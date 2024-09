Da educação vietnamita ao marketing para um público global: uma conversa franca com Linh Dao Smooke

Neste podcast “You don't know Vietnam”, o apresentador Ian Payton da We Create Content ajuda a desmistificar o Vietnã para audiências globais falando com os criativos, formadores de opinião e empresários que estão assumindo o mercado. A COO da HackerNoon, Linh Dao Smooke , que nasceu e foi criada em Hanói, Vietnã, foi convidada para o podcast para discutir sua criação única e como ela influenciou seu pensamento sobre marketing e negócios no Vietnã, incluindo:

🇺🇸 Como o Vietnã parece ser percebido pelas pessoas na América

📣 Como é ser criado no coração do bairro antigo de Hanói

👩‍🎓 O sistema educacional do Vietnã (e se ele prepara adequadamente os jovens

😮 O que mais choca Linh quando ela retorna ao Vietnã agora

😭 Por que marcas globais podem atrapalhar seus esforços de marketing local





CLIQUE ABAIXO PARA ASSISTIR AO VÍDEO COMPLETO









"Em uma cultura comunitária, é assim que as pessoas se conectam... por meio de histórias", diz Linh Dao Smooke.





Há algo sobre a natureza unida das comunidades vietnamitas que realmente se presta a um pouco de fofoca. Em poucas palavras, aqui está o que isso significa para diretores de marketing globais que olham para o Vietnã como seu próximo mercado de crescimento...



🇻🇳 Não subestime o boca a boca no Vietnã - ele ainda é ENORME

🇻🇳 Não importa o quão bom seja seu produto se ninguém local pode garantir por ele

🇻🇳 Passe algum tempo transformando clientes em defensores - isso ajudará muito

🇻🇳 As pessoas querem ver isso popular entre os colegas - você deve estar fazendo o máximo nas redes sociais (e ter a vaidade para provar isso)





Confira o podcast no Spotify aqui , Apple Podcast aqui e Youtube . Transcrição completa abaixo.









TRANSCRIÇÃO DO PODCAST

00:00:26 a 00:01:05

Ian (Apresentador) | Bem-vindo ao You Don't Know Vietnam, o programa que desmistifica o Vietnã para audiências globais falando com os criativos, formadores de opinião e empresários que estão conquistando o mercado. Esqueça o que você achava que sabia sobre o Vietnã. Não é mais isso, como você está prestes a descobrir. Eu sou Ian Paynton, cofundador da Wecreate Content, uma agência de marketing de conteúdo que constrói audiências para marcas globais do Vietnã. No episódio de hoje do You Don't Know Vietnam, estou falando com Linh Dao Smooke no Colorado, que é o COO do Hacknoon, um site para pessoas na indústria de tecnologia lerem, escreverem e serem publicadas.





00:01:06 a 00:01:38

Ian (Apresentador) | Surpreendentemente, ele tem mais de 45.000 escritores colaboradores para milhões de leitores a cada mês. Mas hoje, eu e Linh falamos sobre praticamente tudo, exceto HackerNoon, desde como ela acha que o Vietnã é percebido pelas pessoas na América até como foi ser criada no coração do antigo bairro de Hanói e o que mais a choca quando ela retorna ao Vietnã hoje. Também falamos sobre a importância das marcas ganharem confiança com o boca a boca e as mídias sociais no Vietnã e por que diretores de marcas globais teimosos muitas vezes erram o alvo com seus esforços de marketing local.





00:01:44 a 00:02:07

Linh Dao (Convidado) | Olá, Ian. Olá. Obrigado por se juntar a mim no podcast you don't know Vietnam. Claro, não sei se outros convidados já lhe disseram isso, mas a música de introdução do seu podcast se chama Cải Lương. E eu cresci a cinco minutos de um teatro Cải Lương porque era onde meu pai, meu avô e todos os meus tios trabalhavam.





00:02:07 a 00:02:21

Linh Dao (Convidado) | Essa era a música do meu coração quando eu era pequeno.





Ian (Anfitrião) | Então me diga o que é Cải Lương. Só para aqueles que não sabem.





Linh Dao (Convidado) | Cải Lương é um teatro reformado, eu acredito. Eu acho que ele tem raízes de milhares e milhares de anos atrás.





00:02:21 a 00:02:50

Linh Dao (Convidado) | É a música nacional do Vietnã. Quer dizer, há três músicas nacionais no Vietnã, são Tuồng, Chèo, Cải Lương. Elas são como espécies ameaçadas de extinção. Mas, tipo, para música, as pessoas não estão mais tão interessadas em Cải Lương ultimamente. Então, as pessoas no governo estão tentando preservá-la o máximo possível financiando esses teatros, um dos quais é onde meu pai trabalha, o teatro Golden Bell no coração do bairro antigo há quase 40 anos.





00:02:50 a 00:02:59

Linh Dao (Convidado) | É há quanto tempo ele trabalha lá.





Ian (Apresentador) | É aquele em que eles sentem dor no rosto, certo?





Linh Dao (convidado) | Não, esse é Tuồng.





Ian (Apresentador) | Ah, tudo bem.





00:02:59 a 00:03:29

Linh Dao (Convidado) | So Tuồng é muito dramático e há muitos movimentos dramáticos e máscaras e outras coisas. Cải Lương é triste. Tipo, você acabou de ouvir uma música de Cải Lương, e isso faz você querer chorar para sempre. Porque o Vietnã é um país antigo com uma história bastante triste por milhares de anos. A história triste vem do fato de que o Vietnã foi invadido tantas vezes por diferentes países, diferentes potências estrangeiras.





00:03:29 a 00:03:59

Linh Dao (Convidado) | Quando os franceses finalmente partiram e os americanos chegaram, os americanos deste lado pensaram que, oh, estamos libertando o país da onda vermelha e dos comunistas e o que quer que seja, certo? Para o povo vietnamita. É literalmente apenas mais um daqueles invasores que estão de olho no Vietnã, este lindo país à beira-mar. Quando conversei com meus amigos americanos e minha família americana sobre isso, eles ficaram chocados. Eles nunca pensaram que era assim que o povo vietnamita via os interesses americanos na época.





00:03:59 a 00:04:16

Linh Dao (Convidado) | Tipo, a América pensa na guerra do Vietnã, que no Vietnã, chamamos de guerra americana, como muito justa, certo? Os americanos pensaram "Oh, essa é a coisa certa a fazer. Estávamos apenas animados com a vitória, fascismo ou o que quer que seja. E agora é a nossa vez de libertar o Vietnã".





00:04:16 a 00:04:39

Linh Dao (Convidado) | Mas não, o povo vietnamita não pensava assim e ainda não pensa assim. Acho que essa é a única coisa que sempre seria um desacordo, é, tipo, qual é o sentido dessa guerra na mente de muitas pessoas?





Ian (Apresentador) | Não acredito que a música evoca tantas memórias, tantas emoções e tantas conversas. Fico feliz que sim. Não que ela faça alguém se sentir triste, mas que ela evoca algo.





00:05:12 a 00:05:49

Linh Dao (Convidado) | Você sabe o que eles fazem agora com a música tradicional vietnamita? E por "eles" quero dizer as pessoas que se importam em preservar a música - como meu pai, basicamente ele a combina com música jazz. Ou há outras pessoas que as combinam com rap e outros gêneros de música moderna. Para torná-las mais palatáveis para o público mais jovem, porque os jovens querem apreciar a música tradicional - é que ela foi associada por muito tempo à tristeza e, francamente, o governo simplesmente a forçou goela abaixo porque é uma parte tão grande do país. Então, os jovens da minha geração não sentiam tanto apreço por ela, mas sinto que a Geração Z e a geração TikTok, eles se voltam completamente e realmente encontram uma nova apreciação por Cải Lương e similares.





Ian (Apresentador) | A outra coisa que pensei quando você falou sobre a guerra americana versus a Guerra do Vietnã e como o Vietnã evoluiu, o que realmente evoluiu, não é mesmo, a propósito?





00:05:49 a 00:06:05

Linh Dao (Convidado) | Acho que sim. Não completamente com a geração mais velha. Tipo, eu lembro quando Bill Clinton visitou o Vietnã. Foi como o primeiro presidente moderno que visitou o Vietnã. Ele chegou à primeira página de alguns jornais importantes e eu lembro de algumas pessoas mais velhas.





00:06:05 a 00:06:52

Linh Dao (Convidado) | Na época, acho que eram os dois mil e tantos, velhos que significariam pessoas nascidas nos anos trinta ou quarenta, tinham algum problema com isso. Mas os jovens, que é, uau, o Vietnã finalmente parou de ser rejeitado da economia global e um presidente americano realmente fez um esforço para visitar o Vietnã. É um marco enorme, e obviamente você avança para hoje. E o Vietnã adora ser integrado a cada faceta da economia global e quer consumir, produzir e fazer parte de todo e qualquer produto.





Ian (Apresentador) | Ainda parece que todo mundo quer um pedaço do Vietnã também. O Vietnã está recebendo todos os tipos de presidentes e primeiros-ministros, amigos de todos. No momento, acho que está indo muito bem.





00:06:52 a 00:07:21

Linh Dao (Convidado) | Recentemente, Tim Cook visitou o Vietnã e isso virou manchete. Sim, acho que o país realmente só quer superar esse estereótipo de que o país é devastado pela guerra. Tipo, já faz tanto tempo, mas acho que algumas partes do mundo ainda pensam no Vietnã dessa forma. E acho que talvez podcasts como o seu ajudariam a reformular e refrescar a impressão das pessoas sobre o Vietnã.





00:07:22 a 00:07:58

Ian (Apresentador) | Como você acha que as pessoas na América hoje percebem o Vietnã?





Linh Dao (Convidado) | Acho que depende de onde na América e que tipo de exposição essas pessoas têm ao povo vietnamita. Se você conhecesse apenas vietnamitas que migraram para cá há muito tempo, eles pensariam no Vietnã como aquele estereótipo dilacerado pela guerra, quebrado um pouco para trás. E eles realmente não têm muitas imagens modernas e atualizadas do Vietnã para falar. Então, eles falariam sobre o que conheciam melhor, que estava congelado no tempo, na verdade, seriam imagens de quando eles acabaram de sair, muita tristeza e tragédia.





00:07:58 a 00:08:30

Linh Dao (Convidado) | Eu fui basicamente criado em paz. Eu nunca conheci a guerra, eu nasci em 1990, e até mesmo meus pais que nasceram em 1968 conheciam um pouco de guerra, mas nem tanto. Então, se eu perguntasse a eles, eles não poderiam ter me contado muito sobre suas primeiras memórias, porque uma vez que eles, tipo, ganharam memórias, o país estava em paz. Talvez o país fosse pobre e fosse rejeitado pela economia global, mas não era devastado pela guerra.





00:08:30 a 00:09:13

Linh Dao (Convidado) | Então, quando finalmente fui para a América e adoro pessoas que também foram para a América pelo caminho da educação, descobri que é quase nosso dever apenas dizer aos amigos americanos que, ei, vocês deveriam dar uma olhada no Vietnã hoje e ver o que acham. Lembro-me da primeira vez que meu marido americano, namorado na época, foi para o Vietnã. Ele ficou surpreso que cada cafeteria que fomos estava tocando música americana. E todos os teatros, todos os cinemas estavam atualizados com a última versão do verso do Homem-Aranha ou o que quer que a Marvel e a DC estivessem fazendo naquela época, tipo, um dia na América e nos mercados europeus e no dia seguinte no Vietnã.





00:09:13 a 00:09:37

Linh Dao (Convidado) | Sim. A adoção e apenas o entusiasmo e interesse que as pessoas têm pela cultura americana surpreenderiam muitos americanos quando eles viessem aqui pela primeira vez. Se você já foi a Hanói ou à Cidade de Ho Chi Minh, você ficaria chocado se, tipo, sua imagem no Vietnã fosse como arroz, massa e búfalos. Eu não vi um búfalo na minha vida até que eu era muito velho. Acho que já tinha passado dos 20.





00:09:37 a 00:10:03

Linh Dao (Convidado) | Eu estava aprendendo a dirigir na época. Então, tipo, eu fui pela estrada bem longe de Hanói e então vi um búfalo de verdade nos parando no meio da estrada. Esse foi meu primeiro encontro com um quando eu tinha 21 anos.





Ian (Apresentador) | Então é interessante também que você só conheceu a paz e provavelmente seus pais praticamente só conheceram a paz também. Acho que muitas pessoas no exterior esquecem que 50% da população do Vietnã tem, na verdade, menos de 30 anos. É uma população bem jovem.





00:10:03 a 00:10:24

Linh Dao (Convidado) | Um país tão jovem, se você pensar bem. Tenho mais de 30 anos. Sou um dos mais velhos e tenho 33, então, sim, isso é alucinante. Então, se eu não sei nada sobre guerra, nem meus pais, basicamente a maioria do país tem que seguir em frente porque é tudo o que sabemos.





00:10:24 a 00:10:59

Ian (Anfitrião) | Realmente me surpreende o quão hospitaleiros os vietnamitas são. Considerando como você fala sobre as inúmeras entidades estrangeiras que tentaram realmente conquistar o Vietnã.





Linh Dao (Convidado) | Sim, eu acho que o povo vietnamita é muito caloroso por natureza, e isso é, tipo, uma generalização grosseira, obviamente. Tipo, dentro de qualquer país e cultura e qualquer povo, há diferentes níveis, diferentes variações, mas eu diria apenas que a cultura coloca forte ênfase no calor e na hospitalidade acolhedora. E eu acho que começou, tipo, com a cultura da aldeia.





00:10:59 a 00:11:14

Linh Dao (Convidado) | “É preciso uma aldeia para criar uma criança”. Então, tipo, as pessoas iam à festa do arroz para trabalhar juntas. Então o que as crianças fazem em casa? Elas têm que brincar juntas. Elas têm que contar com a gentileza, basicamente, do resto da comunidade.





00:11:15 a 00:11:52

Linh Dao (Convidado) | Quando eu estava tendo meu filho, levei um grande choque quando minha experiência de ser criada no Vietnã versus minha experiência de criar um filho aqui me ensinou que é preciso uma aldeia para criar uma criança em qualquer lugar. Aqui, eu tenho que pedir, e meus sogros são incríveis. Se eu pedisse, eles fariam absolutamente tudo o que estivesse ao seu alcance para me ajudar. Mas a questão é que eu não conseguia deixar de ter que pedir. No Vietnã, nós simplesmente assumiríamos automaticamente que a aldeia obviamente participaria da criação da criança, certo?





00:11:52 a 00:12:15

Linh Dao (Convidado) | E não apenas como sua família mais próxima. É como seus amigos e seus tios e seus primos e quem quer que esteja por perto. Pelo menos essa foi minha experiência enquanto crescia. Eu simplesmente vagava de casa em casa, e os vizinhos eram minha mãe por um dia porque meus pais não estavam em casa. Mesmo que eu estivesse no meio do bairro antigo, eu era como uma garota da cidade por completo.





00:12:15 a 00:12:39

Linh Dao (Convidado) | Ainda era uma experiência muito comunitária, em vez de apenas uma família singular, tipo, de um ou dois pais. Não. O resto da comunidade também se importa com você. Você pode até ver isso na língua vietnamita e nos pronomes e na maneira como as pessoas se dirigem umas às outras. Ian, presumo que você tenha mais de 33 anos. Então eu me dirigiria a você como meu irmão - E Ian, se você fosse vietnamita e alguém que parecesse com a idade da minha mãe, eu os chamaria de tia go ou back.





00:12:39 a 00:13:05

Linh Dao (Convidado) | Porque a suposição é que todos são sua família. Isso está embutido na língua vietnamita, que você deve tratar todos como se fossem parentes seus.

Ian (Convidado) | Eu posso ver os benefícios de ter uma educação tão comunitária. Você diria que houve algum desafio com isso também?





00:13:05 a 00:13:41

Linh Dao (Convidado) | Então, tipo, geralmente falta de espaço pessoal, tipo, falta de apreciação pela privacidade e espaço pessoal em geral, é legal para as pessoas não ficarem o tempo todo se metendo na sua vida e dizendo como fazer as coisas. Porque quando vocês estão, tipo, na garganta um do outro o tempo todo, tipo, há muito julgamento e muitas palavras duras também que podem vir na sua direção. As pessoas são muito elogiosas em geral. As pessoas geralmente não querem ser más na sua cara. Mas as pessoas também são muito francas na cultura do Vietnã.





00:13:41 a 00:14:04

Linh Dao (Convidado) | Então, em vez de apenas perguntar educadamente e implicar que querem saber algo, eles apenas perguntam diretamente. Por exemplo, quanto você ganha? Quanto você paga pelo carro? Os vietnamitas não fogem desse tipo de conversa. Então, eu diria que o único contra é que eu nunca soube que precisava de espaço pessoal e privacidade até sair do Vietnã.





00:14:04 a 00:14:38

Linh Dao (Convidado) | E então também, eu apreciei não ser julgada tão franca e duramente na minha cara, tipo, ser comentada, tipo, meu peso ou minha aparência o tempo todo, por exemplo. Então, sim, há prós e contras em ambos.





Ian (Apresentador) | Havia, tipo, pressão social com todo mundo se metendo na vida de todo mundo e todo mundo sabendo das novidades um do outro?





Linh Dao (Convidado) | Sim, há muita comparação. Por exemplo, se os filhos deles vão para a mesma escola, todo mundo sabe como os filhos deles estão classificados no sistema educacional, como as notas que eles têm.





00:14:38 a 00:15:13

Linh Dao (Convidado) | Uma vez eu estava na 9ª série e sempre fui um bom aluno no sistema vietnamita, mas eu também estava namorando. E aparentemente isso é como um tabu antigamente. É escandaloso, aparentemente, para uma garota de 15 anos ter sentimentos. Então, uma das amigas da minha mãe, cuja filha estava na mesma classe que eu e que estava no mesmo grupo de topo, puxou minha mãe de lado e disse: "Ei, você sabia que ling está namorando?" E com uma voz muito crítica.





00:15:13 a 00:15:36

Linh Dao (Convidado) | E chegou na minha mãe, ela estava projetando isso como uma imagem perfeita em mim: "É, eu tenho uma filha que vai muito bem na escola e tipo, como você ousa vir aqui e me dizer que ela não era toda perfeita". E eu quero dizer para minha mãe, tipo, se eu fosse minha mãe naquela época, eu diria, "bom para ela". Mas não, minha mãe não fez isso. Ela ficou bem chateada comigo.





00:15:36 a 00:15:56

Linh Dao (Convidado) | Então, sim, com certeza. Há tanta comparação, julgamento e pressão porque todo mundo fala.





Ian (Anfitrião) | Os vietnamitas gostam bastante de uma fofoca, não é? Posso dizer que eu costumava sentir que se você precisasse saber o que estava acontecendo na vizinhança, fosse falar com o vendedor de chá local. A moça que vende chá.





00:15:57 a 00:16:17

Ian (Apresentador) | Sim, lembro que sentei com uma avó que vendia chá na esquina quando eu também morava na antiga esquina.





Linh Dao (Convidado) | Literalmente vendendo chá, ou seja, direto ao ponto.





Ian (Apresentador) | E naquela época eu tinha uma namorada que era um pouco mais velha que eu e ela já tinha dois filhos. Sim. Eu disse a essa avó que minha namorada era um pouco mais velha e tinha dois filhos.





00:16:17 a 00:16:44

Ian (Apresentador) | E literalmente toda mulher que passava, ela gritava para ela e dizia: "Esse cara aqui tem uma namorada vietnamita mais velha, já tem dois filhos!" E dizia isso para toda mulher que passava. E eu dizia para ela: "Por que você simplesmente não gritou no alto-falante?"





Linh Dao (Convidada) | Quer dizer, muitas vezes isso cria confiança e conexão. Só para que as pessoas pensem que, porque você se sentiu confortável o suficiente para compartilhar a história com você, agora está fora de suas mãos. Essa é a história dela para contar agora. Essa é a moeda dela agora.





00:16:44 a 00:17:02

Linh Dao (Convidado) | Se você pensar bem, faz sentido, certo? Como em uma cultura comunitária, tipo, é assim que as pessoas se conectam por meio de histórias. No cerne disso, fofocas, histórias tristes. Agora, se eles exageram nas histórias e se contam mentiras, isso é outra coisa.





00:17:02 a 00:17:45

Linh Dao (Convidado) | Acho que começa com uma boa meta de apenas conexões. E essa é a moeda da cultura comunitária, são conexões e histórias. Construir uma comunidade no Vietnã tem muito mais a ver com conexões pessoais, não como fofoca, mas como boca a boca e a confiança pessoal das pessoas em seu produto e sua empresa na América, não é tão intenso. Sabe, você não precisa criar um grupo no Facebook, por exemplo. Você não precisa reunir milhares de curtidas em um bate-papo da comunidade. Você só precisa ter um bom produto. Talvez o mercado esteja mais maduro, então as pessoas confiam menos no boca a boca. Mas no Vietnã, uh uh. Tem que ser tudo boca a boca.





00:17:45 a 00:18:00

Ian (Apresentador) | E também gosto dessas métricas de vaidade, sabe?





Linh Dao (Convidado) | Absolutamente. A mídia social é como um placar comunitário. É um esporte competitivo, e as pessoas levam isso muito a sério.





Ian (Apresentador) | Confiança é algo que surge bastante neste podcast. Em um país onde a informação é relativamente difícil de verificar ou acessar ou pode estar desatualizada, acho que é muito importante também. Mas também a questão da construção de confiança não pode ser apressada, eu acho, no Vietnã.





00:18:01 a 00:18:27

Linh Dao (Convidado) | Sim, posso dizer que as pessoas não vão comprar um produto, serviço ou conceito a menos que alguém próximo a elas já tenha verificado isso. E eu tenho experiência em primeira mão com isso.





00:18:27 a 00:18:53

Linh Dao (Convidado) | Então, antes de a HackerNoon trabalhar para essa nova universidade, eu era um dos seus primeiros 50 funcionários. Então foi em 2014 que comecei a trabalhar para a Minerva University. Basicamente, meu trabalho era convencer pais asiáticos céticos de que essa é a próxima Harvard. Certo. Então a primeira coisa que fiz foi, eu entendo o desafio de ser uma questão de confiança, certo?





00:18:53 a 00:19:41

Linh Dao (Convidado) | Como essa universidade novinha em folha, não havia ninguém lá para verificar para esses pais que essa universidade funciona e existe. Então eu tive que construir uma rede, ainda que pequena, de pessoas que realmente tinham ido para a universidade antes. Naquele ponto, era uma pessoa, como minha melhor amiga, agora - Thi. Ela era a única pessoa do Vietnã que tinha estado em Minerva por um ano. Então, juntos, decidimos fazer uma pequena campanha que não fala especificamente sobre a universidade, mas fala sobre a ideia da Globe Charter e da educação global, tipo, quantos fusos horários você já esteve e como é maravilhoso ser, tipo, um cidadão global do mundo. Essa campanha obteve sucesso da noite para o dia.





00:19:41 a 00:20:10

Linh Dao (Convidado) | Em poucos dias, recebemos mais inscrições e mais interesse na universidade do que nunca tivemos em toda a nossa história de Minerva no Vietnã. E sabe o que aconteceu? Foi encerrado no nível da sede. Da Minerva em São Francisco porque eles acham que estamos fora da marca. E eu estava pensando na minha cabeça: "Cara, tipo, fui contratado para ser o gerente regional do Sudeste Asiático".





00:20:10 a 00:20:36

Linh Dao (Convidado) | Tipo, eu sei como chegar ao coração desses pais e alunos vietnamitas. Eles precisam de algo para se agarrar. Tipo, todo o seu tipo, Minerva espião de qualquer inovação, isso não vai pegar os pais vietnamitas, eles não entendem, eles não compram.





Ian (Anfitrião) | Acho que você tocou em algo realmente importante. O que funciona em outros mercados, especialmente mercados ocidentais e até mesmo outros mercados asiáticos, não necessariamente vai funcionar no Vietnã.





00:20:36 a 00:21:09

Ian (Apresentador) | E eu acho que se trata de dar a quem quer que esteja encarregado de comercializar para os vietnamitas o espaço de que eles precisam, trabalhando talvez dentro de algumas proteções, flexibilidade para fazer funcionar no Vietnã para se conectar com os vietnamitas. A maneira como contornamos isso é fazendo esse corpo de trabalho antecipadamente antes de começarmos a trabalhar com a marca. Isso é baseado em insights do povo vietnamita. Este é o estádio em que estamos jogando com relação ao posicionamento e mensagens ainda na marca. Nós obtemos tudo isso acordado primeiro e então experimentamos dentro dessa proteção já acordada.





00:21:09 a 00:21:45

Ian (Apresentador) | E eu sinto que, vamos diretores de marca do exterior dizerem: "Ok. Eles ainda estão respeitando a marca, mas estão pegando esses insights de pessoas reais no Vietnã e explorando isso para criar algo que vai repercutir localmente".





Linh Dao (Convidado) | Se você não tem flexibilidade para chegar ao nível de conhecer as pessoas onde elas estão, então sua marca ficaria sentada nessa torre de marfim para sempre. Tipo, ela não vai atingir as pessoas que você precisa atingir. É uma razão pela qual todas essas grandes empresas globais têm que ir para o Vietnã e desenvolver técnicas de localização e expertise. Não é tão simples assim.





00:21:45 a 00:21:57

Ian (Anfitrião) | Não é tão simples assim. Apenas traduzindo do Google de longe e dizendo, esta é a mensagem regional, esta é a mensagem global. Isto é o que precisa ser traduzido para o vietnamita….





00:22:02 a 00:22:32

Ian (Apresentador) | Então você cresceu no bairro antigo, cercado por sua família, vizinhos, avós vendendo chá, fofocando sobre você, namorando, e então você foi para a Índia com uma bolsa de estudos na faculdade United World.





Linh Dao (Convidado) | Meu mundo de repente virou completamente de cabeça para baixo. E foi tão surreal. Principalmente porque durante muito tempo, por 1617 anos, eu estava nessa bolha, falando principalmente vietnamita. Eu era um bom aluno, mas de uma forma muito rígida.





00:22:32 a 00:22:59

Linh Dao (Convidado) | Tipo, eu posso ser um bom aluno se eu souber meus materiais de cor. Eu não tenho que ser criativo de forma alguma. Eu não tenho que realmente compartilhar meus pensamentos ou sentimentos pessoais sobre nada. Aprender e saber era tudo sobre o que os professores dizem - Faça o que eu digo, não o que eu faço. Então, a primeira vez na Índia em que isso me chocou foi que havia uma tarefa, eu acho que era "Things fall apart" de Chinua Achebe.





00:22:59 a 00:23:27

Linh Dao (Convidado) | É como um texto muito famoso e tem vários temas. Essa foi a primeira vez que tive que analisar um texto em inglês, basicamente fazendo o que os vietnamitas chamam de assunto de literatura. Mas em inglês, de volta ao Vietnã, eu apenas aprendi literatura e inglês como dois assuntos separados. Certo? E eu teria que fundir os dois, muito menos usar meus próprios pensamentos e meus próprios sentimentos sobre o texto para analisá-lo.





00:23:27 a 00:23:53

Linh Dao (Convidado) | Isso foi extremamente difícil. Então, tomei tantas notas durante a aula e até pedi à minha colega de quarto, que era indiana, as suas notas, o que, a propósito, no Vietname, teria sido elogiado. Tipo, todos te aplaudiriam por ir além, assim como reunir todas essas notas. E quando peguei emprestadas as notas da Namu, que é o nome da minha colega de quarto, e as combinei com as minhas notas da aula. E então escrevi a redação.





00:23:54 a 00:24:16

Linh Dao (Convidado) | Uma semana depois, recebi a redação de volta e meu professor na época fez um grande. "Você plagiou", tipo, grandes letras vermelhas por toda a minha redação e disse: "Isso é ruim". Oh, meu Deus. Essa experiência derrubou minha autoestima como nenhuma outra. Número um, não tenho ideia do que plágio significa.





00:24:16 a 00:24:45

Linh Dao (Convidado) | A educação vietnamita na época nunca me ensinou que nós literalmente apenas parafraseamos o texto das pessoas o tempo todo. Foi assim que fomos ensinados a analisar literatura, tipo, indo de Sách Văn Mẫu. Văn Mẫu é literalmente traduzido para texto de amostra. Então você, tipo, vai de văn mẫu para, tipo, as notas do professor para talvez algumas das suas notas, notas de outras pessoas. Você combina tudo isso nesse caldeirão de ensaios. Aparentemente, você não deve olhar para nenhuma nota.





00:24:45 a 00:25:26

Linh Dao (Convidado) | Sabe, você só precisa, tipo, discutir na aula e ter seus próprios sentimentos sobre isso. Esses são alguns tópicos importantes. Para uma garota vietnamita de 17 anos que nunca, nunca estudou sobre nacionalismo africano, essa experiência, tipo, me assustou muito. Então é só uma espiadinha nas muitas diferenças entre os dois sistemas educacionais. Os vietnamitas, na época, quando eu era educado, queriam produzir pessoas que ouvissem os outros, que ouvissem instruções, que seriam ótimos trabalhadores corporativos, funcionários do governo, operários de fábrica, pessoas que não precisam, tipo, criar tendências ou algo assim.





00:25:26 a 00:26:05

Linh Dao (Convidado) | A educação indiana que eu estava recebendo era a educação universitária United World. Eu consideraria isso uma educação ocidental global. E isso através da linha na minha educação Brown é muito tentar produzir, tipo, o tipo de artes liberais, capaz de misturar e combinar ideias, compreender as coisas de maneiras diferentes e, esperançosamente, ser empresário e criador de tendências e criar o próximo, não sei, Tesla ou Apple. Então é como me jogar de, tipo, um pequeno lago no grande oceano, quase me afoguei. Tipo, foi uma experiência muito assustadora para um jovem de 17 anos passar.





00:26:05 a 00:26:40

Ian (Anfitrião) | Fico imaginando o quanto o sistema educacional vietnamita mudou desde então. E se não mudou, você acha que está falhando com os jovens vietnamitas em termos de estarem preparados para o mundo?





Linh Dao (Convidado) | Acho que isso tem que mudar, já que mesmo entre mim e meu irmão, que temos oito anos de diferença, acho que ele teve a liberdade que eu não tive. Ele teve a habilidade de ser criativo com o texto. Lembro que quando estava na 11ª série, ele recebeu uma tarefa para, tipo, fazer uma peça de Truyện Kiều.





00:26:40 a 00:26:58

Linh Dao (Convidado) | Truyện Kiều é, tipo, uma história muito importante na cultura vietnamita. É sobre isso, a história da garota que se vendeu para salvar seu pai. Ele conseguiu usar o texto de uma maneira mais expansiva. Tipo, ele estava fazendo uma peça. Ele estava fazendo vozes. Ele fez algumas piadas sobre a peça também. Então eu lembro disso.





00:26:58 a 00:27:37

Linh Dao (Convidado) | Então, sim, para responder à sua pergunta, isso tem que mudar com o tempo agora, porque eu vi isso também nas pessoas que contratamos na HackerNoon, com os jovens vietnamitas que comecei a contratar da minha empresa. E eu vejo que, sim, eles têm a ética de trabalho, eles têm as coisas que são tão hardcore e arraigadas na minha educação vietnamita como eu a conhecia. Mas eles também podiam falar sobre cultura moderna e eu podia analisar o que está acontecendo agora na Palestina e podiam falar comigo sobre fluidez de gênero e coisas assim.





00:27:37 a 00:28:15

Linh Dao (Convidado) | Então, não sei se é como a educação do TikTok ou se é como a educação tradicional vietnamita que pode ser a musa do passeio, porque não conseguimos distinguir entre o que está online e o que está offline agora com a maneira como os vietnamitas em geral e, honestamente, o mundo consomem tecnologia hoje em dia. Mas vejo uma vantagem: os jovens de 16 a 17 anos e as pessoas na faixa dos 20 anos não parecem tão ingênuos quanto costumavam ser.





Ian (Anfitrião) | Acho que isso definitivamente tem a ver com a Internet. Quando você estava andando pelo bairro antigo, você não tinha um smartphone, certo?





00:28:15 a 00:28:24

Linh Dao (Convidado) | De jeito nenhum. Eu não sabia o que era um smartphone até sair do Vietnã. Tipo, muito depois de sair do Vietnã.





00:28:24 a 00:28:57

Ian (Apresentador) | Sim. Tem que ser o Facebook. Tem que ser o TikTok. As crianças vietnamitas estão muito no celular.





Linh Dao (Convidado) | Sinto que a Covid e a pandemia aceleraram essa nova geração de pessoas que estavam grudadas em seus celulares.





Ian (Anfitrião) | Você tocou em algo que eu queria falar com alguém há tempos, mas nunca encontrei a pessoa certa. Talvez seja você. Talvez eu possa falar com você sobre isso. Você pode me ajudar a explicar ou decompor “Sống ảo”?





00:28:57 a 00:29:03

Linh Dao (convidado) | Ah, “Sống ảo” significa que você mora online. Tradução literal. “Sống” significa viver. E “Ảo” não é real. “Ảo” está online.





00:29:04 a 00:29:59

Linh Dao (Convidado) | Ok, basicamente é um termo que as pessoas usam para pessoas que fazem algo apenas por curtidas, apenas por credibilidade na Internet, em vez de credibilidade nas ruas.





Ian (Apresentador) | Honestamente, nunca vi pessoas tirando fotos e posando para fotos e se vestindo para fotos e recebendo adereços para fotos tanto quanto no Vietnã. E não é só a geração mais jovem, são as tias, as mães, as avós também. Há uma chave para o sucesso no Vietnã que seria criar uma parede instagramável em seu restaurante ou fora de seu café que seja perfeita para uma sessão de fotos. E você terá filas de pessoas fazendo fila para fazer uma sessão de fotos. Maquiagem completa, equipe de câmera completa. E eu estou me perguntando, para que serve isso? E é literalmente só para o Facebook.





00:30:00 a 00:30:24

Linh Dao (Convidado) | Sim. Então, acho que a importância do Facebook não deve ser subestimada aqui. Como moro com uma família americana, um marido americano, amigos americanos, as pessoas aqui não se importam muito com o Facebook. As pessoas há muito deixaram de lado o fascínio e a paixão por essa tecnologia. Elas migraram para outra coisa. Um certo número de pessoas ainda usa o Facebook, e o Instagram ainda é bem popular.





00:30:25 a 00:30:39

Linh Dao (Convidado) | Mas, na maioria das vezes, as pessoas pensam no Facebook como uma tecnologia boomer aqui na América, certo? Não no Vietnã. No Vietnã, é tipo A tecnologia. É assim que você pontua as coisas. É assim que você faz um negócio inteiro.





00:30:39 a 00:31:09

Linh Dao (Convidado) | Foi aí que, mais cedo em nossa conversa, falamos sobre, tipo, comparação e fofoca. Qual melhor maneira de fofocar e acelerar o conjunto de informações do que o Facebook. Você pode simplesmente fazer o que quiser no Facebook e todo mundo saberia. Então, acho que as pessoas sentem a necessidade de fazer negócios lá, sendo muito empreendedoras lá. Então, acho que isso é parte do que impulsiona, tipo, as fotos e, tipo, o tráfego de pedestres para o restaurante, só para que eles possam mostrar para as curtidas no Facebook também.





00:31:09 a 00:31:27

Linh Dao (Convidado) | Mas também parte disso é como, esse é o placar da comunidade, como mencionei antes. Então é assim que as pessoas medem o sucesso. Se uma pessoa tem sua merda em ordem, não é nem, tipo, o mais atualizado com a tecnologia vietnamita, ou uso do Facebook. E como muitas outras coisas como Zalo.





00:31:27 a 00:31:48

Linh Dao (Convidado) | Acho que as pessoas gostam mais de usar o feed Zalo para coisas como placar e coisas assim. Mas sim, eu digo que uma combinação desses tipos de plataformas de mídia social é o que as pessoas dão mais importância.





Ian (Apresentador) | Então, o que mais te choca, além do uso do smartphone, quando você volta ao Vietnã hoje em dia?





00:31:48 a 00:32:11

Linh Dao (Convidado) | Só a velocidade com que as coisas acontecem. Tem a ver com onde estou na América. Eu moro no Colorado. É uma cidade montanhosa, muito pitoresca e muito tranquila. E se quisermos pedir algumas coisas na Amazon, teremos que esperar alguns dias. No Vietnã, eu pediria algo na Shopee e chegaria em 2 horas.





00:32:11 a 00:32:33

Linh Dao (Convidado) | E o “shipper” diria: “Sinto muito que tenha chegado tão tarde. Garantimos 1 hora” - Então fiquei chocado. Novamente, essa lacuna entre 18 e 22 é quando vejo as coisas mais surpreendentes sobre o desenvolvimento no Vietnã. O crescimento da tecnologia, a adoção de tecnologias, a expectativa das pessoas sobre o que a tecnologia pode fazer.





00:32:33 a 00:33:07

Linh Dao (Convidado) | Foi quando o maior salto aconteceu comigo. Então, sim, era principalmente a loja dos EUA, a expectativa de que as coisas chegassem instantaneamente em uma hora,





Ian (Apresentador) | Só sobre comércio eletrônico, tenho algumas estatísticas bombásticas para você. 54,3% da população de cem milhões compra algo online semanalmente na Shopee, Lazada, TikTok shop, Tiki ou Grab. E a projeção é que isso cresça 28% anualmente nos próximos dois anos. Da próxima vez que você voltar, o comércio eletrônico será ainda maior.





00:33:12 a 00:33:41

Ian (Anfitrião) | Então eu sei que o Vietnã foi visto de uma certa maneira no passado e talvez até atualmente. O que você acha que a marca do Vietnã poderia ser no cenário mundial?





Linh Dao (Convidado) | Tipo, para um público global?





Ian (Apresentador) | Sim.





Linh Dao (Convidado) | Se eu fosse dar uma palestra no TED sobre vir ao Vietnã ou algo assim, eu diria que a melhor qualidade do povo vietnamita e dos negócios vietnamitas em geral é sua agilidade e o espírito empreendedor do povo, apesar da falta de recursos e da falta de qualquer coisa.





00:33:41 a 00:34:27

Linh Dao (Convidado) | As pessoas não parecem desencorajadas por desafios ou pela escassez de coisas. Então, nós apenas dizemos que as pessoas são tão ágeis e tão resilientes diante da hostilidade e diante dos desafios, escassez e falta de recursos. A marca vietnamita, o país é superjovem, tão adaptável. Porque somos jovens, nós realmente não temos a bagagem de um país mais velho. Certo? Com privilégios de expectativa, com coisas que eles sabem. Oh, nos bons e velhos tempos, as coisas costumavam ser assim. Não, nos bons e velhos tempos, nós não tínhamos nada porque não nascemos, isso é tudo que sabemos. Temos uma agitação.





00:34:27 a 00:34:50

Linh Dao (Convidado) | Eu só sinto que para um público global, eu diria para contratar no Vietnã. Oh, meu Deus. Absolutamente. Estou contratando para a HackerNoon há oito anos. Contratei da Europa, contratei da África, de todos os lugares da América, do Vietnã, do Paquistão, da Índia, de lugares na Ásia, e eu diria da Ásia em geral, do povo vietnamita em particular. Ética de trabalho incrível, muito entusiasmado, muito apaixonado, disposto a fazer concessões, disposto a se integrar à cultura, seja qual for a cultura da empresa. Certo? Então, definitivamente, contrate no Vietnã.





00:34:50 a 00:35:26

Ian (Apresentador) | Você está falando sobre outros países onde pensamos, ah, já se foram os dias em que, você sabe, "na minha época" e parece que no Vietnã, há um sentimento geral, e isso também aparece muito neste podcast, de que "amanhã será melhor do que hoje e temos um plano para fazer isso acontecer".





00:35:26 a 00:35:51

Linh Dao (Convidado) | Não há senso de direito e volta aos bons e velhos tempos. É sempre, não, temos que seguir em frente para os bons novos dias porque esse é o futuro, certo? É para isso que estamos construindo. Meus pais têm que se sacrificar muito para que nossa vida seja melhor. E eu acho que, tipo, essa mentalidade é transportada para outras gerações também. Tipo, as pessoas só querem assumir o controle de seu próprio futuro e de seu próprio Vietnã. Apenas torná-lo o melhor que puderem ser.





00:35:51 a 00:36:34

Linh Dao (Convidado) | Acho que é onde eles acham que os negócios acontecem. Infelizmente ou felizmente, você pode pensar de qualquer maneira, porque honestamente, também democratiza muitas coisas que costumavam não ser tão iguais, como mulheres, pessoas no campo versus pessoas nas cidades, jovens, idosos que têm mais recursos, como pessoas mais ricas versus pessoas mais pobres com os smartphones, com a tecnologia, democratiza muito disso, torna muito mais fácil para as coisas acontecerem. E tenho que dar adereços para apenas se alguma pessoa adotaria a tecnologia, seria o povo vietnamita. Se eles simplesmente adotassem coisas assim, como qualquer tecnologia.





00:36:39 a 00:37:16

Ian (Apresentador) | Gostaria de encerrar esses episódios perguntando: o que mais o entusiasma no Vietnã?





Linh Dao (Convidado) | Estou tão otimista sobre a geração jovem. Essa é minha maior esperança, é que eles não se importem apenas com as coisas com as quais minha geração, meus pais, a geração dos meus avós costumava se importar, que é apenas segurança, estabilidade, prosperidade econômica, coisas assim. Eles, tipo, começam a se importar com o mundo agora. Eles começam a se importar com a sustentabilidade, começam a se importar com a igualdade de gênero, como apenas coisas sociais.





00:37:16 a 00:37:51

Linh Dao (Convidado) | E eu acho que isso nos foi concedido porque nossas gerações anteriores trabalham duro para que não tenhamos que nos preocupar com a Pirâmide de Maslow. Tipo, se você tem que se preocupar todo santo dia em ser bombardeado, você tem que se preocupar todo santo dia em não ter comida suficiente na mesa, então como você vai lutar pela igualdade de gênero? Certo? Tipo, obviamente essa não era a maior prioridade antigamente.





00:37:51 a 00:38:19

Linh Dao (Convidado) | Mas acho que agora que o país está em uma posição econômica muito boa, boa geografia estratégica também, para ser como, há duas grandes potências globais. Há a América, há a China. Estamos perto da China, mas eles são nossos inimigos há muito tempo. Mas não queremos ser, tipo, diretamente avessos a eles por muitas razões. Mas também há a América, que precisa de aliados. E tudo para dizer que o Vietnã está em sua posição estratégica para ser amigo das pessoas e se desenvolver econômica e socialmente sem ter que ir muito para um lado ou para o outro. E isso é ótimo.





00:38:19 a 00:38:45

Linh Dao (Convidado) | Esse é um futuro brilhante para o país e para a geração jovem também. Espero que quando meus filhos voltarem para o Vietnã, porque espero que um dia eles voltem, para encontrar metade de suas raízes. Eles teriam um tempo ainda melhor e uma vida melhor do que eu estou atualmente, sentindo que sou recompensado e que me é oferecido. E dessa forma, é muito parecido com meus avós e meus pais. O que eles estavam pensando naquela época, é apenas. Está melhorando.





00:38:46 a 00:38:59

Ian (Apresentador) | Você está ouvindo You don't know Vietnam. Eu sou Ian Paynton da We Create Content. Gostaria de agradecer ao DJ Jace do Beats Saigon pela trilha sonora épica e um enorme obrigado a você por ter chegado até o final.