:24

Linh Dao (Gast) | Ja. Ich denke also, dass die Bedeutung von Facebook hier überhaupt nicht unterschätzt werden darf. Da ich mit einer amerikanischen Familie, einem amerikanischen Ehemann und amerikanischen Freunden zusammenlebe, interessieren sich die Leute hier nicht besonders für Facebook. Die Faszination und Verliebtheit in diese Technologie ist bei den Leuten schon lange vorbei. Sie haben sich anderen Dingen zugewandt. Eine gewisse Anzahl von Leuten nutzt Facebook immer noch, und Instagram ist immer noch recht beliebt.





00:30:25 bis 00:30:39

Linh Dao (Gast) | Aber die meisten Leute denken hier in Amerika, dass Facebook eine Technologie für die Babyboomer ist, oder? Nicht in Vietnam. In Vietnam ist es DIE Technologie. Damit punktet man. So baut man ein ganzes Geschäft auf.





00:30:39 bis 00:31:09

Linh Dao (Gast) | Das ist das Thema, über das wir früher in unserem Gespräch gesprochen haben, Vergleiche und Klatsch. Gibt es einen besseren Weg, um zu tratschen und die Informationsflut zu beschleunigen als Facebook? Auf Facebook kann man einfach alles machen und jeder weiß Bescheid. Ich glaube, die Leute haben das Bedürfnis, dort Geschäfte zu machen und dort sehr unternehmerisch zu sein. Ich glaube, das ist ein Teil dessen, was die Fotos und die Besucherzahlen im Restaurant antreibt, nur damit sie es auch für die Likes auf Facebook zeigen können.





00:31:09 bis 00:31:27

Linh Dao (Gast) | Aber es ist auch ein Teil davon, wie ich bereits erwähnt habe, die Community-Anzeigetafel. So messen die Leute Erfolg. Wenn jemand sein Leben im Griff hat, ist er nicht einmal auf dem neuesten Stand der vietnamesischen Technologie oder der Nutzung von Facebook. Und wie bei vielen anderen Dingen wie Zalo.





00:31:27 bis 00:31:48

Linh Dao (Gast) | Ich glaube, die Leute nutzen den Zalo-Feed lieber für Dinge wie Anzeigetafeln und ähnliches. Aber ja, ich sage, dass die Leute am meisten Wert auf eine Kombination dieser Arten von Social-Media-Plattformen legen.





Ian (Moderator) | Was schockiert Sie am meisten, wenn Sie heutzutage nach Vietnam zurückkehren, abgesehen vielleicht von der Nutzung des Smartphones?





00:31:48 bis 00:32:11

Linh Dao (Gast) | Einfach die Geschwindigkeit, mit der die Dinge passieren. Das hängt damit zusammen, wo ich in Amerika bin. Ich lebe in Colorado. Es ist eine Bergstadt, sehr malerisch und sehr ruhig. Und wenn wir etwas bei Amazon bestellen wollen, müssen wir ein paar Tage warten. In Vietnam würde ich etwas bei Shopee bestellen und es kommt in 2 Stunden an.





00:32:11 bis 00:32:33

Linh Dao (Gast) | Und der „Versender“ sagte dann: „Es tut mir so leid, dass es so spät angekommen ist. Wir garantieren eine Lieferzeit von einer Stunde.“ – Ich war schockiert. Und in dieser Lücke zwischen 18 und 22 sehe ich die überraschendsten Dinge an der Entwicklung in Vietnam. Das Wachstum der Technologie, die Einführung von Technologien, die Erwartungen der Menschen an die Leistungsfähigkeit von Technologie.





00:32:33 bis 00:33:07

Linh Dao (Gast) | Da ist mir der größte Sprung passiert. Also, ja, es war hauptsächlich Einkaufen bei uns, die Erwartung, dass die Dinge innerhalb einer Stunde sofort ankommen,





Ian (Moderator) | Nur zum Thema E-Commerce habe ich ein paar Statistikbomben für Sie. 54,3 % der 100 Millionen Einwohner kaufen wöchentlich etwas online bei Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki oder Grab. Und es wird erwartet, dass dieser Wert in den nächsten zwei Jahren jährlich um 28 % wächst. Wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, wird der E-Commerce noch größer sein.





00:33:12 bis 00:33:41

Ian (Moderator) | Ich weiß, dass Vietnam in der Vergangenheit und vielleicht auch heute noch auf eine bestimmte Weise wahrgenommen wurde. Was könnte Ihrer Meinung nach die Marke Vietnam auf der Weltbühne darstellen?





Linh Dao (Gast) | Also, für ein weltweites Publikum?





Ian (Moderator) | Ja.





Linh Dao (Gast) | Wenn ich einen TED-Vortrag über meine Reise nach Vietnam oder etwas Ähnliches halten würde, würde ich sagen, dass die besten Eigenschaften der Vietnamesen und der vietnamesischen Unternehmen im Allgemeinen einfach ihre Wendigkeit und einfach der Unternehmergeist der Menschen sind, trotz des Mangels an Ressourcen und allem anderen.





00:33:41 bis 00:34:27

Linh Dao (Gast) | Die Menschen scheinen sich weder durch Herausforderungen noch durch Mangel an Dingen abschrecken zu lassen. Wir sagen also einfach, dass die Menschen angesichts von Feindseligkeit und Herausforderungen, Mangel und Ressourcenmangel so beweglich und widerstandsfähig sind. Die vietnamesische Marke, das Land ist superjung, also sehr anpassungsfähig. Weil wir jung sind, tragen wir nicht wirklich den Ballast eines älteren Landes. Richtig? Mit Erwartungsprivilegien, mit Dingen, die sie kennen. Oh, in der guten alten Zeit war das früher so. Nein, in der guten alten Zeit hatten wir nichts, weil wir nicht geboren waren, das ist alles, was wir kennen. Wir hatten einen Trubel.





00:34:27 bis 00:34:50

Linh Dao (Gast) | Ich denke, einem weltweiten Publikum würde ich sagen: Stellen Sie in Vietnam ein. Meine Güte. Absolut. Ich stelle jetzt seit acht Jahren für HackerNoon ein. Ich habe aus Europa eingestellt, ich habe aus Afrika eingestellt, von überall in Amerika, aus Vietnam, aus Pakistan, Indien, Orten in Asien, und ich würde einfach Asien im Allgemeinen und Vietnamesen im Besonderen sagen. Erstaunliche Arbeitsmoral, sehr enthusiastisch, sehr leidenschaftlich, kompromissbereit, bereit, sich in die Kultur zu integrieren, egal, wie die Kultur des Unternehmens aussieht. Richtig? Stellen Sie also definitiv in Vietnam ein.





00:34:50 bis 00:35:26

Ian (Moderator) | Sie sprechen von anderen Ländern, wo man denkt: „Oh, die Zeiten sind vorbei, wissen Sie, zu meiner Zeit“, und es fühlt sich an wie in Vietnam. Dort herrscht ein allgemeines Gefühl, und das kommt auch in diesem Podcast oft vor, dass „Morgen wird alles besser sein als heute und wir haben einen Plan, um das zu erreichen“.





00:35:26 bis 00:35:51

Linh Dao (Gast) | Es gibt kein Anspruchsdenken und keinen Rückfall in die gute alte Zeit. Es heißt immer: Nein, wir müssen uns auf die gute neue Zeit zubewegen, denn das ist die Zukunft, nicht wahr? Darauf bauen wir hin. Meine Eltern mussten viel opfern, damit unser Leben besser ist. Und ich denke, diese Mentalität wird auch auf andere Generationen übertragen. Die Leute wollen einfach ihre eigene Zukunft und ihr eigenes Vietnam in die Hand nehmen. Einfach so gut wie möglich daraus machen.





00:35:51 bis 00:36:34

Linh Dao (Gast) | Ich glaube, dort werden ihrer Meinung nach Geschäfte gemacht. Unglücklicherweise oder glücklicherweise, man kann es so oder so sehen, denn ehrlich gesagt demokratisiert es auch viele Dinge, die früher nicht so gleichberechtigt waren, wie Frauen, Menschen auf dem Land gegenüber Menschen in der Stadt, junge Menschen, alte Menschen, die mehr Ressourcen haben, wie reichere Menschen gegenüber ärmeren Menschen mit den Smartphones, mit der Technologie, es demokratisiert so viel davon, es macht es so einfacher, dass Dinge passieren. Und ich muss denjenigen Respekt zollen, die Technologie einfach annehmen, wenn überhaupt jemand, dann die Vietnamesen. Wenn sie einfach solche Dinge annehmen, egal welche Technologie.





00:36:39 bis 00:37:16

Ian (Moderator) | Ich möchte diese Episoden mit der Frage beenden, worauf Sie sich in Bezug auf Vietnam am meisten freuen?





Linh Dao (Gast) | Ich bin einfach so optimistisch, was die junge Generation angeht. Das ist meine größte Hoffnung, dass sie sich nicht nur um die Dinge kümmern, die meiner Generation, der Generation meiner Eltern und Großeltern wichtig waren, nämlich Sicherheit, Stabilität, wirtschaftlicher Wohlstand und solche Dinge. Sie fangen jetzt an, sich um die Welt zu kümmern. Sie fangen an, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern, sie fangen an, sich um die Gleichberechtigung der Geschlechter zu kümmern, einfach um soziale Dinge.





00:37:16 bis 00:37:51

Linh Dao (Gast) | Und ich denke, das ist uns möglich, weil unsere früheren Generationen hart gearbeitet haben, sodass wir uns keine Sorgen um die Maslow-Pyramide machen müssen. Wenn man jeden Tag Angst haben muss, bombardiert zu werden, wenn man jeden Tag Angst haben muss, nicht genug zu essen auf dem Tisch zu haben, wie will man dann für die Gleichberechtigung der Geschlechter kämpfen? Richtig? Das war damals offensichtlich nicht die höchste Priorität.





00:37:51 bis 00:38:19

Linh Dao (Gast) | Aber ich denke, dass das Land sich jetzt in einer ziemlich guten wirtschaftlichen Lage befindet, auch strategisch gut aufgestellt ist, so dass es zwei große Weltmächte gibt. Da ist Amerika, da ist China. Wir stehen China nahe, aber sie sind schon lange unser Feind. Aber wir wollen ihnen aus vielen Gründen nicht direkt feindlich gegenüberstehen. Aber dann gibt es ja auch Amerika, das Verbündete braucht. Und das alles, um zu sagen, dass Vietnam in einer strategischen Position ist, um mit den Menschen befreundet zu sein und sich wirtschaftlich und sozial zu entwickeln, ohne zu sehr in die eine oder andere Richtung gehen zu müssen. Und das ist großartig.





00:38:19 bis 00:38:45

Linh Dao (Gast) | Das ist eine strahlende Zukunft für das Land und auch für die junge Generation. Ich hoffe, dass meine Kinder, wenn sie eines Tages nach Vietnam zurückkehren, die Hälfte ihrer Wurzeln wiederfinden werden, denn ich hoffe, dass sie das sicher tun werden. Sie werden eine noch schönere Zeit und ein noch besseres Leben haben, als ich es derzeit habe, und ich habe das Gefühl, dass es mir zuteil wird und mir ermöglicht wird. Und in dieser Hinsicht ist es sehr ähnlich zu dem meiner Großeltern und Eltern. Was sie damals dachten, ist einfach. Es wird besser.





00:38:46 bis 00:38:59

Ian (Moderator) | Sie haben You don't know Vietnam gehört. Ich bin Ian Paynton von We Create Content. Ich möchte DJ Jace von den Beats Saigon für ihren epischen Soundtrack danken und Ihnen ein riesiges Dankeschön dafür, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben.